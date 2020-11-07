Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией. [...]На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. Это уже комедия и позорище для всей демократии. И хорошо, что это произошло, что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять.

