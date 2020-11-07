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Артём Мазанов
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Le Parisien: во Франции задержали подозреваемого в нападении на священника в Лионе. Им оказался гражданин Грузии Материал редакции

По данным газеты, он признался в стрельбе на почве ревности.

20 комментариев
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Подозреваемого, 40-летнего Георгия П., задержали в своём доме в Лионе. Он находился там со своей 35-летней женой, родившейся в России. Об этом пишет газета Le Parisien.

Журналисты выяснили, что причиной стрельбы задержанный назвал любовные отношения: девушка изменяла ему с раненым священником. Он уточнил, что не планировал убивать человека. При обыске в его доме полиция обнаружила оружие, но оно не имеет отношения к стрельбе. Задержанный назвал силовикам место, где избавился от улик.

Стрельбу во французском Лионе открыли 31 октября. Пострадал священник, он закрывал церковь, когда по нему открыли огонь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 3 ноября священник вышел из комы и заявил, что его ранил «ревнивый муж» одной из его любовниц. «Священник очень сосредоточен на сексе, он очень инициативен с женщинами», — рассказал источник Le Parisien.

#новости

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20 комментариев
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solawind

16

Священник очень сосредоточен на сексе, он очень инициативен с женщинами

Священники в франции

Ответить

Инвестиционный корабль

solawind
1

*во

Ответить

Рыжий

14

В этой новости прекрасно все. И гражданин Грузии, который решил устроить стрельбу сразу после теракта. И оружие в его доме. И православный священник, с которым изменяла жена грузина. Нарочно не придумаешь 

Ответить

solawind

Рыжий
8

Русскую жену которая изменила ещё забыл. Сценарий для комедии прям

Ответить

ТыжЮзер

solawind
0

Страшно подумать, что в некоторых странах могло женой не ограничиться, ещё бы маленьким сыновьям просвЯщения привалило)

Ответить

Tural M

Рыжий
0

помнится историю из российской империи, где и казаки, профурсетки и крутой сыщик, газетчик, все как надо)

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Shlomo Goldenberg

5

"одной из его любовниц", "священник". Чтоб я так жил

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Медный пришелец

Shlomo
0

Раби Золомон живёт на против борделя?!....

Ответить

Shlomo Goldenberg

Медный
0

Все лучшие бордели в Москве остались

Ответить

Огненный корабль

1

Он находился там со своей с женой, 35-летней женой, родившейся в России.

Ответить

Артём Мазанов

Огненный
2

У меня повтора не было, сохранил по новой 

Ответить

Shenmue

0

Выходит христиане быкуют на своих же или это робкая попытка от ислама подозрение отвести?

Ответить

Рыжий

Shenmue
2

 Выходит христиане быкуют на своих же

Тупо бытовуха. У нас в России каждый день такая происходит, только вместо огнестрелов - кастеты и ножи 

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Abram Dikoy

Рыжий
0

Как и во Франции

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Коренной Никита

0

Бог помог задержать преступника?

Ответить

Левый турник

Коренной
0

Бог грузинов 

Ответить

Taktischer Corgi

0

Дополните, у него нашли визитку Саакашвили

Ответить

Новенький якорь

0

Его жена, девушка тридцати пяти лет…

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Mmmax

0
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Миша Сергеев

–3

Когда русне запретят въезд в Европу!?

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