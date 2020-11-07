Фото: Трамп перед поражением на президентских выборах в США Материал редакции
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Американцы вышли на улицы…
Верховный суд США постановил…
Собака
Ждем расследования supreme court. Рано радуетесь левачки. It hasnt even started
MmmaxСобака
Байдену нормальный демократ не может радоваться. Только поехавшие
Левый турник
Почему у Трампа всегда оранжевое лицо?
ouxenЛевый
При его подругах нельзя ругаться матом,
Левый турник
нельзя хуесосить пидарасов!
ouxenЛевый
Нельзя использовать феню речи
Левый турник
нельзя называть женщину курочкой
ouxenЛевый
А окурок - бэчиком
Левый турник
Она любит А Студио, меня вставляет гуф паскудник
ouxenЛевый
Она - абсурдная сука, я беспринципный сутер
Левый турник
она мутит, а я уперто докапываюсь до сути
ouxenЛевый
Ебаный насос, Лена, помолчи минуту
Левый турник
Меня убивают ее нереальные запросы
ouxenЛевый
Что это за сервис?! Ноггано, реши вопросы!
Левый турник
Устраивает при людях жесткие концерты
ouxenЛевый
Сумку на пол, в стену vertu
Левый турник
Ее бесит, что я веду себя как гопота!
ouxenЛевый
Но я ведь из Ростова, я же лимита
MmmaxЛевый
Всмысле?
Левый турник
Охрана, выпиздите его с концерта
MmmaxЛевый
Сам вали с подтанцовки
*Я свою бабу любя медведем называю
Bad Mother FuckerЛевый
есть мнение, что его маму ебал орангутанг
Неудачный Филипп
Загар или проблемы с почками.
Коренной Никита
Он, ананас.
Max DivianiКоренной
Апельсин же
Ранний диод
Trexit
Картошка Фри
https://tjournal.ru/flood/231780-truxit
🤦♀️🤦♂️🤦🏿♀️🤦🏿♂️
Mmmax
мы непоеблимы и докажем победу в суде
Илюхер XXX
ого, вчерашние фотографии уже сегодня