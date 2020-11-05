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Ольга Щербинина
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У здания ФСБ в Москве «подожгли» на кресте активиста в образе Христа Материал редакции

Это была акция в поддержку политзаключённых.

64 комментария
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В Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на фотографа Георгия Маркова, который освещал акцию.

Фото Георгия Маркова

Активисты «подожгли» крест, на котором находился Крисевич. Они использовали вещество, которое горит при 40℃ и не наносит вреда человеку. Участники акции бросали в огонь тома уголовных дел.

george markov @pixsl_markov
Ну все уже увидели в новостях и я себе добавлю.

Активист Павел @krisevich Крисевич в облике Иисуса Христа на кресте в окружении горящих томов уголовных дел политзаключённых. https://t.co/JTLrBZQU9C

Крисевича задержала полиция. В августе 2020 года он провёл акцию в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. Он «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Петербурге, а затем спрыгнул в воду.

#новости

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64 комментария
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Государственный пистолет

32

Огонь

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Ушёл и не вернулся

Государственный
3
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Александр Дозоров

Ушёл
0

))

Ответить

Соответствующий яд

Государственный
1

святой огонь 

Ответить

Лекарственный Паша

Соответствующий
0

Химия, физика 

Ответить

Вкусный Данила

28

Воу, вот это реально круто.

Ответить

Neketa Fo

21

Заебись. Вот это охуенный акционизм, а не эти вывешивания баннеров с моста

Ответить

Немалый огонь

19

Для полноты картины не хватает копья в руках полицейского.

Ответить

Удивительный кран

4

А уголовные дела при какой температуре горят?

Ответить

Немалый огонь

Удивительный
12

Рукописи не горят

Ответить

Хрупкий парфюмер

Немалый
1

Там до сих пор всё от руки пишут?

Ответить

Немалый огонь

Хрупкий
3

Некоторые дела явно ручной работы.

Ответить

Владимир Филатов

Хрупкий
1

шьют 

Ответить

Вкусный Данила

Хрупкий
0

Кровью пишут.

Ответить

ouxen

Вкусный
0

но это не техника безопасности

Ответить

Антон Лисин

Хрупкий
0

И уносят домой на ночь.

Ответить

Сергей Ахрем

Немалый
0

не тонут

Ответить

Зелибоба

Удивительный
1

481 градус по фаренгейту

Ответить

ouxen

7

господь господь

Ответить

Dmitri

ouxen
0
Павел Сатаненко - Господь Господь Иисус Христос
Перезалив видео из моего инстаграма в HD качестве.На видео так же…
m.youtube.com
Ответить

Dmitri

Dmitri
2

Сук, как видео нормально вставлять.

Ответить

ouxen

Dmitri
0
Ответить

Соответствующий яд

6

Почему бургер кинг не готовил на этом огне воппер? 

Ответить

Худой Даниль

Соответствующий
0

Тб не позволяет

Ответить

Соответствующий яд

Худой
1

Иди учи биологию и естествознание 

Ответить

ouxen

Соответствующий
2

скоро нужно идти спать

Ответить

Соответствующий яд

ouxen
1

будет день и будет новый наряд

Ответить

Худой Даниль

Соответствующий
2

ತ_ʖತ

Ответить

Соответствующий яд

Худой
1

(͝סּ ͜ʖ͡סּ)

Ответить

ouxen

Соответ…
0

ого!

Ответить

Иван Барников

3

Народ реквизит принёс, расставил его, приготовился, развёл огонь. И только после этого вразвалочку подошли два каких-то левых ментёныша.
Это всё что нужно знать о силовых структурах РФ. Зарежут человека перед ними - допьют кофеёк, вздохнут от лишней работы и пойдут брать объяснения с очевидцев.

Ответить

Хрупкий парфюмер

Иван
1

Я подозреваю, что ФСБ и МВД это немного разные сущности.
Прошло некоторое время пока одни вызвали других.
Хотя может там конечно и охрана из полицейских есть, тогда хз.

Ответить

Dmitri

Хрупкий
0

Там будки с сотрудниками по периметру стоят. Ну и в штатском скорее всего есть наблюдатели.

Ответить

пепси

Хрупкий
0

Это всё моча и залупа

Ответить

Илюхер XXX

Иван
0

ты когда-нибудь видел, шоб в здание на лубянке (или в думу, или в министерства, или вообще примерно куда угодно) кто-нибудь входил с парадного фасада?

Ответить

Ваша Закладко

Илюхер
0

из метро2 заходят?

Ответить

Илюхер XXX

Ваша
1

из телефонной будки

Ответить

ouxen

Илюхер
0

внутри больше, чем снаружи?

Ответить

Dmitri

Илюхер
0

В думу постоянно входят с парадного. Там кпп специально стоит перед парковкой.

Ответить

Иван Барников

Илюхер
0

Судя по тому сколько времени нужно на возведение такой инсталляции - бежали эти менты со входа на окраине города.

Ответить

Ilya Grigöryev

Иван
0

это открытый вопрос. как сказали мне про павленского, отвечая на тот же вопрос - ну он быстренько же

Ответить

Немалый огонь

Иван
0

Силовики в России реагируют быстро примерно никогда.

Ответить

Реальный крюк

Иван
0

Может они тренировались на установку инсталляции

Ответить

Dmitri

Реальный
0

Да зачем им торопиться. Посидели, подождали. Поставили в известность старшего. Тот поди сказал – ждите. Просто так они ему что предъявят? А так уже состав по факту есть.

Ответить

Ваша Закладко

Dmitri
0

диалог
горит? горит. сгорел? нет. тогда ждите

Ответить

Dmitri

Ваша
0

Есть ли практический смысл от таких акций, кроме хайпа для самого художника?

Ответить

Денис Файзулин

–5

Павленский был круче

Ответить

Neketa Fo

Денис
7

Павленский молодец. И эти ребята молодцы, но зачем сравнивать?

Ответить

Ваша Закладко

Денис
1

когда гвоздик просунул и в площадь вставил или когда к двери штаба подошёл? 

Ответить

Денис Файзулин

Ваша
0

с дверью. у ФСБшников паника началась

Ответить

Neketa Fo

Ваша
0

Оба два было заебись

Ответить

Жалкий кубок

Денис
0

с инфографикой когда пришёл?

а, это другой

Ответить

Zero-one-one

3

Вот это протест 

Ответить

Bulat Akhmetshin

3
Ответить

FOX

1

красивые фоточки

Ответить

Жуткий нос

0

как скоро оскорбятся верующие?

Ответить

Илюхер XXX

Жуткий
1

а когда надо?

Ответить

Dmitri

0

Крипово чуток.

Ответить

Собака

0

Красивый перформанс

Ответить

A big purple banana 🍆

0

ммм, боевое самосожжение. Мое любимое

Ответить

Ценный парфюмер

0

Не канон. Сжигали ведьм, а не Иисуса

Ответить

пепси

0
Ответить

ouxen

0

Он «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в Петербурге, а затем спрыгнул в воду.

Ответить

ant hab

–1

Ну это на троечку....лет 

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