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Сергей Звезда
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Фото: Трамп перед поражением на президентских выборах в США Материал редакции

На пресс-конференции, где он обвинял демократов в фальсификациях.

Evan Vucci (@evanvucci), AP

#выборысша2020

Сергей Звезда PLUS
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что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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29 комментариев
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Собака

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Ждем расследования supreme court. Рано радуетесь левачки. It hasnt even started

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Mmmax

Собака
2

Байдену нормальный демократ не может радоваться. Только поехавшие

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Левый турник

0

Почему у Трампа всегда оранжевое лицо?

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ouxen

Левый
1

При его подругах нельзя ругаться матом,

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Левый турник

ouxen
1

нельзя хуесосить пидарасов!

Ответить

ouxen

Левый
1

Нельзя использовать феню речи

Ответить

Левый турник

ouxen
1

нельзя называть женщину курочкой

Ответить

ouxen

Левый
1

А окурок - бэчиком

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Левый турник

ouxen
1

Она любит А Студио, меня вставляет гуф паскудник 

Ответить

ouxen

Левый
1

Она - абсурдная сука, я беспринципный сутер

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Левый турник

ouxen
1

она мутит, а я уперто докапываюсь до сути 

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ouxen

Левый
1

Ебаный насос, Лена, помолчи минуту

Ответить

Левый турник

ouxen
1

Меня убивают ее нереальные запросы

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ouxen

Левый
1

Что это за сервис?! Ноггано, реши вопросы!

Ответить

Левый турник

ouxen
1

Устраивает при людях жесткие концерты

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ouxen

Левый
0

Сумку на пол, в стену vertu

Ответить

Левый турник

ouxen
1

Ее бесит, что я веду себя как гопота!

Ответить

ouxen

Левый
0

Но я ведь из Ростова, я же лимита

Ответить

Mmmax

Левый
0

Всмысле?

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Левый турник

Mmmax
0

Охрана, выпиздите его с концерта 

Ответить

Mmmax

Левый
0

Сам вали с подтанцовки
*Я свою бабу любя медведем называю

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Bad Mother Fucker

Левый
1

есть мнение, что его маму ебал орангутанг

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Неудачный Филипп

Левый
0

Загар или проблемы с почками.

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Коренной Никита

Левый
0

Он, ананас.

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Max Diviani

Коренной
0

Апельсин же

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Ранний диод

0

Trexit

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Картошка Фри

0

https://tjournal.ru/flood/231780-truxit
🤦‍♀️🤦‍♂️🤦🏿‍♀️🤦🏿‍♂️

#Truxit — Офтоп на TJ
Всем споки-ноки, чмафки 😘
tjournal.ru
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Mmmax

0

мы непоеблимы и докажем победу в суде 

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Илюхер XXX

0

ого, вчерашние фотографии уже сегодня

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Комментарии

ouxen

Фото: Трамп перед поражением на…

Mmmax

Фото: Трамп перед поражением на…

Господин Дыня

Фото: Трамп перед поражением на…

ouxen

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