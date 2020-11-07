ВОЗ: коронавирус у норок обнаружили на фермах ещё в пяти странах Материал редакции
Кроме Дании, заражённых животных нашли в США, Испании, Италии, Нидерландах и Швеции.
ВОЗ рассказала, что норки заразились после контакта с человеком, затем вирус начал передаваться между животными. Об этом сообщается на сайте организации.
Она уточнила, что заряжения выявили на фермах. Эксперты считают, что при распространении инфекции между человеком и животными «возможна генетическая модификация вируса». ВОЗ рекомендовала странам усилить контроль над местами скопления норок.
ВОЗ рассказала, что отличительная черта варианта коронавируса, передаваемого обратно от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам.
5 ноября стало известно, что в Дании убьют до 17 миллионов норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус.
Напоминаю автора этой карикатуры.
Вообще, прикольно наблюдать двуличность европейцев.
Шутинги в Америке, все шутят и ржут. Шутишь про теракты в ЕС - Я ВИЖУ ТЕБЕ ВЕСЕЛО ОТ ЭТОГО???
Так вроде и про теракты шутят
неа. Запостил картинку, которая была тут в топе на 9гаг - все порвались
А, ну так ты про двойные стандарты местных. Тут вообще не спорю
Которых местных?
Местных пользователей
тж или найнгага, блядь?
ТЖ. МЕСТНЫЕ, МЫ НА ТЖ
НА ТЖ
МЫ
ЭТО НЕ 9ГАГ
ПРОСНИСЬ
Лол порвались на 9гаге, а двойные стандарты на тж. нойс
Подожди.
Ладно
Похуй
Запость на реддит и там заценят
куда? В r/europe модеры сразу в бан кинут, у них вродь даже премодерация. Да и не актуально уже
dankmemes
У этих вроде тоже огр на постинг, как r/memes если не ошибаюсь. Но, думаю ближе к рождеству возможность появится ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Нам пиздец.
Ееееее @Україна как у нас дела?
Я думал вам пихуй на Украину, и волнует только судьба сверхдержавы
Ну тут палка о двух концах. Если он становится высоколетальный, то может не успеть распространяться.
НОРКИ ВИНОВАТЫ БЛЯТЬ АААААААААААААААА
НОРКИ!!!!!!!!!!!!!
То есть кроме норок ни у кого не обнаружили?
У котов, но норки обратно человека заражают
Про котов я помню. Сомневаюсь, что норки - единственные переносчики.
Это да. Но пока нашли только у них. Может ещё хомячки и прочие грызуны в опасности
Огненный корабль
Жаль, мне хотелось морскую свинку
Советую попугая.
У него может быть птичий грипп
Приятный момент 2020 - возможно получиться купить дешёвую норковую шубу. Может и на шапку хватит.
Привет, я подсяду?
Это так не работает
А как это работает?
Рыночек решает в обратную сторону
самое глупое что сейчас можно сделать -купить норковую шубу
Отличное вложение, в 2021, когда всех норок уничтожат, можно будет продать ее и купить трешку в центре гонконга