В Джорджии, где лидерство на президентских выборах перешло от Трампа к Байдену, пересчитают голоса Материал редакции
В одном из ключевых штатов выборы завершатся позже, чем ожидалось.
Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер анонсировал пересчёт голосов избирателей на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября.
К моменту объявления Джо Байден и Дональд Трамп в этом штате набирают по 49,4%. Демократ опережает оппонента всего на 1579 голосов. Изначально в Джорджии лидировал именно республиканец.
Согласно закону штата, госсекретарь должен собрать и утвердить результаты не позднее чем через 14 дней после дня голосования, а губернатор должен утвердить их не более чем через 15 дней. Один из кандидатов действительно может запросить пересчёт голосов, если отстаёт от победителя менее чем на 1%. Штаб Трампа направил этот запрос в необходимые сроки.
Как пишет The Guardian, пересчёт голосов в Джорджии также может иметь значение для понимания, кто будет контролировать Сенат — демократы или республиканцы. К примеру, республиканец Дэвид Пердью набирает в Джорджии менее 50%, у демократа Джона Оссофа на 2% меньше: поскольку победителю нужно было получить поддержку более чем половины избирателей, в штате возможен второй тур.
К моменту написания заметки Байден набирает 253 голоса выборщиков, Трамп — 214. Необходимо набрать не менее 270. Профильный проект Decision Desk HQ уже объявил о победе демократа, однако мировые СМИ ждут подтверждения других авторитетных источников.
Всё посчитать не могут, то ли дело у нас, через 5 минут после закрытия участков уже президент известен. А всё благодаря единению народа вокруг национального лидера
У нас настолько единение, что результаты посчитаны еще до открытия участков
Надо заметить, у нас на самом деле организация выборов весьма хорошая (не говорю про досрочку на пеньках, а про нормальные однодневные выборы на участках). Думаю, что лучше, чем в США. УИКов много, они почти для всех близко к дому и достаточно мелкие, поэтому очередей нет и считают быстро. После подсчета оперативно забивают в систему ГАС Выборы, которая публично доступна в реальном времени для всех, можно следить за результатами на всех уровнях. И весьма хорошая культура наблюдения уже есть, плюс видеорегистрация на многих участках. Если бы государство не препятствовало этому, а наоборот способствовало, то у нас очень легко было бы сделать хорошие прозрачные выборы, и наша страна могла бы стать примером для подражания. Но вместо этого имеем совершенно непрозрачную досрочку, массовые вбросы, убегающих с бюллетенями председателей, удаления наблюдателей ментами и прочий треш. И государство продолжает ухудшать процесс.
Байден отрыто признаётся что они внедрили систему фальсификации выборов.
https://twitter.com/RyannMcEnany/status/1324456358243192832?s=20
They deleted this video from @realDonaldTrump's official Snapchat account.
Joe Biden says IN HIS OWN WORDS, "We have put together the most extensive and inclusive VOTER FRAUD organization in the history of American politics."
WATCH⬇ https://t.co/dNyJN9WVg7
сколько еще раз можно шутить про одно и то же, чтобы тжники сочли этот комент надоевшим?
Пересчёты какие-то. Дикие люди.
Всем кому интересно посмотреть доказательство того, что демократы подделывают данные в бюллетенях, принимают бюллетени после 3-го числа но ставят штамп что получено 3-го.
Выглядит как сайт о свидетельствах НЛО
А ты не на сайт смотри а на контент
давай ещё комментов 10-20, думаю тебя в минус уберут 👍
Да смысл, там уже Пенсильвания за Байдена))
Да смысл вообще от этих выборов, победит все равно Путин
*Передал клад*
Какой это год?
еще одна серия потрясающего по своей лулзовости сериала не помешает
Гражданский глобус
Ты про южный парк?
южный парк на фоне реальности этого года - унылый гиперреализм
Так Трамп там победил, все бюллетени после 3го числа недействительны.
По закону положено пересчитывать при таком отставании, поэтому будут пересчитывать. Смысл в следовании законной процедуре.
Соркин уже сел за сценарий
От пересчета толку мало, если не будет возможности верифицировать каждый бюллетень. Вот видео как один предприимчивый демократ спокойно рассказывает как он заполнил тысячи бюллетеней, естественно за деньги.
https://twitter.com/Project_Veritas/status/1324735235385339905?s=20
Если ты не хочешь вылазить из своего мыльного пузыря, то твоё дело. Это только один пример фальсификации и их уже тысячи, лучше проверяй сначала, и не стал бы писать такую ерунду.
почтовые можно верифицировать и при этом не знать, как проголосовал челик. А как я понимаю, весь косяк в них.
Если вбрасывают, то вряд ли это делается 1000 разными ручками и "шрифтами"
В любом случае смогут найти нарушения, если они прям глобальные. Там же не уничтожают внезапно все камеры и т.д. и т. п.
Трамп намного умней чем кажется, иначе бы он не находился где есть. У всего есть драматургия. Он позволил демократам попасть в собственную ловушку. Доказательств фальсификаций слишком много.
Всем кому интересно посмотреть доказательство того, что демократы подделывают данные в бюллетенях, принимают бюллетени после 3-го числа но ставят штамп что получено 3-го.
https://www.projectveritas.com
При том как-то так получается, что Байден в ключевых штатах показывает себя лучше чем Обама, а в остальных — нет. Да к тому же Обама на своей популярности и Сенат сделал синим, а сейчас Байден почему-то нет.
Как-то так странно получается. Наверное просто аномалия
Гражданский глобус
А еще мне понравилось высказывание, что Трамп - самый популярный республиканский кандидат у цветного населения за всю историю США.
>после фин подачек за тебя голосует чуть больше негров чем обычно
Американист Дудаков:
РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПАРТИЮ РАБОЧЕГО КЛАССА ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Потому что люди видят результат, демократы все эти годы занимались только собой
Вот именно, демократы ещё и за респов голосов подкинули чтоб они ему палки в колёса вставляли.
Неужели ты поверила в этот бред?
В какой бред?
В фальсификации за демократов.
Так а я и не утверждаю, что там что-то фальсифицировали. Прост ситуация забавная, что сначала у Трампа было четыре штата, а теперь их нет.
Гражданский
По-моему тогда было все уже ясно к утру, а тут несколько дней считают. Но я понимаю, что популярность почтового голосования обусловлена ковидом. И понимаю, что люди, которые боятся ковида не голосуют за Трампа.
Победил байден - все ок. Победил трамп - ну тут инцидентик случился, проверяющие выехали, наверняка неправильно посчитали. И это на фоне репортов о вписывании пачками левый бюллетеней задним числом. Демократия гудбай
К моменту написания заметки Байден набирает 253 голоса выборщиков
Почему 253 если уже два дня как 264
потому что помимо Associated Press и Fox News никто еще Байдену Аризону не засчитал