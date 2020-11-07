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Артём Мазанов
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Основателя «Мужского государства» оштрафовали за возбуждение ненависти «к русским женщинам и силовикам» Материал редакции

Штраф для Владислава Позднякова составил 10 тысяч рублей.

19 комментариев
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Его признали виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте суда, внимание на это обратило «Версия-Саратов».

Основателю «Мужского государства» вменили несколько десятков эпизодов административного правонарушения. Суд заявил, что в своих высказываниях он «негативно оценивал» группы лиц «духовно неразвитые, органы местного самоуправления, кавказцы, русские женщины, армяне, гомосексуалисты, силовые органы, азиаты, а также чернокожие дети, живущие в России».

Судья заявил, что Поздняков имел возможность модерировать записи в сообществе во «ВКонтакте» и телеграм-канале и удалять противоправные сообщения, но не занимался этим.

Поздняков основал сообщество «Мужское государство» в 2016 году. В описании указано, что идеология сообщества основана на патриархате и национализме. В 2018 году он получил два года условно за создание группы, где сам «осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В 2019 году этот приговор отменили. В марте 2019 года четыре фигуранта дела «Мужского государства» получили реальные сроки за экстремизм.

29 апреля в TikTok заблокировали аккаунт Позднякова после массовых жалоб пользователей. В своих роликах он критиковал закон о домашнем насилии и рассказывал о способах «вычислить легкодоступных». 1 июля «Мужское государство» заблокировали во «ВКонтакте» за призывы «к насильственным действиям».

#новости #право

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19 комментариев
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Анальное Сало

5

10 тысяч рублей

Какая огромная сумма, ёбаный в рот блядь. Его нашли хоть, или всё ещё попёздывает из Европы?
Судья заявил, что Поздняков имел возможность модерировать записи в сообществе во «ВКонтакте» и телеграм-канале и удалять противоправные сообщения, но не занимался этим.

Да неужели

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Рыжий

Анальное
0

В международный розыск теперь объявить? 

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Лысина Арика

Рыжий
0

Ну как минимум уголовку ввести или впаять действительно нормальный штраф следует сделать/

Ответить

Рыжий

Лысина
0

Какой бы штраф не впаять - скорее всего, он не будет его платить на законных основаниях

Ответить

Анальное Сало

Рыжий
0

Разрешаешь?

Ответить

Рыжий

Анальное
1

Конечно, чем больше абсурда - тем мне интереснее

Ответить

Shlomo Goldenberg

5

У него в чятиках в тг столько экстремизма и разжигания, что 10000 рублей это насмешка какая-то 

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Классический пришелец

4

Оскорбляешь женщин - штраф 0₽
Оскорбляешь женщин и силовиков - штраф 10000₽

Ответить

Рыжий

0

 духовно неразвитые

Хороший эвфемизм, надо запомнить. Не шалава, а духовно неразвитая. Лучше только "с низкой социальной ответственностью"

Ответить

Shlomo Goldenberg

Рыжий
0

Мамку твою вспомнил 

Ответить

Рыжий

Shlomo
0

А я твоего отца вспомнил, вчера вечером он хорошо сыграл на моей кожаной флейте. Талант не пропьешь, как говорится 

Ответить

Очередной Кирилл

Рыжий
0

С чего ты взял что речь о шалавах?

Ответить

Рыжий

Очередной
0

Настолько я знаю, они (МГ) хейтят гомо, кавказ, чернильниц в целом и проституток-шалав-шлюъх (кому как удобнее) Под последнее мне кажется только это подходит, духовно неразвитые)
А так я хз, может и ошибаюсь

Ответить

Bad Mother Fucker

0

хорошо, но мало

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Сергей Васильев

Bad
2

Прогрессивная русня радуется, когда за слова штрафуют, классика...

Ответить

Bad Mother Fucker

Сергей
0

да, неплохо бы ещё ввести специальное наказание для экспертов по американским выборам, например, пороть на площадях

Ответить

Al

Bad
1

ЯСКОЗАЛ В АМЕРИКЕ ДЕМОКРАТИЯ. Наказать всех несогласных! 

Ответить

Dinis Freeman

0

в своих высказываниях он «негативно оценивал» группы лиц «духовно неразвитые, органы местного самоуправления, кавказцы, русские женщины, армяне, гомосексуалисты, силовые органы, азиаты, а также чернокожие дети, живущие в России»

Вот они и спалились, всё одно.

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Классический пришелец

–1

Он же мертв!

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