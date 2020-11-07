По данным СМИ, стрелок покончил с собой.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом пишет 66.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК.

По данным СК, в квартире нашли тела трёх мужчин и одной женщины с огнестрельными ранениями, предположительно, от карабина «Сайга». Медики также госпитализировали 17-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. МВД назвало имена и возраст погибших:

Полина, 2002 года рождения;

Антон, 1988 года рождения;

Олег, 1984 года рождения;

Дмитрий, 1986 года рождения – правоохранительные органы называют его стрелком.



В квартире также находилась 16-летняя Мария, она не пострадала. По версии МВД, девушки познакомились с мужчинами в интернете, а после приехали в квартиру Дмитрия на вечеринку. Правоохранительные органы пока не знают, что стало причиной конфликта. По данным Baza, из квартиры в полицию звонил в полицию и просил о помощи.