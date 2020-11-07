Окончательных итогов пока нет, но зарубежные политики уже начали поздравлять Байдена с победой.

О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.