Генпрокуратура потребовала от «Новой газеты» удалить с сайта выдержки из книги «ФСБ взрывает Россию» из-за экстремизма Материал редакции
В книге рассказана версия о связи терактов 1999 года в России с ФСБ.
Роскомнадзор направит в «Новую газету» требование Генпрокуратуры, сообщает «Интерфакс». Главред издания Дмитрий Муратов сообщил агентству, что газета «серьёзно» отнесётся к требованию, чтобы не получить предупреждение. О каких именно материалах идёт речь он не пояснил, добавив только, что конкретный список должен быть указан в требовании Генпрокуратуры.
Книга бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» опубликована в 2002 году. Авторы считают, что взрывы жилых домов осенью 1999 года в России организованы не боевиками, а сотрудниками спецслужб, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина.
В 2001 году «Новая» опубликовала несколько глав из книги (на момент публикации заметки они недоступны), а в 2015 году Хорольский суд Приморского края признал книгу экстремистской. С тех пор доступ к ней на территории России ограничен.
Какой прекрасный повод наконец прочитать, спасибо, Генпрокуратура.
И это посмотри
Вот полное видео.
Но кому интересно, есть и другие видео и статьи с Литвиненко и Политковской.
Грандиозный фонарь
Кому интресно слушать чувака, которому платил березовский
Тому, кто хочет максимально изучить эти события.
И для полноты картины, помимо важности изучения материалов про Литвиненко и Политковскую, так же следует ознакомится с действиями Басаева и Кадыровых в те времена.
Так-то Березовский тоже не от счастливой старости сдох
20 лет вся страна его чувака слушает же
тогда ещё жиру и всех остальных не взяли за фабержэ
Один из важнейших факторов, вынудивших меня в начале нулевых определиться с политической позицией.
Озабоченный алмаз
нельзя запрещать сахар
Если он взрывается, то можно )
Озабоченный алмаз
НЕЛЬЗЯ
И так про тот же рязанский сахар начинают забывать (*мне так кажется), но эти... профессионалы умеют снова делать актуальной такую информацию.
Могу только похвалить ¯\_(ツ)_/¯
p.s.:
Ещё, начните изымать всё про Политковскую и Магнитского.
Рязанский сахар, как же это гремело, сейчас бы наделали мемов, а тогда просто как будто все знали. Понятно, что это мой информационный пузырь, но сейчас и правда, похоже, всё забыли.
Я и не знал про такую книгу. Спасибо ущербам из прокуратуры и роскомпозора, почитаю.
У Муратова работали журналисты, которые ничего не боялись - ни Рамзана, ни смерти (хотя, для них это одно и тоже).
А он прокуратуры ссытся и бежит удалять.