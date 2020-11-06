МВД: жена Навального заявляла омским врачам, что ему могло стать плохо из-за диет — он пытался сбросить вес Материал редакции
Ведомство заявило, что медики после госпитализации обнаружили у основателя ФБК обострение хронического панкреатита.
Юлия Навальная рассказала медикам, что её муж нерегулярно питался, «ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи». Об этом говорится в сообщении МВД по Сибирскому федеральному округу — ведомство продолжает отчитываться о ходе проверки после госпитализации основателя ФБК.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в разговоре с «МБХ медиа» заявила, что Юлия Навальная не сообщала врачам такие версии ухудшения состояния мужа.
О проблемах Навального с пищеварением ранее также заявлял заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев.
Рациональный шмель
Мне однажды так плохо снизу было я думал прям на толчке откинусь, так что ты зря это
Значительный космос
Допускаешь версию мвд ??
Чё т не понел) Его ведь врачи в кому перевели, а не он сам, не?
P.S. когда-нить всё в этой истории прояснится
у знакомого в самолете был приступ панкреатита после кофе, говорит орал похлеще навального. потом ему какой-то врач сказал не пить ничего в самолетах так как в баках питьевой воды заводится какая-то херота и для слабых здоровьем это заканчивается неприятностями. я сейчас ни в коем разе не отрицаю отравление навального, боже упаси было бы такое тут даже подумать)
Эх, безотцовщина...
Эти ебанаты в клоунских колпаках даже свой пиздёж согласовать не могут)
Да им этого и не надо. Они вбрасывают миллион версий, чтобы у людей создалось мнение "Как-то тут все мутно и неоднозначно, наверное все врут и правды нам не узнать".
Традиционный Денис
или потому что ссут даже внутри себя выпускать гайд по "правильному освещению событий с этим бузотером/берлинским пациентом/этим гражданином", дабы он не утек наружу и полагаются на их собственную дурость
Усталый велосипед
А это системное же, говорить подчинённым «ну, вы же все понимаете сами, да?» а в случае жопы делать удивленные глаза.
Традиционный Денис
это половина проблемы
а вторая половина в том, что они даже не могут как-то прямо (пусть и непублично и секретно) распорядиться придерживаться одной стройной версии
потому что через полчаса распоряжение будет в какой-нибудь базе/мэше
как прочие фотки и документы люди из органов сливают за мелкую цену
Верить силовикам в 2020
Подводной историк
Когда тебе обещают вырвать ногти и заснуть паяльник в задницу, трудно это не поверить.
Боинг: часть вторая.
Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты лица, претендующего на статус пациента, направленные на снижение веса. - МВД
There. I fixed it.
Смешно, что они не понимают как все это бредово выглядит со стороны. Лучше уж молчали бы
Потому что вы пользователь интернета. А если бы был только телек с 4мя гос. каналами?
И тут вспоминается предположение Водовозова, который осторожно заявлял, что наблюдаемая клиническая картина напоминает передозировку подобными препаратами. Но "если бы, да кабы" - вся эта история какая-то мутная хуета, которую даже палкой тыкать стрёмно.
ахуеть, живой беркемнутый
я думал, вы все в схронах передохли
По существу есть что написать?
погоди, а ты что, что-то по существу написал?
Да. Но я понимаю, что искать и читать тут не принято, так что заранее иди в чулан, и передавай там прюветы собратьям по отсутствию разума - по ним не скучаю.
Они там про эффект Стрэйзанд не слышали что ли? Уже все забыли про этого Навального, у нас тут уже другой инфоповод. И тут две противоречащие друг другу новости за день про Навального высирают.
Новая кремлевская диета для НОВИЧКОВ
Это те ребята, которые не дают проводить одиночные пикеты чтобы препятствовать распространению коронавируса?
Новичок наверное тоже вызывает обострение хронического панкреатита. Вместе с другими обострениями.