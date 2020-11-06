Бизнесмен пропал 1 ноября.

В закладки

В районе Имеретинского пляжа в Сочи нашли тело 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на источник. По его словам, в МЧС позвонили люди, которые увидели в воде тело. Спасатели на катерах обнаружили его.

Обновлено в 12:15. В СК подтвердили, что в Чёрном море нашли, предположительно, тело Коропова.

«Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Чёрного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта», — пишет «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По данным Mash, погибшего достали из воды и отвезли к пирсу.

Коропов пропал в Сочи в ночь на 1 ноября и с тех пор не выходил на связь. В разговоре с РБК другой сооснователь Skillbox Сергей Попков рассказал, что «явных недоброжелателей» у Коропова не было, и добавил, что его коллега не склонен принимать импульсивные решения.

3 ноября стало известно, что на берегу нашли его телефон, а в море — рюкзак. Сутки спустя обнаружили также самокат, арендованный Короповым.