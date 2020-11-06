Глава СВР рассказал о плане НАТО сделать одного из лидеров российской оппозиции «сакральной жертвой» Материал редакции
По словам Сергея Нарышкина, это было нужно, чтобы «оживить протестное движение».
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы стран НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции в жертву, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ». Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».
По его словам, в качестве одного из вариантов «на серьёзном уровне обсуждался вопрос о так называемой „сакральной жертве“». «Причём говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта „сакральная жертва“ была из числа всё-таки лидеров оппозиции», — подчеркнул глава СВР.
При этом Нарышкин не представил никаких доказательств своих слов и не назвал имя предполагаемой «жертвы».
Утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
1 октября политик заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.
Ленинградский дым
Директор Службы внешней разведки
хуясе хуй знает чего
хуевый директор значит, раз там год планировали и получилось, а наши не пресекли
Ещё бы так критическое мышление не только по отношению к своей власти работало. Но и к другим персонажам из телевизора и ютуба. Вообще цены не было нашим согражданам.
Просто если бы было критическое мышление у некоторых, то они бы понимали, что на "этих персонажах" не висят тяжелые преступления и всё, что им можно предъявить - это популизм и ложь (да и то с оговорками). Т.е. весовые категории совершенно несоизмеримы. Но в недавнем общении с одним из оппонентов мне был высказан главный аргумент: вот если бы у них была власть, то они бы поступали точно так же. Т.е. прекрасное обвинение в том, чего они ещё не сделали.
Ну эта маленькая простынка - как пример несостоятельности довода про критическое мышление не только ко власти.
Я про популизм на который ведутся люди. Наличие критическое мышления всегда лучше, чем его отсутствие. Если человек подвергает сомнению слова только условного Нврышкина, то в конце концов может Нарышкин то и сменится, но человек останется в такой же ситуации скорее всего.
Поэтому это забавно смотреть, как любое слово действующей власти априори воспринимается как враньё (и наверняка таковым часто является). А если чел в Твиттер написал, что у него мусора деньги украли, то сразу очередь куда донаты скидывать. Может с ним и правда такая беда случилась. Но у меня не срабатывает механизм, если власть плохая, то оппозиционер хороший, а значит нужно сразу довериться и скинуть свои баблосики.
Потому что оппонент, который так высказался, сам бы так и сделал. Человек мыслит такими категориями и думает что все такие же как он.
Не все и не всегда прям откровенно пустую шляпу льют, иногда чтобы критическое мышление включить нужно не обоссать смешного чепуха без пруфов, а полезть и гуглить. Лениво, знаешь ли, непонятно ради чего лезть проверять каждый пук в мире, постправда уже, хуй с ней
Аудиозапись перехвата будет?
Пустой Мурод
Жду больше Евы в кино
из числа всё-таки лидеров оппозиции
Это всё хорошо, но к Навальному это не имеет отношения, по вашей же логике - он блогер)
Митрохин и Зюганов щас напряглись
А что Титов?
А Титов как не напрягался так и не напрягается
Нарышкин постоянно светится в теме с Навальным с разными заявлениями. Походу он и отвечал за отравление, а теперь его так наказывают за провал.
Так, я совсем запутался
Его не травили - он самогона перепил
Потом это его немцы отравили у себя - наши никакого новичка не нашли в организме
Потом он сам оказывается сварил новичок и выпил
Теперь это западные спецслужбы отравили его новичком
Версии кремля выглядят как-то ПоДоЗрИтЕлЬнО
Скрытый корабль
ОДНИ МЫ СВОИМИ ДВОРЦАМИ СПАСАЕМ ВАС ОТ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, МЕДВЕДЕВ ЛИЧНО ДЕРЖИТ ОБОРОНУ ПОД ТОСКАНОЙ
Как-то волнительно стало за Явлинского и Зюганова.
Ленинградский дым
А как же ЖИРИНОВСКИЙ?
В него ввести новичок можно только на кончике хуя. Редкий агент на такое согласится.
Меня эти истории просто доебали уже, я не могу их слушать. Одна история охуительней другой просто. Про сакральные жертвы, про планы НАТО, про какую-то хуйню. Вы чё несёте-то вообще? Вы можете заткнуться? Запад отравит, запротестуем... чего блять? Про что несёте? Вообще охуеть.
сразу скажу, что это не Германия
Значит Польша.
Повторяется:
«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви», — отметил Нарышкин.
(29 сентября 2020)
Сами уже придумать ничего не могут:
"В КГБ заявили о предотвращении покушения на экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Информацию о готовящемся преступлении силовикам передали представители объединенного штаба оппозиции. Перед этим сотрудники отдела МВД Белоруссии по борьбе с экстремизмом перехватили сообщение, в котором говорилось о необходимости «сакральной жертвы»."
Но Нарышкин ведь пиздит, за год до отправления Навального были митинги по поводу недопуска кандидатов. "Сакральных жертв" уже достаточно на пару арматур в жопе каждой кремляди.
Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке
Чо там по Башкирии и Хабаровску? Нулевая отметка уже?
Почему жириновский ещё жив?
рассказал, что спецслужбы стран НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ».
Куда принести-то, блять? Мы здесь, а не там
у вас по пятничкам из больнички на прогулку выпускают?!
диеты, НАТО... только Украины не хватает.
У меня щас от смеха хохотало треснет. Ставлю пять сотен инфа от Ника и Майка.
Ну допустим что Навального отравили иностранные спецслужбы или Навальный сам отравился, Но тогда почему ФСБ не предотвратила это? Они ведь постоянно следят за ним, особенно когда он в аэропорту, чтоб потом всяким журнашлюхам слить материалы для очередного сюжета про то как Навальный едет в Женеву родину продавать.
Что за слишком умные вопросы? Спроси еще почему если его отравили враги, то наши доблестные врачи следов яда не нашли.
"Около года назад мы получили информацию, она проверенная,"
Ник и Майк спешат на помощь
Пока эти совкопитеки срутся с цивилизованным миром, китайцы вырубают тайгу и отравляют чернозёмы, и создают почву для новых концлагерей
Шо за шизоидный бред
Они уже весь СУАР застроили концлагерями, скоро в Сибири будут, пока вместо того чтобы бороться с Китаем Пу срется с цивилизованным миром