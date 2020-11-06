Дептранс Москвы создаст единое приложение для всех видов транспорта. В нём можно строить маршруты и оплачивать поездки Материал редакции
К платформе подключат такси, прокат велосипедов, сервис по оплате парковки.
Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов анонсировал создание в городе MaaS-платформы — она объединит разные виды транспорта и позволит пользователям выбирать наиболее удобный для них маршрут.
Ликсутов сообщил, что мэрия начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, агрегатор такси «Ситимобил» и прокат самокатов Urent. К моменту написания заметки в «Ситимобил» не ответили на запрос vc.ru.
Власти планируют до конца 2021 года подключить к приложению все городские сервисы, а также частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов. Пользователи также смогут увидеть загруженность линий метро и МЦД, наземного транспорта, платных парковок и дорог. Ликсутов обещал безопасную и прозрачную работу сервиса.
MaaS-сервисы уже запустили администрации других городах: в Сингапуре — My Transport, в Дубае — s'hail и в Вене — WienMobil, добавил глава дептранса.
В августе 2020 года «Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, рассказали партнёры.
Похожее «суперприложение» есть у «Яндекса»: оно объединяет такси, каршеринг «Драйв», расписание наземного транспорта, а также сервисы доставки «Еда» и «Лавка».
Значительный космос
уходи с ТЖ
Оно например не знает расположения велопарковок и не подскажет тебе что ты можешь последнюю милю на вело докатить, если у пункта назначения есть рядом парковка. Ну и загруженность транспорта там не видно, вррде
Значительный космос
вот бы делать единое приложение ради великов да самокатов
Почему нет? Ими в этом году в несколько раз больше людей пользовалось чем в прошлом, спрос очень заметно растет. Даже на зиму все ещё не убрали. Это реально стало удобно когда велопарковки на каждом перекрестке навтыкали.
Оплачивать, а потом прикладывать, блять, к желтой штуке?