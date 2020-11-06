В книге рассказана версия о связи терактов 1999 года в России с ФСБ.

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Роскомнадзор направит в «Новую газету» требование Генпрокуратуры, сообщает «Интерфакс». Главред издания Дмитрий Муратов сообщил агентству, что газета «серьёзно» отнесётся к требованию, чтобы не получить предупреждение. О каких именно материалах идёт речь он не пояснил, добавив только, что конкретный список должен быть указан в требовании Генпрокуратуры.

Книга бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» опубликована в 2002 году. Авторы считают, что взрывы жилых домов осенью 1999 года в России организованы не боевиками, а сотрудниками спецслужб, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина.