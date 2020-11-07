Телеведущий НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении самолёта в Подмосковье Материал редакции
Через несколько минут после вылета у самолёта загорелся двигатель.
Ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему ток-шоу «Звезды сошлись» был 41 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление телеканала НТВ.
По данным МЧС, самолёт совершил аварийную посадку с неисправным двигателем, который отказал после взлёта и загорелся в воздухе. «Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолёт в поле, но пожар охватил машину полностью», — добавили спасатели.
Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолёт перед вылетом прошел все необходимые технические проверки. Источник ТАСС уточнил, что полёт был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. СК возбудил дело по статье о «Нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».
Колтовой вёл ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года, с 2020 года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». До НТВ он работал на телеканале «Наука 2.0» и в программе «Галилео».
Он ещё из Галилео...
Непривычный турник
Я в курсе.
Непривычный турник
Зачем так мягко и ласково о пропагандистах?
Странный историк
Может ошибаюсь, но он вроде вел развлекательные передачи и не затрагивал политику, следовательно, пропагандистом он не является.
С ним жена летела, тоже погибла. У них там вроде парашюты были, надо катапультироваться было. Он ещё свой ютуб канал Crash Zone вёл. Помню Александра по этому сюжету.
Новенький якорь
Какой нахер катапультироваться из легкомоторного самолета?!
Можно ещё спрыгнуть с самолета, когда он почти ударился о землю, но где-то метр ещё есть.
Получается, как бы прыгаешь с небольшой высоты и все ок.
Новенький якорь
Ага. Только потом быстро-быстро ножками перебирать, чтобы нос не расшибить.
А в чем проблема? Десятилетиями пилоты выпрыгивали из легких одномоторных самолетов
Новенький якорь
Не катапультироваться же? Это тебе не СУ26. А прыгать с высоты 100 метров — куда прыгать, ё?
Впрочем, воткнуться башкой в землю, все же лучше чем сгореть, это да.
Дядя, лучше, блять, молчи. Просто закрой рот, и молчи. Похуй - написал ты это из желания потроллить, или реально неуч, но просто заткнись.
Ну похуй и похуй. Чего бухтеть-то?
Кто все эти люди о которых пишут.
Кто такая Кудрявцева?
Женщина
Мне говорили на тж, что их не существует.
Это девушек не существует, а женщин вполне
Я даже с трудом скажу кто такая Фриске, точнее помню, что певица, но не знаю ни одной ее песни.
Ничеси. И правда.
Не, я прост не смотрю телевизор и вообще никого не знаю из российской эстрады. И меня очень удивляет откуда вы знаете всех этих людей
Но навсегда жива в сердцах тех, кто ее попихивал
Это Ивлеева через 15 лет
Очередная певица, которая прославилась у Дудя?
У кого прославилась?
У кого?
??
Не понимаю тебя
Я помню его из галилео. Очень классный человек, его сюжеты просто супер были
Я сидел сегодня и смотрел на YouTube передачу "На пределе", которую вёл Колтовой.
Вылетает пуш Мэша из телеги о том, что самолёт упал в подмосковье.
Думаю, почитаю попозже, что там произошло.
Смотрю следующую серию "На пределе" и вылетает пуш о том, что это был Колтовой.
Вот тут я охуел.
Просто не давай им загораться, а так если откажет до земли спланировать изи катка
Колтовой
Помню его какую-то передачу на Москве 24. Толи про тачки, толи про всякие экстремальные ситуации.
Кстати, по поводу москвы-24, вы обращали внимание на ведущих там? Почти все очень красивые