Delivery Club начал скрывать номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на навязчивые сообщения Материал редакции
Курьер предлагал девушке «провести вместе время», пока её мужа нет дома
Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В будущем такую технологию добавят в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы пользователи также не видели настоящие номера курьеров.
В сентябре одна из пользовательниц Delivery Club пожаловалась на некорректное поведение курьера: после выполнения заказа он написал ей на мобильный телефон, предложив «зайти на полчасика», пока мужа нет дома.
В Delivery Club тогда сообщили, что курьера уволили, а сотрудника службы поддержки отправили на переобучение. Сервис также обещал обновить курьерское приложение, чтобы сделать общение с клиентами анонимным.
Да это ж вроде боян
ты один дома?
Нет, я с мужем
Традиционный Денис
Ты кому звонишь
Бедный звук
Тебе
Кому тебе
А вот тебе вот
Я бы жену попросил пригласить его и от3.14здил.
Поехал бы на зону, а курьер стал бы ебать твою жену. Ты блестящий стратег.
Он курьер просто, мужья на зону, и ему все двери будут открыты)