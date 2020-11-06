Американские телеканалы прервали трансляцию выступления Трампа из-за его заявлений о махинациях с голосами Материал редакции
В США третий день считают, кто станет новым президентом.
Речь Трампа полностью не показали в том числе MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC. Его выступление прервали после того, как он сказал, что организаторы выборов подсчитывают недействительные бюллетени. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.
Ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил, что телеканал снова находится «в необычном положении». «Мы не только прерываем президента США, но и поправляем его», — уточнил он. Журналист CNBC Шепард Смит сообщил, что телеканал прервал трансляцию из-за того, что Трамп сказал то, что «по большей части полностью неверно».
Газета USA Today тоже прервала трансляцию, назвав заявления Трампа о том, что президентские выборы были коррумпированы и проходят с нарушениями, бездоказательными. «Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора», — заявил главред издания.
В своём выступлении Трамп заявил, что побеждает на выборах президента, если считать только «законные голоса». «Если считать незаконные голоса… они пытаются украсть наши выборы», — добавил он.
Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден: предварительно у него 253 голосов выборщиков из необходимых 270.
Ну даже если Трамп не прав, это не повод прерывать трансляцию.
Занятый алмаз
А если он скажет, мол, берите ружья, автоматы, пулеметы и идите стрелять оппонентов?
В цензуре.
Основной Валера
В какой блядь. Он сыплет заявами без каких-либо пруфов. И он сам призывал не голосовать по почте, поэтому большинство почтовых голосов - демократов.
Ну вот пусть тоже докажет
Они орали уже после подсчетов
Приведены факты и доказательства, поданы и выйграны иски, на местах происходит произвол и вакханалия похлеще Зимбабве, на кону выживание многих кланов. Так же есть https://www.projectveritas.com/ где выкладываются и регистрируются все факты. Дальше это все в суды.
А вы наверно его трансляцию не возрели? Приведены факты и доказательства, поданы и выйграны иски, на местах происходит произвол и вакханалия похлеще Зимбабве, на кону выживание многих кланов. Так же есть https://www.projectveritas.com/ где выкладываются и регистрируются все факты. Дальше это все в суды.
Чистое наслаждение - наблюдать как у маленьких фанатов Трампа горят их жопки
демократ я тебя выслушал а теперь встань к вертикальной линии графика голосов
Ну да, в присутствии наблюдателей от обеих партий, председатель избиркома вписала в протокол всё за Байдена. Переняли лучший опыт у белорусских и российских выборов. Русские трамписты-путинисты перекладывают с больной головы на здоровую
Традиционный Денис
ты где путиниста (да и трамписта) увидел?
Он ошибается, ты не трампист-путинист. Ты световец-дудаковец, что гораздо хуже
не, это уже я засчитываю как личное оскорбление, в световцы записывать. Фу блядь, фу нахуй
А ты что ожидал, когда меня в демократы записывал? Такое оскорбление смывается только люстрациями!
ну чо, раз на раз на ножах за dtf
тьфу на тебя, как смеешь ты богомерзкое название писать без звёздочки
будешь выебываться - начну рандомные заголовки с vc зачитывать
давай, зачитывай
пусть тебе выпишут пожизненный бан
то есть мне не придется проебывать время тут?
ну ладно
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полушка
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хуй на воротничок
Отвратительно.
вот видишь, ты настолько никчемный дурак, что даже предположить не можешь, что мне похуй на демократов и республиканцев. Я просто над тобой, клоуном, угораю
выглядит так, будто-то горишь, а не угораешь
ты чего такой токсик, рофлов не вывозишь
щах вахтепа на тебя позову
А говорят Трамп угроза демократии. Вот такие методы это прямая угроза демократии.
точно, ближе Америки угроз демократии не обнаруживается
Из тех мест где она реально существует нет не обнаруживается. Если вы про Россию то там не угроза демократии а её полное отсутствие.
Видит горы и леса
Облака и небеса
Но не видит ничего
Что под носом у него
Я не знаю, что должно было произойти у тебя в голове, что ты считаешь публичную ложь проявлением свободы слова
Считаешь что это ложь - подавай в суд, а не рот затыкай оперативно, так это должно работать
Ммм, то есть своими действиями "свободные" американские СМИ на практике поддерживают концепцию, установленную сильно критикуемым в том числе либеральными СМИ нашим "законом о фейках"
Традиционный Денис
когда "русским вмешательством" по факту оказалось перенятие передовых практик электорального наперстничества и фокусов со СМИ
И еще об либеральных сми: В статье New York Times утверждается, что президент Трамп намеренно вставляет опечатки в свои твиты, чтобы послать секретный «код» своим сторонникам.
Демократия в опасносте
Он читает по бумажке заранее заготовленную речь для прерывания президента, до выступления президента, капец
Дед не выпил таблетки и получил по жопе
Это пиздец конечно. Переходим к тактике как замять заявления о вбросах. Я конечно понимал что это попробуют спустить на тормоза но так явно это конечно пиздец.
Подделывают выборы напрямую, они перенимают путинский опыт. С Байденом придет и закат белой цивилизации.
На этих выборах Трамп получил больше голосов меньшинств, чем любой кандидат Республиканской партии с 1960 года.
Американский почтовый работник пойман с украденными избирательными бюллетенями на канадской границе
На самом деле збс что так все происходит. Мне даже интересно, как они это все решать будут на всеобщем обозрении.
Вот если что твиттер где со всей страны работники почты присылают видео как их заставляют принимать бюлетени и ставить печать от 3-го числа. Именно так появляется куча новых бюлетеней, они как будто там были уже 3-го числа. Там же есть видосы как сомалиец в Пенсильвании заполняет сотни бюлетеней и ему платят по $100 за каждый.