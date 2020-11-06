В России впервые выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом Материал редакции
Новый день — новый рекорд.
Общее число зараженных Covid-19 в России превысило 1,7 миллиона человек. За сутки скончались 378 человек. Общее число летальных исходов приближается к 30 тысячам. Об этом сообщил оперативный штаб.
Власти отчитались о 16 тысячах выздоровевших за сутки. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 296 124 человек.
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GoodSanta
Зачем на график добавили трассу из Gravity Defied?
BaileysGoodSanta
Прости, но ты же понимаешь, что ситуацию надо исправлять
Сырой франт
Накидайте коммунистических плюсов
Гражданский глобус
Иван ТрофимовГражданский
Ах вот откуда РОКК ЕБОЛ берёт свои истоки
Сырой франт
АХАХАХА ЕЩЁ!
Сырой франт
Герой красного треда!
Гражданский глобус
Младший яд
Кот красный!
Пустой Мурод
Кот
Гражданский глобус
красный
МитяГражданский
Как такую картинку не плюсануть, я не понимаю!
Гражданский глобус
Это кот, он красный. Красный кот не любит, когда его красят в зеленый!
МитяГражданский
Ну ладно, поставлю минус. Но кот правда классный :'(
Гражданский глобус
Это правда, замечательный кот!
Гражданский глобус
Отдельный шмель
ты не пройдешь
Alexander Smirnov
Объясните не знающему когда рост остановится на какой цифре? Действительно ли все переболеем?
Отдельный шмель
не все переболеют, есть еще статистика смертей
Anton GostevAlexander
Да, а потом все, кто переболел весной, заболеют снова.
Евгений Большаков
Наивный Влад
Я чувствую его боль...
Просто Тимуррр
Ебучие шашлычники
Грандиозный фонарь
Закупаемся, фиксируем прибыль
Александр Арданов
Обещали догнать и перегнать запад, сделали.
Какая разница каким образом, не раскачивайте лодку
Anton Gostev
Чё там с вакциной?
Гражданский глобус
Чё? Куда ты звонишь?
Anton GostevГражданский
"Зво́нишь", надеюсь.
Гражданский глобус
Ты пьяный или кто, сынок?
Anton GostevГражданский
За что?
Гражданский
Я щас ещё узнаю с какого ты телефона звонишь!
Anton GostevГраждан…
Чё ты кричишь-то?
Гражданский
Да ничего!
Торжественный
Ну вот и все
Anton GostevТоржест…
Так чё там с вакциной я спрашиваю?
Торжественный
Какой вакциной?
xion_xionAnton
От пидора?
Anton Gostevxion_xion
От какого пидора?
Дмитрий Грибоедов
Добро пожаловать в красный тред
Дмитрий ГрибоедовДмитрий
Лысина Арика
Наконец он вернулся/
Игорец Обыкновенный
Нас готовят к новому условному сроку всей стране. Смазывайте нужные места
Паша ЦветомузыкаИгорец
ставлю всё на красное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meg WalkerПаша
Ставка сыграла!
Фирменный звук
Ура, ты порвался и начал КРАСНЫЙ ТРЕД
Гениальный инструмент
скрам наоборот будет маркс
Скрытый корабль
В СПБ почти 40 дней ежедневное число выздоровевших от ковида было ровно на 50% (±0,7%) меньше ежедневного числа заболевших (прямая линия на графике, кроме 25 сен). 23 октября на это обратили внимание местные СМИ и "Медуза" и уже на следующий день число выздоровевших стало на 6% больше...
В августе похожая ситуация была (https://t.me/grafstat/365) в Москве ("Собянинский коридор"), когда власти в течении 20 дней выдавали почти одинаковое число заболевших, пока об этом не написала "Новая газета".
Скрытый корабль
Минус РОВНО ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ после публикации.
Младший яд
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Anton GostevСкрытый
Ты глянь на другие комменты, это так задумано.
Скрытый корабль
А. Там Настя Иванова в самом верху висит зелёная, поэтому я не понял, что красный тред.
Гражданский глобус
Это предатели
Скрытый корабль
Александр Арданов
Кто поставит красное, тот петуч
Егор СорокинАлександр
На ТЖ это скорее призыв к действию.
Peter Brand
"Пренебречь, вальсируем!"
Младший яд
УУуу олдфаги не терпят ньюфагов опять минусят всех без разбору, администрация разберитесь!
Иван Федоров
Важный рубеж в 20 тысяч достигнут, дальше - больше
# realfiddy
Навальному здоровья и долгих лет жизни!
Владимир Шнайдер
Мне стало интересно как быстро мы все переболеем если заболевать будут то 20к в сутки, получилось 19 лет, не нравится мне это перспектива
Никита ИвановВладимир
Тут надо 2 или 3 умножать. Многие даже в больницу не ходят и тестов не делаю.
German TimesВладимир
Экспонента же.
Причем в Дагестане и в Ингушетии, например, их уже мало, потому что в первой волне там очень много народу переболели.
Новый Филипп
О, красный тред
Даша ЛейзаренкоНовый
ура
Традиционный Денис
Пишу в сгоревшем треде
Anton Gostev
Предположим, психологические отметки пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас все мировое здравоохранение находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой медицине — динамика потребления медицинских сервисов, медикаментов и так далее, изменения цен на медикаменты и на медицинское обслуживание.
Всё это, конечно, оказывает своё влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, её удается поддерживать.
саша
colorless
Евлампия Запятая
Аы
Victor Axonoff
И?
Meg Walker
🔴🔴🔴
Парижский Орзэмэс
@Настя Иванова уведомление
Alex Under
Семён Листов
Почему у всех куча минусов?
Фирменный звук
Красный тред!
r0manov #LetsplaySpb
По части Питера, можно господина Белова изолировать от управления городом?
Baileys
Всем привет
Дорожный шмель
Вы чё, вы чё
Дорожный шмель
Denis Krivonosov
Продам гараж
Усталый велосипед
Я и так в прошлый раз анус проиграл, что теперь ставить-то?!!
ouxen
А сколько ещё утаили
Куколдиш Гамбино
НАМ ПИЗДА
НАМ НИЗДА
МЫ ТАК РАДЫ
МЫ ТАК РАДЫ
vvtwittep
Количество тестов какое?
Куколдиш Гамбино
Моя щека готова
Парижский Орзэмэс
Принимай
Куколдиш ГамбиноКуколдиш
Куколдиш ГамбиноКуколдиш
Куколдиш ГамбиноКуколдиш
Вадим Кондратьев
еееееееееее
Скрытый корабль
Эйфелева Башня
хм, а кто тут минусует комменты так старательно. кто эти люди? Причем подряд минус на минусе.... пдзртлн
Младший яд
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Парижский Орзэмэс
Я и мои твинки
Zakhar Zakharov
в москве тоже скоро рекорд поставим