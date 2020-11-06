Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий Материал редакции
Ему было 86 лет.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни, сообщает «Дождь» со ссылкой на его близких друзей.
В начале октября сообщалось, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — сказал тогда представитель артиста.
Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 60-х он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, за это время написал более 300 миниатюр и монологов для актёров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр.
Люблю этого одессита, хороший был мужик, главное шутки его никуда не денутся, спасибо ему за все.
Недавно буквально пересматривал его интервью Познеру — какой же он ламповый, там такая просто доброта и мудрость в глазах, что невозможно.
Очень горжусь что с ним из одного города, в детстве им зачитывался, перечитаю пожалуй
остановиться ли 2020 году?
2 пуша, как это символично.
Почтили память, так сказатб.
Ну а если серьезно, классный был человек.
Снова не тот дед ушёл из жизни.
Не так уж много хороших евреев в этом мире. Теперь на одного меньше. Очень грустно, его монологи и заметки будут актуальны еще очень долгое время
Знал, что он одессит, но не знал, что еврей. Просто как-то не интересовался.
Странно делать на этом акцент, это неважно, по-моему.
всегда, абсолютно под любой новостью о смерти хорошего человека появляется пердёжный идиот. в данном случае эту роль зачем-то взял ты
А сейчас какой?
Лесной Влад
тоже хуевый, но больше нейтральный