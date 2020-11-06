Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Новости vc.ru
5118

Delivery Club начал скрывать номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на навязчивые сообщения Материал редакции

Курьер предлагал девушке «провести вместе время», пока её мужа нет дома

28 комментариев
В закладки

Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В будущем такую технологию добавят в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы пользователи также не видели настоящие номера курьеров.

Такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты.

Delivery Club

В сентябре одна из пользовательниц Delivery Club пожаловалась на некорректное поведение курьера: после выполнения заказа он написал ей на мобильный телефон, предложив «зайти на полчасика», пока мужа нет дома.

В Delivery Club тогда сообщили, что курьера уволили, а сотрудника службы поддержки отправили на переобучение. Сервис также обещал обновить курьерское приложение, чтобы сделать общение с клиентами анонимным.

#новости #deliveryclub

Новости vc.ru PLUS
+66
2
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","deliveryclub"], "comments": 28, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 231829, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Nov 2020 10:06:27 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Маркетинг
10 вещей, о которых вы точно забудете: чек-лист запуска сайта
Рассказываем, о чём важно помнить при запуске нового сайта. За 15 лет мы в Asanov Agency разработали 125 проектов…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

7

Да это ж вроде боян

Ответить

Мистер Блондин

alexferman
10

ты один дома?

Ответить

alexferman

Мистер
5

Нет, я с мужем

Ответить

Традиционный Денис

alexferman
16

Ты кому звонишь

Ответить

Бедный звук

Традиционный
4

Тебе

Ответить

Традиционный

Бедный
6

Кому тебе

Ответить

Бедный звук

Традици…
4

 А вот тебе вот

Ответить

Традиционный

Бедный
2

Ты кто такой

Ответить

Бедный звук

Традици…
10

Михал Палыч

Ответить

GoodSanta

Бедный
3

Терентьев?

Ответить

Максим

GoodSan…
6

Курьер

Ответить

Слевин Келевра

Максим
3

че там с деньгами?

Ответить

Ze Katze

GoodSan…
3

Кому звонишь? 

Ответить

Поперечный Паша

8

Ебари-пицценосцы

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Поперечный
2

Мам пицу

Ответить

CHEERS, RASA!

Поперечный
0

"Пицку будешь?"

Ответить

Сергей Леонов

0

Я бы жену попросил пригласить его и от3.14здил.

Ответить

alexferman

Сергей
24

Поехал бы на зону, а курьер стал бы ебать твою жену. Ты блестящий стратег.

Ответить

Александр Апивалас

alexferman
3

Он курьер просто, мужья на зону, и ему все двери будут открыты)

Ответить

Органический космос

Сергей
2

В попку?

Ответить

haunter

Сергей
0

тесака на него нет

Ответить

Dinis Freeman

haunter
2

Тесака теперь ни на кого нет

Ответить

alexferman

Dinis
1

Жаль

Ответить

Значительный космос

5

- Почему вы задаете мне такие вопросы?
- Ну и тупая же ты, иди нахуй

Ответить

Наивный Влад

1

Ну все, прикрыли приложение для знакомств...

Ответить

Ваша Закладко

Наивный
0

курьеров

Ответить

Иван Барников

0
Ответить

ouxen

0

Ебнулмсь? Истории уже год

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд
За сутки скончались 389 человек.
149
Новости
В Госдуму внесли законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов
Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.
226
Беларусь
Лукашенко приказал не пускать обратно в Белоруссию врачей, уехавших работать в Польшу
«Уехал — назад не вернёшься».
106
Популярное за три дня
Новости
Верховный муфтий России назвал карикатуры на пророка пустяком и призвал не разжигать вражду
Талгат Таджуддин отметил, что Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение, поэтому противоестественно объявлять кого-то врагом.
106
Интернет
Любовь с первого мема, или Ещё один способ найти себе пару
Привет! Я разработал мобильное приложение MemeDate, которое знакомит людей, если им нравятся похожие мемы. Ниже пойдёт речь о том, что меня вдохновило на его создание и как оно устроено.
150
Новости
The Guardian: Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов
Решение Конституционного суда о запрете почти все виды абортов спровоцировало уличные акции.
177
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Serg Bootlegger

Запись в подсайте Twitter

Evgeniy Smirnov

Facebook заблокировал группу и…

JÄÄKAAPPI

В Госдуму внесли законопроект о…

Ваша Закладко

Delivery Club начал скрывать…

CHEERS, RASA!

Delivery Club начал скрывать…

Swamp Thing

System Of A Down впервые за 15…

Myrolav Dosiak

Запись в подсайте Twitter

Андрей Владимирович

У здания ФСБ в Москве…

Alexey Novikov

Яйца в авокадо

Nikita Polyanov

Американские телеканалы…

Анальное Сало

«Отряды Путина» заявили, что не…

Brown Zweig

«Отряды Путина» заявили, что не…
null