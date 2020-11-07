Через несколько минут после вылета у самолёта загорелся двигатель.

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Фото МЧС

Ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему ток-шоу «Звезды сошлись» был 41 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление телеканала НТВ.

По данным МЧС, самолёт совершил аварийную посадку с неисправным двигателем, который отказал после взлёта и загорелся в воздухе. «Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолёт в поле, но пожар охватил машину полностью», — добавили спасатели.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолёт перед вылетом прошел все необходимые технические проверки. Источник ТАСС уточнил, что полёт был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. СК возбудил дело по статье о «Нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Александр Колтовой

Колтовой вёл ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года, с 2020 года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». До НТВ он работал на телеканале «Наука 2.0» и в программе «Галилео».