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Артём Мазанов
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ВОЗ: коронавирус у норок обнаружили на фермах ещё в пяти странах Материал редакции

Кроме Дании, заражённых животных нашли в США, Испании, Италии, Нидерландах и Швеции.

48 комментариев
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ВОЗ рассказала, что норки заразились после контакта с человеком, затем вирус начал передаваться между животными. Об этом сообщается на сайте организации.

Она уточнила, что заряжения выявили на фермах. Эксперты считают, что при распространении инфекции между человеком и животными «возможна генетическая модификация вируса». ВОЗ рекомендовала странам усилить контроль над местами скопления норок.

Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку.

ВОЗ

ВОЗ рассказала, что отличительная черта варианта коронавируса, передаваемого обратно от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам.

5 ноября стало известно, что в Дании убьют до 17 миллионов норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус.

#новости #covid19

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48 комментариев
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Taktischer Corgi

23
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A big purple banana 🍆

Taktischer
–1

Напоминаю автора этой карикатуры.
Вообще, прикольно наблюдать двуличность европейцев.
Шутинги в Америке, все шутят и ржут. Шутишь про теракты в ЕС - Я ВИЖУ ТЕБЕ ВЕСЕЛО ОТ ЭТОГО???

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Огненный корабль

A
0

Так вроде и про теракты шутят

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A big purple banana 🍆

Огненный
0

неа. Запостил картинку, которая была тут в топе на 9гаг - все порвались

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Огненный корабль

A
1

А, ну так ты про двойные стандарты местных. Тут вообще не спорю 

Ответить

A big purple

Огненный
0

Которых местных? 

Ответить

Огненный корабль

A
0

Местных пользователей 

Ответить

A big purple

Огненный
0

тж или найнгага, блядь?

Ответить

Огненный корабль

A
1

ТЖ. МЕСТНЫЕ, МЫ НА ТЖ
НА ТЖ
МЫ
ЭТО НЕ 9ГАГ
ПРОСНИСЬ

Ответить

A big purple

Огненный
0

Лол порвались на 9гаге, а двойные стандарты на тж. нойс

Ответить

Огненный корабль

A
0

Уже вижу. ВИЖУ
ВИЖУ!!!

Ответить

Огненный корабль

A
0

Подожди.
Ладно
Похуй
Запость на реддит и там заценят

Ответить

A big purple

Огненный
0

куда? В r/europe модеры сразу в бан кинут, у них вродь даже премодерация. Да и не актуально уже

Ответить

Огненный корабль

A
0

dankmemes

Ответить

A big purple

Огненный
0

У этих вроде тоже огр на постинг, как r/memes если не ошибаюсь. Но, думаю ближе к рождеству возможность появится ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Огненный корабль

A
0

Они вродь всех обсырают 
Аудитория примерно как на тж

Ответить

Ленинград Amsterdam

4

Нам пиздец.

Ответить

aliftin

Ленинград
9

Пока пиздец только норкам. 

Ответить

Litnikov Danil

aliftin
5

ЯМы норки

Ответить

Коренной Никита

Litnikov
0

@ЯМЫ Серёжа

Ответить

Огненный корабль

5

Ееееее @Україна как у нас дела?

Ответить

Левый турник

Огненный
1

Я думал вам пихуй на Украину, и волнует только судьба сверхдержавы 

Ответить

Левый турник

Левый
6

а как правильно - похуй НА украину или похуй В украину???? 

Ответить

Огненный корабль

Левый
2

Мне пихуй на сверхдержаву, и волнует только сульба Украины. Сколько можно повторять????

Ответить

Левый турник

Огненный
3

Хаха, порвался, салоед!!!!

Ответить

Огненный корабль

Левый
2
Ответить

Медный пришелец

2

Ну да, когда в одном месте большое число животных, вирусу проще мутировать в высоколетальный.

Ответить

Огненный корабль

Медный
6

@Москва держись

Ответить

Владимир Филатов

Медный
1

Ну тут палка о двух концах. Если он становится высоколетальный, то может не успеть распространяться.

Ответить

Медный пришелец

Владимир
1

Да, только заболевшим уже будет похеру

Ответить

Очередной Кирилл

2

Вносите норок в список вымерших видов, им уже не помочь.

Ответить

Левый турник

1

Нашли виноватых, суки 

Ответить

Левый турник

Левый
1

НОРКИ ВИНОВАТЫ БЛЯТЬ АААААААААААААААА

Ответить

Левый турник

Левый
1

НОРКИ!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Забавный кубок

Левый
1

https://coub.com/view/ymry

Ответить

Владимир Филатов

0

То есть кроме норок ни у кого не обнаружили?

Ответить

Огненный корабль

Владимир
1

У котов, но норки обратно человека заражают 

Ответить

Владимир Филатов

Огненный
1

Про котов я помню. Сомневаюсь, что норки - единственные переносчики.

Ответить

Огненный корабль

Владимир
1

Это да. Но пока нашли только у них. Может ещё хомячки и прочие грызуны в опасности 

Ответить

Огненный корабль

Огненный
1

Жаль, мне хотелось морскую свинку 

Ответить

Владимир Филатов

Огненный
1

Советую попугая.

Ответить

Огненный корабль

Владимир
2

У него может быть птичий грипп

Ответить

Владимир Филатов

Огненный
1

Ну тогда бери не из Китая

Ответить

aliftin

0

Приятный момент 2020 - возможно получиться купить дешёвую норковую шубу. Может и на шапку хватит. 

Ответить

Кирилл Вселенский

aliftin
0

Привет, я подсяду?
Это так не работает
А как это работает?
Рыночек решает в обратную сторону

Ответить

пепси

0

F

Ответить

Митя Простомолотов

0

самое глупое что сейчас можно сделать -купить норковую шубу

Ответить

Кирилл Вселенский

Митя
0

Отличное вложение, в 2021, когда всех норок уничтожат, можно будет продать ее и купить трешку в центре гонконга

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