Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
1914

Warner Bros. попросила Джонни Деппа отказаться от роли в «Фантастических тварях» после проигранного иска к The Sun Материал редакции

Актёр «с уважением отнёсся к такой просьбе и согласился».

75 комментариев
В закладки
Джонни Депп в образе Грин-де-Вальда

По словам Деппа, студия попросила его оставить роль тёмного волшебника Грин-де-Вальда «после недавних событий». Об этом сообщается в его инстаграме.

Депп заявил, что планирует доказать, что выдвинутые против него обвинения — ложные. Он пообещал, что «этот момент не определит его дальнейшую жизнь и карьеру».

Несмотря на сюрреалистичное решение, которое недавно вынес британский суд, я продолжу бороться за правду и подам апелляцию.

Джонни Депп
актёр

После заявлений Деппа Warner Bros. рассказала о переносе третьих «Фантастических тварей» на лето 2022 года.

2 ноября стало известно, что Депп проиграл дело о клевете против таблоида The Sun. Газета утверждала, что актёр избивал свою бывшую жену Эмбер Хёрд.

#новости

Артём Мазанов PLUS
+153 677
И это не новость ИА «Панорама»
4
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 75, "likes": 10, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 232309, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 07 Nov 2020 11:47:08 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Реклама на «Яндекс.Картах»
Выделите ваш бизнес на «Картах», пока этого не сделали конкуренты
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
75 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

АТВ

28

Американское морализаторство надоело, если честно. Чем это отличается от пресловутого запрета на профессию, существовавшего в СССР в отношении провинившихся актёров? Понятно, что "это другое", но американская цензура тем и страшна, что базируется не на идеологии, а псевдоморали (хотя, тезис спорный), декларируемой под час теми, кто делает вещи куда хуже, просто они не становятся достоянием общественности. У Деппа были сложные периоды, выберется снова, он хороший и в чем-то даже незаменимый актёр. Но cancel culture надо отменять или хотя бы нк перенимать в Европе и тем более у нас. 

Ответить

Дмитрий Иванов

АТВ
4

Отвечаю на твой вопрос: ничем не лучше совка в этом плане.

Ответить

Bad Mother Fucker

Дмитрий
–2

а ты долго жил в совке?

Ответить

Ivan Boldyrev

Bad
0

Я долго, а ты?

Ответить

Michael Petrov

АТВ
2

это не американское, а леваческое. абсолютно такое же как в совке.

Ответить

Новенький якорь

АТВ
0

Вообще-то, в данном случае — британское морализаторство

Ответить

Руслан Астратов

15

Исправил: 

"Фантастические твари попросили Джонни Деппа отказаться от роли в «Фантастических тварях»

Ответить

Фактический Никита

12

уухх как они заебали со своей cancel culture. порвался, зашейте

Ответить

Alexey Snooker

Фактический
0
Ответить

Огненный корабль

8

Может ему и повезло не сниматься в агонии франшизы и с таким отношением и недоверием.

Ответить

Kostya Zubanov

Огненный
3

главное чтобы не повезло как Кевину Спейси

Ответить

Огненный корабль

Kostya
1

У Спейси, вродь, серьезнее обвинения были.

Ответить

Alexey Snooker

Огненный
0

У Спейси, вродь, серьезнее обвинения были.

Ага, парня за коленку потрогал
На левацком: "Жестоко домогался лапая парня ниже пупка"

Ответить

Огненный корабль

Alexey
0

Он несовершеннолетним был. А тут дело семейное 

Ответить

Semen Semenov

6

Просто не смотреть и всё. Пусть эти шизики разоряются. За@бала левая шиза. Навешивание ярлыков, охота на ведьм, порча карьеры, визги, ор, всё отнять и поделить. Леваки не меняются, шариковы долбаные.

Ответить

Михаил Бочаров

Semen
0

Тем более, что сама франшиза-то - говно

Ответить

Иван Барников

3

Вот и всё, народ! Отныне мы с вами живём в мире где белого гетеросексуального мужчину могут обвинить за что угодно и при этом он потеряет если не всё, то порядочную часть своих денег и репутации.

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
6

ой. не пизди

ты живешь в мире, где мусора могут выебать тебя бутылкой, и им за это нихуя не будет

Ответить

Иван Барников

Bad
1

Эм... Ну да, могут. И чо? Я ж не про это говорил. Вообще про другое.

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
–5

вот я и говорю - не пизди

Ответить

Иван Барников

Bad
0

Какой-то ты дурной. Отстань, противный.

Ответить

Bad Mother

Иван
–1

а я говорю не пизди

Ответить

Александр Елисеев

0

В чем британский суд оказался не прав?

Вопрос  стоял в одном – есть ли хоть какой-то факт абьюза Деппа в отношение Эмбера? Если да, то газета The Sun не оклеветала Деппа, а значит, они были правы. Все, вопрос закрыт.

Ну а киностудия Warner Bros, которая дорожит репутацией, и своими ценностями, решила расстаться с Деппом – логично.

Ответить

Иван Барников

Александр
6

Тебя тогда тоже надо засудить за то, что у тебя есть член.
Есть факт того что ты кого-то склонял к сексу? Если есть, то ты автоматически насильник. И похуй что было это по согласию или нет. Всё, вопрос закрыт. 

Ответить

Alexey Snooker

Иван
3

Тебя тогда тоже надо засудить за то, что у тебя есть член.

И вообще

Ответить

Радикальный паук например

Alexey
1

А "В мире животных" - ты зоофил. 

Ответить

Александр Елисеев

Иван
0

За такое меня никто не засудит в судах.
Но могут публично в соц. сетях осудить, да. 
Те же сторонницы MeToo, это правда.

Вы смешиваете принципиальные вещи.

Ответить

Mmmax

Александр
1

Спроси у бати или деда, если живые.
В совке была тема: или на 7 лет на зону за первосекс или жениться.

Ответить

Александр Елисеев

Mmmax
–1

О том, что в наших странах суды и правоохранительные органы не справедливы, и не судят по законам? Так это никто не скрывает. 

Ну и я тебе могу рассказать, скольких девушек насиловали, и выдавали замуж за насильников, чтобы избежать наказания.

Это что-то меняется?

Депп судится в британском, и американском суде.
Уж в них я верю больше наших.

Ответить

Mmmax

Алексан…
0

Ты теоретически прав, мужики насилуют, да, но суть в том, что у мужчин нет инструментов защиты от обвинений. 
*Обвинен в изнасиловании* практически равнозначно *Насильник*.
*Искренне желаю тебе не столкнуться с такими вещами. Даже если ты адекватный феминист, срок или клеймо получить очень легко

Ответить

Александр

Mmmax
–1

В теории каждый может с этим столкнуться.
На практике мы видим, что очень нужно постараться, чтобы добиться клеймо "насильника" в отношение мужчины, который не совершал насилия.

Вот свежий пример, когда Джастина Бибера обвинила в насилие одна девушка из Твиттера.
Джастин спокойно ответил, что это не правда, привел свои аргументы, и сомнения распались.

Внимание вопрос – кто-то считает его насильником? Нет. Это повлияло на его репутацию? Никак.

Однако, если судить по вашим словам, то этого было бы достаточно, чтобы привлечь его к суду, и повесить на него клеймо "насильник".

Ответить

Mmmax

Алексан…
0

У меня две статьи висит: одна за попытку изнасилования (отмудохали толпой, потом бабу попросили написать заявление). Вторая - за то, что вписался и не позволил бабу изнасиловать - разбой.
*По факту, тебя любая баба засудить сможет, просто подрав спину во время секса. Это не нормально.

Ответить

Mmmax

Mmmax
0

*Вру, приводы обнулились, но суть не меняется

Ответить

Иван Барников

Александр
0

Какие-какие вещи я смешиваю? Принципиальные?..

За такое меня никто не засудит в судах.

Может и не засудят. Но как мы видим, имея на руках прямые доказательства того что Депп жертва домашнего насилия именно он почему-то понёс репутационные и финансовые потери. Не агрессор в лице Эмбер.

Ответить

Александр Елисеев

Иван
–1

Чувак, ты же в курсе, что у Деппа еще один суд? 

Вот на этом суде, не поверишь, как раз выясняют отношения между Деппом и Эмбером, туда включают все показания, видеозаписи, отчеты полицейских, и главное, вызывают самих Деппа и Эмбера. 

Вот если на этом суде выяснится, что и Эмбер такая-сякая, ух ее бы!!! То и она лишится привилегий, как Депп, и с ней точно также перестанут работать. Это я уже не говорю про репутацию.

Ответить

Иван Барников

Алексан…
0

Странно. Постом ниже ты пишешь что "тот факт, что он проиграл дело, доказывает, что он не смог оспорить, или опровергнуть факты абьюза против Эмбера."
А сейчас смотрите-ка. Суд по этому делу только лишь будет.

Ответить

Александр

Иван
–1

Еще раз перечитай мой пост, и поймешь, что у Деппа было два судебных разбирательств: 

1) с газетой The Sun в британском суде
2) с Эмбером в американском суде

Первый Депп проиграл, потому что не смог оспорить/опровергнуть факты абьюза, поэтому The Sun не оклеветала Деппа, и выиграли дело.

Второй суд продолжается, и там уже другие вопросы, а значит, будут и другие ответы.

Ответить

Иван Барников

Алексан…
0

Первый Депп проиграл потому что суд ебанутый был. И обязательно будет апелляция, которую он уже не проиграет. А на втором прекрасно видно что если рукоприкладство и было, то в качестве самообороны или впоследствии того что Деппу долго и методично расшатывали психику. Но такие как ты до сих пор делят мир на чёрное и белое. 
Если к тебе какой-то мужик подойдёт с желанием навалять пизды, ты спокойно сядь и получай удары. Отвечать нельзя. Это ведь насилие. А насилие - плохо.

Ответить

Александр

Иван
0

И я не делю мир на черное и белое – я делю на факты, и домыслы. Мне Депп очень близок, как актер, и до ужаса противна Эмбер. Однако, обелять Деппа я не буду, если он совершал плохие поступки.

Каждый может оступиться, извиниться за ошибки, сделать выводы, и идти дальше.

Ответить

Александр

Иван
–1

Посмотрим, чем закончится апелляция, поскольку я не видел внятных аргументов адвоката против The Sun.

Насчет второго – самооборону никто не отменял. Более того, ты не поверишь, но можно превысить самооборону, и убить мужика, который изъявил желание навалять мне пиздов. 

Слышал, что в России таких судят строже, чем агрессоров) 

Ответить

Михаил Ефименко

Александр
2

По современным меркам голос повысить на человека это уже "абьюз".

Ответить

Александр Елисеев

Михаил
0

Нет, это не так. 

Но вашу иронию понимаю, да.

Ответить

Должен ихтиандр

Михаил
0

Технически так и есть 

Ответить

Mmmax

Александр
0

Это ты тип про мораль и этику задвинул?
За долгую карьеру Деппа ни одного случая г*внистости, но верят бабе, даже на ТЖ такое не говорят че она делала.
*И это же она к Маску каталась на четверничок? 

Ответить

Александр Елисеев

Mmmax
–1

Еще раз, в этом судемно деле не поднимался вопрос о том,
какая Эмберд,  и что она сделала с Деппом. 

Всего один вопрос – Депп, ты что-то плохое делал по отношению к Эмберд, чтобы считать, что The Sun оклеветал тебя? Да или нет?
Если находится факт, или факты в пользу "да", то вопрос закрывается.

Ответить

Mmmax

Александр
0

Если бы это не тянуло репутацинные ущербы, то ладно. 
А так, суд вроде независимый, Депп ничего плохого не делал, а роли лишают
*Это блть нормально?

Ответить

Александр Елисеев

Mmmax
–1

В смысле Депп ничего плохого не сделал? 

Напротив, тот факт, что он проиграл дело, доказывает, что он не смог оспорить, или опровергнуть факты абьюза против Эмбера.

Для многих этого достаточно, чтобы решить больше не работать с Деппом. Каким образом делают – это уже другой вопрос.

Ответить

Mmmax

Алексан…
0

Ты в корне не прав.
Если бы Депп наследил, его бы точно закрыли. Что в России, что в США, женщинам в этом плане верят на слово.
*Тут уместнее говорить, что факта насилия не было. Мы то понимаем как женщине при сексе легко обвинить мужика в гадостях, да?
*А если не получилось, шлейф насильника все равно остается, это нормально?

Ответить

Александр

Mmmax
–1

Ты не прав, нет никакой статистики, которая бы подтверждала твой факт, что женщинам на словах верят. Особенно в России.

Обвинить кого угодно легко. Довести дело до суда и выиграть его – нет, нелегко.

То, что остается шлейф насильника, когда нет никаких фактов в пользу насилия – очень плохо. Тут уже каждый сам выбирает, какого мнения придерживаться.

Ответить

Mmmax

Алексан…
0

Честно, сталкивался с вопросом насилия в отношении женщин?
*АПД: На практике

Ответить

Степан Кучеренко

Алексан…
0

а что он сделал? просто я слышал, про то что на него Эмбер наговорила кучу всего. А что в итоге из доказанных фактов? я просто ради интереса.

Ответить

Александр

Степан
0

Что он сделал? Одним словом – абьюзил.
Если читать дело против The Sun.

Насчет Эмбер – она не только наговорила кучу всего, а еще обманывала, изменяла, наложила на кровать, и отрубила палец Деппу. Уверен, что это еще малая часть. Но это они уже в другом суде выясняют отношения, где суд решит, кто из них "хорош".

Ответить

Степан Кучеренко

Алексан…
0

Что конкретно входило в "абьюзил"?

Ответить

Alexey Snooker

Александр
0

А то что будет апелляция и Депп ее выиграет тебя не смущает? Или после второго суда они позовут его обратно?

Ответить

Александр Елисеев

Alexey
0

А у вас уже есть инфа, что он его выиграет?
Ничего себе у вас связи)

Ответить

Степан Кучеренко

Александр
0

да какими там ценностями. они дорожат просмотрами. и если им выгоднее не снимать его, чтобы всякие SJW-адепты пошли на этот фильм, то они так и сделают. Тут решают только деньги, чистый прагматизм, а не ценности и мораль студии.

Ответить

Александр Елисеев

Степан
0

Одно другое не мешает, не понимаю, зачем противопоставлять.

И деньги играют роль, так как они публичная компания, чьи акции котируются на биржах, и ценности, которые транслируются в фильмах и анимации. 

Ответить

Степан Кучеренко

Александр
0

не противопоставлять, а называть вещи своими именами.
Если бы у них был принцип не работать с актерами у которых фамилия начинается на Д и они придерживались его всю свою жизнь, то согласен. Но тут они как флюгер на ветру. это не плохо, но это не ценности.

Ответить

Дитковский

1

Привет Артём, хорошего и бесстрессового тебе дежурства!

Ответить

Артём Мазанов

Дитковский
2

Спасибо 💞 Постараюсь не поехать кукухой, заходи в гости!

Ответить

Дитковский

Артём
0

😌👉🏻❤️

Ответить

Верующий мангал

Дитковский
0

Зачем ты ткнул его пальцем в попу?

Ответить

Артём Мазанов

Верующий
1

Ты так говоришь, как будто я против 

Ответить

Верующий мангал

Артём
0

А как тебе такое?
👉❤️👈

Ответить

Артём Мазанов

Верующий
0

Пока не понял, что это

Ответить

Mmmax

Дитковский
0

Ты перед Настей извинился, мудак?

Ответить

Радикальный паук например

1

Бедный чувак! Сперва насрали в койку, теперь в душу и в кошелек! 

Ответить

Радикальный паук например

Радикальный
0

"Говорил я ему: кабаки да бабы доведут до цугундера! "©

Ответить

Должен ихтиандр

1

Херд сука. У меня всё.

Ответить

Mmmax

0
Ответить

Дмитрий Иванов

Mmmax
0

А где кал?

Ответить

Mmmax

Дмитрий
2

Эмбер приглосят, скорее всего и вопрос решится 

Ответить

ouxen

0

какого хуя

Ответить

Al

0

Бля лол. ахахах. Это пиздец какой-то. 

Ответить

Бозон Хиггса

0

Worner bros. Попросило нас не смотреть эту тухлую шляпу,тем более без Деппа

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Американские телеканалы прервали трансляцию выступления Трампа из-за его заявлений о махинациях с голосами
В США третий день считают, кто станет новым президентом.
229
Новости
МВД: жена Навального заявляла омским врачам, что ему могло стать плохо из-за диет — он пытался сбросить вес
Ведомство заявило, что медики после госпитализации обнаружили у основателя ФБК обострение хронического панкреатита.
117
Новости
IT-компании попросили Минцифры не поддерживать законопроект, который снижает комиссию в магазинах приложений до 20%
Разработчики опасаются, что крупные компании могут покинуть российский рынок.
121
Популярное за три дня
Беларусь
Лукашенко приказал не пускать обратно в Белоруссию врачей, уехавших работать в Польшу
«Уехал — назад не вернёшься».
117
Twitter
40
Новости
У здания ФСБ в Москве «подожгли» на кресте активиста в образе Христа
Это была акция в поддержку политзаключённых.
100
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Litnikov Danil

Верховный суд США постановил…

Юрий Каюков

Основателя «Мужского…

миша лисицын

Основателя «Мужского…

Степан Кучеренко

Warner Bros. попросила Джонни…

Zoid Q

Главврач больницы, где лечили…

Сергей Васильев

Верховный суд США постановил…

Александр Елисеев

Warner Bros. попросила Джонни…

Подорожал Крыжовник

Запись в подсайте Животные

Sergey Michko

«Мы выигрываем выборы»: Байден…

Abram Dikoy

«Мы выигрываем выборы»: Байден…

миша лисицын

Основателя «Мужского…

Сергей Васильев

«Мы выигрываем выборы»: Байден…

Степан Кучеренко

Warner Bros. попросила Джонни…

Mmmax

Warner Bros. попросила Джонни…

Vladimir Kuznetsov

Главврач больницы, где лечили…

Mmmax

Warner Bros. попросила Джонни…

Сергей Васильев

«Мы выигрываем выборы»: Байден…

Вова CowboyFHL

«Мы выигрываем выборы»: Байден…
null