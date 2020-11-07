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Артём Мазанов
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Трамп: выборы ещё не закончились, победителя определит подсчёт законно поданных бюллетеней Материал редакции

Он заявил, что будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

Трамп заявил, что Байдена ещё официально не признали победителем ни в одном штате. Он уточнил, что победителя определяют не прогнозы СМИ. Об этом пишет CNN.

Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчёта, которого он заслуживает.

Дональд Трамп

О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

#новости #выборывсша2020

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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Baileys

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Сейчас демшиза, которая вчера орала, что надо посчитать каждый голос, начнёт орать что не надо пересчитывать

Ответить

Chelovek

Baileys
2

Сейчас трампшиза, которая вчера орала, STOP THE COUNT , начнёт орать что надо пересчитывать.
Какие же вы поклонники Трампа жалкие лицемеры конечно.

Ответить

Правильный Илья

6

Хорошее шоу
Нраица

Ответить

Dmitri

Правильный
1
Ответить

Валерий Кащук

3

Ждём нечто подобное

Ответить

Semen Semenov

Валерий
3

Ну что за бред? В каком месте Трамп диктатор? Он один срок отсидел и с огромным количеством прессинга и палок в колеса.

Ответить

Dmitri

Semen
0

Слышу звон, да не знаю, где он.

Ответить

Коренной Никита

Валерий
2

Вряд-ли, американская армия этого не допустит.

Ответить

# realfiddy

Коренной
–1

Армия еще вчера сказала что под петухом Трампом ходить не будет.

Ответить

Anton Golovanov

2

Победителя узнаем после подсчета, да ладно? А "STOP THE COUNT!" и "I WON THIS ELECTION, BY A LOT!" кто писал?

Ответить

ad unguem

Anton
1

Биполярочка просто

Ответить

it-trend

2

Мне вот это понравилось

Ответить

Фактический Никита

–1

ай маладзец!

Ответить

Люц Шнайдер

0

Кстати, на всех фотках в инстаграме телеканалов Байден прям такой улыбака

Ответить

Огненный корабль

Люц
2

У американцев норма так улыбаться

Ответить

Люц Шнайдер

Люц
0
Ответить

Новенький якорь

Люц
1

Зубки почём делал?

Ответить

Огненный корабль

Новенький
0

Дорого 

Ответить

Artyom Sidorov

Люц
0

посмотрел бы я на твоего деда, если бы его президентом сша выбрали

Ответить

Антон Лисин

Люц
0

Этож не Путин с ботоксным еблм.

Ответить

Огненный корабль

0
Ответить

ad unguem

Огненный
1

Добавлю еще гифку из любимого сериала в тему - ожидание результатов выборов

Ответить

Левый турник

0
Ответить

Sergey Michko

0

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325099845045071873?s=20

Donald J. Trump @realDonaldTrump
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!
Ответить

Lian Niko

0

Куда пропали русские хакеры? Когда демократы побеждают, они в выборы не вмешиваются? 

Ответить

Коренной Никита

Lian
0

Бутылка водки упала на клавиатуру и хакеры не смогли дальше работать

Ответить

Антон Лисин

0

И неожиданно выйграет Путин.

Ответить

Должен ихтиандр

Антон
0

*выиграет 

Ответить

Новенький якорь

–1

Трамп уже усы отращивает?

Ответить

# realfiddy

–4

ТРАМП САСАТЬ
ТЖ САСАТЬ 
АХАХАХАХАХ СУКИИИ 
ВЫКУСИТЕ ТВАРИИИИ

Ответить

Dmitri

#
0

По-моему тут большинство леваков за демократов топили. Ты ничего не перепутал?

Ответить

# realfiddy

Dmitri
–1

Нет, тж пропитан трампоебами. Пруфы в каждой новости. 

Ответить

Dmitri

#
0

У меня другое впечатление сложилось. Но да ладно.

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