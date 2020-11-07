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Артём Мазанов
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Телеведущий НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении самолёта в Подмосковье Материал редакции

Через несколько минут после вылета у самолёта загорелся двигатель.

68 комментариев
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Фото МЧС

Ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему ток-шоу «Звезды сошлись» был 41 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление телеканала НТВ.

По данным МЧС, самолёт совершил аварийную посадку с неисправным двигателем, который отказал после взлёта и загорелся в воздухе. «Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолёт в поле, но пожар охватил машину полностью», — добавили спасатели.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолёт перед вылетом прошел все необходимые технические проверки. Источник ТАСС уточнил, что полёт был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. СК возбудил дело по статье о «Нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Александр Колтовой

Колтовой вёл ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года, с 2020 года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». До НТВ он работал на телеканале «Наука 2.0» и в программе «Галилео».

#новости #происшествия

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68 комментариев
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norm

42
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Непривычный турник

13

НТВ

Скорбеть / Не скорбеть

Ответить

Коренной Никита

Непривычный
2

Он ещё из Галилео...

Ответить

Непривычный турник

Коренной
0

Я в курсе.

Ответить

Коренной Никита

Непривычный
0

Тогда скорбеть.

Ответить

Alex Nevi

Непривычный
1

Вот тоже так подумал... На Науке его видел, вроде неплохо вёл

Ответить

Странный историк

12

Телеведущий НТВ

Ну зачем так грубо о мертвом человеке?

Ответить

Непривычный турник

Странный
0

Зачем так мягко и ласково о пропагандистах?

Ответить

Странный историк

Непривычный
6

Может ошибаюсь, но он вроде вел развлекательные передачи и не затрагивал политику, следовательно, пропагандистом он не является.

Ответить

Ev Vane

Странный
1

Да, насколько я помню и знаю, у него были только развлекательные и познавательные передачи.

Ответить

Виталий Лановой

5

С ним жена летела, тоже погибла. У них там вроде парашюты были, надо катапультироваться было.  Он ещё свой ютуб канал Crash Zone вёл. Помню Александра по этому сюжету. 

Ответить

Новенький якорь

Виталий
1

Какой нахер катапультироваться из легкомоторного самолета?!

Ответить

сироп от щекотки

Новенький
6

Можно ещё спрыгнуть с самолета, когда он почти ударился о землю, но где-то метр ещё есть.
Получается, как бы прыгаешь с небольшой высоты и все ок.

Ответить

Новенький якорь

сироп
1

Ага. Только потом быстро-быстро ножками перебирать, чтобы нос не расшибить.

Ответить

Alex Macher

сироп
0

Спасибо, рассмешил. Физика не твое.

Ответить

Danil Kuznetsov

Новенький
1

А в чем проблема? Десятилетиями пилоты выпрыгивали из легких одномоторных самолетов 

Ответить

Новенький якорь

Danil
3

Не катапультироваться же? Это тебе не СУ26. А прыгать с высоты 100 метров — куда прыгать, ё?
Впрочем, воткнуться башкой в землю, все же лучше чем сгореть, это да.

Ответить

andorus

Danil
0

Все живы?

Ответить

Vovano Vovano

andorus
0

Да, Кроме 2-х

Ответить

Comrade EightEightSeven

Danil
0

Дядя, лучше, блять, молчи. Просто закрой рот, и молчи. Похуй - написал ты это из желания потроллить, или реально неуч, но просто заткнись.

Ответить

Ev Vane

Виталий
1

У него вообще было много классных выпусков..

Ответить

Виталий Лановой

Ev
0

Ему бы новый Галилео вести, а не про звёзд на НТВ

Ответить

Ev Vane

Виталий
0

Сейчас уже, к сожалению, придётся смотреть на Маркони

Ответить

Stanley H. Tweedle

–5
Ответить

Паша Красников

Stanley
1

Ну похуй и похуй. Чего бухтеть-то?

Ответить

Непривычный турник

Паша
1

Потому что мы молодые и шутливые, бумер.

Ответить

Коренной Никита

3

Прикольный был мужик(

Ответить

Антон Лисин

1

Кто все эти люди о которых пишут.

Ответить

Mmmax

Антон
0

Кудрявцеву не знаешь, штоль

Ответить

Странный историк

Mmmax
0

Кто такая Кудрявцева?

Ответить

Brown Zweig

Странный
1

Женщина

Ответить

Странный историк

Brown
0

Мне говорили на тж, что их не существует.

Ответить

Brown Zweig

Странный
0

Это девушек не существует, а женщин вполне

Ответить

Странный историк

Brown
0

А, ну ладно, тогда все в порядке.

Ответить

Mmmax

Странный
0

Могу ошибаться, но ее попихивал мужик, который Фриске имел потом. А потом Фриске умерла (она ж умерла?)

Ответить

Странный историк

Mmmax
0

Я даже с трудом скажу кто такая Фриске, точнее помню, что певица, но не знаю ни одной ее песни.

Ответить

Mmmax

Странный
1

А *Дозоры*? Скажи еще, что не смотрела и не читала

Ответить

Странный историк

Mmmax
0

Ничеси. И правда.

Ответить

Mmmax

Странный
0

Ты просто сексистка. Это нормально, ничего страшного

Ответить

Странный историк

Mmmax
0

Не, я прост не смотрю телевизор и вообще никого не знаю из российской эстрады. И меня очень удивляет откуда вы знаете всех этих людей

Ответить

Mmmax

Странный
0

Аналогично не смотрю, продали последний тв два года назад, но приходиться гуглить постоянно, чтобы в тренде быть.
*Вспомнил, чувака Шепелев зовут

Ответить

Valeria Makarova

Mmmax
0

Но навсегда жива в сердцах тех, кто ее попихивал

Ответить

Mmmax

Valeria
0

Можно пошутить про инфографику Павленко и полроссии?

Ответить

сироп от щекотки

Странный
0

Это Ивлеева через 15 лет

Ответить

Странный историк

сироп
0

Очередная певица, которая прославилась у Дудя?

Ответить

сироп от щекотки

Странный
0

У кого прославилась?

Ответить

Странный историк

сироп
0

У кого?

Ответить

сироп от щекотки

Странный
1

??

Ответить

Странный историк

сироп
0

Не понимаю тебя

Ответить

сироп от щекотки

Странный
2

Да, у Дудя

Ответить

Странный историк

сироп
0

Супер!

Ответить

Рустем Лантас

2

Я помню его из галилео. Очень классный человек, его сюжеты просто супер были

Ответить

Ev Vane

2

Я сидел сегодня и смотрел на YouTube передачу "На пределе", которую вёл Колтовой.

Вылетает пуш Мэша из телеги о том, что самолёт упал в подмосковье.
Думаю, почитаю попозже, что там произошло.
Смотрю следующую серию "На пределе" и вылетает пуш о том, что это был Колтовой.

Вот тут я охуел.

Ответить

Левый турник

1

Однодвигательные самолеты это конечно ссыкотный транспорт 

Ответить

Кирилл Вселенский

Левый
0

Просто не давай им загораться, а так если откажет до земли спланировать изи катка

Ответить

Стройный бас

0

Звёзды (не)* сошлись

Ответить

Mmmax

Стройный
0

*Ретроградный Меркурий

Ответить

сироп от щекотки

Mmmax
0

Карина Истомина покидает чат..

Ответить

Mmmax

сироп
1

Но так никто и не узнает, что ретроградный Меркурий только на отношения с сестрами/братьями влияет и на локальные поездки. А бояться нужно ретро Сатурна и Плутона

Ответить

Аккаунт Паблика

0

Колтовой

Ответить

Илюхер XXX

Аккаунт
0

Колтовой

Ответить

сироп от щекотки

0

Помню его какую-то передачу на Москве 24. Толи про тачки, толи про всякие экстремальные ситуации.

Кстати, по поводу москвы-24, вы обращали внимание на ведущих там? Почти все очень красивые

Ответить

Кирилл Вселенский

сироп
0

И геи 

Ответить

Vlad Kucherenko

0
Ответить

Backstage

0

"Посадил самолёт" - странная формулировка

Ответить

Backstage

0

"Посадил самолёт" - странная формулировка

Ответить

Артур Сакаев

0

жалко

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пепси

–1
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