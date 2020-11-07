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Артём Мазанов
1879

Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США Материал редакции

Окончательных итогов пока нет, но зарубежные политики уже начали поздравлять Байдена с победой.

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и США — «близкие друзья, партнёры и союзники»;
  • Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама считает, что США поможет спасти Землю от климатических угроз и восстановить пострадавшую от Covid-19 экономику;
  • Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо написал, что рекордная явка в США демонстрирует динамику американской политической жизни и демократии;
  • Президент Франции Эммануэль Макрон предложил работать вместе, чтобы сделать многое «для преодоления сегодняшних вызовов»;
  • Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала успехов и выразила готовность к сотрудничеству;
  • Премьер Испании Педро Санчес заявил о готовности вместе решать огромные глобальные проблемы;

  • Канцлер Австрии Себастьян Курц понадеялся на дальнейшее сотрудничество;

  • Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил США с «явным выражением воли народа»;
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США — друзья и союзники;

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Байдена решительным сторонником альянса;

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ждёт

    возможности начать совместную работу в приоритетных для правительства сферах, таких как изменение климата, торговля и безопасность;

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина оптимистично смотрит в будущее стратегического партнёрства с США;
  • Байдена также поздравили экс-президенты США Обама, Клинтон и Картер.

О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

#выборывсша2020

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И это не новость ИА «Панорама»
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107 комментариев
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Илюхер XXX

21

ну давай теперь перерисовывай, три минуты назад зеленский поздравил

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Артём Мазанов

Илюхер
13

Специально для тебя плашка "обновляемый материал"! Думал, мы тебя не переиграем?

Ответить

Илюхер XXX

Артём
7

это я к тому, что вам чо, делать нехуй, такое в картинку пихать?

Ответить

Артём Мазанов

Илюхер
0

Картинка делается три минуты и нужна для соцсетей

Ответить

Огненный корабль

Артём
4

Поставь, пожалуйста, Зеленского первым в списке
Спасибо 

Ответить

Илюхер XXX

Артём
0

надо красивую картинку, а не трехминутную.
с непризнанием выбров в богоруси же уже проходили это

Ответить

Артём Мазанов

Илюхер
0

Я тебе ниже ответил

Ответить

Илюхер XXX

Артём
0

=*

Ответить

Невидимый месяц

Илюхер
0

Да все, это редизайн

Ответить

anti kuzma

Илюхер
–2

кто это?

Ответить

Очередной Кирилл

anti
3

Начальник новоизбранного Бидона

Ответить

Огненный корабль

Очередной
1

Уже готовлю адреса, где бидон должен подъезды обоссать. Вышлю лично Зеленскому в твиттер

Ответить

Неудачный Филипп

9

Добавь и меня в список

Ответить

Закомплексованная Душа

Неудачный
3

В список идущих нахуй?

Ответить

Огненный корабль

Закомплексованн…
0

Хуя ты дерзкий 
Таки дунул дудку??

Ответить

Закомплексованная Душа

Огненный
2

Прибухнул мальца

Ответить

A big purple banana 🍆

Закомплексованн…
2

дай 10 тыщ

Ответить

Огненный корабль

Закомплексованн…
0

Сегодня много таких 

Ответить

Левый турник

Неудачный
0

Ты кто такой?

Ответить

Глеб Горохов

Левый
8

Михал Палыч

Ответить

Левый турник

Глеб
1

Какой еще Михал Палыч? Куда ты звониш? 

Ответить

Глеб Горохов

Левый
3

Тебе вот

Ответить

Ирина Китаева

Глеб
1

куда тебе? 

Ответить

Ирина Китаева

Ирина
2

а вот тебе вот 

Ответить

Медный пришелец

Неудачный
1

А ты кто?

Ответить

Паша Красников

Медный
0

Кто ты?

Ответить

Коренной Никита

1

А Лукашенко, Лукашенко где?

Ответить

Медный пришелец

Коренной
19

Он тут причем? Это обязанности Светланы Тихановской

Ответить

ouxen

Медный
0

Как экс кандидатки

Ответить

Паша Красников

ouxen
1

Все мы были когда-то "экс"

Ответить

Коренной Никита

Медный
0

Это была отсылка на "нечестные" выборы как некоторые говорят.

Ответить

AZP

Коренной
0

С автоматом бегает.

Ответить

Твоя Рамка

AZP
0

Не, он сам не бегает, старенький уже. Коленьке отдал. 

Ответить

Паша Красников

Твоя
0

Коленька же в Москве уже учится

Ответить

Теория Заговора

6

Не выравнивай по центру, выравнивай по левому краю когда с флагами, пожалуйста, а то убого

Ответить

Илюхер XXX

Теория
3

я ему уже говорил в прошлый раз, он тогда внес правки, и стало симпатишно, а теперь опять примитивное говно

Кто не признал Лукашенко президентом Белоруссии…
23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко, после чего европейские страны напомнили о…
tjournal.ru
Ответить

Артём Мазанов

Илюхер
0

Так и будет (при небольшом кол-ве оно смотрится хуже по краю, поэтому ждал других политиков), дайте время, @Теория Заговора спасибо

Ответить

Твоего деда дед

Артём
0

Признайся, вы заказали инфографику у Павленко

Ответить

solawind

4

Когда нет причин открывать шампанское

Ответить

Люц Шнайдер

4

Дональд должен взять их на карандаш.

Ответить

ouxen

Люц
0

Точёный

Ответить

Паша Красников

Люц
0

На Кардашьян

Ответить

A big purple banana 🍆

–1

ТэЖе делать нехуй? Почему это так важно?

Ответить

Bad Mother Fucker

A
1

чтобы тебя, пидора, позлить

Ответить

A big purple banana 🍆

Bad
1

@Вахтёр В бан порваху

Ответить

Bad Mother Fucker

A
1
Ответить

Огненный корабль

A
0

Суецыд

Ответить

Конструктивный завод

A
2

Субкота, писать не о чем.

Ответить

Коренной Никита

A
0

Ты где был последнею неделю?

Ответить

A big purple banana 🍆

Коренной
0

бегал

Ответить

пепси

A
2

С членом в жепе?

Ответить

A big purple banana 🍆

пепси
1

Напомни после чего ты так рвешся?

Ответить

пепси

A
2

Та просто так

Ответить

A big purple

пепси
1

Зрозуміло

Ответить

пепси

A
1

Що саме?

Ответить

Коренной Никита

пепси
1

Да, и с автоматом тоже (в жопе).

Ответить

Паша Красников

A
0

Почему футболка сухая и совсем не пахнет?

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

А где Сергей Васильев?

Ответить

Mmmax

Stanley
1

Выбирает новый пикап и ствол

Ответить

Макс Бескоровайный

Mmmax
1

Ствол выбрал

Ответить

Mmmax

Макс
1

с таким всех на тж растреляешь

Ответить

Должен ихтиандр

0

А Путин, Путин где?

Ответить

it-trend

Должен
6

Катаются по Москве с Симонян и пьют шампанское за здоровье Байдена

Ответить

Глобальный инструмент

Должен
3

А Путин только клоунов вроде Лукашенко поздравляет

Ответить

Закомплексованная Душа

Должен
0

Кто это?

Ответить

A big purple banana 🍆

Должен
0

в твоем очке. уже 20 лет

Ответить

Паша Красников

Должен
0

Туть

Ответить

Очередной Кирилл

2

Да пошол он нахуй

Ответить

Поразительный завод

1

Есть какие-то причины почему местные так любят Трама кроме того, что он тролль?

Ответить

solawind

Поразительный
1

Русские же, любят авторитарное правление и крайний популизм уровня "построим стену решим проблемы". Иначе без таких правителей "не будет порядку". Всех правителей у нас именно исходя из этого назначали-выбирали

Ответить

Поразительный завод

solawind
1

Ну ты описал глубинный народ, а мы вроде как на ТЖ. Хотя пейволл ведь пал...

Ответить

Dmitri

solawind
0

А ты разве не за Навального?

Ответить

Mmmax

Поразительный
0

Ты байденовцев видел?

Ответить

Поразительный завод

Mmmax
2

А причем тут они? Меня интересует именно любовь русских к трампу. Он же нихуя для России не сделал.

Ответить

solawind

Поразительный
1

О Путине хорошо говорил. Это для нашего менталитета и верхушки куда важнее чем  что он  сделал :)

Ответить

Mmmax

Поразительный
0

Как центриста и почти демократа Байден пугает. Точнее даже не он, а его ЦА.

Ответить

Поразительный завод

Mmmax
0

Ну я нихуя не сжв и проголосовал за бидона и знаю еще кучу таких же людей. Тех, кого ты считаешь его ЦА это в основном группа твиттерян, которых вряд ли наберется и 20% только от демократических избирателей.

Ответить

Mmmax

Поразит…
0

Ну видишь, мы по разному видим ситуацию. Меня Байден и его сжв сильно пугает, работаю с таем, если что. Там хватает встрясок, но байден как какой-то пздц воспринимают

Ответить

Андрей Рядькин

Поразит…
0

О, может материал соберёшь о выборах?

Ответить

Поразительный

Андрей
0

Написал бы, будь мне что интересного рассказать.

Ответить

Андрей Рядькин

Поразит…
0

Информация о том, что не весь электорат Байдена swj - это уже разрыв и шок в нашем уютном зоопарке

Ответить

Поразительный

Андрей
0

У людей из рунета весьма туманные представления об американской, да и в целом Западной политической и культурной реальности. С этим бороться бесполезно, т.к. чтобы хоть что-то в этом всем понимать, нужно либо здесь жить и быть вовлеченным в местную движуху, либо быть хотя бы профессиональным американистом.

Ответить

Mmmax

Поразительный
0

А если хочешь пошутить про  *Барнаул*, я в евро зарабатываю и еще важно чтобы заказчики пережили вот это все

Ответить

Mmmax

0

Нафиг идите

Ответить

Медный пришелец

Mmmax
3
Ответить

Mmmax

Медный
0

Много ты понимаешь в расизме

Ответить

Dmitri

1

Думаю, демократы пожалеют, что так жестко затравили республиканца. Вернётся такое же отношение к их кандидату. А срок Байдену предстоит непростой.

Ответить

Андрей

Dmitri
0

Байден откинется, а Харрис станет первой женщиной президентом.

Ответить

Dmitri

Андрей
0

Кандидатом от демократов она от этого быть не перестанет.

Ответить

AZP

0

Будет круто, если выборщики не так проголосуют.

Ответить

Rodion Kutsaev

0

Покупайте $$$

Ответить

solawind

Rodion
1

Можно бота создать, который под каждой новостью будет это писать.

Ответить

Максим Шпилёв

0

первыми подлезнуть спешат?

Ответить

Andrey Svetlov

0

Непривычный список

Ответить

Валентин Яковлев

0

Простите нас господин Трамп, если бы не санкции наши хакеры смогли бы вам помочь.

Ответить

Депутат миллионов

0

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1325141322773098496

Володимир Зеленський @ZelenskyyUa
Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!
Ответить

ouxen

0

А глава Банда Сери Бегивана?

Ответить

Правильный Илья

0

Главное чтобы новый дед доставлял, хоть тушкой (и что в его случае актуально), хоть чучелом

Ответить

Илья З

0

Почему у списка такая странная вложенность?

Ответить

Макс Бескоровайный

Илья
0

Прочитал влажность

Ответить

Паша Красников

0

А что Лукашенко?

Ответить

ouxen

0

Почему меркель сидит уже 20 лет?

Ответить

it-trend

ouxen
0

Когда нашего уже лет на 20 посадят?

Ответить

ouxen

it-trend
0

Поправки

Ответить

Илья Перапечка

0

Тихановская поздравила, добавляйте

Ответить

Классический пришелец

0

А что Путин? Это ж не диктаторов поздравлять в первый час объявления результатов

Ответить

Образовательный самолет

–1

Пиздец миру.

Ответить
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