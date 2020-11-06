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Артём Мазанов
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Американские телеканалы прервали трансляцию выступления Трампа из-за его заявлений о махинациях с голосами Материал редакции

В США третий день считают, кто станет новым президентом.

74 комментария
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Речь Трампа полностью не показали в том числе MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC. Его выступление прервали после того, как он сказал, что организаторы выборов подсчитывают недействительные бюллетени. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил, что телеканал снова находится «в необычном положении». «Мы не только прерываем президента США, но и поправляем его», — уточнил он. Журналист CNBC Шепард Смит сообщил, что телеканал прервал трансляцию из-за того, что Трамп сказал то, что «по большей части полностью неверно».

Газета USA Today тоже прервала трансляцию, назвав заявления Трампа о том, что президентские выборы были коррумпированы и проходят с нарушениями, бездоказательными. «Наша работа — распространять правду, а не беспочвенные теории заговора», — заявил главред издания.

The News with Shepard Smith @thenewsoncnbc
President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.
Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://cnb.cx/3l1zk0j https://t.co/HVa87qUCzB

В своём выступлении Трамп заявил, что побеждает на выборах президента, если считать только «законные голоса». «Если считать незаконные голоса… они пытаются украсть наши выборы», — добавил он.

Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден: предварительно у него 253 голосов выборщиков из необходимых 270.

#новости #выборывсша2020

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74 комментария
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Наивный Влад

31

Свобода слова.

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frostick

Наивный
1

Это работает не так

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Gregory

frostick
7

согласен. В таком виде, когда почти все крупнейшие сми находятся под влиянием одной группы людей (ничего не напоминает?), свобода слова не совсем работает

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frostick

Gregory
0

Ну так свобода слова распространяется лишь на государство, а СМИ могут делать что хотят

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TehD

frostick
1

Ну да, демократия это власть демократов.

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Занятый алмаз

Наивный
0
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Владимир Земсков

23

Ну даже если Трамп не прав, это не повод прерывать трансляцию.

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Занятый алмаз

Владимир
1

А если он скажет, мол, берите ружья, автоматы, пулеметы и идите стрелять оппонентов?

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Gregory

Занятый
0

но он не сказал. Кто угодно может говорить что угодно, пока не призывает к прямому насилию. Если дем помойки не согласны с его словами, никто не мешает им сделать бегущую строку или сюжет после выступления с опровержением его слов.

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Традиционный Денис

11

все же Светов хоть и шиз и черт, но с тезисом про "коллективный Первый канал" как минимум по части методов он был прав

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Опытный цвет

0

Пусть докажет 🤷‍♀️ В чем проблема?

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Владимир Земсков

Опытный
3

В цензуре.

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Основной Валера

Владимир
6

В какой блядь. Он сыплет заявами без каких-либо пруфов. И он сам призывал не голосовать по почте, поэтому большинство почтовых голосов - демократов.

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Al

Опытный
4

А как его хуесосили, но в итоге ничего не доказано было? 

Ответить

Опытный цвет

Al
0

Ну вот пусть тоже докажет 

Ответить

Al

Опытный
20

А, ну то есть хуесосить и орать без доказательств можно только одной стороне, а вторая сторона пускай сначала доказывает, а пока что ей не будут давать слова? Так что-ли? 

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Опытный цвет

Al
–4

Они орали уже после подсчетов 

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Al

Опытный
0

В течении всего срока и без доказательств? 

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Ivan Lindman

Опытный
–3

Приведены факты и доказательства, поданы и выйграны иски, на местах происходит произвол и вакханалия похлеще Зимбабве, на кону выживание многих кланов. Так же есть https://www.projectveritas.com/ где выкладываются и регистрируются все факты. Дальше это все в суды.

Homepage
Help us expose corruption!
www.projectveritas.com
Ответить

Dmitry

Ivan
0

Я бы не доверял человеку, который пишет "выйграли"

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Ivan Lindman

Опытный
–1

А вы наверно его трансляцию не возрели? Приведены факты и доказательства, поданы и выйграны иски, на местах происходит произвол и вакханалия похлеще Зимбабве, на кону выживание многих кланов. Так же есть https://www.projectveritas.com/ где выкладываются и регистрируются все факты. Дальше это все в суды.

Homepage
Help us expose corruption!
www.projectveritas.com
Ответить

Bad Mother Fucker

2

Чистое наслаждение - наблюдать как у маленьких фанатов Трампа горят их жопки

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Традиционный Денис

Bad
7

демократ я тебя выслушал а теперь встань к вертикальной линии графика голосов 

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web-watcher

Традиционный
3

Ну да, в присутствии наблюдателей от обеих партий, председатель избиркома вписала в протокол всё за Байдена. Переняли лучший опыт у белорусских и российских выборов. Русские трамписты-путинисты перекладывают с больной головы на здоровую

Ответить

Традиционный Денис

web-watcher
1

ты где путиниста (да и трамписта) увидел?

Ответить

Bad Mother Fucker

Традиционный
0

Он ошибается, ты не трампист-путинист. Ты световец-дудаковец, что гораздо хуже

Ответить

Традиционный

Bad
0

не, это уже я засчитываю как личное оскорбление, в световцы записывать. Фу блядь, фу нахуй

Ответить

Bad Mother

Традици…
0

А ты что ожидал, когда меня в демократы записывал? Такое оскорбление смывается только люстрациями!

Ответить

Традиционный

Bad
0

ну чо, раз на раз на ножах за dtf 

Ответить

Bad Mother

Традици…
1

тьфу на тебя, как смеешь ты богомерзкое название писать без звёздочки

Ответить

Традиционный

Bad
1

будешь выебываться - начну рандомные заголовки с vc зачитывать

Ответить

Bad Mother

Традици…
0

давай, зачитывай

пусть тебе выпишут пожизненный бан

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Традиционный

Bad
0

то есть мне не придется проебывать время тут? 

ну ладно

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хуй на воротничок

Отвратительно.

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Bad Mother

Традици…
0
Ответить

Bad Mother Fucker

Традиционный
–4

вот видишь, ты настолько никчемный дурак, что даже предположить не можешь, что мне похуй на демократов и республиканцев. Я просто над тобой, клоуном, угораю

Ответить

сироп от щекотки

Bad
1

выглядит так, будто-то горишь, а не угораешь

Ответить

Bad Mother Fucker

сироп
0

дада, знакомый прием

Ответить

Традиционный Денис

Bad
0

ты чего такой токсик, рофлов не вывозишь
щах вахтепа на тебя позову

Ответить

Andrey Dolg

7

А говорят Трамп угроза демократии. Вот такие методы это прямая угроза демократии.

Ответить

Bad Mother Fucker

Andrey
0

точно, ближе Америки угроз демократии не обнаруживается

Ответить

Andrey Dolg

Bad
2

Из тех мест где она реально существует нет не обнаруживается. Если вы про Россию то там не угроза демократии а её полное отсутствие. 

Ответить

Bad Mother Fucker

Andrey
0

Видит горы и леса
Облака и небеса
Но не видит ничего
Что под носом у него

Ответить

Andrey Dolg

Bad
0

Это возможно но говорить я буду о том что вижу.

Ответить

Gregory

Bad
0

как констатация факта ущемления свободы слова в стране, определяющей жизнь всей планеты, противоречит тому, что у нас на окраине мира она тоже ущемляется?

Ответить

Bad Mother

Gregory
0

Я не знаю, что должно было произойти у тебя в голове, что ты считаешь публичную ложь проявлением свободы слова

Ответить

alexferman

Bad
0

Считаешь что это ложь - подавай в суд, а не рот затыкай оперативно, так это должно работать

Ответить

Gregory

5

Ммм, то есть своими действиями "свободные" американские СМИ на практике поддерживают концепцию, установленную сильно критикуемым в том числе либеральными СМИ нашим "законом о фейках"

Ответить

Традиционный Денис

Gregory
2

когда "русским вмешательством" по факту оказалось перенятие передовых практик электорального наперстничества и фокусов со СМИ

Ответить

Эмиль Рубанов

4

ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ
ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Ivan Lindman

3

И еще об либеральных сми: В статье New York Times утверждается, что президент Трамп намеренно вставляет опечатки в свои твиты, чтобы послать секретный «код» своим сторонникам.

Ответить

сироп от щекотки

Ivan
1

Автор статьи недавно прочел "искусство лёгких касаний"

Ответить

Anton Gostev

Ivan
0

Команды русским ботам отдает?

Ответить

Макс Романенко

3

Демократия в опасносте 

Ответить

Ivan Lindman

Макс
0

Меня только осенило, что это соровские.

Ответить

AZP

2

Боятся деда.

Ответить

Макс Романенко

2

Это другое

Ответить

Дмитрий Коннов

2

Он читает по бумажке заранее заготовленную речь для прерывания президента, до выступления президента, капец

Ответить

Имя Фамилия

2

Новости из параллельной вселенной

Ответить

Dmitri

1

Почти как школьный буллинг, только на уровне национальных сми.

Ответить

Соколов Андрей

–1

Мля. Долбоебы какие-то

Ответить

Bad Mother Fucker

–5

Дед не выпил таблетки и получил по жопе

Ответить

Наивный Влад

Bad
1

Какой дед?

Ответить

AZP

Наивный
0

Мой дед

Ответить

Наивный Влад

AZP
1

Ты это следи за своим делом, чтоб не забывал свои таблетки пить.

Ответить

Сергей Лукин

Наивный
0

Каждый

Ответить

Пустой Мурод

0

Суки....

Ответить

Andrey Dolg

0

Это пиздец конечно. Переходим к тактике как замять заявления о вбросах. Я конечно понимал что это попробуют спустить на тормоза но так явно это конечно пиздец.

Ответить

Ivan Lindman

–1

Подделывают выборы напрямую, они перенимают путинский опыт. С Байденом придет и закат белой цивилизации.

Ответить

Паша Красников

Ivan
0

Байден по сути не очень-то отличается от Буша младшего

Ответить

Ivan Lindman

0

На этих выборах Трамп получил больше голосов меньшинств, чем любой кандидат Республиканской партии с 1960 года.

Ответить

Ivan Lindman

0

Американский почтовый работник пойман с украденными избирательными бюллетенями на канадской границе

Ответить

Dmitri

0

На самом деле збс что так все происходит. Мне даже интересно, как они это все решать будут на всеобщем обозрении.

Ответить

Ivan Lindman

0

Вот если что твиттер где со всей страны работники почты присылают видео как их заставляют принимать бюлетени и ставить печать от 3-го числа. Именно так появляется куча новых бюлетеней, они как будто там были уже 3-го числа. Там же есть видосы как сомалиец в Пенсильвании заполняет сотни бюлетеней и ему платят по $100 за каждый. 

https://twitter.com/JamesOKeefeIII 

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Люц Шнайдер

0

Пользователи ТЖ, вперёд! Мы должны отстоять американскую демократию.

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Комментарии

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