«Роскосмос» запросил 1,5 триллиона рублей на создание спутниковой системы «Сфера» — аналога Starlink Илона Маска Материал редакции
Это больше стоимости всей космической программы России с 2016 по 2025 год.
Пока не известно, за какой период потребуется освоить эти средства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Александра Иванова.
Предполагается, что в основном «Сфера» будет создаваться за бюджетные деньги, но около 350 миллиардов рублей могут вложить частные инвесторы.
Владимир Путин анонсировал создание «Сферы» в 2018 году. По мнению президента, это «может привести к абсолютной революции в сфере связи». Развёртывание космических аппаратов ожидается с 2024 по 2028 годы. По подсчётам «Роскосмоса», для запуска всех спутников понадобится почти 150 ракет, их изготовление обойдётся в 300 миллиардов рублей.
По мнению «Роскосмоса» сравнивать «Сферу» со Starlink и OneWeb неправильно, так как они нацелены «исключительно на решение задач связи и передачи больших объёмов информации», а российский проект будет многопрофильным.
Спешу напомнить, что роскосмос является и заказчиком, и исполнителем. То есть может сам себе прощать проёбанные сроки, бракованные изделия и хуёвую работу. При этом ни перед кем не отчитываясь.
В конце когда выделенные (на особняки и машины) средства подойдут к концу проект тихонечко свернут и попросят денег на новый.
Традиционный Денис
о, вы тоже смотрите Баженова нормального человека?
Мне достаточно регламента роскосмоса, пары статей на хабре, а также охуевания от открытых жуликов в их управлении.
https://rg.ru/2015/07/16/roskosmos-dok.html
Статья 7. Полномочия и функции Корпорации в области управления космической деятельностью
осуществляет функции государственного заказчика, государственного заказчика - координатора, ответственного исполнителя государственных программ Российской Федерации, президентских программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и федеральных целевых программ...
:3
Шокирующие кадры: Рогозин и бюджет Роскосмоса
С 20% заблокированных страниц в сети и просмотром контента товарищем майором? Нет, спасибо.
«Освоить средства» блять!
А может лучше получить результат?
Все вопросы к Маску, это из-за него РК надо делать аналог.
Иркутский кот
* Друзь наблюдает за тем, как ему в ебало летит спутник связи после очередного аварийного запуска
"По замыслу разработчиков «Сферы», абонентское оборудование не должно быть тяжёлым, сложным и дорогим."
Следуя этой логике, тогда нахуя вам 1,5 трлн.?
Ебаные клоуны. 5g не можете запустить нормально, а уже на спутники замахнулись.
1.5 тлрд на разработку, 300 млрд. на подготовку, по традиции умножаем итоговую сумму х2, пару раз переносим сроки и лет через 5-10 про проект можно и забывать потихоньку. А там и Рогозину на пенсию пора, и дед уже сенатором будет сидеть.
Как Рогозин верно отметил в прошлом году -
Какое наше главное преимущество?У нас вся стартовая инфраструктура и разработка полностью оплачены за государственный счет.
Это проигранная инициатива еще до разработки, Маск уже развернул и протестил часть своей группировки. Это как с телеграфными столбами кто первый поставит тот и забрал рынок, смысл разворачивать дублирующую инфраструктуру. Эти инвестиции никогда не окупятся.
Ну в реалиях РФ это решается просто - все "ихнее" запретить и не пускать, все свое продвигать на рынке. Другое дело, что рассказы про развертывание в 24 году выглядят крайне нереалистично на фоне пятилетней подготовки того же старлинка, так что проект имхо изначально не предназначен для выполнения этих обещаний.
Господа эксперты, а вот вы мне лучше скажите, возможно ли Старлинк каким-либо образом заблокировать в РФ? Ну т.е. имеет ли смысл купить в ближайшее время оборудование, пока не запретили его продажу в стране?
там приемник очень дорогой
И работать это не будет, как и любая подобная инициатива, а главное на реализацию уйдёт лет десять минимум, а это значит, что ещё больше денег запросят/
Старлинк вышел на тестовую эксплуатацию за год-полтора. А тут проект анонсировали в 2018, в 2019 стартанули, а запуски планируют начать в 2024 только. Ну вот кто-то спрашивал в чем разница госухи и частника в космосе = вот вам ответ.