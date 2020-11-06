О его состоянии не сообщается.

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Авария с участием трёх автомобилей произошла на Кутузовском проспекте. Пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука сообщил «Интерфаксу», что чиновник пострадал и попал в больницу, но не ответил на вопросы о его состоянии. Источник агентства утверждает, что в ДТП пострадали два человека, данных о состоянии второго пострадавшего «Интерфакс» не приводит.

Один из участников аварии сообщил Mash, что ДТП произошло после того, как «Таврию» «стало уводить» на разделительную полосу. Он предположил, что водителю стало плохо. Машина столкнулась с BMW Оверчука, после чего врезалась в Nissan, на котором ехал собеседник Mash. Источник ТАСС также утверждает, что виновником ДТП стал водитель «Таврии», выехавший на разделительную полосу.