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Сергей Звезда
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В Джорджии, где лидерство на президентских выборах перешло от Трампа к Байдену, пересчитают голоса Материал редакции

В одном из ключевых штатов выборы завершатся позже, чем ожидалось.

68 комментариев
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Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер анонсировал пересчёт голосов избирателей на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября.

К моменту объявления Джо Байден и Дональд Трамп в этом штате набирают по 49,4%. Демократ опережает оппонента всего на 1579 голосов. Изначально в Джорджии лидировал именно республиканец.

BBC News (World) @BBCWorld
“With a margin that small there will be a recount”

Georgia Secretary of State Brad Raffensperger says “emotions are high on all sides, we will not let those debates distract us from our work, we’ll get it right”

#Election2020 latest http://bbc.in/3n0aPB3 https://t.co/pOtqVHOrn4

Согласно закону штата, госсекретарь должен собрать и утвердить результаты не позднее чем через 14 дней после дня голосования, а губернатор должен утвердить их не более чем через 15 дней. Один из кандидатов действительно может запросить пересчёт голосов, если отстаёт от победителя менее чем на 1%. Штаб Трампа направил этот запрос в необходимые сроки.

Как пишет The Guardian, пересчёт голосов в Джорджии также может иметь значение для понимания, кто будет контролировать Сенат — демократы или республиканцы. К примеру, республиканец Дэвид Пердью набирает в Джорджии менее 50%, у демократа Джона Оссофа на 2% меньше: поскольку победителю нужно было получить поддержку более чем половины избирателей, в штате возможен второй тур.

К моменту написания заметки Байден набирает 253 голоса выборщиков, Трамп — 214. Необходимо набрать не менее 270. Профильный проект Decision Desk HQ уже объявил о победе демократа, однако мировые СМИ ждут подтверждения других авторитетных источников.

#новости #выборысша2020

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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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68 комментариев
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Dmitry Pasyutin

35

Всё посчитать не могут, то ли дело у нас, через 5 минут после закрытия участков уже президент известен. А всё благодаря единению народа вокруг национального лидера

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Andrey Roland

Dmitry
6

У нас настолько единение, что результаты посчитаны еще до открытия участков

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Anton Golovanov

Dmitry
4

Надо заметить, у нас на самом деле организация выборов весьма хорошая (не говорю про досрочку на пеньках, а про нормальные однодневные выборы на участках). Думаю, что лучше, чем в США. УИКов много, они почти для всех близко к дому и достаточно мелкие, поэтому очередей нет и считают быстро. После подсчета оперативно забивают в систему ГАС Выборы, которая публично доступна в реальном времени для всех, можно следить за результатами на всех уровнях. И весьма хорошая культура наблюдения уже есть, плюс видеорегистрация на многих участках. Если бы государство не препятствовало этому, а наоборот способствовало, то у нас очень легко было бы сделать хорошие прозрачные выборы, и наша страна могла бы стать примером для подражания. Но вместо этого имеем совершенно непрозрачную досрочку, массовые вбросы, убегающих с бюллетенями председателей, удаления наблюдателей ментами и прочий треш. И государство продолжает ухудшать процесс.

Ответить

Сергей Звезда

Dmitry
2

о принятии Конституции объявили до закрытия участков (не шутка)

Ответить

Andre Macareno

Сергей
7

Больше скажу — до открытия!

Ответить

Ivan Lindman

Dmitry
–6

Байден отрыто признаётся что они внедрили систему фальсификации выборов.

https://twitter.com/RyannMcEnany/status/1324456358243192832?s=20

Ryann McEnany @RyannMcEnany
.@Snapchat AND @evanspiegel ARE CORRUPT!!!!

They deleted this video from @realDonaldTrump's official Snapchat account.

Joe Biden says IN HIS OWN WORDS, "We have put together the most extensive and inclusive VOTER FRAUD organization in the history of American politics."

WATCH⬇ https://t.co/dNyJN9WVg7
Ответить

A big purple banana 🍆

Dmitry
0

сколько еще раз можно шутить про одно и то же, чтобы тжники сочли этот комент надоевшим?

Ответить

Зарегистрировался только что

14

пересчитайте голоса в Джорджии

Ответить

Dra

7

Пересчёты какие-то. Дикие люди.

Ответить

solawind

Dra
4

Надо бы за такие предложения дубинками просто людей побить.

Ответить

Артур Крылов

solawind
0

в россии

Ответить

Ivan Lindman

–5

Всем кому интересно посмотреть доказательство того, что демократы подделывают данные в бюллетенях, принимают бюллетени после 3-го числа но ставят штамп что получено 3-го.

https://www.projectveritas.com

Ответить

Гражданский глобус

Ivan
10

Выглядит как сайт о свидетельствах НЛО

Ответить

Ivan Lindman

Гражданский
–4

А ты не на сайт смотри а на контент

Ответить

Гражданский глобус

Ivan
0

Посмотрела, сплошные "инсайдеры" и свидетельства очевидцев

Ответить

Kir Kirsky

Ivan
–1

давай ещё комментов 10-20, думаю тебя в минус уберут 👍

Ответить

Ivan Lindman

Kir
–1

Спасибо, так мнение очень важно.

Ответить

Классический Либерал

Ivan
0

Не так быстро, мистер Пул

Ответить

Традиционный Денис

Ivan
0

там разве не совсем уж шизы сидят?

Ответить

Гражданский глобус

3

Да смысл, там уже Пенсильвания за Байдена))

Ответить

Alexey Snooker

Гражданский
7

Да смысл, там уже Пенсильвания за Байдена))

Да смысл вообще от этих выборов, победит все равно Путин

Ответить

Гражданский глобус

Alexey
2
Ответить

Alexey Snooker

Гражданский
1

*Передал клад*

Ответить

Гражданский глобус

Alexey
0

Да, обрати внимание как они ржут.

Ответить

TROPPIE

Гражданский
0

Какой это год?

Ответить

Гражданский глобус

TROPPIE
0

Не знаю, но фотография точно старая.

Ответить

Владимир Филатов

Гражданский
0
Ответить

Традиционный Денис

Гражданский
0

еще одна серия потрясающего по своей лулзовости сериала не помешает

Ответить

Гражданский глобус

Традиционный
0

Ты про южный парк?

Ответить

Традиционный Денис

Гражданский
8

южный парк на фоне реальности этого года - унылый гиперреализм

Ответить

# realfiddy

Гражданский
0

Так он там родился.

Ответить

Ivan Lindman

Гражданский
0

Так Трамп там победил, все бюллетени после 3го числа недействительны.

Ответить

Anton Golovanov

Гражданский
0

По закону положено пересчитывать при таком отставании, поэтому будут пересчитывать. Смысл в следовании законной процедуре.

Ответить

сироп от щекотки

3

Соркин уже сел за сценарий

Ответить

Ivan Lindman

сироп
–4

От пересчета толку мало, если не будет возможности верифицировать каждый бюллетень. Вот видео как один предприимчивый демократ спокойно рассказывает как он заполнил тысячи бюллетеней, естественно за деньги. 

https://twitter.com/Project_Veritas/status/1324735235385339905?s=20

Project Veritas @Project_Veritas
Nothing to see here keep scrolling https://t.co/m6EBNF6HvT
Ответить

solawind

Ivan
3

Ну конечно, мы же тут сразу верим каждому снятому видео на котором нонейм чувак рассказывает как он всех наебал. Ты вкладку с одноклассниками не перепутал?

Ответить

Ivan Lindman

solawind
0

Если ты не хочешь вылазить из своего мыльного пузыря, то твоё дело. Это только один пример фальсификации и их уже тысячи, лучше проверяй сначала, и не стал бы писать такую ерунду. 

http://projectveritas.com

Ответить

solawind

Ivan
0

еще раз 100 свою  парашу запости, это же так прибавляет ей убедительности. 

Ответить

Ivan Lindman

solawind
0

Уважаемый проснитесь и опохмелитесь пожалуйста 

Ответить

Валентин Жетонофф

Ivan
0

почтовые можно верифицировать и при этом не знать, как проголосовал челик. А как я понимаю, весь косяк в них.
Если вбрасывают, то вряд ли это делается 1000 разными ручками и "шрифтами" 
В любом случае смогут найти нарушения, если они прям глобальные. Там же не уничтожают внезапно все камеры и т.д. и т. п.

Ответить

Ivan Lindman

Валентин
0

Трамп намного умней чем кажется, иначе бы он не находился где есть. У всего есть драматургия. Он позволил демократам попасть в собственную ловушку. Доказательств фальсификаций слишком много. 

Ответить

Рыжий

Ivan
0

 Трамп намного умней чем кажется

Можно вспомнить, как Трамп заставил китайцев покупать свои собственные процессоры (китайские) у США и с разрешения США. И понять, что Трамп ох какой не дурак на самом деле 

Ответить

Валентин

Ivan
0

ну так об этом и речь, тогда о каких вбросах вы говорите, если Трамп пока ничего не показал и не сделал толком.

Ответить

Ivan Lindman

Ivan
–2

Всем кому интересно посмотреть доказательство того, что демократы подделывают данные в бюллетенях, принимают бюллетени после 3-го числа но ставят штамп что получено 3-го.
https://www.projectveritas.com

Ответить

Гражданский глобус

–5

Итого, благодаря многодневным подсчетам почтовых голосов демократам удалось отнять победу у республиканцев в Висконсине, Мичигане, Джоржии и Пенсильвании. Надеюсь демократическая партия поблагодарит Эллу Памфилову за идею.

Ответить

Daniil Minashkin

Гражданский
2

Десант из российских учителей

Ответить

Baileys

Гражданский
1

При том как-то так получается, что Байден в ключевых штатах показывает себя лучше чем Обама, а в остальных — нет. Да к тому же Обама на своей популярности и Сенат сделал синим, а сейчас Байден почему-то нет.

Как-то так странно получается. Наверное просто аномалия

Ответить

Гражданский глобус

Baileys
0

А еще мне понравилось высказывание, что Трамп - самый популярный республиканский кандидат у цветного населения за всю историю США.

Ответить

Baileys

Гражданский
1

да
https://t.me/oguromica/448

Вестник Радикального Центризма
>проебываешь свой основной электорат- белых мужчин

>после фин подачек за тебя голосует чуть больше негров чем обычно

Американист Дудаков:

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПАРТИЮ РАБОЧЕГО КЛАССА ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Ответить

Ivan Lindman

Гражданский
0

Потому что люди видят результат, демократы все эти годы занимались только собой

Ответить

Stanley H. Tweedle

Baileys
0

Вот именно, демократы ещё и за респов голосов подкинули чтоб они ему палки в колёса вставляли.

Ответить

Ivan Lindman

Гражданский
0

Не отнять а фальсифицировать

Ответить

Stanley H. Tweedle

Гражданский
0

Неужели ты поверила в этот бред?

Ответить

Гражданский глобус

Stanley
0

В какой бред? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Гражданский
0

В фальсификации за демократов.

Ответить

Гражданский глобус

Stanley
0

Так а я и не утверждаю, что там что-то фальсифицировали. Прост ситуация забавная, что сначала у Трампа было четыре штата, а теперь их нет.

Ответить

Stanley H

Граждан…
0

Ну, бывает. Всё что-то забывают что он так же у Клинтон победу увёл, тогда всякие Световы обвиняли демократов в истерике.

Ответить

Гражданский

Stanley
0

По-моему тогда было все уже ясно к утру, а тут несколько дней считают. Но я понимаю, что популярность почтового голосования обусловлена ковидом. И понимаю, что люди, которые боятся ковида не голосуют за Трампа.

Ответить

Tanqwer

1

Победил байден - все ок. Победил трамп - ну тут инцидентик случился, проверяющие выехали, наверняка неправильно посчитали. И это на фоне репортов о вписывании пачками левый бюллетеней задним числом. Демократия гудбай 

Ответить

Саратовский глобус

1

Ого, вот это стало уже гораздо интереснее!

Ответить

Значительный космос

1

Шоу у америкосов всегда отлично получались конечно 

Ответить

Сельскохозяйственный бокал

0

Спасибо за новость!

Ответить

Вооруженный Мурод

0
Ответить

Опытный цвет

0

Чудо чудное диво дивное ) мы такого отродясь не видели 

Ответить

A big purple banana 🍆

Опытный
–1

и не увидишь. Съебывай уже побыстрее, а

Ответить

ar7work

0

К моменту написания заметки Байден набирает 253 голоса выборщиков

 Почему 253 если уже два дня как 264

Ответить

van der Pusch

ar7work
0

потому что помимо Associated Press и Fox News никто еще Байдену Аризону не засчитал

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Это там где скачок был?

Ответить
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