Великобритания закрыла въезд из Дании из-за мутировавшего коронавируса, обнаруженного у норок Материал редакции
Правила действуют на всех иностранцев.
Гражданам Великобритании, которые находятся в Дании, разрешат вернуться, но им и проживающим с ними в одном доме придётся отправиться на двухнедельный карантин. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.
Власти уточнили, что, в отличие от приезда в Великобританию из других стран, никаких исключений из правил для прибывших из Дании нет.
Власти заявили, что «обеспечение безопасности британцев останется их главным приоритетом». Правила вступают в силу с 7 ноября, они пока не распространяются на грузоперевозчиков.
5 ноября стало известно, что в Дании убьют до 17 миллионов норок, чтобы остановить мутировавший коронавирус.
Кто бы мог подумать, что именно норки уничтожат человечество, отомстив за сотни лет угнетения.