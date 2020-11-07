Во время домашней вечеринки в Екатеринбурге застрелили троих человек Материал редакции
По данным СМИ, стрелок покончил с собой.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом пишет 66.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК.
По данным СК, в квартире нашли тела трёх мужчин и одной женщины с огнестрельными ранениями, предположительно, от карабина «Сайга». Медики также госпитализировали 17-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. МВД назвало имена и возраст погибших:
- Полина, 2002 года рождения;
- Антон, 1988 года рождения;
- Олег, 1984 года рождения;
- Дмитрий, 1986 года рождения – правоохранительные органы называют его стрелком.
В квартире также находилась 16-летняя Мария, она не пострадала. По версии МВД, девушки познакомились с мужчинами в интернете, а после приехали в квартиру Дмитрия на вечеринку. Правоохранительные органы пока не знают, что стало причиной конфликта. По данным Baza, из квартиры в полицию звонил в полицию и просил о помощи.
Дмитрий, 1986 года рождения – его называют стрелком.
Дмитрий на вечеринке:
"Все меня называют стрелком... Хотите знать почему?"
Застрелился. Жаль.
Верующий мангал
А было бы дело в Питере - смогли бы
Да во всей истории человечества из-за шлюх убивали.
2002 ->1986
Девахи отчаянные, конечно
Так там ещё 16-летняя осталась, т.е. 2004->1986
так круто же. что с ровесниками делать-то? одни мямли "п-п-ривет м-м-можно познакомиться" живущие с мамками и бабками.
не боишься мести @alexferman ?
Невидимый месяц
любая работа хороша, и улицы мести, и хлеб печь
главное делать ее качественно.
Не стоит травить человека только за выбор его профессии
Невидимый месяц
ВСЕГДА
Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте меня приглашать.
Верующий мангал
Возможно, у него есть карабин Сайга
Тяжкий пёс_анон
не поделили их
В Питере бы поделили
Артем шарит
ты обкакался, застрелили троих, а один застрелился
Себя не считается
Селфи просто
@Котицыд
Нужно авторитетное мнение
Пати хард
Они всего лишь решили сыграть "русскую рулетку" челендж
Чайной играть в русскую рулетку..
16-летка видимо сказала что не играет в азартные игры
Я так понял, Дмитрий суициднулся? Раз мужиков трое и ранена девушка, в именах три мужика.
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