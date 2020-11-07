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Артём Мазанов
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В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта Материал редакции

Лотерея по-русски.

Фото «Зианчуринские зори»

Розыгрыш проводился среди подписчиков на местную газету. Во втором полугодии 2020 года было два главных приза — телёнок и пять тонн асфальта. Об этом пишет «Башинформ».

Асфальт выиграла жительница села Исянгулово Лилия Акчурина. Работники дорожного хозяйства положили его в её дворе. Редакция газеты «Зианчуринские зори» рассказала, что проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков давно уже стало традицией.

Фото «Зианчуринские зори»

#новости #регионы

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И это не новость ИА «Панорама»
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36 комментариев
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Максим Шпилёв

11

панорама? 

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kruzzenstern

6

Можно пошутить про ядерную сверхдержаву, но если серьезно, то вполне достойный выйгрыш. Деньги на селе всё равно или пропить или в дом пустить. Тут вот сразу меньше проблем! И проблем с "займи" меньше.

Ответить

Владимир Филатов

kruzzenstern
0

И что с таким выЙгрышем можно сделать?

Ответить

Настя Кудри

Владимир
2

Сделать асВальтовую дорогу, очевидно же

Ответить

Bulky Blackcrappie

kruzzenstern
0

И налог платить не надо

Ответить

Рыжий

5

Учитывая стоимость - сорвала большой куш. Завидую, без рофла 

Ответить

Stuart Troitsky

Рыжий
0

Ну такое

Ответить

Коренной Никита

Stuart
7

Почти 15к рублей!!!! Это целая пенсия!!!

Ответить

Должен ихтиандр

Stuart
2

Чёт дёшево как то 

Ответить

common sense

Должен
0

Почему дешево ?
Это средняя цена, в зависимости от марки будет +- даже в Москве.

Ответить

Андрей Рядькин

Должен
0

доставка в ебеня, укладка

Ответить

Незнакомый волк

Stuart
0

Чёт оч дёшево

Ответить

Sam Lowry

Stuart
0

Так сорта разные бывают. 

Ответить

Настя Кудри

3

В Башкирии жительница села

Правильно прочесть и уловить смысл удалось лишь с третьей попытки.

Ответить

Роман Александров

Настя
1

Я первый)

Ответить

Maksytoff

Настя
0

Как бы тоже взять сесть и выиграть))

Ответить

Настя Кудри

Maksytoff
0

И рыбку съесть как говорится

Ответить

Радикальный паук например

Maksytoff
–1
Ответить

Сергей Лукин

1

Так ей еще налог с выигрыша оплачивать.

Ответить

kruzzenstern

Сергей
7

13% асфальта к сельсовету отвезёт!))

Ответить

3AHO3A

3

Заебись, теперь с главной улицы с говном будет заходить к себе в асфальтированный двор

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

эх, везёт же людям

Ответить

Ваша Закладко

Dmitry
1

джэк 2020 пот

Ответить

Коренной Никита

1

Лучше бы "велодорожки" в ближайшем лесу проложили.

Ответить

Фактический Никита

1

И это не новость ИА «Панорама»

ага ну конечно верим-верим

Ответить

Роман Александров

0

На сколько лет села не написали 

Ответить

Левый турник

0

В Башкирии кстати неплохие дороги 

Ответить

Несерьёзный Валера

0

Норм.

Ответить

Незнакомый волк

0

На самом деле норм выигрыш.
Пилю прохладную короч:
Есть загородный дом, стоит среди обычных снт на съезде с главной дороги.
Так вот эта дорога, которая соединяет все снт с главной трассой, плюс единственный путь до магазина — сущий ад из ям, острых камней и всякого мелкого строительного мусора, который летит с камазов.
Собственники жилья ничего сделать не могут, так как дорога принадлежит в/ч. Соответсвенно выходит такой абсурд, постелить асфальт нельзя, тк за это отвечают не собственники.

Стелить асфальт никто не хочет, потому что воякам/губеру и так норм. А скидываться из своих кровных на дорогу, которую должны делать другие люди никто не будет.

Вот еслиб я оказался на месте этой победительницы, то наверно лишним асфальт точно не оказался))

Ответить

Паша Цветомузыка

Незнакомый
0

Если б 100 тонн, то да, 5 тонн – это реально на двор дай б-г хватит

Ответить

Незнакомый волк

Паша
0

дай помечтать ну

Ответить

Алихан Бексеитов

0

Конечно, это вам не ваши аэирподсы выиграть

Ответить

Показательный Артем

0

положили его в её дворе

Нахуя? Она на велике там летом будет кататься, а зимой на коньках? 

Ответить

Антон Лисин

0

Потом будут две буханки хлеба разыгрывать.

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Игорец Обыкновенный

0

Свезло так свезло. Эх

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Одиночный Пхукет

0

Хорошая лотерея, и призы отличные.

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