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Артём Мазанов
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Великобритания закрыла въезд из Дании из-за мутировавшего коронавируса, обнаруженного у норок Материал редакции

Правила действуют на всех иностранцев.

4 комментария
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Гражданам Великобритании, которые находятся в Дании, разрешат вернуться, но им и проживающим с ними в одном доме придётся отправиться на двухнедельный карантин. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Власти уточнили, что, в отличие от приезда в Великобританию из других стран, никаких исключений из правил для прибывших из Дании нет.

Решение действовать быстро последовало за заявлениями властей Дании о масштабных вспышках коронавируса на фермах по разведению норок.

кабмина Великобритании

Власти заявили, что «обеспечение безопасности британцев останется их главным приоритетом». Правила вступают в силу с 7 ноября, они пока не распространяются на грузоперевозчиков.

5 ноября стало известно, что в Дании убьют до 17 миллионов норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус.

#новости #covid19

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Ramzan Kadyrovich

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Кто бы мог подумать, что именно норки уничтожат человечество, отомстив за сотни лет угнетения.

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Очередной Кирилл

Ramzan
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Угнетали отдельные педики, но не человечество

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Очередной Кирилл

Очередной
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Норки долбаебы порвались на все человечество

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Новенький якорь

Очередной
0

С тебя бы последнюю шкуру сдирали, тоже бы порвался

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