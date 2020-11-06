Ему было 86 лет.

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Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни, сообщает «Дождь» со ссылкой на его близких друзей.

В начале октября сообщалось, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — сказал тогда представитель артиста.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В 60-х он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, за это время написал более 300 миниатюр и монологов для актёров Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр.

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