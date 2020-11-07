Штраф для Владислава Позднякова составил 10 тысяч рублей.

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Его признали виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте суда, внимание на это обратило «Версия-Саратов».

Основателю «Мужского государства» вменили несколько десятков эпизодов административного правонарушения. Суд заявил, что в своих высказываниях он «негативно оценивал» группы лиц «духовно неразвитые, органы местного самоуправления, кавказцы, русские женщины, армяне, гомосексуалисты, силовые органы, азиаты, а также чернокожие дети, живущие в России».

Судья заявил, что Поздняков имел возможность модерировать записи в сообществе во «ВКонтакте» и телеграм-канале и удалять противоправные сообщения, но не занимался этим.

Поздняков основал сообщество «Мужское государство» в 2016 году. В описании указано, что идеология сообщества основана на патриархате и национализме. В 2018 году он получил два года условно за создание группы, где сам «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В 2019 году этот приговор отменили. В марте 2019 года четыре фигуранта дела «Мужского государства» получили реальные сроки за экстремизм.

29 апреля в TikTok заблокировали аккаунт Позднякова после массовых жалоб пользователей. В своих роликах он критиковал закон о домашнем насилии и рассказывал о способах «вычислить легкодоступных». 1 июля «Мужское государство» заблокировали во «ВКонтакте» за призывы «к насильственным действиям».