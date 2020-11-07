Кроме Дании, заражённых животных нашли в США, Испании, Италии, Нидерландах и Швеции.

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ВОЗ рассказала, что норки заразились после контакта с человеком, затем вирус начал передаваться между животными. Об этом сообщается на сайте организации.

Она уточнила, что заряжения выявили на фермах. Эксперты считают, что при распространении инфекции между человеком и животными «возможна генетическая модификация вируса». ВОЗ рекомендовала странам усилить контроль над местами скопления норок.

Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. ВОЗ

ВОЗ рассказала, что отличительная черта варианта коронавируса, передаваемого обратно от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам.

5 ноября стало известно, что в Дании убьют до 17 миллионов норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус.