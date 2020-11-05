У здания ФСБ в Москве «подожгли» на кресте активиста в образе Христа Материал редакции
Это была акция в поддержку политзаключённых.
В Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на фотографа Георгия Маркова, который освещал акцию.
Активисты «подожгли» крест, на котором находился Крисевич. Они использовали вещество, которое горит при 40℃ и не наносит вреда человеку. Участники акции бросали в огонь тома уголовных дел.
Крисевича задержала полиция. В августе 2020 года он провёл акцию в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. Он «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Петербурге, а затем спрыгнул в воду.
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святой огонь
Немалый огонь
Рукописи не горят
Хрупкий парфюмер
Там до сих пор всё от руки пишут?
Вкусный Данила
Кровью пишут.
господь господь
Тб не позволяет
Иди учи биологию и естествознание
скоро нужно идти спать
ತ_ʖತ
Народ реквизит принёс, расставил его, приготовился, развёл огонь. И только после этого вразвалочку подошли два каких-то левых ментёныша.
Это всё что нужно знать о силовых структурах РФ. Зарежут человека перед ними - допьют кофеёк, вздохнут от лишней работы и пойдут брать объяснения с очевидцев.
Хрупкий парфюмер
Я подозреваю, что ФСБ и МВД это немного разные сущности.
Прошло некоторое время пока одни вызвали других.
Хотя может там конечно и охрана из полицейских есть, тогда хз.
ты когда-нибудь видел, шоб в здание на лубянке (или в думу, или в министерства, или вообще примерно куда угодно) кто-нибудь входил с парадного фасада?
из метро2 заходят?
Судя по тому сколько времени нужно на возведение такой инсталляции - бежали эти менты со входа на окраине города.
это открытый вопрос. как сказали мне про павленского, отвечая на тот же вопрос - ну он быстренько же
Реальный крюк
Может они тренировались на установку инсталляции
диалог
горит? горит. сгорел? нет. тогда ждите
Павленский был круче
когда гвоздик просунул и в площадь вставил или когда к двери штаба подошёл?
Он «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Петербурге, а затем спрыгнул в воду.