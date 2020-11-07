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Артём Мазанов
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Верховный суд США постановил отделить в Пенсильвании бюллетени, полученные после выборов. Их будут считать отдельно Материал редакции

Победа Байдена в Пенсильвании даст ему необходимые 270 голосов выборщиков. После подсчёта 98% голосов он там лидирует.

6 комментариев
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Судья Сэмюэл Алито постановил, что избирательные комиссии округов должны отсортировать бюллетени, полученные после закрытия участков в день выборов. Об этом сообщает Washington Post.

В Пенсильвании бюллетени принимают по почте в течение нескольких дней после дня голосования.

Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надёжном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов, а также все подобные бюллетени в случае подсчёта должны считаться отдельно.

Верховный суд США

Этим решением Верховный суд удовлетворил требование отделения Республиканской партии Пенсильвании. Постановление соответствует распоряжению, которое ранее уже сделала госсекретарь штата. Республиканцы заявляли, что на местах его не выполняли.

Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден, предварительно у него 253 голосов. Трамп набирает 214 голосов. Победу одного из двух кандидатов решат четыре штата: Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

#новости #выборывсша2020

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6 комментариев
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Иван Барников

3

Ебать интрига. Вот это выборы так выборы. В конце намечается охуенный сюжетный поворот.

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Коренной Никита

Иван
0

Выиграет Путин?

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Иван Барников

Коренной
3

Путин всех переиграл. Даже своих.

Ответить

Zero-one-one

Коренной
1

Кот

Ответить

Правильный Илья

Коренной
0

Орлов

Ответить

Антон Лисин

0

Россия охуевает, как так можно долго считать голоса.

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