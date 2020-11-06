В одном из ключевых штатов выборы завершатся позже, чем ожидалось.

В закладки

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер анонсировал пересчёт голосов избирателей на президентских выборах, которые состоялись 3 ноября.

К моменту объявления Джо Байден и Дональд Трамп в этом штате набирают по 49,4%. Демократ опережает оппонента всего на 1579 голосов. Изначально в Джорджии лидировал именно республиканец.

BBC News (World) @BBCWorld



Georgia Secretary of State Brad Raffensperger says “emotions are high on all sides, we will not let those debates distract us from our work, we’ll get it right”



https://t.co/pOtqVHOrn4 “With a margin that small there will be a recount”Georgia Secretary of State Brad Raffensperger says “emotions are high on all sides, we will not let those debates distract us from our work, we’ll get it right” #Election2020 latest http://bbc.in/3n0aPB3

Согласно закону штата, госсекретарь должен собрать и утвердить результаты не позднее чем через 14 дней после дня голосования, а губернатор должен утвердить их не более чем через 15 дней. Один из кандидатов действительно может запросить пересчёт голосов, если отстаёт от победителя менее чем на 1%. Штаб Трампа направил этот запрос в необходимые сроки.

Как пишет The Guardian, пересчёт голосов в Джорджии также может иметь значение для понимания, кто будет контролировать Сенат — демократы или республиканцы. К примеру, республиканец Дэвид Пердью набирает в Джорджии менее 50%, у демократа Джона Оссофа на 2% меньше: поскольку победителю нужно было получить поддержку более чем половины избирателей, в штате возможен второй тур.

К моменту написания заметки Байден набирает 253 голоса выборщиков, Трамп — 214. Необходимо набрать не менее 270. Профильный проект Decision Desk HQ уже объявил о победе демократа, однако мировые СМИ ждут подтверждения других авторитетных источников.