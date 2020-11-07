Главврач больницы, где лечили Навального, стал министром здравоохранения Омской области Материал редакции
Александр Мураховский называл основным диагнозом основателя ФБК нарушение обмена веществ.
Мураховский сменил на этой должности Ирину Солдатову, которую уволили из-за скандала с нехваткой в больницах мест для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства области.
Мураховский занимал должность главного врача БСМП-1 с марта 2018 года, а также работал временно исполняющим обязанности главного врача городской клинической больницы № 1 имени Кабанова с октября 2020 года.
27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию омского минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и степенью поражения лёгких 70-80%. Врачи рассказали, что несколько часов не могли найти для них мест в стационарах. После этого чиновники помогли госпитализировать пациентов.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мураховский тогда назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Из Омска Навального эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите», 2 сентября военные токсикологи нашли в его организме следы яда из группы «Новичок».
9 октября стало известно, что Мураховский возглавил ещё одно медучреждение.
Типичный карьерный рост в нынешней Россиюшке.
Спасибо Навальному за повышение
Коренной Никита
Если бы не этот главврач Навальный бы давно уже сдох!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
РОССИЯ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
ДАВАЙ-ДАВАЙ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ева Эльфи омичка, пришлось стать звездой пронхаба чтобы покинуть Омск.
Омичи теперь будут умирать не от инфарктов или передоза, а от проблем с обменом веществ.
Рафаэлками?
Коренной Никита
Дорого, будут обычными "Ромашками" лечить.
Классический пришелец
Ромашка как бы с коньяком, будут алкаши жаловаться на обмен веществ
Героя России чего не дали за спасение политика и предотвращении провокации со стороны запада уговорившего его сварить себе новичка?