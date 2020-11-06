К платформе подключат такси, прокат велосипедов, сервис по оплате парковки.

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Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов анонсировал создание в городе MaaS-платформы — она объединит разные виды транспорта и позволит пользователям выбирать наиболее удобный для них маршрут.

Ликсутов сообщил, что мэрия начала объединять в мобильное приложение сервис по оплате парковки, прокат велосипедов, агрегатор такси «Ситимобил» и прокат самокатов Urent. К моменту написания заметки в «Ситимобил» не ответили на запрос vc.ru.

Вы сможете увидеть всё в одном месте, прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от ваших пожеланий и возможностей, сразу получать всю сопутствующую информацию о поездке, ограничениях, перекрытиях и, что очень важно, тарифах разных операторов. То есть выбрать то, что максимально удобно именно вам. Максим Ликсутов глава дептранса Москвы

Власти планируют до конца 2021 года подключить к приложению все городские сервисы, а также частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов. Пользователи также смогут увидеть загруженность линий метро и МЦД, наземного транспорта, платных парковок и дорог. Ликсутов обещал безопасную и прозрачную работу сервиса.

MaaS-сервисы уже запустили администрации других городах: в Сингапуре — My Transport, в Дубае — s'hail и в Вене — WienMobil, добавил глава дептранса.

В августе 2020 года «Ситимобил» договорился о сотрудничестве с сервисом аренды URent — такси-сервис добавил в приложение поиск и бронирование электросамокатов. Стоимость аренды самоката зависит от города и не отличается от цен в приложении URent, рассказали партнёры.