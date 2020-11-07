Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
3661

Жители США вышли праздновать победу Байдена на выборах Материал редакции

Сторонники лидера демократов принесли к Белому дому надувную куклу Трампа и шарики с надписью «Loser».

Вашингтон  Фото EPA

После объявления Джо Байдена победителем выборов президента США люди вышли праздновать его победу на улицы. Акции начались во многих крупных городах.

Tony Plohetski @tplohetski
BREAKING: People are pouring into the streets in downtown Austin to celebrate Biden’s win. There are also protestors holding Trump signs. https://t.co/M0fBY83c3g
Peter Kafka @pkafka
Brooklyn and the USPS, cheering each other on. https://t.co/RURUtadYEt
Nadia Hamdan | نادية حمدان @nadzhamz
Biden voters sing goodbye as Trump voters march down Congress Avenue in #Austin. #election2020 https://t.co/ztOs2NuQho
Vashon @vashon_photo
Chicagoans are singing, “We Are the Champions” by Queen. #TrumpTower #Chicago #ChicagoProtests #Election2020 https://t.co/HRjZW6sDpl
Gloria Pazmino @GloriaPazmino
Flatbush Avenue, USA https://t.co/nBA5QrH2i3
BNO News @BNONews
WATCH: Celebrations erupt in New York, D.C., and other cities as Joe Biden becomes president-elect https://t.co/CHblThMODl
Таймс-сквер, Нью-Йорк Фото Reuters
Вашингтон Фото AFP
Пенсильвания
Jessica Valenti @JessicaValenti
I’ve lived in NYC my whole life and I’ve never seen anything like this https://t.co/KVZakF7F5n
Steve Martin @SteveMartinToGo
New York City right now. https://t.co/OQlsYYD20w
Shannon Pettypiece @spettypi
The crowd outside the White House singing Sweet Caroline. It smells like pot and there are bottles of champagne popping. https://t.co/VUHfS8rgSy

#новости #выборывсша2020

Артём Мазанов PLUS
+154 347
И это не новость ИА «Панорама»
3
21
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b\u0432\u0441\u0448\u04302020"], "comments": 51, "likes": 21, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 232533, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 07 Nov 2020 22:25:18 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Добровольный бас

30
Ответить

Виктор Мерзляков

Добровольный
6

Когда всего одна буква решает

Ответить

Kir Kirsky

19

Коронавирус:

Ответить

Симпатичный шар

Kir
–2

Серьёзно, есть данные о корреляции массовых собраний и заражении коронавирусом?

Ответить

Имя Фамилия

Симпатичный
3

Нет ни какой связи

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Симпатичный
1

На улице? Нет корреляции

Ответить

Новенький якорь

Симпатичный
0

Беларусь?

Ответить

Симпатичный шар

Новенький
1

Что Беларусь? Такой же осенний подъём заболеваемости, как во всём мире. А массовые собрания с 9 августа практически непрерывно.

Ответить

Арсений Томилов

7

Looting планируется?

Ответить

Kir Kirsky

Арсений
18

Победный

Ответить

Alex Macher

Арсений
4

байден распознование лиц вроде как обещал запретить под это дело

Ответить

Таблетка Галоперидола

Арсений
1

Только ♂fisting ♂

Ответить

Арсений Томилов

Таблетка
1

Fisting is 300 electors votes.

Ответить

Правильный Илья

9

Что, пацаны, списки "старорежимных" для "троек"?

Ответить

Evgeny Volnov

Правильный
0

Наш великий и мощный институт репутации

vs

Их ужасные и мерзкие списки старорежимных для троек

Ответить

Дмитрий Алексеевич

–4

Надеюсь их покосит коронавирус

Ответить

Академический завод

Дмитрий
2

трамп коронавирус отменит

Ответить

товстий кіт

5

Дедуля уйдёт — тоже так будем))
А, блин, не уйдёт же((

Ответить

Макс Бескоровайный

товстий
0

Ну не бессмертный же он кощей

Ответить

Daniil Minashkin

0

Маленькое сопротивление победило злую империю,  Гарри Поттер победил Гитлера!!!!!

Ответить

solawind

Daniil
0

в какой вселенной демократы в сша были "маленьким сопротивлением" лел

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
0
Ответить

Kirill Beerlove

3

Вот это я понимаю — сразу видно, народная поддержка. И это при таком маленьком отрыве. Теперь вспомним 80% поддержки населения Лукашенко и Путина, где у одного улицы с ОМОНом, избивающим людей, а у другого актеры и переодетые фсо-шники в роли обожающего населения. 

Ответить

Джон Кроули

–13

В США вроде национальная гвардия тоже есть, по типу россгвардии, вот я и не понимаю у них в США дубинки и автозаки кончились? Разогнать и арестовать, они оскорбляют, пусть даже не переизбранного, но действующего президента. Впаять каждому по 15 суток.

Ответить

Дмитрий Титов

Джон
9

В этом и разница

Ответить

Slowbro

Дмитрий
0

Просто это НЕ ДРУГОЕ

Ответить

Академический завод

Джон
5
Ответить

Zero-one-one

0

Ну чё пацаны, Nuclear war and sactions? 

Ответить

Правильный Илья

0

А что, аутистик скричинг как в 2к16, но от респов, не будет?

Ответить

Классический Либерал

Правильный
1

В твиттере полно. Куча тиктоков, где плачут малолетние трамп-суппортеры, твитов от консерваторов вроде "ВЫ ВСЕ ВРЕТИ!!!! ОН НИ МОЙ ПРИЗИДЕНТ!!!!!". До инагурации точно уйма наберется

Ответить

Правильный Илья

Классический
6

Трамсуппортеры сидящие в тиктоке? 
Ы, шуе шпш

Ответить

Классический Либерал

Правильный
0

Не понял. Ты думаешь, что подростки, поддерживающие трампа, не сидят в тиктоке?

Ответить

Правильный Илья

Классический
0

Ну для меня это странно, учитывая позицию деда по тиктоку 

Ответить

Классический

Правиль…
0

Хмм, понимаю. Но их там полно. Многие как раз там пропагандируют свои идеи.
Я видел большой тред в твиттере с ними, но сейчас чет не находится. Вот один для примера: https://twitter.com/shoe0nhead/status/1324822277054234626

Ответить

Правильный Илья

Классич…
0

Нормас
Хотя до орущего парня в шапке из 2016 им далеко

Ответить

Классический

Правиль…
0

Еще не вечер)))

Ответить

A big purple banana 🍆

Правильный
0

потеря года, ебучий 2020

Ответить

A big purple banana 🍆

A
1

один лукашенко радует

Ответить

Владимир Филатов

A
0

Почему радует?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Ваши ставки, Путин поздравит или нет? И если да, то как скоро?

Ответить

Robert Sur

0

Если это воспринимать как - лишь бы не Этот, то дай бог нам и белорусам увидеть аналогичное или лучшее событие.

Ответить

Странный историк

0

Чет не помню чтобы трамписты так себя вели когда хилари проиграла. 

Ответить

Максим Слипченко

0

Блин, они ж надувного Трампа заранее подготовили. Было бы грустно, если бы он не пригодился в итоге.

Ответить

Andre Macareno

Максим
0

Пригодился бы на протестном марше

Ответить

Денис Сенькин

Максим
0

Отдали бы тем, кто Трампа поддерживает и надпись winner прицепили

Ответить

FOX

Максим
0

Конечно - мировая политическая элита!!!
2017г

Гигантский надувной Трамп-крыса с флагом России…
В городском парке в центре Вашингтона появилась надувная фигура в виде президента США Дональда…
tvzvezda.ru
Ответить

Andre Macareno

0

Лишь бы с большинством у демократов с коммунистическими приколами типа квот для меньшинств не упарывались

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Представляете себе праздник по случаю избрания президента? Думаю в Далласе сейчас не так весело

Ответить

Danila Romanov

–3

Байден ебнет по Китаю? Если нет, то какая разница.

Ответить

Классический Либерал

Danila
0

Ему бы до инаугурации дожить)

Ответить

Дмитрий

Danila
0

Зачем?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Яровая внесла законопроект, ужесточающий наказание за оправдание нацизма. В нём видят желание запретить критику Сталина
Штрафы и лишение свободы — за «заведомо ложные сведения» об СССР во время Второй мировой войны.
211
Новости
В Госдуму внесли законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов
Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к ответственности за преступления, совершённые в любое время.
230
Новости
Глава СВР рассказал о плане НАТО сделать одного из лидеров российской оппозиции «сакральной жертвой»
По словам Сергея Нарышкина, это было нужно, чтобы «оживить протестное движение».
146
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
Природа в то время когда ты не смотришь канал National Geographic
11
Новости
The Guardian: Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых протестов
Решение Конституционного суда о запрете почти все виды абортов спровоцировало уличные акции.
181
Истории
Подлодки СССР на вооружении PepsiCo: как компания завоевала любовь советских граждан и обзавелась военным флотом
Нестандартные торговые отношения капиталиста и советской власти, где валюта — водка и корабли.
37
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

ouxen

Джо Байден победил на выборах…

Stanley H. Tweedle

Джо Байден победил на выборах…

Sergey Ponkin

В Башкирии жительница села…

Михаил Чуриков

System of a Down выпустила две…

Кирилл 1

Кто поздравил Байдена с победой…

Serghei Lisii

Великобритания закрыла въезд из…

Billy Butcher

Три селфи в день: как устроена…

alien inс.

Идём за хлебушком в Катаре: что…

Georgy Georgiev

«Роскосмос» запросил 1,5…

Stanley H. Tweedle

Как я покупал и восстанавливал…

Daniil Minashkin

Жители США вышли праздновать…

ouxen

Джо Байден победил на выборах…

Marhal_New _Arleana

Жители США вышли праздновать…

alien inс.

Идём за хлебушком в Катаре: что…

alien inс.

Идём за хлебушком в Катаре: что…

Georgy Georgiev

В Сочи в море нашли тело…

Романелло Кивогенс

«Выборы далеки до завершения…
null