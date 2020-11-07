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Артём Мазанов
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«Мы выигрываем выборы»: Байден пообещал пока не объявлять о победе, на которую указывают предварительные результаты Материал редакции

Он рассчитывает завоевать 300 голосов выборщиков, для победы нужно 270.

36 комментариев
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Джо Байден Фото Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии заявил, что «цифры чётко говорят» о его победе, но «с заключительным заявлением» штаб пока выступить не может. Об этом он рассказал в обращении к американцам.

Байден также пообещал не допустить пересчёта голосов, на котором настаивает Дональд Трамп. «Мне всё равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло», — сказал он.

24 часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании — мы выигрываем там. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде, на самом деле, в Неваде наш отрыв увеличился вдвое

Джо Байден
кандидат в президенты США

Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден, предварительно у него 253 голосов. Трамп набирает 214 голосов. Победу одного из двух кандидатов решат четыре штата: Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

#новости #выборывсша2020

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36 комментариев
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миша лисицын

13

Как же пресса ненавидит трампа это жесть, просто к слову. Из-за их наглости, всех этих скандалов начинаешь болеть за трампа чисто по человечески как-то

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Lofoten Forsake

миша
2

Это да. Причем вся медиа без исключения. Ты попробуй что-то негативное найти про Байдена на Ютубе, результаты показывают только нейтральное-хорошее. Я вбивал Байден-Расист и Трамп-Расист. Удивишься результатам. 

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Abram Dikoy

Lofoten
0

Вбей Гитлер-нацист и Ганди-нацист. Удивишься результатам. 

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Кисель Имбиревич

миша
0

Тоже мониторил газетки, по кд везде злорадство

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Abram Dikoy

Кисель
0

Так ты мониторь республиканские газетки и тогда всё ок будет

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миша лисицын

7

Одно не понимаю. Чего он против пересчета голосов, на котором настаивает трамп, чего-то боится? Прям говорит Я не допущу этого!.. Ну как бы реально подозрительно

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Люц Шнайдер

миша
1

Потом просто скажут, что это махинации во благо американского народа, а вообще, конечно так нельзя, а можно только в экстренных случаях, но в будущем таких больше не будет 🤷🏻‍♂️

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миша лисицын

Люц
0

Печально что я с тобой сейчас согласен

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Bad Mother Fucker

миша
0

подкозлить

Ответить

миша лисицын

Bad
0

Ну ясно тогда в кого сынок пошёл. Пересчет это не "переголосование" какого хера он должен Не допускать этого

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Александр Арданов

–5

Киньте плюсик, кому не жалко
По дурости угораздило два коммента в красный тред запостить :(

Ps: минусяторы капец вы отбитые

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Marhal_New _Arleana

5
Ответить

Образовательный самолет

2

В России принято после каждых выборов демонстрировать махинации и подтасовки методами статистического анализа, а теперь и в Америке!

https://thedonald.win/p/11PpFtEjwI/bidens-vote-tallies-violate-benf/c/
https://www.reddit.com/r/Conservative/comments/jooazm/trumps_votes_follow_benfords_law_bidens_dont/
https://www.reddit.com/r/donaldtrump/comments/joo4iq/benfords_law_proves_biden_cheated_this_is_a/
https://boards.4chan.org/pol/thread/288025899/bidens-vote-tallies-violate-benfords-law

Список покойников (100 лет и старше) из штата Мичиган, проголосовавших за Байдена по почте: https://pastebin.com/XEi5Uy6t

Проверить можно тут: https://mvic.sos.state.mi.us/voter/index
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_supercentenarians

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Bad Mother Fucker

Образовательный
0

спасибо за эту крайне важную для всех информацию!

продолжай держать нас в курсе!

Ответить

Алексей Акулов

Bad
6

Не понимаю иронии, инфа же реально полезная

Ответить

Сергей Васильев

Алексей
0

Это не ирония. Его очень бесит что люди общаются про американскую политику, поэтому он не пропускает ни одного треда.

Ответить

Крышечка

Образовательный
1

Единичные случаи, которые точно не говорят о крупных фальсификациях. Виновников найдут и сурово накажут.

Ответить

Вова CowboyFHL

Крышечка
0

Так а крупных и не надо. Там отрыв б дона во многих штаиах в несколько тысяч голосов.

Ответить

Sergey Michko

Образовательный
0

На счёт списка проголосовавших: откуда инфо, что это покойники? 

Ответить

bor_vn

1

Байден пообещал «пока объявлять о победе», на которую указывают предварительные результаты

Что значит этот заголовок?
Как можно обещать "пока объявлять о победе"?
И как заголовок соответствует тексту?

Ответить

Виталий Лановой

bor_vn
0

Пока не

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
1

Но это же Артём, ему простительно.

Ответить

bor_vn

Виталий
0

Дислексия?

Ответить

Артём Мазанов

bor_vn
0

Это я глупый, пасиб

Ответить

bor_vn

Артём
0

В заголовке о том, что не будет пока объявлять о победе.
В тексте о том, что попытается не допустить пересчет.
В статье на которую ссылаешься тоже ничего про то, что не объявляет о победе.

Речь не смотрел, может там.

Ответить

Артём Мазанов

bor_vn
0

1 и 2 - это два разных его заявления. Заголовок не будет дублироваться в тексте, но там указано "заявил, что «цифры чётко говорят» о его победе, но «с заключительным заявлением» штаб пока выступить не может". 

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Semen Semenov

0

3 дня число голосов стояло на месте с уверенной победой Трампа и разрывом в 3%, а потом произошёл подвоз, при котором голоса выросли только у Байдена.

Ответить

hm

Semen
3

Сторонники Демпартии боятся вируса и среди них очень много проголосовавших по почте. В некоторых штатах эти бюллетени считают после вброшенных в день выборов, из-за чего и произошел отрыв Байдена ближе к концу подсчета.

Ответить

Abram Dikoy

Semen
0

Оно не стояло на месте, а медленно ползло вверх все 3 дня

Ответить

Китайский Кирилл

1

Дед ебёт

Ответить

Денис Кораблев

1

Жыве Амерыка! ✊✌️♥️

Ответить

Антон Лисин

0

Байден наш президент 

Ответить

Abram Dikoy

0

В России узнали что в америке ебаная выборная система, никто не был готов

Ответить

S/ A/ S

0

 Брежневу 75 было, а этому старикашке 78. 
Проталкивают чисто номинальную фигуру старца. 

Ответить

Сергей Васильев

0

https://www.youtube.com/watch?v=H1JitITYbPM&ab_channel=YahooNews охуенное видео, прям черное зеркало

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Игорь Головин

–2

p i z d a

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