Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в больницу после ДТП в Москве Материал редакции
О его состоянии не сообщается.
Авария с участием трёх автомобилей произошла на Кутузовском проспекте. Пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука сообщил «Интерфаксу», что чиновник пострадал и попал в больницу, но не ответил на вопросы о его состоянии. Источник агентства утверждает, что в ДТП пострадали два человека, данных о состоянии второго пострадавшего «Интерфакс» не приводит.
Один из участников аварии сообщил Mash, что ДТП произошло после того, как «Таврию» «стало уводить» на разделительную полосу. Он предположил, что водителю стало плохо. Машина столкнулась с BMW Оверчука, после чего врезалась в Nissan, на котором ехал собеседник Mash. Источник ТАСС также утверждает, что виновником ДТП стал водитель «Таврии», выехавший на разделительную полосу.
Евгений Долгий
Опять не тот дед
solawindЕвгений
С тем такого не будет, он в бункере, а когда (раз в год как например на иннагурацию) вынужден ехать все движение на этих улицах и даже на ближайших перекрывают
Евгений Долгийsolawind
Да вы, батенька, пессимист!
solawind
Пусть высокому начальнику спасибо передаст, за то что его фсо отбойники на кутузе запретил ставить чтоб по выделенке в Кремль летать
Als Paladin
зато все узнали как вице-премьера зовут
Ваша ЗакладкоAls
это мишуткинский падаван, судя по википедии
Значительный космос
Как же похуй
Ваша ЗакладкоЗначительный
засекретят
Научный колос
Ну попал и попал
Сергей Ахрем
типичная кутуза
долбаёбы хотят ехать по разделительной полосе и поворачивать с мигалкой через сплошную вместо того чтобы блять поставить там отбойник ещё лет 15 назад
aliftin
Где он умудрился таврию в Москве найти. Её на пунктах приёма металла уже даже нет, а он в центре Москвы нашёл.
Bulat Akhmetshinaliftin
Гляди щас еще госдура таврии запретит, уважаемый человек пострадал все таки.
Занятый алмаз
Он на Таврии гонял?
ТыжЮзерЗанятый
Нет же. Он как истинный патриот ездит на БМВ)
Андрей РядькинТыжЮзер
По разделительной полосе
Ваша ЗакладкоАндрей
мчишь, впереди кресло отодвинуто почти до торпеды, ноги вытянул после трудодня очередной ковидной недели, кутузовский, вечер, мигалка работает,
и тут Таврия 😨
solawindЗанятый
Машина аппарата правительства РФ попала в серьёзную аварию на Кутузовском проспекте. Двое человек пострадали.
Судя по видео, всего на главной аварийной трассе Москвы столкнулись три машины, среди них – правительственная «БМВ», «Таврия» и «Ниссан».
Ваша Закладкоsolawind
ехали домой - порвали таврию и ниссан
Sergiy Sev
🤞 Надеюсь он помер страдая
Партийный Валера
людей в таврии и таврию жаль. тварию же нисколько
Вирусный мангал
кто виновник?
thewattВирусный
ЕСТЕСТВЕННО НЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
Abram Dikoythewatt
Жаль, хотелось бы посмотреть как крутились бы после истории с Ефремовым
Marow from NeverlandAbram
да запросто
Влад Мурыгин
Ибо нехуй гонять по разделительной!
Из-за этих гадов не дают поставить там отбойник и постоянно бьются все😬
Иван Барников
И тут они не могут довести дело до конца...
Ник Хартман
Красиво
Дмитрий Оверчук
увидел фамилию и вздрогнул
Anatoly Bereznyak
Если гадать по фото, то видно, что было боковое столкновение. БМВ скорее всего цепанул встречный транспорт в левом ряду с разделительной полосы
Опытный цвет
Чиновник которого никто не видел в глаза 😂
Alex Fielding
Таврии ещё на ходу! Вау, не помню, когда последний раз видел.
Андрей Владимирович
Делать выделенку посередине дороги так себе идея, там вечно аварии.
DexerSoul Channel
ойойой.. вице примьер какой то (Не знал что у нас такие есть) в больнице... виновата камрюха... айайаааааай... а другие участники дпт как себя чувствуют? живы? ай.. что это я... вице премьер же в больнице.... и да... камрюха же виновата а ниразу не BMW... ну, BMW никогда не виновата...
andrey adamovich
Таария? Украинский след!