Кандидатуры министров силового блока президент будет согласовывать с Советом Федерации.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве, который предусматривает новый порядок его формирования, сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, который заменит закон 1997 года, председатель, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Это не коснётся министров силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюста) и главы МИД — их президент сможет назначить после консультаций с Советом Федерации.

Президент будет обязан внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства. В случае трёхкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера глава государства назначает его без утверждения парламентом, в этом случае он также сможет распустить Думу.

У президента появится право роспуска нижней палаты, если больше трети должностей в кабмине остаются вакантными без учёта силового блока. Глава государства сможет освободить от должности любого из членов правительства (в том числе премьера) без роспуска кабмина.

В обязанности правительство входит принятие мер по защите суверенитета страны, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства. Кабмин должен будет рассматривать на заседаниях вопросы о выделении финансовой поддержки на сумму от 500 миллионов рублей.