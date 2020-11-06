Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
2429

Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Он сможет сменить премьера без роспуска кабмина Материал редакции

Кандидатуры министров силового блока президент будет согласовывать с Советом Федерации.

32 комментария
В закладки

Президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве, который предусматривает новый порядок его формирования, сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, который заменит закон 1997 года, председатель, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Это не коснётся министров силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюста) и главы МИД — их президент сможет назначить после консультаций с Советом Федерации.

Президент будет обязан внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства. В случае трёхкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера глава государства назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он также сможет распустить Думу.

У президента появится право роспуска нижней палаты, если больше трети должностей в кабмине остаются вакантными без учёта силового блока. Глава государства сможет освободить от должности любого из членов правительства (в том числе премьера) без роспуска кабмина.

В обязанности правительство входит принятие мер по защите суверенитета страны, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства. Кабмин должен будет рассматривать на заседаниях вопросы о выделении финансовой поддержки на сумму от 500 миллионов рублей.

#новости #законы

Ольга Щербинина PLUS
+56 208
но есть и хорошие новости?
4
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b"], "comments": 32, "likes": 9, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 231935, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Nov 2020 14:08:05 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Пустой Мурод

14

Хуя они там продуктивные, пару дней ебашат и ебашат законы, настоящие работяги-стахановцы

Ответить

Скрытый корабль

Пустой
3

Но это не касается ратификации 20 статьи конвенции ООН против коррупции.

Ответить

Andrew Sychev

Пустой
0

Отчётный год к концу подходит. План надо выдавать 

Ответить

Иван Барников

10

В случае трёхкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера глава государства назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он также сможет распустить Думу.

Заебись.
"Представляю вам кандидатуру. Бомж Лёха. Чё, отклонили? Окей, вот вам бомж Вася. Опять отклонили? Фиг с вами, бомж Витя. Снова отклонили?! Ну что ж, господа, у меня для вас плохие новости..."
Короче деду дали право творить ещё больше дичи. Ясненько.

Ответить

ТыжЮзер

Иван
4

Да не, они знают правила игры) Так что у бомжа Лёхи есть все шансы)

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Про роспуск и раньше было вроде, но и президент оставался без исполнительной власти.
А тут проблемы индейцев шерифа не беспокоят

Ответить

Иван Барников

Litnikov
1

Нахуй царю исполнительная власть, если даже по телевизору показывают как карлик управляет страной в ручном режиме?

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Ну если серьезно то нужна разумеется. Кто ещё по факту, будет работать, хоть и херово. Единолично можно разве что селом управлять, и то заебешься. Да и у него пунктик на тему соблюсти "закон"

Ответить

Иван Барников

Litnikov
0

Да и у него пунктик на тему соблюсти "закон"

...который он сам для себя и пишет.

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

А кто говорит что он не шулер?

Ответить

Руслан Астратов

Иван
0

В таком случае у Наливкина появился шанс

Ответить

Единый утюг

Иван
0

Да вроде эта опция при Ельцние еще была введена, а в новой конституции убрать забыли((((

Ответить

Иван Иванович

Иван
0

Скорее можно так: Рамзан Кадыров. Нет? Ок, Рамзан Кадыров. Нет? Ок, Рамзан Кадыров. Нет? Welcome to the club, buddies

Ответить

Nikolay Kapustin

Иван
0

Да, это след президент, никто не верил, а оно вон как.

Ответить

Александр Гонтарев

3

я боюсь каждый раз, когда путин берет в руки ручку

Ответить

Александр Гонтарев

Александр
6

каждый раз выходит какая-то хуйня

Ответить

Скрытый корабль

Александр
2

А ты думаешь, почему он её постоянно бросает в ярости?

Ответить

Вова А.

Александр
1

Дед любит фокусы с канцтоварами

Ответить

Litnikov Danil

Вова
1

Ему в Комус бы устроиться, а не президентом

Ответить

Ваша Закладко

Александр
0

мишуткин домой 

Ответить

the art of гепард

2

что-то все эти законы о неприкосновенности и прочем заставляют задуматься, уж не правду ли написали The Sun

Ответить

the art of гепард

the
0

бля! 

Ответить

Константин Чегемов

the
0

Что там писали? 

Ответить

Занятый алмаз

1

Как только поняли, что старик Дональд пойдет на пенсию, начали штамповать законы для прикрытия жопы.

Ответить

Многий танк88

0

Интредастинг, он будет себя главнокомандующим назначать как один австрийский художник?

Ответить

Занятый алмаз

0

Принимая решения находясь не в здравом уме и трезвой памяти из-за Альцгеймера, можно их не соблюдать и объявить фиктивными.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Ну и правильно: один хер одни и те же хари.

Ответить

Наташа Буринская

0

https://www.youtube.com/watch?v=8EXk2onSKg4&feature=emb_logo&ab_channel=MayaPchelkina
Изучив недавние видео с президентом РФ, они заметили, что его ноги были в постоянном движении, а руки сильно сжимали подлокотник стула

Кроме того, пальцы Путина, когда он держал ручку или сжимал чашку, по словам наблюдателей, заметно подергивались.

Есть эксперты? по этому видео можно сделать такой вывод?

Ответить

Наташа Буринская

Наташа
0

не туда запостила. 

Ответить

messir

0

кабмин

Ответить

Евгений Иванов

–1

Запоминайте все текущие решения великого царя.

По ним можно анализировать человека и его наклонности, его психику и стремления.

А также можно предугадать место, куда будет в дальнейшем двигаться эта счастливая страна.

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Для последнего не надо быть Пашей Глоба

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Госдуму внесли законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов
Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.
227
Дизайн и архитектура
Logo-challenge: 16 логотипов, которые мне нравятся
Выбрал 15 из сделанных мной логотипов, которые предлагаю некоторым дизайнерам из числа любящих в комментариях высказывать свою «критику» раскритиковать их в пух и прах.
144
Новости
Американские телеканалы прервали трансляцию выступления Трампа из-за его заявлений о махинациях с голосами
В США третий день считают, кто станет новым президентом.
216
Популярное за три дня
Новости
В Госдуму внесли законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов
Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.
227
Новости
Сопредседатель «Профсоюза „Курьер“» рассказал об избиении полицией после встречи с руководством Mail.ru
По словам мужчины, люди в штатском пообещали «сделать его жизнь невыносимой».
80
Новости
Верховный муфтий России назвал карикатуры на пророка пустяком и призвал не разжигать вражду
Талгат Таджуддин отметил, что Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение, поэтому противоестественно объявлять кого-то врагом.
106
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Ипполит Воробьянинов

Глава СВР рассказал о плане…

Рыжий

Умер писатель-сатирик Михаил…

Закомплексованная…

Умер писатель-сатирик Михаил…

Артем Ляшенко

Умер писатель-сатирик Михаил…

Ev Vane

Умер писатель-сатирик Михаил…

N/a

Идем за хлебушком в Швеции: что…

Александр Фаст

Умер писатель-сатирик Михаил…

Настя Шамрина

Умер писатель-сатирик Михаил…

Ефим Паршин

Умер писатель-сатирик Михаил…

Дмитрий Трещёв

В Ленинградской области…

пепси

Умер писатель-сатирик Михаил…

Бармаглот

Выборы в США усилили в фейсбуке…

Master Oogway

Запись в подсайте Telegram

Иван Барников

Запись в подсайте Twitter

Andrew Sychev

Путин подписал закон о новом…

ouxen

Умер писатель-сатирик Михаил…

Salty Dog

Умер писатель-сатирик Михаил…

A big purple…

В Ленинградской области…
null