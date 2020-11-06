Это больше стоимости всей космической программы России с 2016 по 2025 год.

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Пока не известно, за какой период потребуется освоить эти средства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.

Предполагается, что в основном «Сфера» будет создаваться за бюджетные деньги, но около 350 миллиардов рублей могут вложить частные инвесторы.

Владимир Путин анонсировал создание «Сферы» в 2018 году. По мнению президента, это «может привести к абсолютной революции в сфере связи». Развёртывание космических аппаратов ожидается с 2024 по 2028 годы. По подсчётам «Роскосмоса», для запуска всех спутников понадобится почти 150 ракет, их изготовление обойдётся в 300 миллиардов рублей.

По мнению «Роскосмоса» сравнивать «Сферу» со Starlink и OneWeb неправильно, так как они нацелены «исключительно на решение задач связи и передачи больших объёмов информации», а российский проект будет многопрофильным.

По замыслу разработчиков «Сферы», абонентское оборудование не должно быть тяжёлым, сложным и дорогим. И совершенно ни к чему крутая сканирующая самонаводящаяся «тарелка» со сложной системой управления, следящая за пролетающими над головой спутниками низкоорбитальной системы и предоставляющая высокоскоростные каналы связи. «Роскосмоса»