Александр Мураховский называл основным диагнозом основателя ФБК нарушение обмена веществ.

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Александр Мураховский Фото РИА «Новости»

Мураховский сменил на этой должности Ирину Солдатову, которую уволили из-за скандала с нехваткой в больницах мест для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства области.

Мураховский занимал должность главного врача БСМП-1 с марта 2018 года, а также работал временно исполняющим обязанности главного врача городской клинической больницы № 1 имени Кабанова с октября 2020 года.

Александр Мураховский прошёл все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи. Сегодня это одно из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в области. правительство Омской области

27 октября две бригады скорой помощи привезли к зданию омского минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и степенью поражения лёгких 70-80%. Врачи рассказали, что несколько часов не могли найти для них мест в стационарах. После этого чиновники помогли госпитализировать пациентов.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мураховский тогда назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Из Омска Навального эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите», 2 сентября военные токсикологи нашли в его организме следы яда из группы «Новичок».

9 октября стало известно, что Мураховский возглавил ещё одно медучреждение.