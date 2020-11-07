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Артём Мазанов
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«Выборы далеки до завершения»: Трамп отказался признавать поражение Материал редакции

Он заявил, что будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

Трамп заявил, что Байдена ещё официально не признали победителем ни в одном штате. Он уточнил, что победителя определяют не прогнозы СМИ. Об этом пишет CNN.

Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчёта, которого он заслуживает.

Дональд Трамп

О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

#новости #выборывсша2020

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И это не новость ИА «Панорама»
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67 комментариев
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Baileys

6

Сейчас демшиза, которая вчера орала, что надо посчитать каждый голос, начнёт орать что не надо пересчитывать

Ответить

Chelovek

Baileys
21

Сейчас трампшиза, которая вчера орала, STOP THE COUNT , начнёт орать что надо пересчитывать.
Какие же вы поклонники Трампа жалкие лицемеры конечно.

Ответить

Baileys

Chelovek
7

Вот мудаки. Не хотели чтобы засчитывали голоса умерших и столетних!

Ответить

Chelovek

Baileys
1

Ну пздц , злые демократы . Еще и в аду с раем изберком поставили!!!.
А если серьезно , пруфы есть ? Почему никто и даже сам Трамп пруфы предоставить не может. 

Ответить

Baileys

Chelovek
–1

 А если серьезно , пруфы есть ?

Ну как минимум несколько человек уже подтвердили, что готовы свидетельствовать под присягой.

В официальный списках находят реально мутных избирателей.

Ну и про пруфы смешно читать ПОСЛЕ ЕБАННЫЙ ПОПЫТКИ ИМПИЧМЕНТА ИЗ-ЗА ВЫДУМАННОГО РАШАГЕЙТА

В чужом глазу соринку видим, а своём бревно не замечаем

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Chelovek

Baileys
–3

Бля ну ты пздц конечно.
То что демократы напиздели не означает , что Республиканцы святые и нужно всему от них верить. Опять же у тебя есть пруфы?  Хотя бы простое видео, того как это делали?

Ответить

Baileys

Chelovek
0

А я где-то сказал что они святые? Наоборот, демшиза несколько дней орут, что в Америке НУ ТОЧНО НЕ МОГУТ БЫТЬ фальсификации. И в первый день доказывали, что тот самый скачок это чистая правда, хотя выяснилось, что ошибка в заполнении базы.

А пруфы респы в судах будут предоставлять. 
В соц сетях как минимум тут находят столетних:
https://data.pa.gov/Government-Efficiency-Citizen-Engagement/2020-General-Election-Mail-Ballot-Requests-Departm/mcba-yywm

Например этот:

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мЕдь

Chelovek
3

Там же не в том логика. Предлагалось не остановить подсчёт как таковой, а не учитывать голоса поступающие после дня голосования.

Ответить

Chelovek

мЕдь
–1

Какие голоса поступали ? Подсчет у всех штатов был разный , некоторые считали сначала почту , а потом уже те которые были 3 ноября . Штаты которые задерживаются , сделали наоборот и сейчас считают почту. И что здесь непонятного?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Baileys
13

Сейчас респошиза, которая орала в 2016 году что демшиза проиграла и должна смириться с этим, будет орать что ничего ещё не закончено увидимся в суде.

Ответить

Арье Гекюм

Stanley
2

Так на этих выборах куча нихуевых таких нарушений было, с недопуском наблюдателей и заклеиванием окон, где считали голоса, картоном.

Ответить

Chelovek

Арье
3

А пруфы есть ? Там же наблюдатели от обеих партий + от ОБСЕ находятся , почему нигде видео про это нет или другого рода пруфов. Когда такое случается на территории СНГ , весь интернет как бы забит ими.

Ответить

Baileys

Chelovek
–1

Когда такое случается на территории СНГ , весь интернет как бы забит ими.

Не знаю в моей ленте было и как наблюдателей выводили, и как окна перекрывали, чтобы ничего видно не было

Ответить

Chelovek

Baileys
0

Ну поделись 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Арье
0

Про те подобное писали.

Ответить

Baileys

Stanley
0

Сейчас демшиза, которая поддерживала Альберта Гора будет орать, что пересчёт голосов и суды это удар по избирательной институции

Ответить

it-trend

20

Мне вот это понравилось

Ответить

Валерий Кащук

11

Ждём нечто подобное

Ответить

Semen Semenov

Валерий
12

Ну что за бред? В каком месте Трамп диктатор? Он один срок отсидел и с огромным количеством прессинга и палок в колеса.

Ответить

Dmitri

Semen
0

Слышу звон, да не знаю, где он.

Ответить

Коренной Никита

Валерий
4

Вряд-ли, американская армия этого не допустит.

Ответить

# realfiddy

Коренной
–1

Армия еще вчера сказала что под петухом Трампом ходить не будет.

Ответить

Правильный Илья

9

Хорошее шоу
Нраица

Ответить

Dmitri

Правильный
3
Ответить

Anton Golovanov

3

Победителя узнаем после подсчета, да ладно? А "STOP THE COUNT!" и "I WON THIS ELECTION, BY A LOT!" кто писал?

Ответить

ad unguem

Anton
1

Биполярочка просто

Ответить

Dra

Anton
0

A BIG WIN!

Ответить

Lian Niko

3

Куда пропали русские хакеры? Когда демократы побеждают, они в выборы не вмешиваются? 

Ответить

Коренной Никита

Lian
1

Бутылка водки упала на клавиатуру и хакеры не смогли дальше работать

Ответить

Люц Шнайдер

2

Кстати, на всех фотках в инстаграме телеканалов Байден прям такой улыбака

Ответить

Огненный корабль

Люц
5

У американцев норма так улыбаться

Ответить

Антон Лисин

Люц
5

Этож не Путин с ботоксным еблм.

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

А ты чё такой грубиян?

Ответить

Artyom Sidorov

Люц
3

посмотрел бы я на твоего деда, если бы его президентом сша выбрали

Ответить

Max Diviani

Люц
1
Ответить

Люц Шнайдер

Люц
0
Ответить

Новенький якорь

Люц
2

Зубки почём делал?

Ответить

Огненный корабль

Новенький
1

Дорого 

Ответить

Незнакомый волк

Новенький
1

В этой стране пришлось бы ещё раз пенсионный возраст увеличить чтоб такие сделать

Ответить

Люц Шнайдер

Незнакомый
0

Он, наверное, всю жизнь свиней пас, чтобы себе такие сделать.

Ответить

Незнакомый волк

Люц
0

Где-то с 1972 года или с 30 лет

Ответить

Люц Шнайдер

Незнако…
0

Опытный свинопас. 

Ответить

Левый турник

2
Ответить

Ваша Закладко

Левый
1

💪

Ответить

ouxen

Ваша
0

Страна великого дракона

Ответить

# realfiddy

–13

ТРАМП САСАТЬ
ТЖ САСАТЬ 
АХАХАХАХАХ СУКИИИ 
ВЫКУСИТЕ ТВАРИИИИ

Ответить

Dmitri

#
3

По-моему тут большинство леваков за демократов топили. Ты ничего не перепутал?

Ответить

# realfiddy

Dmitri
–4

Нет, тж пропитан трампоебами. Пруфы в каждой новости. 

Ответить

Dmitri

#
1

У меня другое впечатление сложилось. Но да ладно.

Ответить

Некоторые фитиль

Dmitri
0

Это раскол общества

Ответить

Dra

1

Надо бы новости на Первом сегодня глянуть))

Ответить

ad unguem

1

Очевидно, что вот такой сцены с передачей власти на этот раз точно не будет.

Ответить

Антон Лисин

–1

И неожиданно выйграет Путин.

Ответить

Должен ихтиандр

Антон
0

*выиграет 

Ответить

thewatt

Должен
1

*проиграет

Ответить

Огненный корабль

0
Ответить

ad unguem

Огненный
2

Добавлю еще гифку из любимого сериала в тему - ожидание результатов выборов

Ответить

ouxen

ad
0

It crowd

Ответить

Фактический Никита

–3

ай маладзец!

Ответить

So Dope

Фактический
0

злой чел
негативный

Ответить

Sergey Michko

0

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325099845045071873?s=20

Donald J. Trump @realDonaldTrump
I WON THIS ELECTION, BY A LOT!
Ответить

Короткий танк88

0

Дед, иди до конца, начни новый Рашагейт

Ответить

Антон Лисин

–1

Также будет Путин что-ли уходить.

Ответить

Гладкий шмель

–1

Подвёл конечно всех нас!

Ответить

Новенький якорь

–2

Трамп уже усы отращивает?

Ответить

Антон Лисин

–3

Ждём доллар 200 и восхождение России в эпоху бронзового века.

Ответить

Alexey Snooker

–3

Байден переименует США в Соединенные Штаты Китая или Неинкорпорированная Территория Китая?

Ответить
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