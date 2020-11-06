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Артём Мазанов
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В России впервые выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом Материал редакции

Новый день — новый рекорд.

Общее число зараженных Covid-19 в России превысило 1,7 миллиона человек. За сутки скончались 378 человек. Общее число летальных исходов приближается к 30 тысячам. Об этом сообщил оперативный штаб.

Власти отчитались о 16 тысячах выздоровевших за сутки. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 296 124 человек.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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И это не новость ИА «Панорама»
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95 комментариев
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GoodSanta

17

Зачем на график добавили трассу из Gravity Defied?

Ответить

Baileys

GoodSanta
–3

Прости, но ты же понимаешь, что ситуацию надо исправлять

Ответить

Сырой франт

–26

Накидайте коммунистических плюсов

Ответить

Гражданский глобус

Сырой
20
Ответить

Иван Трофимов

Гражданский
–2

Ах вот откуда РОКК ЕБОЛ берёт свои истоки

Ответить

Сырой франт

Сырой
–17

АХАХАХА ЕЩЁ!

Ответить

Сырой франт

Сырой
–13

Герой красного треда!

Ответить

Гражданский глобус

–32
Ответить

Младший яд

Гражданский
–23

Кот красный!

Ответить

Пустой Мурод

Гражданский
–22

Кот

Ответить

Гражданский глобус

Пустой
–24

красный

Ответить

Митя

Гражданский
–4

Как такую картинку не плюсануть, я не понимаю!

Ответить

Гражданский глобус

Митя
–4

Это кот, он красный. Красный кот не любит, когда его красят в зеленый!

Ответить

Митя

Гражданский
–4

Ну ладно, поставлю минус. Но кот правда классный :'(

Ответить

Гражданский глобус

Митя
–3

Это правда, замечательный кот!

Ответить

Гражданский глобус

–22
Ответить

Отдельный шмель

Гражданский
–19

ты не пройдешь

Ответить

Alexander Smirnov

–20

Объясните не знающему когда рост остановится на какой цифре? Действительно ли все переболеем?

Ответить

Отдельный шмель

Alexander
–11

не все переболеют, есть еще статистика смертей

Ответить

Anton Gostev

Alexander
–10

Да, а потом все, кто переболел весной, заболеют снова.

Ответить

Евгений Большаков

–23
Ответить

Наивный Влад

Евгений
–18

Я чувствую его боль...

Ответить

Просто Тимуррр

–11

Ебучие шашлычники

Ответить

Грандиозный фонарь

–20

Закупаемся, фиксируем прибыль

Ответить

Александр Арданов

–25

Обещали догнать и перегнать запад, сделали.

Какая разница каким образом, не раскачивайте лодку

Ответить

Anton Gostev

–24

Чё там с вакциной?

Ответить

Гражданский глобус

Anton
–18

Чё? Куда ты звонишь?

Ответить

Anton Gostev

Гражданский
–8

"Зво́нишь", надеюсь.

Ответить

Гражданский глобус

Anton
–6

Ты пьяный или кто, сынок?

Ответить

Anton Gostev

Гражданский
–5

За что?

Ответить

Гражданский

Anton
–3

Я щас ещё узнаю с какого ты телефона звонишь!

Ответить

Anton Gostev

Граждан…
–2

Чё ты кричишь-то?

Ответить

Гражданский

Anton
–1

Да ничего!

Ответить

Торжественный

Граждан…
–1

Ну вот и все

Ответить

Anton Gostev

Торжест…
–1

Так чё там с вакциной я спрашиваю?

Ответить

Торжественный

Anton
–1

Какой вакциной?

Ответить

xion_xion

Anton
–15

От пидора?

Ответить

Anton Gostev

xion_xion
–7

От какого пидора?

Ответить

Дмитрий Грибоедов

–25

Добро пожаловать в красный тред

Ответить

Дмитрий Грибоедов

Дмитрий
–18
Ответить

Лысина Арика

–9

Наконец он вернулся/

Ответить

Игорец Обыкновенный

–29

Нас готовят к новому условному сроку всей стране. Смазывайте нужные места

Ответить

Паша Цветомузыка

Игорец
–17

ставлю всё на красное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Meg Walker

Паша
–10

Ставка сыграла! 

Ответить

Фирменный звук

Игорец
–5

Ура, ты порвался и начал КРАСНЫЙ ТРЕД

Ответить

Гениальный инструмент

–8

скрам наоборот будет маркс

Ответить

Скрытый корабль

–11

В СПБ почти 40 дней ежедневное число выздоровевших от ковида было ровно на 50% (±0,7%) меньше ежедневного числа заболевших (прямая линия на графике, кроме 25 сен). 23 октября на это обратили внимание местные СМИ и "Медуза" и уже на следующий день число выздоровевших стало на 6% больше...

В августе похожая ситуация была (https://t.me/grafstat/365) в Москве ("Собянинский коридор"), когда власти в течении 20 дней выдавали почти одинаковое число заболевших, пока об этом не написала "Новая газета".

Ответить

Скрытый корабль

Скрытый
–9

Минус РОВНО ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ после публикации.

Ответить

Младший яд

Скрытый
–2

f[f[[f[f[ cerf

Ответить

Anton Gostev

Скрытый
–6

Ты глянь на другие комменты, это так задумано.

Ответить

Скрытый корабль

Anton
–5

А. Там Настя Иванова в самом верху висит зелёная, поэтому я не понял, что красный тред.

Ответить

Гражданский глобус

Скрытый
–5

Это предатели

Ответить

Скрытый корабль

Граждан…
–4
Ответить

Александр Арданов

–16

Кто поставит красное, тот петуч

Ответить

Егор Сорокин

Александр
–2

На ТЖ это скорее призыв к действию.

Ответить

Peter Brand

–19

"Пренебречь, вальсируем!"

Ответить

Младший яд

–21

УУуу олдфаги не терпят ньюфагов опять минусят всех без разбору, администрация разберитесь!

Ответить

Иван Федоров

–25

Важный рубеж в 20 тысяч достигнут, дальше - больше

Ответить

# realfiddy

–26

Навальному здоровья и долгих лет жизни!

Ответить

Владимир Шнайдер

–21

Мне стало интересно как быстро мы все переболеем если заболевать будут то 20к в сутки, получилось 19 лет, не нравится мне это перспектива

Ответить

Никита Иванов

Владимир
–19

Тут надо 2 или 3 умножать. Многие даже в больницу не ходят и тестов не делаю.

Ответить

German Times

Владимир
–16

Экспонента же.
Причем в Дагестане и в Ингушетии, например, их уже мало, потому что в первой волне там очень много народу переболели.

Ответить

Новый Филипп

–29

О, красный тред

Ответить

Даша Лейзаренко

Новый
–28

ура 

Ответить

Традиционный Денис

–6

Пишу в сгоревшем треде

Ответить

Anton Gostev

–11

Предположим, психологические отметки пробиваются, но всё равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас все мировое здравоохранение находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой медицине — динамика потребления медицинских сервисов, медикаментов и так далее, изменения цен на медикаменты и на медицинское обслуживание.

Всё это, конечно, оказывает своё влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, её удается поддерживать.

Ответить

саша

–13
Ответить

colorless

–16
Ответить

Евлампия Запятая

–17

Аы

Ответить

Victor Axonoff

–19

И?

Ответить

Meg Walker

–20

🔴🔴🔴

Ответить

Парижский Орзэмэс

–23

@Настя Иванова уведомление

Ответить

Alex Under

–24
Ответить

Семён Листов

–8

Почему у всех куча минусов?

Ответить

Фирменный звук

Семён
–4

Красный тред!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

По части Питера, можно господина Белова изолировать от управления городом?

Ответить

Baileys

0

Всем привет

Ответить

Дорожный шмель

0

Вы чё, вы чё

Ответить

Дорожный шмель

0
Ответить

Denis Krivonosov

–2

Продам гараж

Ответить

Усталый велосипед

–2

Я и так в прошлый раз анус проиграл, что теперь ставить-то?!!

Ответить

ouxen

–3

А сколько ещё утаили

Ответить

Куколдиш Гамбино

–6

НАМ ПИЗДА
НАМ НИЗДА
МЫ ТАК РАДЫ
МЫ ТАК РАДЫ

Ответить

vvtwittep

–6

Количество тестов какое? 

Ответить

Куколдиш Гамбино

–7

Моя щека готова

Ответить

Парижский Орзэмэс

Куколдиш
–6

Принимай

Ответить

Куколдиш Гамбино

Куколдиш
–6
Ответить

Куколдиш Гамбино

Куколдиш
–7
Ответить

Куколдиш Гамбино

Куколдиш
–5
Ответить

Вадим Кондратьев

–7

еееееееееее

Ответить

Скрытый корабль

–8
Ответить

Эйфелева Башня

–26

хм, а кто тут минусует комменты так старательно. кто эти люди? Причем подряд минус на минусе.... пдзртлн

Ответить

Младший яд

Эйфелева
–7

f[f[f[[f[f[f ,kzzz

Ответить

Парижский Орзэмэс

Эйфелева
–8

Я и мои твинки

Ответить

Zakhar Zakharov

–30

в москве тоже скоро рекорд поставим

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