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Алексей Боржонов
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Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в больницу после ДТП в Москве Материал редакции

О его состоянии не сообщается.

Авария с участием трёх автомобилей произошла на Кутузовском проспекте. Пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука сообщил «Интерфаксу», что чиновник пострадал и попал в больницу, но не ответил на вопросы о его состоянии. Источник агентства утверждает, что в ДТП пострадали два человека, данных о состоянии второго пострадавшего «Интерфакс» не приводит.

Один из участников аварии сообщил Mash, что ДТП произошло после того, как «Таврию» «стало уводить» на разделительную полосу. Он предположил, что водителю стало плохо. Машина столкнулась с BMW Оверчука, после чего врезалась в Nissan, на котором ехал собеседник Mash. Источник ТАСС также утверждает, что виновником ДТП стал водитель «Таврии», выехавший на разделительную полосу.

Место ДТП Видео Baza

#новости #происшествия

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34 комментария
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Евгений Долгий

19

Опять не тот дед

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solawind

Евгений
4

С тем такого не будет, он в бункере, а когда (раз в год как например на иннагурацию) вынужден ехать все движение на этих улицах и даже на ближайших перекрывают 

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Евгений Долгий

solawind
0

Да вы, батенька, пессимист!

Ответить

solawind

18

Пусть высокому начальнику спасибо передаст, за то что его фсо отбойники на кутузе запретил ставить чтоб по выделенке в Кремль летать

Ответить

Als Paladin

12

зато все узнали как вице-премьера зовут

Ответить

Ваша Закладко

Als
0

это мишуткинский падаван, судя по википедии

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Значительный космос

8

Как же похуй

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Ваша Закладко

Значительный
–1

засекретят

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Научный колос

8

Ну попал и попал

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Сергей Ахрем

7

типичная кутуза
долбаёбы хотят ехать по разделительной полосе и поворачивать с мигалкой через сплошную вместо того чтобы блять поставить там отбойник ещё лет 15 назад

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aliftin

7

Где он умудрился таврию в Москве найти. Её на пунктах приёма металла уже даже нет, а он в центре Москвы нашёл. 

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Bulat Akhmetshin

aliftin
0

Гляди щас еще госдура таврии запретит, уважаемый человек пострадал все таки.

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Занятый алмаз

1

Он на Таврии гонял?

Ответить

ТыжЮзер

Занятый
13

Нет же. Он как истинный патриот ездит на БМВ)

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Андрей Рядькин

ТыжЮзер
0

По разделительной полосе

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Ваша Закладко

Андрей
0

мчишь, впереди кресло отодвинуто почти до торпеды, ноги вытянул после трудодня очередной ковидной недели, кутузовский, вечер, мигалка работает, 
и тут Таврия 😨

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solawind

Занятый
0

Машина аппарата правительства РФ попала в серьёзную аварию на Кутузовском проспекте. Двое человек пострадали. 

Судя по видео, всего на главной аварийной трассе Москвы столкнулись три машины, среди них – правительственная «БМВ», «Таврия» и «Ниссан».

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Ваша Закладко

solawind
3

  ехали домой - порвали таврию и ниссан

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Sergiy Sev

4

🤞 Надеюсь он помер страдая

Ответить

Партийный Валера

3

людей в таврии и таврию жаль. тварию же нисколько

Ответить

Вирусный мангал

1

кто виновник?

Ответить

thewatt

Вирусный
6

ЕСТЕСТВЕННО НЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Ответить

Abram Dikoy

thewatt
0

Жаль, хотелось бы посмотреть как крутились бы после истории с Ефремовым

Ответить

Marow from Neverland

Abram
0

да запросто

Ответить

Влад Мурыгин

1

Ибо нехуй гонять по разделительной!
Из-за этих гадов не дают поставить там отбойник и постоянно бьются все😬

Ответить

Иван Барников

1

И тут они не могут довести дело до конца...

Ответить

Ник Хартман

0

Красиво

Ответить

Дмитрий Оверчук

0

увидел фамилию и вздрогнул

Ответить

 Anatoly Bereznyak

0

Если гадать по фото, то видно, что было боковое столкновение. БМВ скорее всего цепанул встречный транспорт в левом ряду с разделительной полосы 

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Опытный цвет

0

Чиновник которого никто не видел в глаза 😂 

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Alex Fielding

0

Таврии ещё на ходу! Вау, не помню, когда последний раз видел.

Ответить

Андрей Владимирович

0

Делать выделенку посередине дороги так себе идея, там вечно аварии. 

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DexerSoul Channel

0

ойойой.. вице примьер какой то (Не знал что у нас такие есть) в больнице... виновата камрюха... айайаааааай... а другие участники дпт как себя чувствуют? живы? ай.. что это я... вице премьер же в больнице.... и да... камрюха же виновата а ниразу не BMW... ну, BMW никогда не виновата... 

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andrey adamovich

0

Таария? Украинский след!

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