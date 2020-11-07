«Выборы далеки до завершения»: Трамп отказался признавать поражение Материал редакции
Он заявил, что будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
Трамп заявил, что Байдена ещё официально не признали победителем ни в одном штате. Он уточнил, что победителя определяют не прогнозы СМИ. Об этом пишет CNN.
О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
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Baileys
Сейчас демшиза, которая вчера орала, что надо посчитать каждый голос, начнёт орать что не надо пересчитывать
ChelovekBaileys
Сейчас трампшиза, которая вчера орала, STOP THE COUNT , начнёт орать что надо пересчитывать.
Какие же вы поклонники Трампа жалкие лицемеры конечно.
BaileysChelovek
Вот мудаки. Не хотели чтобы засчитывали голоса умерших и столетних!
ChelovekBaileys
Ну пздц , злые демократы . Еще и в аду с раем изберком поставили!!!.
А если серьезно , пруфы есть ? Почему никто и даже сам Трамп пруфы предоставить не может.
BaileysChelovek
А если серьезно , пруфы есть ?
Ну как минимум несколько человек уже подтвердили, что готовы свидетельствовать под присягой.
В официальный списках находят реально мутных избирателей.
Ну и про пруфы смешно читать ПОСЛЕ ЕБАННЫЙ ПОПЫТКИ ИМПИЧМЕНТА ИЗ-ЗА ВЫДУМАННОГО РАШАГЕЙТА
В чужом глазу соринку видим, а своём бревно не замечаем
ChelovekBaileys
Бля ну ты пздц конечно.
То что демократы напиздели не означает , что Республиканцы святые и нужно всему от них верить. Опять же у тебя есть пруфы? Хотя бы простое видео, того как это делали?
BaileysChelovek
А я где-то сказал что они святые? Наоборот, демшиза несколько дней орут, что в Америке НУ ТОЧНО НЕ МОГУТ БЫТЬ фальсификации. И в первый день доказывали, что тот самый скачок это чистая правда, хотя выяснилось, что ошибка в заполнении базы.
А пруфы респы в судах будут предоставлять.
В соц сетях как минимум тут находят столетних:
https://data.pa.gov/Government-Efficiency-Citizen-Engagement/2020-General-Election-Mail-Ballot-Requests-Departm/mcba-yywm
Например этот:
мЕдьChelovek
Там же не в том логика. Предлагалось не остановить подсчёт как таковой, а не учитывать голоса поступающие после дня голосования.
ChelovekмЕдь
Какие голоса поступали ? Подсчет у всех штатов был разный , некоторые считали сначала почту , а потом уже те которые были 3 ноября . Штаты которые задерживаются , сделали наоборот и сейчас считают почту. И что здесь непонятного?
Stanley H. TweedleBaileys
Сейчас респошиза, которая орала в 2016 году что демшиза проиграла и должна смириться с этим, будет орать что ничего ещё не закончено увидимся в суде.
Арье ГекюмStanley
Так на этих выборах куча нихуевых таких нарушений было, с недопуском наблюдателей и заклеиванием окон, где считали голоса, картоном.
ChelovekАрье
А пруфы есть ? Там же наблюдатели от обеих партий + от ОБСЕ находятся , почему нигде видео про это нет или другого рода пруфов. Когда такое случается на территории СНГ , весь интернет как бы забит ими.
BaileysChelovek
Когда такое случается на территории СНГ , весь интернет как бы забит ими.
Не знаю в моей ленте было и как наблюдателей выводили, и как окна перекрывали, чтобы ничего видно не было
ChelovekBaileys
Ну поделись
Stanley H. TweedleАрье
Про те подобное писали.
BaileysStanley
Сейчас демшиза, которая поддерживала Альберта Гора будет орать, что пересчёт голосов и суды это удар по избирательной институции
it-trend
Мне вот это понравилось
Валерий Кащук
Ждём нечто подобное
Semen SemenovВалерий
Ну что за бред? В каком месте Трамп диктатор? Он один срок отсидел и с огромным количеством прессинга и палок в колеса.
DmitriSemen
Слышу звон, да не знаю, где он.
Коренной Никита
Вряд-ли, американская армия этого не допустит.
# realfiddyКоренной
Армия еще вчера сказала что под петухом Трампом ходить не будет.
Правильный Илья
Хорошее шоу
Нраица
DmitriПравильный
Anton Golovanov
Победителя узнаем после подсчета, да ладно? А "STOP THE COUNT!" и "I WON THIS ELECTION, BY A LOT!" кто писал?
ad unguemAnton
Биполярочка просто
DraAnton
A BIG WIN!
Lian Niko
Куда пропали русские хакеры? Когда демократы побеждают, они в выборы не вмешиваются?
Коренной Никита
Бутылка водки упала на клавиатуру и хакеры не смогли дальше работать
Люц Шнайдер
Кстати, на всех фотках в инстаграме телеканалов Байден прям такой улыбака
Огненный корабль
У американцев норма так улыбаться
Антон ЛисинЛюц
Этож не Путин с ботоксным еблм.
Люц ШнайдерАнтон
А ты чё такой грубиян?
Artyom SidorovЛюц
посмотрел бы я на твоего деда, если бы его президентом сша выбрали
Max DivianiЛюц
Люц ШнайдерЛюц
Новенький якорь
Зубки почём делал?
Огненный корабль
Дорого
Незнакомый волк
В этой стране пришлось бы ещё раз пенсионный возраст увеличить чтоб такие сделать
Люц ШнайдерНезнакомый
Он, наверное, всю жизнь свиней пас, чтобы себе такие сделать.
Незнакомый волк
Где-то с 1972 года или с 30 лет
Люц ШнайдерНезнако…
Опытный свинопас.
Левый турник
Ваша ЗакладкоЛевый
💪
ouxenВаша
Страна великого дракона
# realfiddy
ТРАМП САСАТЬ
ТЖ САСАТЬ
АХАХАХАХАХ СУКИИИ
ВЫКУСИТЕ ТВАРИИИИ
Dmitri#
По-моему тут большинство леваков за демократов топили. Ты ничего не перепутал?
# realfiddyDmitri
Нет, тж пропитан трампоебами. Пруфы в каждой новости.
Dmitri#
У меня другое впечатление сложилось. Но да ладно.
Некоторые фитиль
Это раскол общества
Dra
Надо бы новости на Первом сегодня глянуть))
ad unguem
Очевидно, что вот такой сцены с передачей власти на этот раз точно не будет.
Антон Лисин
И неожиданно выйграет Путин.
Должен ихтиандр
*выиграет
thewattДолжен
*проиграет
Огненный корабль
ad unguemОгненный
Добавлю еще гифку из любимого сериала в тему - ожидание результатов выборов
ouxenad
It crowd
Фактический Никита
ай маладзец!
So DopeФактический
злой чел
негативный
Sergey Michko
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325099845045071873?s=20
Короткий танк88
Дед, иди до конца, начни новый Рашагейт
Антон Лисин
Также будет Путин что-ли уходить.
Гладкий шмель
Подвёл конечно всех нас!
Новенький якорь
Трамп уже усы отращивает?
Антон Лисин
Ждём доллар 200 и восхождение России в эпоху бронзового века.
Alexey Snooker
Байден переименует США в Соединенные Штаты Китая или Неинкорпорированная Территория Китая?