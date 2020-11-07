Warner Bros. попросила Джонни Деппа отказаться от роли в «Фантастических тварях» после проигранного иска к The Sun Материал редакции
Актёр «с уважением отнёсся к такой просьбе и согласился».
По словам Деппа, студия попросила его оставить роль тёмного волшебника Грин-де-Вальда «после недавних событий». Об этом сообщается в его инстаграме.
Депп заявил, что планирует доказать, что выдвинутые против него обвинения — ложные. Он пообещал, что «этот момент не определит его дальнейшую жизнь и карьеру».
После заявлений Деппа Warner Bros. рассказала о переносе третьих «Фантастических тварей» на лето 2022 года.
2 ноября стало известно, что Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun. Газета утверждала, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.
Американское морализаторство надоело, если честно. Чем это отличается от пресловутого запрета на профессию, существовавшего в СССР в отношении провинившихся актёров? Понятно, что "это другое", но американская цензура тем и страшна, что базируется не на идеологии, а псевдоморали (хотя, тезис спорный), декларируемой под час теми, кто делает вещи куда хуже, просто они не становятся достоянием общественности. У Деппа были сложные периоды, выберется снова, он хороший и в чем-то даже незаменимый актёр. Но cancel culture надо отменять или хотя бы нк перенимать в Европе и тем более у нас.
Отвечаю на твой вопрос: ничем не лучше совка в этом плане.
а ты долго жил в совке?
Исправил:
"Фантастические твари попросили Джонни Деппа отказаться от роли в «Фантастических тварях»
главное чтобы не повезло как Кевину Спейси
Огненный корабль
У Спейси, вродь, серьезнее обвинения были.
У Спейси, вродь, серьезнее обвинения были.
Ага, парня за коленку потрогал
На левацком: "Жестоко домогался лапая парня ниже пупка"
Просто не смотреть и всё. Пусть эти шизики разоряются. За@бала левая шиза. Навешивание ярлыков, охота на ведьм, порча карьеры, визги, ор, всё отнять и поделить. Леваки не меняются, шариковы долбаные.
Вот и всё, народ! Отныне мы с вами живём в мире где белого гетеросексуального мужчину могут обвинить за что угодно и при этом он потеряет если не всё, то порядочную часть своих денег и репутации.
ой. не пизди
ты живешь в мире, где мусора могут выебать тебя бутылкой, и им за это нихуя не будет
Эм... Ну да, могут. И чо? Я ж не про это говорил. Вообще про другое.
вот я и говорю - не пизди
Какой-то ты дурной. Отстань, противный.
В чем британский суд оказался не прав?
Вопрос стоял в одном – есть ли хоть какой-то факт абьюза Деппа в отношение Эмбера? Если да, то газета The Sun не оклеветала Деппа, а значит, они были правы. Все, вопрос закрыт.
Ну а киностудия Warner Bros, которая дорожит репутацией, и своими ценностями, решила расстаться с Деппом – логично.
Тебя тогда тоже надо засудить за то, что у тебя есть член.
Есть факт того что ты кого-то склонял к сексу? Если есть, то ты автоматически насильник. И похуй что было это по согласию или нет. Всё, вопрос закрыт.
Тебя тогда тоже надо засудить за то, что у тебя есть член.
И вообще
За такое меня никто не засудит в судах.
Но могут публично в соц. сетях осудить, да.
Те же сторонницы MeToo, это правда.
Вы смешиваете принципиальные вещи.
О том, что в наших странах суды и правоохранительные органы не справедливы, и не судят по законам? Так это никто не скрывает.
Ну и я тебе могу рассказать, скольких девушек насиловали, и выдавали замуж за насильников, чтобы избежать наказания.
Это что-то меняется?
Депп судится в британском, и американском суде.
Уж в них я верю больше наших.
Ты теоретически прав, мужики насилуют, да, но суть в том, что у мужчин нет инструментов защиты от обвинений.
*Обвинен в изнасиловании* практически равнозначно *Насильник*.
*Искренне желаю тебе не столкнуться с такими вещами. Даже если ты адекватный феминист, срок или клеймо получить очень легко
В теории каждый может с этим столкнуться.
На практике мы видим, что очень нужно постараться, чтобы добиться клеймо "насильника" в отношение мужчины, который не совершал насилия.
Вот свежий пример, когда Джастина Бибера обвинила в насилие одна девушка из Твиттера.
Джастин спокойно ответил, что это не правда, привел свои аргументы, и сомнения распались.
Внимание вопрос – кто-то считает его насильником? Нет. Это повлияло на его репутацию? Никак.
Однако, если судить по вашим словам, то этого было бы достаточно, чтобы привлечь его к суду, и повесить на него клеймо "насильник".
У меня две статьи висит: одна за попытку изнасилования (отмудохали толпой, потом бабу попросили написать заявление). Вторая - за то, что вписался и не позволил бабу изнасиловать - разбой.
*По факту, тебя любая баба засудить сможет, просто подрав спину во время секса. Это не нормально.
Какие-какие вещи я смешиваю? Принципиальные?..
За такое меня никто не засудит в судах.
Может и не засудят. Но как мы видим, имея на руках прямые доказательства того что Депп жертва домашнего насилия именно он почему-то понёс репутационные и финансовые потери. Не агрессор в лице Эмбер.
Чувак, ты же в курсе, что у Деппа еще один суд?
Вот на этом суде, не поверишь, как раз выясняют отношения между Деппом и Эмбером, туда включают все показания, видеозаписи, отчеты полицейских, и главное, вызывают самих Деппа и Эмбера.
Вот если на этом суде выяснится, что и Эмбер такая-сякая, ух ее бы!!! То и она лишится привилегий, как Депп, и с ней точно также перестанут работать. Это я уже не говорю про репутацию.
Странно. Постом ниже ты пишешь что "тот факт, что он проиграл дело, доказывает, что он не смог оспорить, или опровергнуть факты абьюза против Эмбера."
А сейчас смотрите-ка. Суд по этому делу только лишь будет.
Еще раз перечитай мой пост, и поймешь, что у Деппа было два судебных разбирательств:
1) с газетой The Sun в британском суде
2) с Эмбером в американском суде
Первый Депп проиграл, потому что не смог оспорить/опровергнуть факты абьюза, поэтому The Sun не оклеветала Деппа, и выиграли дело.
Второй суд продолжается, и там уже другие вопросы, а значит, будут и другие ответы.
Первый Депп проиграл потому что суд ебанутый был. И обязательно будет апелляция, которую он уже не проиграет. А на втором прекрасно видно что если рукоприкладство и было, то в качестве самообороны или впоследствии того что Деппу долго и методично расшатывали психику. Но такие как ты до сих пор делят мир на чёрное и белое.
Если к тебе какой-то мужик подойдёт с желанием навалять пизды, ты спокойно сядь и получай удары. Отвечать нельзя. Это ведь насилие. А насилие - плохо.
Посмотрим, чем закончится апелляция, поскольку я не видел внятных аргументов адвоката против The Sun.
Насчет второго – самооборону никто не отменял. Более того, ты не поверишь, но можно превысить самооборону, и убить мужика, который изъявил желание навалять мне пиздов.
Слышал, что в России таких судят строже, чем агрессоров)
По современным меркам голос повысить на человека это уже "абьюз".
Еще раз, в этом судемно деле не поднимался вопрос о том,
какая Эмберд, и что она сделала с Деппом.
Всего один вопрос – Депп, ты что-то плохое делал по отношению к Эмберд, чтобы считать, что The Sun оклеветал тебя? Да или нет?
Если находится факт, или факты в пользу "да", то вопрос закрывается.
В смысле Депп ничего плохого не сделал?
Напротив, тот факт, что он проиграл дело, доказывает, что он не смог оспорить, или опровергнуть факты абьюза против Эмбера.
Для многих этого достаточно, чтобы решить больше не работать с Деппом. Каким образом делают – это уже другой вопрос.
Ты в корне не прав.
Если бы Депп наследил, его бы точно закрыли. Что в России, что в США, женщинам в этом плане верят на слово.
*Тут уместнее говорить, что факта насилия не было. Мы то понимаем как женщине при сексе легко обвинить мужика в гадостях, да?
*А если не получилось, шлейф насильника все равно остается, это нормально?
Ты не прав, нет никакой статистики, которая бы подтверждала твой факт, что женщинам на словах верят. Особенно в России.
Обвинить кого угодно легко. Довести дело до суда и выиграть его – нет, нелегко.
То, что остается шлейф насильника, когда нет никаких фактов в пользу насилия – очень плохо. Тут уже каждый сам выбирает, какого мнения придерживаться.
а что он сделал? просто я слышал, про то что на него Эмбер наговорила кучу всего. А что в итоге из доказанных фактов? я просто ради интереса.
Что он сделал? Одним словом – абьюзил.
Если читать дело против The Sun.
Насчет Эмбер – она не только наговорила кучу всего, а еще обманывала, изменяла, наложила на кровать, и отрубила палец Деппу. Уверен, что это еще малая часть. Но это они уже в другом суде выясняют отношения, где суд решит, кто из них "хорош".
А то что будет апелляция и Депп ее выиграет тебя не смущает? Или после второго суда они позовут его обратно?
А у вас уже есть инфа, что он его выиграет?
Ничего себе у вас связи)
да какими там ценностями. они дорожат просмотрами. и если им выгоднее не снимать его, чтобы всякие SJW-адепты пошли на этот фильм, то они так и сделают. Тут решают только деньги, чистый прагматизм, а не ценности и мораль студии.
Одно другое не мешает, не понимаю, зачем противопоставлять.
И деньги играют роль, так как они публичная компания, чьи акции котируются на биржах, и ценности, которые транслируются в фильмах и анимации.
не противопоставлять, а называть вещи своими именами.
Если бы у них был принцип не работать с актерами у которых фамилия начинается на Д и они придерживались его всю свою жизнь, то согласен. Но тут они как флюгер на ветру. это не плохо, но это не ценности.
Привет Артём, хорошего и бесстрессового тебе дежурства!
😌👉🏻❤️
Верующий мангал
Зачем ты ткнул его пальцем в попу?
Радикальный паук например
"Говорил я ему: кабаки да бабы доведут до цугундера! "©
А где кал?