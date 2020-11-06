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Ольга Щербинина
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Глава СВР рассказал о плане НАТО сделать одного из лидеров российской оппозиции «сакральной жертвой» Материал редакции

По словам Сергея Нарышкина, это было нужно, чтобы «оживить протестное движение».

64 комментария
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы стран НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции в жертву, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ». Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО — сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке.

Сергей Нарышкин
директор Службы внешней разведки

По его словам, в качестве одного из вариантов «на серьёзном уровне обсуждался вопрос о так называемой „сакральной жертве“». «Причём говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта „сакральная жертва“ была из числа всё-таки лидеров оппозиции», — подчеркнул глава СВР.

При этом Нарышкин не представил никаких доказательств своих слов и не назвал имя предполагаемой «жертвы».

Утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

1 октября политик заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Он уточнил, что «других версий произошедшего у него нет». В ответ Кремль назвал обвинения Навального «абсолютно безосновательными и недопустимыми», а также оскорбительными и неприемлемыми.

#новости #отравлениенавального

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64 комментария
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Хозяйственный фитиль

41

Не, ну раз глава хуй знает чего сказал, то это 146% правда

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Ленинградский дым

Хозяйственный
18

 Директор Службы внешней разведки

хуясе хуй знает чего 

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Дмитрий Пелипас

Ленинградский
1

хуевый директор значит, раз там год планировали и получилось, а наши не пресекли

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Nick Rosenberg

Ленинградский
1

Да всё правильно, не свр, а хуй знает что.

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Dmitri

Хозяйственный
7

Ещё бы так критическое мышление не только по отношению к своей власти работало. Но и к другим персонажам из телевизора и ютуба. Вообще цены не было нашим согражданам.

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Dra

Dmitri
0

Например?

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Dmitri

Dra
0

Без конкретных имён. Просто как явление.

Ответить

Dra

Dmitri
0

Жаль

Ответить

Dmitri

Dra
1

Почему? Просто не хочу задевать чувства верующих.

Ответить

Acup Tea

Dmitri
3

У них стрелочка не поворачивается, здесь всегда плохо, а там хорошо

Ответить

Dra

Dmitri
0

Просто если бы было критическое мышление у некоторых, то они бы понимали, что на "этих персонажах" не висят тяжелые преступления и всё, что им можно предъявить - это популизм и ложь (да и то с оговорками). Т.е. весовые категории совершенно несоизмеримы. Но в недавнем общении с одним из оппонентов мне был высказан главный аргумент: вот если бы у них была власть, то они бы поступали точно так же. Т.е. прекрасное обвинение в том, чего они ещё не сделали.

Ну эта маленькая простынка - как пример несостоятельности довода про критическое мышление не только ко власти.

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Dmitri

Dra
2

Я про популизм на который ведутся люди. Наличие критическое мышления всегда лучше, чем его отсутствие. Если человек подвергает сомнению слова только условного Нврышкина, то в конце концов может Нарышкин то и сменится, но человек останется в такой же ситуации скорее всего.

Поэтому это забавно смотреть, как любое слово действующей власти априори воспринимается как враньё (и наверняка таковым часто является). А если чел в Твиттер написал, что у него мусора деньги украли, то сразу очередь куда донаты скидывать. Может с ним и правда такая беда случилась. Но у меня не срабатывает механизм, если власть плохая, то оппозиционер хороший, а значит нужно сразу довериться и скинуть свои баблосики.

Ответить

Nikolay Kapustin

Dra
0

Потому что оппонент, который так высказался, сам бы так и сделал. Человек мыслит такими категориями и думает что все такие же как он.

Ответить

Роман Яремчук

Dra
–1

Навальнята и ко

Ответить

Противный стесняшка

Dmitri
0

Не все и не всегда прям откровенно пустую шляпу льют, иногда чтобы критическое мышление включить нужно не обоссать смешного чепуха без пруфов, а полезть и гуглить. Лениво, знаешь ли, непонятно ради чего лезть проверять каждый пук в мире, постправда уже, хуй с ней

Ответить

Dmitri

Противный
0

Я и не говорил, что всегда. Увы, приходится немного корректировать мысли. Очень уж некоторые не любят слышать то, что не соответсвует их мировоззрению. :)

Ответить

Наивный Влад

Хозяйственный
0

146%×146%

Ответить

Dmitri

36

Аудиозапись перехвата будет?

Ответить

Пустой Мурод

Dmitri
6

Жду больше Евы в кино

Ответить

Dmitri

Пустой
3

Мне кажется, белорусские коллеги могут перехватами поделиться, если наши не записали.

Ответить

Alexey Kochetkov

Dmitri
4

крепкий орешек 2

Ответить

YeezySpace

22

из числа всё-таки лидеров оппозиции

Это всё хорошо, но к Навальному это не имеет отношения, по вашей же логике - он блогер)

Ответить

Илья Гераськин

YeezySpace
17

Митрохин и Зюганов щас напряглись

Ответить

Сергей Белов

Илья
7

А что Титов?

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
2

А Титов как не напрягался так и не напрягается

Ответить

Озабоченный алмаз

Илья
1

Идёт к успеху, не напрягаясь

Ответить

Alexey Kochetkov

17

алло ник это майк

Ответить

Vladimir Medvedev

12

Нарышкин постоянно светится в теме с Навальным с разными заявлениями. Походу он и отвечал за отравление, а теперь его так наказывают за провал.

Ответить

Живой ящик

9

Так, я совсем запутался
Его не травили - он самогона перепил
Потом это его немцы отравили у себя - наши никакого новичка не нашли в организме
Потом он сам оказывается сварил новичок и выпил
Теперь это западные спецслужбы отравили его новичком
Версии кремля выглядят как-то ПоДоЗрИтЕлЬнО

Ответить

Сергей Яковенко

Живой
8

просто напомнило

Ответить

Dmitriy Volkov

8

Никто кроме них понятием «сакральная жертва» не оперирует

Ответить

Ленинградский дым

5

 сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб 

Да поняли мы, Германии с вами в одиночку не справится. 
УУУУУ, ВЕСЬ ЗАПАДА ОПОЛЧИЛСЯ ПРОТИВ ВАС, УУУУУ

Ответить

Скрытый корабль

Ленинградский
9

ОДНИ МЫ СВОИМИ ДВОРЦАМИ СПАСАЕМ ВАС ОТ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, МЕДВЕДЕВ ЛИЧНО ДЕРЖИТ ОБОРОНУ ПОД ТОСКАНОЙ

Ответить

Словесный Интервент

5

Как-то волнительно стало за Явлинского и Зюганова. 

Ответить

Ленинградский дым

Словесный
6

А как же ЖИРИНОВСКИЙ? 

Ответить

Макс Бескоровайный

Ленинградский
0

В него ввести новичок можно только на кончике хуя. Редкий агент на такое согласится.

Ответить

Nick Rosenberg

Макс
0

Да дегтярева хотя бы взять.

Ответить

alexferman

6

Меня эти истории просто доебали уже, я не могу их слушать. Одна история охуительней другой просто. Про сакральные жертвы, про планы НАТО, про какую-то хуйню. Вы чё несёте-то вообще? Вы можете заткнуться? Запад отравит, запротестуем... чего блять? Про что несёте? Вообще охуеть.

Ответить

цорiк

5

Хитрый план такой хитрый. А тут сотрудники свр сами спасли и помогли, ага

Ответить

Несерьёзный Валера

4

 сразу скажу, что это не Германия

Значит Польша.

Ответить

Роман Яремчук

Несерьёзный
0

Скорее бывшая чехословакия

Ответить

aliftin

2

Пизда зюганову. 

Ответить

Chasopis

1

Повторяется:

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви», — отметил Нарышкин.
(29 сентября 2020)

Ответить

LexI

1

Сами уже придумать ничего не могут:

"В КГБ заявили о предотвращении покушения на экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую. Информацию о готовящемся преступлении силовикам передали представители объединенного штаба оппозиции. Перед этим сотрудники отдела МВД Белоруссии по борьбе с экстремизмом перехватили сообщение, в котором говорилось о необходимости «сакральной жертвы»."

https://www.gazeta.ru/social/2020/08/10/13189459.shtml

Ответить

Иван Егорнов

1

Но Нарышкин ведь пиздит, за год до отправления Навального были митинги по поводу недопуска кандидатов. "Сакральных жертв" уже достаточно на пару арматур в жопе каждой кремляди.

Ответить

Dra

0

О, люблю такое.

Ответить

Илья Гераськин

0

Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке

Чо там по Башкирии и Хабаровску? Нулевая отметка уже?

Ответить

Andy

0

Почему жириновский ещё жив?

Ответить

Bad Mother Fucker

Andy
0

не берет его сыра земля

Ответить

Alexey Kochetkov

Andy
0

что мертво умереть не может

Ответить

Мысли перед сном

0

.

Ответить

Lee

0

рассказал, что спецслужбы стран НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции, чтобы «оживить угасшее протестное движение в РФ».

Куда принести-то, блять? Мы здесь, а не там

Ответить

Иван Иванович

0

он Навального и траванул

Ответить

Алексей Ермолаев

0

Вооот, вот, я вам говорил!!
Всё падстроиле!!!

Ответить

Orbital_Cat

0

у вас по пятничкам из больнички на прогулку выпускают?!
диеты, НАТО... только Украины не хватает. 

Ответить

Вячеслав Андреев

0

У меня щас от смеха хохотало треснет. Ставлю пять сотен инфа от Ника и Майка.

Ответить

Радмир Гусамов

0

@Eldar малой, а ты не верил!

Ответить

Иван Егорнов

0

Ну допустим что Навального отравили иностранные спецслужбы или Навальный сам отравился, Но тогда почему ФСБ не предотвратила это? Они ведь постоянно следят за ним, особенно когда он в аэропорту, чтоб потом всяким журнашлюхам слить материалы для очередного сюжета про то как Навальный едет в Женеву родину продавать.

Ответить

Dmitri

Иван
0

Откуда у тебя информация, что за Навальным круглосуточное наружное наблюдение?

Ответить

Nick Rosenberg

Иван
0

Что за слишком умные вопросы? Спроси еще почему если его отравили враги, то наши доблестные врачи следов яда не нашли.

Ответить

Руслан Астратов

0

"Около года назад мы получили информацию, она проверенная,"

Ник и Майк спешат на помощь 

Ответить

Dias001 Rrn

–1

Пока эти совкопитеки срутся с цивилизованным миром, китайцы вырубают тайгу и отравляют чернозёмы, и создают почву для новых концлагерей

Ответить

Роман Яремчук

Dias001
–1

Шо за шизоидный бред 

Ответить

Dias001 Rrn

Роман
0

Они уже весь СУАР застроили концлагерями, скоро в Сибири будут, пока вместо того чтобы бороться с Китаем Пу срется с цивилизованным миром

Ответить
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