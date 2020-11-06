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Ольга Щербинина
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Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий Материал редакции

Ему было 86 лет.

41 комментарий
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Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни, сообщает «Дождь» со ссылкой на его близких друзей.

В начале октября сообщалось, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — сказал тогда представитель артиста.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 60-х он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, за это время написал более 300 миниатюр и монологов для актёров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр.

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41 комментарий
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Настя Шамрина

21
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Denis Shiryaev

19

Люблю этого одессита, хороший был мужик, главное шутки его никуда не денутся, спасибо ему за все.

Ответить

Никита Лихачёв

Denis
1

Недавно буквально пересматривал его интервью Познеру — какой же он ламповый, там такая просто доброта и мудрость в глазах, что невозможно.

Ответить

пепси

Никита
3

Ого, ты ещё жив...

Ответить

Denis Shiryaev

Никита
1

Очень горжусь что с ним из одного города, в детстве им зачитывался, перечитаю пожалуй

Ответить

Отдельный шмель

Denis
0

как из Одессы попасть в Гданьск? 

Ответить

the art of гепард

7

Ох, как грустно и плохо

Ответить

пепси

6

2020ый

Ответить

Партийный Валера

3

умер 87летний дед и все кричат 2020 остановись! это во-сколько умирать тогда надо?

Ответить

Гражданский глобус

Партийный
5

В 27

Ответить

walkindizaster

Партийный
1

Не во сколько. а в каком году

Ответить

Партийный Валера

Партийный
1

в 68, как путин

Ответить

Иван Барников

Партийный
0
Ответить

ouxen

2

остановиться ли 2020 году?

Ответить

Ефим Паршин

ouxen
6
Ответить

Ev Vane

2

2 пуша, как это символично.
Почтили память, так сказатб.

Ну а если серьезно, классный был человек.

Ответить

Закомплексованная Душа

Ev
1

1 пуш, держу в курсе

Ответить

Александр Фаст

2

Когда слова «пиздец» уже просто недостаточно

Ответить

Артем Ляшенко

2

Легенда
Земля пухом!

Ответить

Иван Барников

2

Снова не тот дед ушёл из жизни.

Ответить

пепси

Иван
0

Буи надеяться, что и тот скоро помашет ручкой

Ответить

Рыжий

2
Ответить

Аня Шалина

1

Да сколько можно 

Ответить

Рыжий

–7

Не так уж много хороших евреев в этом мире. Теперь на одного меньше. Очень грустно, его монологи и заметки будут актуальны еще очень долгое время

Ответить

пепси

Рыжий
1

@Вахтанг антисемитизм 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Рыжий
0

Знал, что он одессит, но не знал, что еврей. Просто как-то не интересовался.

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Он сам про это много говорил. У него даже монолог был про евреев, на сцене

Ответить

Дмитрий Григорьев

Рыжий
0

Странно делать на этом акцент, это неважно, по-моему.

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

https://www.youtube.com/watch?v=MUQvdzjLxfY

Ответить

Рыжий

Рыжий
0

А че минусите-то? Не думал, что тут столько много хейтеров Жванецкого

Ответить

the art of гепард

Рыжий
–1

всегда, абсолютно под любой новостью о смерти хорошего человека появляется пердёжный идиот. в данном случае эту роль зачем-то взял ты

Ответить

Баблгам Бич

0

Пиздец!

Ответить

Лесной Влад

0

тут был хуевый комментарий

Ответить

Степан Раскольный

Лесной
0

А сейчас какой?

Ответить

Лесной Влад

Степан
0

тоже хуевый, но больше нейтральный

Ответить

Степан Раскольный

Лесной
0

Neutral Huifull

Ответить

Николай Корягин

0

😢

Ответить

Анатолий Черняк

0

🙁

Ответить

Максим Ковалев

0

жаль, как- то всегда он был, и вот все

Ответить

Саратовский глобус

0

Не знаю, кто это, но пуш получил

Ответить

master of mastery

0

Бывает.

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