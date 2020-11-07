В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта Материал редакции
Лотерея по-русски.
Розыгрыш проводился среди подписчиков на местную газету. Во втором полугодии 2020 года было два главных приза — телёнок и пять тонн асфальта. Об этом пишет «Башинформ».
Асфальт выиграла жительница села Исянгулово Лилия Акчурина. Работники дорожного хозяйства положили его в её дворе. Редакция газеты «Зианчуринские зори» рассказала, что проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков давно уже стало традицией.
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Максим Шпилёв
панорама?
kruzzenstern
Можно пошутить про ядерную сверхдержаву, но если серьезно, то вполне достойный выйгрыш. Деньги на селе всё равно или пропить или в дом пустить. Тут вот сразу меньше проблем! И проблем с "займи" меньше.
Владимир Филатовkruzzenstern
И что с таким выЙгрышем можно сделать?
Настя КудриВладимир
Сделать асВальтовую дорогу, очевидно же
Bulky Blackcrappiekruzzenstern
И налог платить не надо
Рыжий
Учитывая стоимость - сорвала большой куш. Завидую, без рофла
Stuart TroitskyРыжий
Ну такое
Коренной Никита
Почти 15к рублей!!!! Это целая пенсия!!!
Должен ихтиандр
Чёт дёшево как то
common senseДолжен
Почему дешево ?
Это средняя цена, в зависимости от марки будет +- даже в Москве.
Андрей РядькинДолжен
доставка в ебеня, укладка
Незнакомый волк
Чёт оч дёшево
Sam LowryStuart
Так сорта разные бывают.
Настя Кудри
В Башкирии жительница села
Правильно прочесть и уловить смысл удалось лишь с третьей попытки.
Роман АлександровНастя
Я первый)
MaksytoffНастя
Как бы тоже взять сесть и выиграть))
Настя КудриMaksytoff
И рыбку съесть как говорится
Радикальный паук например
Сергей Лукин
Так ей еще налог с выигрыша оплачивать.
kruzzensternСергей
13% асфальта к сельсовету отвезёт!))
3AHO3A
Заебись, теперь с главной улицы с говном будет заходить к себе в асфальтированный двор
Dmitry Pasyutin
эх, везёт же людям
Ваша ЗакладкоDmitry
джэк 2020 пот
Коренной Никита
Лучше бы "велодорожки" в ближайшем лесу проложили.
Фактический Никита
И это не новость ИА «Панорама»
ага ну конечно верим-верим
Роман Александров
На сколько лет села не написали
Левый турник
В Башкирии кстати неплохие дороги
Несерьёзный Валера
Норм.
Незнакомый волк
На самом деле норм выигрыш.
Пилю прохладную короч:
Есть загородный дом, стоит среди обычных снт на съезде с главной дороги.
Так вот эта дорога, которая соединяет все снт с главной трассой, плюс единственный путь до магазина — сущий ад из ям, острых камней и всякого мелкого строительного мусора, который летит с камазов.
Собственники жилья ничего сделать не могут, так как дорога принадлежит в/ч. Соответсвенно выходит такой абсурд, постелить асфальт нельзя, тк за это отвечают не собственники.
Стелить асфальт никто не хочет, потому что воякам/губеру и так норм. А скидываться из своих кровных на дорогу, которую должны делать другие люди никто не будет.
Вот еслиб я оказался на месте этой победительницы, то наверно лишним асфальт точно не оказался))
Паша ЦветомузыкаНезнакомый
Если б 100 тонн, то да, 5 тонн – это реально на двор дай б-г хватит
Незнакомый волк
дай помечтать ну
Алихан Бексеитов
Конечно, это вам не ваши аэирподсы выиграть
Показательный Артем
положили его в её дворе
Нахуя? Она на велике там летом будет кататься, а зимой на коньках?
Антон Лисин
Потом будут две буханки хлеба разыгрывать.
Игорец Обыкновенный
Свезло так свезло. Эх
Одиночный Пхукет
Хорошая лотерея, и призы отличные.