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Артём Мазанов
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Во время домашней вечеринки в Екатеринбурге застрелили троих человек Материал редакции

По данным СМИ, стрелок покончил с собой.

63 комментария
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом пишет 66.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК.

По данным СК, в квартире нашли тела трёх мужчин и одной женщины с огнестрельными ранениями, предположительно, от карабина «Сайга». Медики также госпитализировали 17-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. МВД назвало имена и возраст погибших:

  • Полина, 2002 года рождения;
  • Антон, 1988 года рождения;
  • Олег, 1984 года рождения;
  • Дмитрий, 1986 года рождения – правоохранительные органы называют его стрелком.

В квартире также находилась 16-летняя Мария, она не пострадала. По версии МВД, девушки познакомились с мужчинами в интернете, а после приехали в квартиру Дмитрия на вечеринку. Правоохранительные органы пока не знают, что стало причиной конфликта. По данным Baza, из квартиры в полицию звонил в полицию и просил о помощи.

#новости #происшествия

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И это не новость ИА «Панорама»
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63 комментария
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Иван Барников

62

Дмитрий, 1986 года рождения – его называют стрелком.

Дмитрий на вечеринке:
"Все меня называют стрелком... Хотите знать почему?"

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Rusty Nail

Иван
1
Ответить

Сергей Лукин

Иван
0

Застрелился. Жаль.

Ответить

Иван Барников

Сергей
–3

А мог ещё столько шлюх перестрелять...

Ответить

rossoshmap

Иван
0
Видеозапись | ВКонтакте
Видеозапись | ВКонтакте
m.vk.com
Ответить

Медный пришелец

4

Очевидно же, не смогли баб поделить!

Ответить

Верующий мангал

Медный
67

А было бы дело в Питере - смогли бы

Ответить

Медный пришелец

Верующий
0

Тонко!

Ответить

Берг

Медный
0

Как лезвие? 

Ответить

АТВ

Верующий
0

Это я про Питер хотел пошутить!

Ответить

Иван Барников

АТВ
0

Дошутишься и тебя поделят.

Ответить

Argumenta Ambigua

Верующий
0

Первый кандидат на шутку недели

Ответить

Рыжий

Медный
3

Сейчас бы из-за шлюх стреляться 

Ответить

Иван Барников

Рыжий
12

Да во всей истории человечества из-за шлюх убивали.

Ответить

Медный пришелец

Иван
1
Ответить

Никита Назаренко

12

2002 ->1986 
Девахи отчаянные, конечно 

Ответить

Илья Гераськин

Никита
9

Так там ещё 16-летняя осталась, т.е. 2004->1986

Ответить

Невидимый месяц

Илья
6

Умные девочки наверное, смогли заинтересовать ребят в два раза старше их. 

Ответить

Многий колос

Невидимый
3

Четвёртый размер ума

Ответить

Рыжий

Никита
10

Классика же. Смысл им с одногодками тусить. А там мужики крутые, с оружием 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Никита
4

так круто же. что с ровесниками делать-то? одни мямли "п-п-ривет м-м-можно познакомиться" живущие с мамками и бабками.

Ответить

So Dope

Nastya
2

Погнали тусить, я живу с котами

Ответить

Nastya Kogalymskaya

So
0

не боишься мести @alexferman ?

Ответить

Невидимый месяц

Nastya
3

любая работа хороша, и улицы мести, и хлеб печь
главное делать ее качественно. 
Не стоит травить человека только за выбор его профессии  

Ответить

Mmmax

Nastya
0

*Отправляет дикпик

Ответить

Mmmax

Никита
0

Слышь, зумер

Ответить

Левый турник

9

 девушки познакомились с мужчинами в интернете, а после приехали в квартиру

понятно блять, сколько они еще будут это делать? 

Ответить

Невидимый месяц

Левый
11

ВСЕГДА 

Ответить

Sanek Igoshev

Невидимый
23

конкретно эти больше никогда

Ответить

Рыжий

Sanek
19
Ответить

AZP

5

Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте меня приглашать.

Ответить

aliftin

AZP
10

На этой вечеринке ты бы был пятым трупом. 

Ответить

Верующий мангал

aliftin
4

Возможно, у него есть карабин Сайга

Ответить

aliftin

Верующий
0

Прям хорошая завязка для фильма - парни познакомились с девушками в интернете, привезли их на дачу, не поделили их, но у одного был пистолет. А второго, внезапно, сайга. Дальше экшен в лесу и попытки спихнуть трупы друг на друга. 

Ответить

Тяжкий пёс_анон

aliftin
1

не поделили их

В Питере бы поделили

Ответить

АТВ

Тяжкий
0

Да блин, меня опять поделили. Опередили!

Ответить

Oliver f

Тяжкий
0

В сотый раз уже не смешно, хотя смешно из-за тебя.))

Ответить

Рыжий

aliftin
0

 не поделили их

Сразу ломается весь сюжет, т.к не поделить даже одну девушку из интернета на троих чрезвычайно сложно

Ответить

aliftin

Рыжий
2

Вот тебе другой вариант - девушки затрахали двух парней до состояния "лучше застрелить их чем дальше трахаться, уже сил нет". 

Ответить

Рыжий

aliftin
0

Норм, хорошая комедия абсурда бы получилась

Ответить

Ваша Закладко

aliftin
0

суккубки

Ответить

АТВ

aliftin
0

Не поделили это тогда в Питере снимать надо

Ответить

Mmmax

4

Артем шарит

Ответить

Слава Инженеров

Mmmax
3

ты обкакался, застрелили троих, а один застрелился

Ответить

Mmmax

Слава
0

Померло три человека+Слава Инженеров.
Три от кринжа, а Славка потому что шуток не понимает

Ответить

rossoshmap

Mmmax
0

Себя не считается

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
1

Селфи просто 

Ответить

Mmmax

rossoshmap
0

@Котицыд 
Нужно авторитетное мнение

Ответить

Котицыд

Mmmax
3

Промстите, в чиловетчинских суе цыдах я не силён :3 

Ответить

Артём Мазанов

Mmmax
0

Все верно, стрелок - четвёртый труп

Ответить

Mmmax

Артём
0

Душнить не охота, но в заголовке три, а по сути четыре трупа.
Так нехорошо писать.
*Не меняй, три мужчины и женщина - это прекрасно.

Ответить

Артём Мазанов

Mmmax
1

В заголовке не три трупа, а убийство троих человек.
Четвертый - самоубийство. 

Ответить

Макс Бескоровайный

6

"в квартире также находилась 16-летняя Мария, она не пострадала..."

Ответить

Raging Fire

3

A little party never killed nobody

Ответить

Иван Клюхин

2

Пати хард

Ответить

aliftin

Иван
1
https://i.gifer.com/V1JT.gif
https://i.gifer.com/V1JT.gif
i.gifer.com
Ответить

Shred

2

Они стрим при этом не вели? А то сейчас так модно делать.

Ответить

Симпатичный шар

1
Ответить

Maksytoff

0

Они всего лишь решили сыграть "русскую рулетку" челендж

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Maksytoff
2

Чайной играть в русскую рулетку..
16-летка видимо сказала что не играет в азартные игры

Ответить

Рыжий

Maksytoff
1

Ну что, будем в жмурки играть? (с)

Ответить

Андрей Балконский

0

Родители Марии: «больше никаких вечеринок, сидишь дома!»

Ответить

Александр Апивалас

0

Я так понял, Дмитрий суициднулся? Раз мужиков трое и ранена девушка, в именах три мужика.

Ответить
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