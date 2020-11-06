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Алексей Боржонов
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Генпрокуратура потребовала от «Новой газеты» удалить с сайта выдержки из книги «ФСБ взрывает Россию» из-за экстремизма Материал редакции

В книге рассказана версия о связи терактов 1999 года в России с ФСБ.

32 комментария
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Роскомнадзор направит в «Новую газету» требование Генпрокуратуры, сообщает «Интерфакс». Главред издания Дмитрий Муратов сообщил агентству, что газета «серьёзно» отнесётся к требованию, чтобы не получить предупреждение. О каких именно материалах идёт речь он не пояснил, добавив только, что конкретный список должен быть указан в требовании Генпрокуратуры.

Книга бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» опубликована в 2002 году. Авторы считают, что взрывы жилых домов осенью 1999 года в России организованы не боевиками, а сотрудниками спецслужб, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина.

В 2001 году «Новая» опубликовала несколько глав из книги (на момент публикации заметки они недоступны), а в 2015 году Хорольский суд Приморского края признал книгу экстремистской. С тех пор доступ к ней на территории России ограничен.

#новости #экстремизм

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32 комментария
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kotova lidiya

29

Какой прекрасный повод наконец прочитать, спасибо, Генпрокуратура.

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Андрей Рядькин

kotova
8

И это посмотри

Ответить

common sense

Андрей
2

Вот полное видео.
Но кому интересно, есть и другие видео и статьи с Литвиненко и Политковской.

Ответить

Грандиозный фонарь

common
–8

Кому интресно слушать чувака, которому платил березовский

Ответить

common sense

Грандиозный
4

Тому, кто хочет максимально изучить эти события.
И для полноты картины, помимо важности изучения материалов про Литвиненко и Политковскую, так же следует ознакомится с действиями Басаева и Кадыровых в те времена.

Ответить

Грандиозный

common
0

Это классическая теория заговора.

Ответить

Evgeny Gladkikh

Грандио…
0

По каким признакам такие выводы?

Ответить

Грандиозный

Evgeny
0

По признакам теорий заговора

Ответить

Dmitri

Грандио…
0

Ютуб в рекомендации после просмотра начнёт видосы Дэвида Айка подсовывать.

Ответить

Руслан Астратов

Грандиозный
2

Так-то Березовский тоже не от счастливой старости сдох

Ответить

Никита Гинце

Руслан
0

Так то все эти люди умерли далеко от страха, не только Березовский

Ответить

Дмитрий Пелипас

Грандиозный
0

20 лет вся страна его чувака слушает же

Ответить

Грандиозный

Дмитрий
0

Путин на зп у березы не был)

Ответить

Ваша Закладко

Андрей
0

тогда ещё жиру и всех остальных не взяли за фабержэ

Ответить

Андрей Рядькин

Ваша
1

Уверен, он и тогда был сговорчивый

Ответить

Алексей Боржонов

kotova
0

ты только осторожнее...

Ответить

Дмитрий Григорьев

kotova
0

Один из важнейших факторов, вынудивших меня в начале нулевых определиться с политической позицией.

Ответить

thewatt

10
Ответить

Озабоченный алмаз

thewatt
0

нельзя запрещать сахар

Ответить

Руслан Астратов

Озабоченный
0

Если он взрывается, то можно )

Ответить

Озабоченный алмаз

Руслан
2

НЕЛЬЗЯ

Ответить

Руслан Астратов

Озабоченный
0

Согласен. Это святое

Ответить

common sense

9

И так про тот же рязанский сахар начинают забывать (*мне так кажется), но эти... профессионалы умеют снова делать актуальной такую информацию.
Могу только похвалить ¯\_(ツ)_/¯
p.s.:
Ещё, начните изымать всё про Политковскую и Магнитского. 

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Дмитрий Григорьев

common
1

Рязанский сахар, как же это гремело, сейчас бы наделали мемов, а тогда просто как будто все знали. Понятно, что это мой информационный пузырь, но сейчас и правда, похоже, всё забыли.

Ответить

common sense

Дмитрий
0

Ну как видишь, стараются чтоб не забывали =)

Ответить

Вежливый Снайпер

7

Я и не знал про такую книгу. Спасибо ущербам из прокуратуры и роскомпозора, почитаю.

Ответить

Грязный алмаз

5

До последнего не верил в правдивости этой присказки, но сейчас...

Ответить

Руслан Астратов

3

Эффект Стрейзанд в действии 

Ответить

AZP

2

У Муратова работали журналисты, которые ничего не боялись - ни Рамзана, ни смерти (хотя, для них это одно и тоже).
А он прокуратуры ссытся и бежит удалять.

Ответить

Грузинский Влад

0

то в ситуации с навальным не могут просто сказать, что своих граждан не травят, то называют экстремизмом материалы, которые наводят на них подозрение

Ответить

Alex Dark

0

Не знал что есть такая книга.Спасибо за рекламу.

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Французский инструмент

0

Зачем, ведь путин уже безнаказанно может делать уже даже по закону, без опасений преследования

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