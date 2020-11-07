Он рассчитывает завоевать 300 голосов выборщиков, для победы нужно 270.

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Джо Байден Фото Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии заявил, что «цифры чётко говорят» о его победе, но «с заключительным заявлением» штаб пока выступить не может. Об этом он рассказал в обращении к американцам.

Байден также пообещал не допустить пересчёта голосов, на котором настаивает Дональд Трамп. «Мне всё равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло», — сказал он.

24 часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании — мы выигрываем там. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде, на самом деле, в Неваде наш отрыв увеличился вдвое Джо Байден кандидат в президенты США

Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден, предварительно у него 253 голосов. Трамп набирает 214 голосов. Победу одного из двух кандидатов решат четыре штата: Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).