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Артём Мазанов
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Телеведущий НТВ Александр Котловой и его жена погибли при крушении самолёта в Подмосковье Материал редакции

Через несколько минут после вылета у самолёта загорелся двигатель.

13 комментариев
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Фото МЧС

Ведущему ток-шоу «ДНК» и соведущему ток-шоу «Звезды сошлись» был 41 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление телеканала НТВ.

По данным МЧС, самолёт совершил аварийную посадку с неисправным двигателем, который отказал после взлёта и загорелся в воздухе. «Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолёт в поле, но пожар охватил машину полностью», — добавили спасатели.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолёт перед вылетом прошел все необходимые технические проверки. Источник ТАСС уточнил, что полёт был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. СК возбудил дело по статье о «Нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Александр Котловой

Колтовой вёл ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года, с 2020 года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». До НТВ он работал на телеканале «Наука 2.0» и в программе «Галилео».

#новости #происшествия

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13 комментариев
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norm

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Коренной Никита

1

Прикольный был мужик(

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Непривычный турник

0

НТВ

Скорбеть / Не скорбеть

Ответить

Коренной Никита

Непривычный
0

Он ещё из Галилео...

Ответить

Непривычный турник

Коренной
0

Я в курсе.

Ответить

Коренной Никита

Непривычный
0

Тогда скорбеть.

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Alex Nevi

Непривычный
0

Вот тоже так подумал... На Науке его видел, вроде неплохо вёл

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Антон Лисин

0

Кто все эти люди о которых пишут.

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Странный историк

0

Телеведущий НТВ

Ну зачем так грубо о мертвом человеке?

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Непривычный турник

Странный
0

Зачем так мягко и ласково о пропагандистах?

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пепси

0
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Виталий Лановой

0

С ним жена летела, тоже погибла. У них там вроде парашюты были, надо катапультироваться было.  Он ещё свой ютуб канал Crash Zone вёл. Помню Александра по этому сюжету. 

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Stanley H. Tweedle

–2
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