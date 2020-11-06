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Дептранс Москвы создаст единое приложение для всех видов транспорта. В нём можно строить маршруты и оплачивать поездки Материал редакции

К платформе подключат такси, прокат велосипедов, сервис по оплате парковки.

15 комментариев
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Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов анонсировал создание в городе MaaS-платформы — она объединит разные виды транспорта и позволит пользователям выбирать наиболее удобный для них маршрут.

Ликсутов сообщил, что мэрия начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, агрегатор такси «Ситимобил» и прокат самокатов Urent. К моменту написания заметки в «Ситимобил» не ответили на запрос vc.ru.

Вы сможете увидеть всё в одном месте, прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от ваших пожеланий и возможностей, сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях и, что очень важно, тарифах разных операторов. То есть выбрать то, что максимально удобно именно вам.

Максим Ликсутов
глава дептранса Москвы

Власти планируют до конца 2021 года подключить к приложению все городские сервисы, а также частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов. Пользователи также смогут увидеть загруженность линий метро и МЦД, наземного транспорта, платных парковок и дорог. Ликсутов обещал безопасную и прозрачную работу сервиса.

MaaS-сервисы уже запустили администрации других городах: в Сингапуре — My Transport, в Дубае — s'hail и в Вене — WienMobil, добавил глава дептранса.

В августе 2020 года «Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, рассказали партнёры.

Похожее «суперприложение» есть у «Яндекса»: оно объединяет такси, каршеринг «Драйв», расписание наземного транспорта, а также сервисы доставки «Еда» и «Лавка».

#новости #москва #транспорт

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15 комментариев
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Значительный космос

11

Есть уже такое приложение, Яндекс.Карты называется 

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Значительный космос

Значительный
4

уходи с ТЖ 

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Сельскохозяйственный бокал

Значительный
3

ок адьос

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solawind

Значительный
0

Оно например не знает расположения велопарковок и не подскажет тебе что ты можешь последнюю милю на вело докатить, если у пункта назначения есть рядом парковка. Ну и загруженность транспорта там не видно, вррде

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Значительный космос

solawind
0

вот бы делать единое приложение ради великов да самокатов 

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solawind

Значительный
0

Почему нет? Ими в этом году в несколько раз больше людей пользовалось чем в прошлом, спрос очень заметно растет. Даже на зиму все ещё не убрали. Это реально стало удобно когда велопарковки на каждом перекрестке навтыкали.

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Рациональный шмель

1

Тащите пилу по больше

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Грязный алмаз

1

Лучше бы Дептранспорта добавили Тройку в Apple Pay

Ответить

Политический крюк

Грязный
0

Неееее

Ответить

ouxen

0

может хватит уже репостить туда сюда одно и тоже?!

Ответить

Антон Лисин

0

Это слишком жирно.

Ответить

сироп от щекотки

0

Оплачивать, а потом прикладывать, блять, к желтой штуке?

Ответить

Младший яд

сироп
0

Давно уже не надо, если ты про тройку

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Гибкий Филипп

сироп
0

Да и антисептиком в лицо брызгать после успешной оплаты 

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Гибкий Филипп

0

Банки: да рот я ваш минтранс шатал, нах оно нам нужно. 

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