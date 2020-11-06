По словам Сергея Нарышкина, это было нужно, чтобы «оживить протестное движение».

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы стран НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции в жертву, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ». Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО — сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке. Сергей Нарышкин директор Службы внешней разведки

По его словам, в качестве одного из вариантов «на серьёзном уровне обсуждался вопрос о так называемой „сакральной жертве“». «Причём говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта „сакральная жертва“ была из числа всё-таки лидеров оппозиции», — подчеркнул глава СВР.

При этом Нарышкин не представил никаких доказательств своих слов и не назвал имя предполагаемой «жертвы».

Утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

1 октября политик заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.