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Артём Мазанов
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Главврач больницы, где лечили Навального, стал министром здравоохранения Омской области Материал редакции

Александр Мураховский называл основным диагнозом основателя ФБК нарушение обмена веществ.

27 комментариев
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Александр Мураховский Фото РИА «Новости»

Мураховский сменил на этой должности Ирину Солдатову, которую уволили из-за скандала с нехваткой в больницах мест для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Мураховский занимал должность главного врача БСМП-1 с марта 2018 года, а также работал временно исполняющим обязанности главного врача городской клинической больницы № 1 имени Кабанова с октября 2020 года.

Александр Мураховский прошёл все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области.

правительство Омской области

27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию омского минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и степенью поражения лёгких 70-80%. Врачи рассказали, что несколько часов не могли найти для них мест в стационарах. После этого чиновники помогли госпитализировать пациентов.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мураховский тогда назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Из Омска Навального эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите», 2 сентября военные токсикологи нашли в его организме следы яда из группы «Новичок».

9 октября стало известно, что Мураховский возглавил ещё одно медучреждение.

#новости #отравлениенавального

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27 комментариев
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Dra

10

Типичный карьерный рост в нынешней Россиюшке.

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Вова А.

Dra
0

Просто вышел из зоны комфорта.

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Dr. Acula

Dra
0

не сказал бы, эти минздравы по кд меняются

Ответить

Zero-one-one

8

Спасибо Навальному за повышение 

Ответить

Коренной Никита

Zero-one-one
1

Если бы не этот главврач Навальный бы давно уже сдох!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Zero-one-one

Коренной
1

РОССИЯ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Alice Wonder

Zero-one-one
1

РУССКИЕ ВПЕРЁД 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

Ответить

Dmitrij Salunin

Zero-one-one
1

ДАВАЙ-ДАВАЙ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Классический пришелец

Dmitrij
0

РОССИЯ ЧЕМПИОНКА 🇸🇪🇸🇪🇸🇪

Ответить

Коренной Никита

Классич…
0

⚡⚡

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Соколов Андрей

2

Ева Эльфи омичка, пришлось стать звездой пронхаба чтобы покинуть Омск.

Ответить

Яночка

Соколов
0

спасибо

Ответить

Непривычный турник

1

Омичи стерпят.

Ответить

Странный историк

1

Вообще не палятся. Соврал, доказал свою лояльность - добро пожаловать наверх. Отличный пример отрицательного отбора.

Ответить

bor_vn

0

Омичи теперь будут умирать не от инфарктов или передоза, а от проблем с обменом веществ.

Ответить

Коренной Никита

bor_vn
1

Пусть чай попьют, он помогает при обмене веществ.

Ответить

Bad Mother Fucker

0

скрепно

Ответить

Коренной Никита

0

Прощай Омская область. Кажись там теперь придумают новый способы лечения...

Ответить

Просто Тимуррр

Коренной
0

Рафаэлками?

Ответить

Коренной Никита

Просто
0

Дорого, будут обычными "Ромашками" лечить.

Ответить

Классический пришелец

Коренной
0

Ромашка как бы с коньяком, будут алкаши жаловаться на обмен веществ

Ответить

Коренной Никита

Классический
0
Ответить

Рыжий

0

Это все, что нужно знать про карьерный рост в России 

Ответить

Подсолнух

0

Героя России чего не дали за спасение политика и предотвращении провокации со стороны запада уговорившего его сварить себе новичка?

Ответить

Коренной Никита

Подсолнух
0

Подожди немного, скоро и это "звание" будет.

Ответить

BYKGKZ

0
Ответить

Иван Щербина

0

Лояльность > Профессионализм

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Комментарии

Ludmila Bi

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Космический кот

Главврач больницы, где лечили…

Mmmax

Ручная собачка Навального опять…

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Главврач больницы, где лечили…

Dr. Acula

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Вова А.

Главврач больницы, где лечили…

Космический кот

Главврач больницы, где лечили…

Alice Wonder

Главврач больницы, где лечили…

Bad Mother Fucker

Ручная собачка Навального опять…

Настя Иванова

Главврач больницы, где лечили…

Bad Mother Fucker

Ручная собачка Навального опять…

bor_vn

Главврач больницы, где лечили…

Космический кот

Главврач больницы, где лечили…

Bad Mother Fucker

Ручная собачка Навального опять…

Zero-one-one

Главврач больницы, где лечили…
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