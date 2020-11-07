Трамп: выборы ещё не закончились, победителя определит подсчёт законно поданных бюллетеней Материал редакции
Он заявил, что будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
Трамп заявил, что Байдена ещё официально не признали победителем ни в одном штате. Он уточнил, что победителя определяют не прогнозы СМИ. Об этом пишет CNN.
О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
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Baileys
Сейчас демшиза, которая вчера орала, что надо посчитать каждый голос, начнёт орать что не надо пересчитывать
ChelovekBaileys
Сейчас трампшиза, которая вчера орала, STOP THE COUNT , начнёт орать что надо пересчитывать.
Какие же вы поклонники Трампа жалкие лицемеры конечно.
Правильный Илья
Хорошее шоу
Нраица
DmitriПравильный
Валерий Кащук
Ждём нечто подобное
Semen SemenovВалерий
Ну что за бред? В каком месте Трамп диктатор? Он один срок отсидел и с огромным количеством прессинга и палок в колеса.
DmitriSemen
Слышу звон, да не знаю, где он.
Коренной Никита
Вряд-ли, американская армия этого не допустит.
# realfiddyКоренной
Армия еще вчера сказала что под петухом Трампом ходить не будет.
Anton Golovanov
Победителя узнаем после подсчета, да ладно? А "STOP THE COUNT!" и "I WON THIS ELECTION, BY A LOT!" кто писал?
ad unguemAnton
Биполярочка просто
it-trend
Мне вот это понравилось
Фактический Никита
ай маладзец!
Люц Шнайдер
Кстати, на всех фотках в инстаграме телеканалов Байден прям такой улыбака
Огненный корабль
У американцев норма так улыбаться
Люц ШнайдерЛюц
Новенький якорь
Зубки почём делал?
Огненный корабль
Дорого
Artyom SidorovЛюц
посмотрел бы я на твоего деда, если бы его президентом сша выбрали
Антон ЛисинЛюц
Этож не Путин с ботоксным еблм.
Огненный корабль
ad unguemОгненный
Добавлю еще гифку из любимого сериала в тему - ожидание результатов выборов
Левый турник
Sergey Michko
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325099845045071873?s=20
Lian Niko
Куда пропали русские хакеры? Когда демократы побеждают, они в выборы не вмешиваются?
Коренной Никита
Бутылка водки упала на клавиатуру и хакеры не смогли дальше работать
Антон Лисин
И неожиданно выйграет Путин.
Должен ихтиандр
*выиграет
Новенький якорь
Трамп уже усы отращивает?
# realfiddy
ТРАМП САСАТЬ
ТЖ САСАТЬ
АХАХАХАХАХ СУКИИИ
ВЫКУСИТЕ ТВАРИИИИ
Dmitri#
По-моему тут большинство леваков за демократов топили. Ты ничего не перепутал?
# realfiddyDmitri
Нет, тж пропитан трампоебами. Пруфы в каждой новости.
Dmitri#
У меня другое впечатление сложилось. Но да ладно.