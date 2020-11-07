Правила действуют на всех иностранцев.

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Гражданам Великобритании, которые находятся в Дании, разрешат вернуться, но им и проживающим с ними в одном доме придётся отправиться на двухнедельный карантин. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Власти уточнили, что, в отличие от приезда в Великобританию из других стран, никаких исключений из правил для прибывших из Дании нет.

Решение действовать быстро последовало за заявлениями властей Дании о масштабных вспышках коронавируса на фермах по разведению норок. кабмина Великобритании

Власти заявили, что «обеспечение безопасности британцев останется их главным приоритетом». Правила вступают в силу с 7 ноября, они пока не распространяются на грузоперевозчиков.

5 ноября стало известно, что в Дании убьют до 17 миллионов норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус.