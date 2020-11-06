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Ольга Щербинина
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В Сочи в море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова Материал редакции

Бизнесмен пропал 1 ноября.

17 комментариев
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В районе Имеретинского пляжа в Сочи нашли тело 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на источник. По его словам, в МЧС позвонили люди, которые увидели в воде тело. Спасатели на катерах обнаружили его.

Обновлено в 12:15. В СК подтвердили, что в Чёрном море нашли, предположительно, тело Коропова.

«Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Чёрного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта», — пишет «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По данным Mash, погибшего достали из воды и отвезли к пирсу.

Коропов пропал в Сочи в ночь на 1 ноября и с тех пор не выходил на связь. В разговоре с РБК другой сооснователь Skillbox Сергей Попков рассказал, что «явных недоброжелателей» у Коропова не было, и добавил, что его коллега не склонен принимать импульсивные решения.

3 ноября стало известно, что на берегу нашли его телефон, а в море — рюкзак. Сутки спустя обнаружили также самокат, арендованный Короповым.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку Дмитрий Харламов
Ольга Щербинина PLUS
+56 156
но есть и хорошие новости?
5
11
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17 комментариев
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Прошедший Абдужаббор

18

Грустно, основал Skillbox, а skill плавания так и не освоил..

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Михаил Кометов

Прошедший
1

Если только кто то не помешал ему этот скилл применять

Ответить

сироп от щекотки

15
Ответить

АТВ

сироп
3

Алгоритмы Яндекса 

Ответить

Поперечный Паша

9

И сюда на всякий случай

Ответить

# realfiddy

4

Сыграл в box

Ответить

Михаил Фаллический

4
Ответить

Ze Katze

–1

Ислам не прощает 

Ответить

Глеб Савчик

Ze
9

Только я прочит это с интонацией "редбул окрыляяяет"? 

Ответить

Посторонний

Ze
0

При чём тут ислам?

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Печальный Мурод

0

Комментарии перенесите из моего поста, там же все шутки были!

Ответить

Традиционный Денис

1

Опять новость от юзера поимели? 

Ответить

Ольга Щербинина

Традиционный
1

в смысле? спасибо внизу стоит

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Al

Ольга
0

Спасибо внутри стоит

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Spid3r

Ольга
0

Внизу чего?

Ответить

Ольга Щербинина

Spid3r
0
Ответить

Super 72

0

Видимо нашли что-то с обглоданной рыбами головой и теперь ждут днк

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