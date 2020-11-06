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Артём Мазанов
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«Роскосмос» запросил 1,5 триллиона рублей на создание спутниковой системы «Сфера»​ — аналога Starlink Илона Маска Материал редакции

Это больше стоимости всей космической программы России с 2016 по 2025 год.

45 комментариев
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Пока не известно, за какой период потребуется освоить эти средства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.

Предполагается, что в основном «Сфера» будет создаваться за бюджетные деньги, но около 350 миллиардов рублей могут вложить частные инвесторы.

Владимир Путин анонсировал создание «Сферы» в 2018 году. По мнению президента, это «может привести к абсолютной революции в сфере связи». Развёртывание космических аппаратов ожидается с 2024 по 2028 годы. По подсчётам «Роскосмоса», для запуска всех спутников понадобится почти 150 ракет, их изготовление обойдётся в 300 миллиардов рублей.

По мнению «Роскосмоса» сравнивать «Сферу» со Starlink и OneWeb неправильно, так как они нацелены «исключительно на решение задач связи и передачи больших объёмов информации», а российский проект будет многопрофильным.

По замыслу разработчиков «Сферы», абонентское оборудование не должно быть тяжёлым, сложным и дорогим. И совершенно ни к чему крутая сканирующая самонаводящаяся «тарелка» со сложной системой управления, следящая за пролетающими над головой спутниками низкоорбитальной системы и предоставляющая высокоскоростные каналы связи.

«Роскосмоса»

#новости #роскосмос

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45 комментариев
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Иван Барников

25

Спешу напомнить, что роскосмос является и заказчиком, и исполнителем. То есть может сам себе прощать проёбанные сроки, бракованные изделия и хуёвую работу. При этом ни перед кем не отчитываясь.
В конце когда выделенные (на особняки и машины) средства подойдут к концу проект тихонечко свернут и попросят денег на новый.

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alexferman

Иван
2
Ответить

Анальное Сало

alexferman
0
Ответить

Традиционный Денис

Иван
0

о, вы тоже смотрите Баженова нормального человека?

Ответить

Иван Барников

Традиционный
2

Мне достаточно регламента роскосмоса, пары статей на хабре, а также охуевания от открытых жуликов в их управлении.

Ответить

bor_vn

Иван
–4

Неправда. Не ведитесь на этот лживый комментарий.

Ответить

Иван Барников

bor_vn
1

https://rg.ru/2015/07/16/roskosmos-dok.html

Статья 7. Полномочия и функции Корпорации в области управления космической деятельностью

осуществляет функции государственного заказчика, государственного заказчика - координатора, ответственного исполнителя государственных программ Российской Федерации, президентских программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и федеральных целевых программ...

:3

Федеральный закон "О Государственной корпорации…
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической…
rg.ru
Ответить

bor_vn

Иван
0

Ты даже пруфы искать полез )

Ответить

Усталый велосипед

bor_vn
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

Усталый
0

Я не знаю других имен bor_vn

Ответить

bor_vn

Усталый
0

@Кто это 

Ответить

Вова А.

13

Шокирующие кадры: Рогозин и бюджет Роскосмоса

Ответить

Иван Иванович

Вова
4

@Вахтёр оскорбление орангутанов

Ответить

Dra

7

С 20% заблокированных страниц в сети и просмотром контента товарищем майором? Нет, спасибо.

Ответить

Dmitriy Volkov

7

«Освоить средства» блять!
А может лучше получить результат?

Ответить

Nikolay Kapustin

Dmitriy
0

Нет

Ответить

Грузинский Влад

6

россияне, держитесь там, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья

Ответить

Вова А.

6

Ух, бедный Рогозин, надо дать.

Ответить

Значительный космос

2
Ответить

YeezySpace

Значительный
4

Все вопросы к Маску, это из-за него РК надо делать аналог.

Ответить

Дмитрий Чернышов

YeezySpace
0

Аналог, у которого аналогов нет. 😏

Ответить

Иркутский кот

Значительный
3

* Друзь наблюдает за тем, как ему в ебало летит спутник связи после очередного аварийного запуска

Ответить

Евгений Чибаков

2

Ура, наш ответ на вопрос, который нам не задавали.

Ответить

Руслан Астратов

2

"По замыслу разработчиков «Сферы», абонентское оборудование не должно быть тяжёлым, сложным и дорогим."

Следуя этой логике, тогда нахуя вам 1,5 трлн.?

Ответить

Нервный ключ

2

 абонентское оборудование не должно быть тяжёлым, сложным и дорогим. И совершенно ни к чему крутая сканирующая самонаводящаяся «тарелка»

Ответить

zlon

1

Не, ну а чо

Ответить

Нервный ключ

1

Пиздец

Ответить

Руслан Астратов

1

Ебаные клоуны. 5g не можете запустить нормально, а уже на спутники замахнулись.

Ответить

John Doe

1

1.5 тлрд на разработку, 300 млрд. на подготовку, по традиции умножаем итоговую сумму х2, пару раз переносим сроки и лет через 5-10 про проект можно и забывать потихоньку. А там и Рогозину на пенсию пора, и дед уже сенатором будет сидеть.

Как Рогозин верно отметил в прошлом году -
Какое наше главное преимущество?У нас вся стартовая инфраструктура и разработка полностью оплачены за государственный счет.

Ответить

ruslan Akhmedov

John
0

Это проигранная инициатива еще до разработки, Маск уже развернул и протестил часть своей группировки. Это как с телеграфными столбами кто первый поставит тот и забрал рынок, смысл разворачивать дублирующую инфраструктуру. Эти инвестиции никогда не окупятся. 

Ответить

John Doe

ruslan
0

Ну в реалиях РФ это решается просто - все "ихнее" запретить и не пускать, все свое продвигать на рынке. Другое дело, что рассказы про развертывание в 24 году выглядят крайне нереалистично на фоне пятилетней подготовки того же старлинка, так что проект имхо изначально не предназначен для выполнения этих обещаний.

Ответить

Dra

0

Господа эксперты, а вот вы мне лучше скажите, возможно ли Старлинк каким-либо образом заблокировать в РФ? Ну т.е. имеет ли смысл купить в ближайшее время оборудование, пока не запретили его продажу в стране?

Ответить

Усталый велосипед

Dra
1

Боюсь там еще пара поколений тарелки сменится, и выйдет неудобно

Ответить

Maxim Semenov

Dra
0

там приемник очень дорогой

Ответить

Dra

Maxim
0

Ну 500 бачей я готов потратить в случае, если власти всё-таки осилят чебурнет в стране.

Ответить

Denis Manchenko

0

Будет многопрофильным проектом.

Ответить

Гибкий Филипп

0

1,5 триллиона рублей? 

Ответить

Неопределенный щит

0

Решили установить рекорд по распилу?

Ответить

master of mastery

0
Ответить

Лысина Арика

0

И работать это не будет, как и любая подобная инициатива, а главное на реализацию уйдёт лет десять минимум, а это значит, что ещё больше денег запросят/

Ответить

Узкий инструмент

0

Надо помочь, запустим печатный станок!

Ответить

ouxen

0

Изи катка, просто сукаблять запросил нахуй

Ответить

Виталий Ситников

0

Полтора триллиона вон тому столику

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Старлинк вышел на тестовую эксплуатацию за год-полтора. А тут проект анонсировали в 2018, в 2019 стартанули, а запуски планируют начать в 2024 только. Ну вот кто-то спрашивал в чем разница госухи и частника в космосе = вот вам ответ.

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Скрытый корабль

0
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