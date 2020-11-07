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Артём Мазанов
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Лукашенко назвал президентские выборы в США «позорищем» и издевательством над демократией Материал редакции

Он считает, что «уже сегодня надо требовать повторных выборов», ведь они прошли с нарушением законов.

31 комментарий
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Лукашенко также заявил, что западные страны «побоятся» требовать от США проведения новых выборов, как требуют от Белоруссии. Об этом пишет «БелТА».

По мнению главы государства, в США наблюдатели на выборах «стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть». «Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил», — уточнил он.

Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией. [...]На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. Это уже комедия и позорище для всей демократии. И хорошо, что это произошло, что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять.

Александр Лукашенко

Выборы президента США прошли 3 ноября, подсчёт голосов ещё продолжается. Лидирует Джо Байден, предварительно у него 253 голоса. Трамп набирает 214 голосов. Победу одного из двух кандидатов решат четыре штата: Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

#новости #лукашенко #выборывсша2020

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И это не новость ИА «Панорама»
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31 комментарий
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Злобный Капитан Немо

38

Конечно позорище. Как честными могут быть выборы в которых побеждает не Лукашенко?

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fucking-design

Злобный
4

А главное - Ник и Майк добрались и до США.
Скорее всего, ЦРУ перехватило переговоры Берлина и Варшавы, где Трамп - крепкий орешек.

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Сергей Королевский

Злобный
3
Ответить

Рыжий

7

 Уважают в мире только сильных

Так а Лукашенко тут причем вообще 

Ответить

пепси

Рыжий
0

Он считает иначе 

Ответить

Alexey Snooker

пепси
0

Ну только он так и считает, лол.

Ответить

Китайский Кирилл

3

Какова позиция русских реперов по этому вопросу?

Ответить

Alexey Snooker

Китайский
4

"Я взял твою бу и я ее ебу"

Ответить

solawind

3

Издевательство какое-то, при настоящей демократии надо было просто посадить Байдена в тюрьму под угрозой целостности страны, а недовольных побить палками.

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Банальный пришелец

solawind
0

Не очень корректно сравнивать политика с огромным стажем и блогера.
Другое дело, что кое-кто в Беларуси очень хорошо постарался, чтобы не было политиков, равных по весу Лукашенко. Которых нельзя просто назвать наркоманами, проститутками и посадить в тюрьму.

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Daniil Minashkin

solawind
–2
Ответить

Имя Фамилия

3

Какое же лицемерия. От паскуда. Просто ёбаный сюр.

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Владимир Филатов

2

Сильный, блядь, он. Всё у него проходит либо полностью скрыто, либо переносит дату, чтобы не обосраться. И он ещё смеет гавкать.

Ответить

solawind

Владимир
3

Сильный президент — тот кто проводит иннагурацию скрываясь от народа.

Ответить

Daniil Minashkin

2
Ответить

Крепкий стоячок

–1

А что Моргенштерн думает?

Ответить

сироп от щекотки

Крепкий
3

бу бу кися пися

Ответить

пепси

Крепкий
2

Ему похуй

Ответить

Рыжий

Крепкий
0

Ему не похуй, только если заплатят за его слова (даже не мнение)

Ответить

Горячий Никита

1

вот он пидор или гандон?

Ответить

Рыжий

Горячий
0

Гандон, который нацепил пидор 

Ответить

Михаил Зеленин

1

Может просто Лукашенко как-то по другому понимает слово демократия, путая ее с диктатурой (ну старенький, со всеми бывает), тогда это бы все объясняло 

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Невидимый месяц

0

А что думает глава Мали по поводу выборов США?

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Новенький якорь

0

Вот уж кому в вопросе выборов сидеть тихо, как мышь под веником.
Или он действительно верит в 80% и кучку безработных на улицах?
Ну тогда вообще пиздец…

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Dra

Новенький
0

За 26 или сколько там лет у власти он окончательно потерял связь с реальностью

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Банальный пришелец

Dra
0
Ответить

Мягкий Денис

0

Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять.

@Ded Pihto , смотри какие твои коммунисты рвачи лихачи

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Банальный пришелец

Мягкий
0

дед давно нас покинул

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YeezySpace

0

Только если Трамп проиграет и проиграет потом в судах, то он признает свое поражение, а ты нет и оппозиция твоя не признает выборы. В этом вся разница.

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solawind

YeezySpace
0

Трамп настолько же улетел от реальности как и лукашенко, у него кругом паранойя вбросы и подмена почты демократами во всех штатах. Ничего он не признаёт, будет до последнего доказывать как его обманули. От него уже свои республиканцы открещиваются https://tjournal.ru/tweets/231769?comment=4410570 

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Романелло Кивогенс

0

Оно боится:

Лукашенко перестал поздравлять белорусов с революцией

Впервые в официальном поздравлении Александра Лукашенко по случаю 7 ноября традиционная формулировка «Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции» претерпела изменения.

В новом поздравлении по случаю 7 ноября слово «революция» вообще отсутствует. В 2020 году Александр Лукашенко впервые поздравил белорусов с «Днем Великого Октября».

https://news.tut.by/economics/706967.html

Надеюсь, если учителя в школах тоже сегодня превозносят День Великого Октября, любознательные школьники поинтересуются, чем именно примечателен этот день и стоит ли им брать с него пример.

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