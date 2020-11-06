Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Он сможет сменить премьера без роспуска кабмина Материал редакции
Кандидатуры министров силового блока президент будет согласовывать с Советом Федерации.
Президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве, который предусматривает новый порядок его формирования, сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, который заменит закон 1997 года, председатель, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Это не коснётся министров силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюста) и главы МИД — их президент сможет назначить после консультаций с Советом Федерации.
Президент будет обязан внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства. В случае трёхкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера глава государства назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он также сможет распустить Думу.
У президента появится право роспуска нижней палаты, если больше трети должностей в кабмине остаются вакантными без учёта силового блока. Глава государства сможет освободить от должности любого из членов правительства (в том числе премьера) без роспуска кабмина.
В обязанности правительство входит принятие мер по защите суверенитета страны, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства. Кабмин должен будет рассматривать на заседаниях вопросы о выделении финансовой поддержки на сумму от 500 миллионов рублей.
Скрытый корабль
Но это не касается ратификации 20 статьи конвенции ООН против коррупции.
В случае трёхкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера глава государства назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он также сможет распустить Думу.
Заебись.
"Представляю вам кандидатуру. Бомж Лёха. Чё, отклонили? Окей, вот вам бомж Вася. Опять отклонили? Фиг с вами, бомж Витя. Снова отклонили?! Ну что ж, господа, у меня для вас плохие новости..."
Короче деду дали право творить ещё больше дичи. Ясненько.
Про роспуск и раньше было вроде, но и президент оставался без исполнительной власти.
А тут проблемы индейцев шерифа не беспокоят
Нахуй царю исполнительная власть, если даже по телевизору показывают как карлик управляет страной в ручном режиме?
Ну если серьезно то нужна разумеется. Кто ещё по факту, будет работать, хоть и херово. Единолично можно разве что селом управлять, и то заебешься. Да и у него пунктик на тему соблюсти "закон"
Да и у него пунктик на тему соблюсти "закон"
...который он сам для себя и пишет.
Единый утюг
Да вроде эта опция при Ельцние еще была введена, а в новой конституции убрать забыли((((
Скорее можно так: Рамзан Кадыров. Нет? Ок, Рамзан Кадыров. Нет? Ок, Рамзан Кадыров. Нет? Welcome to the club, buddies
я боюсь каждый раз, когда путин берет в руки ручку
каждый раз выходит какая-то хуйня
что-то все эти законы о неприкосновенности и прочем заставляют задуматься, уж не правду ли написали The Sun
https://www.youtube.com/watch?v=8EXk2onSKg4&feature=emb_logo&ab_channel=MayaPchelkina
Изучив недавние видео с президентом РФ, они заметили, что его ноги были в постоянном движении, а руки сильно сжимали подлокотник стула
Кроме того, пальцы Путина, когда он держал ручку или сжимал чашку, по словам наблюдателей, заметно подергивались.
Есть эксперты? по этому видео можно сделать такой вывод?
Запоминайте все текущие решения великого царя.
По ним можно анализировать человека и его наклонности, его психику и стремления.
А также можно предугадать место, куда будет в дальнейшем двигаться эта счастливая страна.