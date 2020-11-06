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Новости
Ольга Щербинина
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В Ленинградской области разлился бетон с завода. Пострадали 100 квадратных метров леса Материал редакции

Предприятие пообещало посадить новые деревья.

18 комментариев
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В Ленинградской области прокуратура начала проверку из-за разлива бетона в лесу Кингисеппского района рядом с предприятием «Пертбетон». Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, на предприятии складывали отходы, которые получили при производстве. Из-за ненадлежащего контроля произошла утечка на площади более 100 квадратных метров.

Дикий Петербург @Wild_SPb
Лес в Ленобласти возле деревни Вистино такой вот сейчас. Всё из-за утечки бетона с предприятия «Портбетон» https://t.co/ujLbPIcmhI

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин сообщил, что сейчас формируется заказ на спецтехнику для уборки территории. По его словам, к 10 там ноября там всё уберут, а руководство бетонного завода своими силами восстановит зелёные насаждения.

Местные жители рассказали о разливе 3 ноября. Генеральный директор ООО «Портбетон» Владимир Шкуратов призвал «не делать из мухи слона». «Производство расположено в промзоне. Ни одного дачного участка в радиусе 500 метров нет», — заметил он.

#новости #экология

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но есть и хорошие новости?
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18 комментариев
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Значительный космос

12

 По его словам

А по словам Дыни нихуя не будет сделано. Скриньте 

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Наивный Влад

Значительный
2

Как скажешь Ярик Видеорегистратор.

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Значительный космос

Наивный
3

Вахтанг он хакер забанить его 

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Пустой Мурод

Значительный
2

как скажете Господин Цьмоня.

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ТыжЮзер

Значительный
2

1. Она разговаривает..

Ответить

Нынешний Даниль

9
Как поправки в Конституцию защитят экологию…
Новости. Как поправки в Конституцию защитят экологию и животных.
duma.gov.ru
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Дмитрий Иванов

4

100 квадратных метров это квадратик 10 на 10 метров, ваш кэп

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Никита Сухов

1

Ну хоть тротуар облагородили. 
В лесу.

Ответить

Лесной Влад

Никита
0

велосипедные дорожки

Ответить

Александр Гонтарев

1

может это, откатим поправки в конституцию, а то чет мне кажется природа не переживет 2021

Ответить

Наивный Влад

0

Блэд, опять природа страдает.

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GoodSanta

0

Месяцев без ущерба природе: 0

Правильной дорогой идем.

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Mykola Petiukh

0

Это Украина начала спецоперацию по закатыванию москалей в бетон

https://www.anekdot.ru/id/89072/

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Антон Лисин

0

Зовём собянина чтобы сверху положить плитку.

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Европейский Абдужаббор

0

Дней с момента последнего экологического происшествия в России

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A big purple banana 🍆

0
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Дмитрий Трещёв

0

вряд ли бетон, скорее просто цемент с водой

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Константин Курасов

0

Пострадали 100 квадратных метров леса

целый 10 на 10 метров кустов "пострадали"? ой бяда-бяда, огорчение
вот когда миллиарды квадратов горят в Сибири, тогда никто особо не чешется
а тут из-за ведра цемента дело возбуждают?

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