По данным газеты, он признался в стрельбе на почве ревности.

В закладки

Подозреваемого, 40-летнего Георгия П., задержали в своём доме в Лионе. Он находился там со своей 35-летней женой, родившейся в России. Об этом пишет газета Le Parisien.

Журналисты выяснили, что причиной стрельбы задержанный назвал любовные отношения: девушка изменяла ему с раненым священником. Он уточнил, что не планировал убивать человека. При обыске в его доме полиция обнаружила оружие, но оно не имеет отношения к стрельбе. Задержанный назвал силовикам место, где избавился от улик.

Стрельбу во французском Лионе открыли 31 октября. Пострадал священник, он закрывал церковь, когда по нему открыли огонь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 3 ноября священник вышел из комы и заявил, что его ранил «ревнивый муж» одной из его любовниц. «Священник очень сосредоточен на сексе, он очень инициативен с женщинами», — рассказал источник Le Parisien.