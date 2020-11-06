Курьер предлагал девушке «провести вместе время», пока её мужа нет дома

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Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В будущем такую технологию добавят в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы пользователи также не видели настоящие номера курьеров.

Такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты. Delivery Club

В сентябре одна из пользовательниц Delivery Club пожаловалась на некорректное поведение курьера: после выполнения заказа он написал ей на мобильный телефон, предложив «зайти на полчасика», пока мужа нет дома.