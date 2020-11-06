Предприятие пообещало посадить новые деревья.

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В Ленинградской области прокуратура начала проверку из-за разлива бетона в лесу Кингисеппского района рядом с предприятием «Пертбетон». Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, на предприятии складывали отходы, которые получили при производстве. Из-за ненадлежащего контроля произошла утечка на площади более 100 квадратных метров.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин сообщил, что сейчас формируется заказ на спецтехнику для уборки территории. По его словам, к 10 там ноября там всё уберут, а руководство бетонного завода своими силами восстановит зелёные насаждения.

Местные жители рассказали о разливе 3 ноября. Генеральный директор ООО «Портбетон» Владимир Шкуратов призвал «не делать из мухи слона». «Производство расположено в промзоне. Ни одного дачного участка в радиусе 500 метров нет», — заметил он.