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Артём Мазанов
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МВД: жена Навального заявляла омским врачам, что ему могло стать плохо из-за диет — он пытался сбросить вес Материал редакции

Ведомство заявило, что медики после госпитализации обнаружили у основателя ФБК обострение хронического панкреатита.

54 комментария
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Юлия Навальная рассказала медикам, что её муж нерегулярно питался, «ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи». Об этом говорится в сообщении МВД по Сибирскому федеральному округу — ведомство продолжает отчитываться о ходе проверки после госпитализации основателя ФБК.

Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса.

МВД

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в разговоре с «МБХ медиа» заявила, что Юлия Навальная не сообщала врачам такие версии ухудшения состояния мужа.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Транспортная полиция два с половиной месяца ведет "доследственную проверку" и вот сегодня разродилась новой сенсацией: якобы Юля Навальная говорила врачам, что состояние Алексея вызвано "диетами". Это ложь и просто абсурд - кто в здравом уме будет объяснять кому диетой?!
Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Проходят месяцы, а омские врачи продолжают находить у Навального все новые и новые болезни. Скоро будет, как в "Трое в лодке, не считая собаки" - все заболевания из медицинского справочника, кроме родильной горячки https://twitter.com/EchoMskNews/status/1324627967247446016

О проблемах Навального с пищеварением ранее также заявлял заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев.

#новости #отравлениенавального

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54 комментария
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Значительный космос

27

 в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи

Пердёж к коме не приводит 

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Рациональный шмель

Значительный
9

Мне однажды так плохо снизу было я думал прям на толчке откинусь, так что ты зря это

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Значительный космос

Рациональный
3

Допускаешь версию мвд ??

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умный человек

Значительный
0

Чё т не понел) Его ведь врачи в кому перевели, а не он сам, не?
P.S. когда-нить всё в этой истории прояснится

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Максим Иванов

Рациональный
0

у знакомого в самолете был приступ панкреатита после кофе, говорит орал похлеще навального. потом ему какой-то врач сказал не пить ничего в самолетах так как в баках питьевой воды заводится какая-то херота и для слабых здоровьем это заканчивается неприятностями. я сейчас ни в коем разе не отрицаю отравление навального, боже упаси было бы такое тут даже подумать)

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Иван Сидоров

Значительный
4

Разве что окружающих 

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сироп от щекотки

Значительный
1

Эх, безотцовщина...

Ответить

сироп от щекотки

сироп
1

Ого. Кто-то не знает мем про батин суп и обои.. 

Ответить

Ze Katze

Значительный
0

Ну не знаю, Дыня, ну не знаю 

Ответить

Владимир Климов

Значительный
0

всякое бывает, иногда даже окна дрожат

Ответить

alexferman

19

Эти ебанаты в клоунских колпаках даже свой пиздёж согласовать не могут)

Ответить

Anton Golovanov

alexferman
19

Да им этого и не надо. Они вбрасывают миллион версий, чтобы у людей создалось мнение "Как-то тут все мутно и неоднозначно, наверное все врут и правды нам не узнать".

Ответить

Традиционный Денис

Anton
1

или потому что ссут даже внутри себя выпускать гайд по "правильному освещению событий с этим бузотером/берлинским пациентом/этим гражданином", дабы он не утек наружу и полагаются на их собственную дурость 

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Усталый велосипед

Традиционный
0

А это системное же, говорить подчинённым «ну, вы же все понимаете сами, да?» а в случае жопы делать удивленные глаза.

Ответить

Традиционный Денис

Усталый
0

это половина проблемы
а вторая половина в том, что они даже не могут как-то прямо (пусть и непублично и секретно) распорядиться придерживаться одной стройной версии

потому что через полчаса распоряжение будет в какой-нибудь базе/мэше 

как прочие фотки и документы люди из органов сливают за мелкую цену

Ответить

Ivan

alexferman
0

зачем?

Ответить

Наивный Влад

13

Неплохо они придумали свалить все на жену. Но чёт не получилось.

Ответить

Кисель Имбиревич

11

Верить силовикам в 2020

Ответить

Подводной историк

Кисель
0

Когда тебе обещают вырвать ногти и заснуть паяльник в задницу, трудно это не поверить.

Ответить

Александр Добриневский

Подводной
2

Тебе с твоим ником нечего бояться

Ответить

Dra

5

Боинг: часть вторая.

Ответить

Jakub Marona

Dra
0

ух ты затронул святое

Ответить

Характерный парфюмер

2

Рвутся до последнего

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Со дна снова постучали

Ответить

Plan 🇧&🇨

2

Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты лица, претендующего на статус пациента, направленные на снижение веса. - МВД

There. I fixed it.

Ответить

Александр Багно

2

Смешно, что они не понимают как все это бредово выглядит со стороны. Лучше уж молчали бы

Ответить

Sergey Michko

Александр
0

Потому что вы пользователь интернета. А если бы был только телек с 4мя гос. каналами?

Ответить

bor_vn

Sergey
0

Ты бы не знал, что Навальный вообще существует и какое к нему имеет отношение "тот гражданин"

Ответить

Живой ящик

2

Чо их сегодня прорвало? Директор СВР, МВД
Причём у них даже между собой версии не согласуются
Эти говорят, что это панкреатит
Директор СВР говорит, что отравили западные спецслужбы
Они заебали так нелепо хуйню плести

Ответить

Comrade EightEightSeven

–8

И тут вспоминается предположение Водовозова, который осторожно заявлял, что наблюдаемая клиническая картина напоминает передозировку подобными препаратами. Но "если бы, да кабы" - вся эта история какая-то мутная хуета, которую даже палкой тыкать стрёмно.

Ответить

Bad Mother Fucker

Comrade
3

ахуеть, живой беркемнутый

я думал, вы все в схронах передохли

Ответить

Comrade EightEightSeven

Bad
0

По существу есть что написать?

Ответить

Bad Mother Fucker

Comrade
1

погоди, а ты что, что-то по существу написал?

Ответить

Comrade EightEightSeven

Bad
0

Да. Но я понимаю, что искать и читать тут не принято, так что заранее иди в чулан, и передавай там прюветы собратьям по отсутствию разума - по ним не скучаю.

Ответить

Bad Mother

Comrade
0

слыш, ты из ноздей мох выдуй сначала, выживальщик сраный

Ответить

Alex Alen

Comrade
1

Водовозов хороший человек, но он случаем аккуратно не намекнул, сколько килограммов надо съесть этих препаратов и почему их при промывке желудка так и не нашли и вообще нихера не нашли их, ни наши медики, ни зарубежные. 

Ответить

Опытный цвет

1

Рафаэлку не скушал 

Ответить

Кеша Шушпанов

1

Они там про эффект Стрэйзанд не слышали что ли? Уже все забыли про этого Навального, у нас тут уже другой инфоповод. И тут две противоречащие друг другу новости за день про Навального высирают.

Ответить

Ленинградский дым

0

Обожрутся своих ягод Годжи, а потом всем миром их спасай 

Ответить

Zero-one-one

0

Зато он больше не сисян

Ответить

Митя Мурасов

0

Новая кремлевская диета для НОВИЧКОВ

Ответить

Ваша Закладко

Митя
0

чемпионов

Ответить

Dmitriy Volkov

0

Они продолжают плодить версии?

Ответить

Скрытый корабль

0

Рафаэлковая диета.

Ответить

Грандиозный фонарь

0

Омские врачи выяснили формула Новичка

Ответить

Валентин Жетонофф

0

Германия так данные и не передала, как я понимаю)

Ответить

ouxen

0

Похоже на правду

Ответить

сироп от щекотки

0

Вес! У него есть вес

Ответить

Традиционный Денис

0

а вот ел бы рафаэлку, как советовала статусная медиармянка - не было б проблем

Ответить

Sergey Michko

0

Это те ребята, которые не дают проводить одиночные пикеты чтобы препятствовать распространению коронавируса? 

Ответить

Богдан Мамаев

0

Новичок наверное тоже вызывает обострение хронического панкреатита. Вместе с другими обострениями.

Ответить

Подземный будильник

0

Тю, та я думал всем пофиг на отравление Навального, так сказать новости сентября, уже никого не волнуют.

Ответить

jonathan rogers

0

через неделю скажу что он просто сьел не свежую шавуху

Ответить

Антон Лисин

0

Поэтому вчера в фбк пришли мусора в компанию к новому году и 17000.

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