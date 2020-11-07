Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США Материал редакции
Окончательных итогов пока нет, но зарубежные политики уже начали поздравлять Байдена с победой.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и США — «близкие друзья, партнёры и союзники»;
- Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама считает, что США поможет спасти Землю от климатических угроз и восстановить пострадавшую от Covid-19 экономику;
- Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо написал, что рекордная явка в США демонстрирует динамику американской политической жизни и демократии;
- Президент Франции Эммануэль Макрон предложил работать вместе, чтобы сделать многое «для преодоления сегодняшних вызовов»;
- Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала успехов и выразила готовность к сотрудничеству;
- Премьер Испании Педро Санчес заявил о готовности вместе решать огромные глобальные проблемы;
Канцлер Австрии Себастьян Курц понадеялся на дальнейшее сотрудничество;
- Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил США с «явным выражением воли народа»;
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и США — друзья и союзники;
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Байдена решительным сторонником альянса;
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ждёт
возможности начать совместную работу в приоритетных для правительства сферах, таких как изменение климата, торговля и безопасность;
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина оптимистично смотрит в будущее стратегического партнёрства с США;
- Байдена также поздравили экс-президенты США Обама, Клинтон и Картер.
О победе Байдена сообщили все источники, которые следят за выборами, включая CNN, Decision Desk HQ, AP и ABC. Об этом заявили и крупнейшие СМИ, включая Fox News и The New York Times. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но Байден уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
Статья дополняется
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Илюхер XXX
ну давай теперь перерисовывай, три минуты назад зеленский поздравил
Артём МазановИлюхер
Специально для тебя плашка "обновляемый материал"! Думал, мы тебя не переиграем?
Илюхер XXXАртём
это я к тому, что вам чо, делать нехуй, такое в картинку пихать?
Артём МазановИлюхер
Картинка делается три минуты и нужна для соцсетей
Огненный корабль
Поставь, пожалуйста, Зеленского первым в списке
Спасибо
Илюхер XXXАртём
надо красивую картинку, а не трехминутную.
с непризнанием выбров в богоруси же уже проходили это
Артём МазановИлюхер
Я тебе ниже ответил
Илюхер XXXАртём
=*
Невидимый месяц
Да все, это редизайн
anti kuzmaИлюхер
кто это?
Очередной Кирилл
Начальник новоизбранного Бидона
Огненный корабль
Уже готовлю адреса, где бидон должен подъезды обоссать. Вышлю лично Зеленскому в твиттер
Неудачный Филипп
Добавь и меня в список
Закомплексованная ДушаНеудачный
В список идущих нахуй?
Огненный корабль
Хуя ты дерзкий
Таки дунул дудку??
Закомплексованная ДушаОгненный
Прибухнул мальца
A big purple banana 🍆Закомплексованн…
дай 10 тыщ
Огненный корабль
Сегодня много таких
Левый турник
Ты кто такой?
Глеб ГороховЛевый
Михал Палыч
Левый турник
Какой еще Михал Палыч? Куда ты звониш?
Глеб ГороховЛевый
Тебе вот
Ирина КитаеваГлеб
куда тебе?
Ирина КитаеваИрина
а вот тебе вот
Медный пришелец
А ты кто?
Паша КрасниковМедный
Кто ты?
Коренной Никита
А Лукашенко, Лукашенко где?
Медный пришелец
Он тут причем? Это обязанности Светланы Тихановской
ouxenМедный
Как экс кандидатки
Паша Красниковouxen
Все мы были когда-то "экс"
Коренной Никита
Это была отсылка на "нечестные" выборы как некоторые говорят.
AZPКоренной
С автоматом бегает.
Твоя РамкаAZP
Не, он сам не бегает, старенький уже. Коленьке отдал.
Паша КрасниковТвоя
Коленька же в Москве уже учится
Теория Заговора
Не выравнивай по центру, выравнивай по левому краю когда с флагами, пожалуйста, а то убого
Илюхер XXXТеория
я ему уже говорил в прошлый раз, он тогда внес правки, и стало симпатишно, а теперь опять примитивное говно
Артём МазановИлюхер
Так и будет (при небольшом кол-ве оно смотрится хуже по краю, поэтому ждал других политиков), дайте время, @Теория Заговора спасибо
Твоего деда дедАртём
Признайся, вы заказали инфографику у Павленко
solawind
Когда нет причин открывать шампанское
Люц Шнайдер
Дональд должен взять их на карандаш.
ouxenЛюц
Точёный
Паша КрасниковЛюц
На Кардашьян
A big purple banana 🍆
ТэЖе делать нехуй? Почему это так важно?
Bad Mother FuckerA
чтобы тебя, пидора, позлить
A big purple banana 🍆Bad
@Вахтёр В бан порваху
Bad Mother FuckerA
Огненный корабль
Суецыд
Конструктивный завод
Субкота, писать не о чем.
Коренной Никита
Ты где был последнею неделю?
A big purple banana 🍆Коренной
бегал
пепсиA
С членом в жепе?
A big purple banana 🍆пепси
Напомни после чего ты так рвешся?
пепсиA
Та просто так
A big purpleпепси
Зрозуміло
пепсиA
Що саме?
Коренной Никита
Да, и с автоматом тоже (в жопе).
Паша КрасниковA
Почему футболка сухая и совсем не пахнет?
Stanley H. Tweedle
А где Сергей Васильев?
MmmaxStanley
Выбирает новый пикап и ствол
Макс БескоровайныйMmmax
Ствол выбрал
MmmaxМакс
с таким всех на тж растреляешь
Должен ихтиандр
А Путин, Путин где?
it-trendДолжен
Катаются по Москве с Симонян и пьют шампанское за здоровье Байдена
Глобальный инструмент
А Путин только клоунов вроде Лукашенко поздравляет
Закомплексованная ДушаДолжен
Кто это?
A big purple banana 🍆Должен
в твоем очке. уже 20 лет
Паша КрасниковДолжен
Туть
Очередной Кирилл
Да пошол он нахуй
Поразительный завод
Есть какие-то причины почему местные так любят Трама кроме того, что он тролль?
solawindПоразительный
Русские же, любят авторитарное правление и крайний популизм уровня "построим стену решим проблемы". Иначе без таких правителей "не будет порядку". Всех правителей у нас именно исходя из этого назначали-выбирали
Поразительный завод
Ну ты описал глубинный народ, а мы вроде как на ТЖ. Хотя пейволл ведь пал...
Dmitrisolawind
А ты разве не за Навального?
MmmaxПоразительный
Ты байденовцев видел?
Поразительный завод
А причем тут они? Меня интересует именно любовь русских к трампу. Он же нихуя для России не сделал.
solawindПоразительный
О Путине хорошо говорил. Это для нашего менталитета и верхушки куда важнее чем что он сделал :)
MmmaxПоразительный
Как центриста и почти демократа Байден пугает. Точнее даже не он, а его ЦА.
Поразительный завод
Ну я нихуя не сжв и проголосовал за бидона и знаю еще кучу таких же людей. Тех, кого ты считаешь его ЦА это в основном группа твиттерян, которых вряд ли наберется и 20% только от демократических избирателей.
MmmaxПоразит…
Ну видишь, мы по разному видим ситуацию. Меня Байден и его сжв сильно пугает, работаю с таем, если что. Там хватает встрясок, но байден как какой-то пздц воспринимают
Андрей РядькинПоразит…
О, может материал соберёшь о выборах?
Поразительный
Написал бы, будь мне что интересного рассказать.
Андрей РядькинПоразит…
Информация о том, что не весь электорат Байдена swj - это уже разрыв и шок в нашем уютном зоопарке
Поразительный
У людей из рунета весьма туманные представления об американской, да и в целом Западной политической и культурной реальности. С этим бороться бесполезно, т.к. чтобы хоть что-то в этом всем понимать, нужно либо здесь жить и быть вовлеченным в местную движуху, либо быть хотя бы профессиональным американистом.
MmmaxПоразительный
А если хочешь пошутить про *Барнаул*, я в евро зарабатываю и еще важно чтобы заказчики пережили вот это все
Mmmax
Нафиг идите
Медный пришелец
MmmaxМедный
Много ты понимаешь в расизме
Dmitri
Думаю, демократы пожалеют, что так жестко затравили республиканца. Вернётся такое же отношение к их кандидату. А срок Байдену предстоит непростой.
АндрейDmitri
Байден откинется, а Харрис станет первой женщиной президентом.
DmitriАндрей
Кандидатом от демократов она от этого быть не перестанет.
AZP
Будет круто, если выборщики не так проголосуют.
Rodion Kutsaev
Покупайте $$$
solawindRodion
Можно бота создать, который под каждой новостью будет это писать.
Максим Шпилёв
первыми подлезнуть спешат?
Andrey Svetlov
Непривычный список
Валентин Яковлев
Простите нас господин Трамп, если бы не санкции наши хакеры смогли бы вам помочь.
Депутат миллионов
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1325141322773098496
ouxen
А глава Банда Сери Бегивана?
Правильный Илья
Главное чтобы новый дед доставлял, хоть тушкой (и что в его случае актуально), хоть чучелом
Илья З
Почему у списка такая странная вложенность?
Макс БескоровайныйИлья
Прочитал влажность
Паша Красников
А что Лукашенко?
ouxen
Почему меркель сидит уже 20 лет?
it-trendouxen
Когда нашего уже лет на 20 посадят?
ouxenit-trend
Поправки
Илья Перапечка
Тихановская поздравила, добавляйте
Классический пришелец
А что Путин? Это ж не диктаторов поздравлять в первый час объявления результатов
Образовательный самолет
Пиздец миру.