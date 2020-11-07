Лукашенко назвал президентские выборы в США «позорищем» и издевательством над демократией Материал редакции
Он считает, что «уже сегодня надо требовать повторных выборов», ведь они прошли с нарушением законов.
Лукашенко также заявил, что западные страны «побоятся» требовать от США проведения новых выборов, как требуют от Белоруссии. Об этом пишет «БелТА».
По мнению главы государства, в США наблюдатели на выборах «стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть». «Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил», — уточнил он.
Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден, предварительно у него 253 голоса. Трамп набирает 214 голосов. Победу одного из двух кандидатов решат четыре штата: Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).
Конечно позорище. Как честными могут быть выборы в которых побеждает не Лукашенко?
А главное - Ник и Майк добрались и до США.
Скорее всего, ЦРУ перехватило переговоры Берлина и Варшавы, где Трамп - крепкий орешек.
Уважают в мире только сильных
Так а Лукашенко тут причем вообще
Издевательство какое-то, при настоящей демократии надо было просто посадить Байдена в тюрьму под угрозой целостности страны, а недовольных побить палками.
Банальный пришелец
Не очень корректно сравнивать политика с огромным стажем и блогера.
Другое дело, что кое-кто в Беларуси очень хорошо постарался, чтобы не было политиков, равных по весу Лукашенко. Которых нельзя просто назвать наркоманами, проститутками и посадить в тюрьму.
Сильный, блядь, он. Всё у него проходит либо полностью скрыто, либо переносит дату, чтобы не обосраться. И он ещё смеет гавкать.
А что Моргенштерн думает?
Может просто Лукашенко как-то по другому понимает слово демократия, путая ее с диктатурой (ну старенький, со всеми бывает), тогда это бы все объясняло
Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять.
@Ded Pihto , смотри какие твои коммунисты рвачи лихачи
Только если Трамп проиграет и проиграет потом в судах, то он признает свое поражение, а ты нет и оппозиция твоя не признает выборы. В этом вся разница.
Трамп настолько же улетел от реальности как и лукашенко, у него кругом паранойя вбросы и подмена почты демократами во всех штатах. Ничего он не признаёт, будет до последнего доказывать как его обманули. От него уже свои республиканцы открещиваются https://tjournal.ru/tweets/231769?comment=4410570
Оно боится:
Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией
Впервые в официальном поздравлении Александра Лукашенко по случаю 7 ноября традиционная формулировка «Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции» претерпела изменения.
В новом поздравлении по случаю 7 ноября слово «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с «Днем Великого Октября».
https://news.tut.by/economics/706967.html
Надеюсь, если учителя в школах тоже сегодня превозносят День Великого Октября, любознательные школьники поинтересуются, чем именно примечателен этот день и стоит ли им брать с него пример.