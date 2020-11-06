В Ленинградской области разлился бетон с завода. Пострадали 100 квадратных метров леса Материал редакции
Предприятие пообещало посадить новые деревья.
В Ленинградской области прокуратура начала проверку из-за разлива бетона в лесу Кингисеппского района рядом с предприятием «Пертбетон». Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, на предприятии складывали отходы, которые получили при производстве. Из-за ненадлежащего контроля произошла утечка на площади более 100 квадратных метров.
Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин сообщил, что сейчас формируется заказ на спецтехнику для уборки территории. По его словам, к 10 там ноября там всё уберут, а руководство бетонного завода своими силами восстановит зелёные насаждения.
Местные жители рассказали о разливе 3 ноября. Генеральный директор ООО «Портбетон» Владимир Шкуратов призвал «не делать из мухи слона». «Производство расположено в промзоне. Ни одного дачного участка в радиусе 500 метров нет», — заметил он.
Наивный Влад
Как скажешь Ярик Видеорегистратор.
Значительный космос
Вахтанг он хакер забанить его
Ну хоть тротуар облагородили.
В лесу.
может это, откатим поправки в конституцию, а то чет мне кажется природа не переживет 2021
Это Украина начала спецоперацию по закатыванию москалей в бетон
Пострадали 100 квадратных метров леса
целый 10 на 10 метров кустов "пострадали"? ой бяда-бяда, огорчение
вот когда миллиарды квадратов горят в Сибири, тогда никто особо не чешется
а тут из-за ведра цемента дело возбуждают?