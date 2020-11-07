«Мы выигрываем выборы»: Байден пообещал пока не объявлять о победе, на которую указывают предварительные результаты Материал редакции
Он рассчитывает завоевать 300 голосов выборщиков, для победы нужно 270.
Кандидат в президенты США от Демократической партии заявил, что «цифры чётко говорят» о его победе, но «с заключительным заявлением» штаб пока выступить не может. Об этом он рассказал в обращении к американцам.
Байден также пообещал не допустить пересчёта голосов, на котором настаивает Дональд Трамп. «Мне всё равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло», — сказал он.
Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден, предварительно у него 253 голосов. Трамп набирает 214 голосов. Победу одного из двух кандидатов решат четыре штата: Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).
Как же пресса ненавидит трампа это жесть, просто к слову. Из-за их наглости, всех этих скандалов начинаешь болеть за трампа чисто по человечески как-то
Это да. Причем вся медиа без исключения. Ты попробуй что-то негативное найти про Байдена на Ютубе, результаты показывают только нейтральное-хорошее. Я вбивал Байден-Расист и Трамп-Расист. Удивишься результатам.
Тоже мониторил газетки, по кд везде злорадство
Одно не понимаю. Чего он против пересчета голосов, на котором настаивает трамп, чего-то боится? Прям говорит Я не допущу этого!.. Ну как бы реально подозрительно
Потом просто скажут, что это махинации во благо американского народа, а вообще, конечно так нельзя, а можно только в экстренных случаях, но в будущем таких больше не будет 🤷🏻♂️
подкозлить
Ну ясно тогда в кого сынок пошёл. Пересчет это не "переголосование" какого хера он должен Не допускать этого
Киньте плюсик, кому не жалко
По дурости угораздило два коммента в красный тред запостить :(
Ps: минусяторы капец вы отбитые
В России принято после каждых выборов демонстрировать махинации и подтасовки методами статистического анализа, а теперь и в Америке!
https://thedonald.win/p/11PpFtEjwI/bidens-vote-tallies-violate-benf/c/
https://www.reddit.com/r/Conservative/comments/jooazm/trumps_votes_follow_benfords_law_bidens_dont/
https://www.reddit.com/r/donaldtrump/comments/joo4iq/benfords_law_proves_biden_cheated_this_is_a/
https://boards.4chan.org/pol/thread/288025899/bidens-vote-tallies-violate-benfords-law
Список покойников (100 лет и старше) из штата Мичиган, проголосовавших за Байдена по почте: https://pastebin.com/XEi5Uy6t
Проверить можно тут: https://mvic.sos.state.mi.us/voter/index
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_supercentenarians
спасибо за эту крайне важную для всех информацию!
продолжай держать нас в курсе!
Не понимаю иронии, инфа же реально полезная
Это не ирония. Его очень бесит что люди общаются про американскую политику, поэтому он не пропускает ни одного треда.
Единичные случаи, которые точно не говорят о крупных фальсификациях. Виновников найдут и сурово накажут.
Так а крупных и не надо. Там отрыв б дона во многих штаиах в несколько тысяч голосов.
На счёт списка проголосовавших: откуда инфо, что это покойники?
Байден пообещал «пока объявлять о победе», на которую указывают предварительные результаты
Что значит этот заголовок?
Как можно обещать "пока объявлять о победе"?
И как заголовок соответствует тексту?
Пока не
Но это же Артём, ему простительно.
3 дня число голосов стояло на месте с уверенной победой Трампа и разрывом в 3%, а потом произошёл подвоз, при котором голоса выросли только у Байдена.
Брежневу 75 было, а этому старикашке 78.
Проталкивают чисто номинальную фигуру старца.
https://www.youtube.com/watch?v=H1JitITYbPM&ab_channel=YahooNews охуенное видео, прям черное зеркало