Актёр «с уважением отнёсся к такой просьбе и согласился».

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Джонни Депп в образе Грин-де-Вальда

По словам Деппа, студия попросила его оставить роль тёмного волшебника Грин-де-Вальда «после недавних событий». Об этом сообщается в его инстаграме.

Депп заявил, что планирует доказать, что выдвинутые против него обвинения — ложные. Он пообещал, что «этот момент не определит его дальнейшую жизнь и карьеру».

Несмотря на сюрреалистичное решение, которое недавно вынес британский суд, я продолжу бороться за правду и подам апелляцию. Джонни Депп актёр

После заявлений Деппа Warner Bros. рассказала о переносе третьих «Фантастических тварей» на лето 2022 года.

2 ноября стало известно, что Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun. Газета утверждала, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.