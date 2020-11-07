Жители США вышли праздновать победу Байдена на выборах Материал редакции
Сторонники лидера демократов принесли к Белому дому надувную куклу Трампа и шарики с надписью «Loser».
После объявления Джо Байдена победителем выборов президента США люди вышли праздновать его победу на улицы. Акции начались во многих крупных городах.
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Добровольный бас
Виктор МерзляковДобровольный
Когда всего одна буква решает
Kir Kirsky
Коронавирус:
Симпатичный шар
Серьёзно, есть данные о корреляции массовых собраний и заражении коронавирусом?
Имя ФамилияСимпатичный
Нет ни какой связи
Ilya.A—Petya.A's broСимпатичный
На улице? Нет корреляции
Новенький якорь
Беларусь?
Симпатичный шар
Что Беларусь? Такой же осенний подъём заболеваемости, как во всём мире. А массовые собрания с 9 августа практически непрерывно.
Арсений Томилов
Looting планируется?
Kir KirskyАрсений
Победный
Alex MacherАрсений
байден распознование лиц вроде как обещал запретить под это дело
Таблетка ГалоперидолаАрсений
Только ♂fisting ♂
Арсений ТомиловТаблетка
Fisting is 300 electors votes.
Правильный Илья
Что, пацаны, списки "старорежимных" для "троек"?
Evgeny VolnovПравильный
Наш великий и мощный институт репутации
vs
Их ужасные и мерзкие списки старорежимных для троек
Дмитрий Алексеевич
Надеюсь их покосит коронавирус
Академический завод
трамп коронавирус отменит
товстий кіт
Дедуля уйдёт — тоже так будем))
А, блин, не уйдёт же((
Макс Бескоровайныйтовстий
Ну не бессмертный же он кощей
Daniil Minashkin
Маленькое сопротивление победило злую империю, Гарри Поттер победил Гитлера!!!!!
solawindDaniil
в какой вселенной демократы в сша были "маленьким сопротивлением" лел
Daniil Minashkinsolawind
Kirill Beerlove
Вот это я понимаю — сразу видно, народная поддержка. И это при таком маленьком отрыве. Теперь вспомним 80% поддержки населения Лукашенко и Путина, где у одного улицы с ОМОНом, избивающим людей, а у другого актеры и переодетые фсо-шники в роли обожающего населения.
Джон Кроули
В США вроде национальная гвардия тоже есть, по типу россгвардии, вот я и не понимаю у них в США дубинки и автозаки кончились? Разогнать и арестовать, они оскорбляют, пусть даже не переизбранного, но действующего президента. Впаять каждому по 15 суток.
Дмитрий ТитовДжон
В этом и разница
SlowbroДмитрий
Просто это НЕ ДРУГОЕ
Академический завод
Zero-one-one
Ну чё пацаны, Nuclear war and sactions?
Правильный Илья
А что, аутистик скричинг как в 2к16, но от респов, не будет?
Классический ЛибералПравильный
В твиттере полно. Куча тиктоков, где плачут малолетние трамп-суппортеры, твитов от консерваторов вроде "ВЫ ВСЕ ВРЕТИ!!!! ОН НИ МОЙ ПРИЗИДЕНТ!!!!!". До инагурации точно уйма наберется
Правильный Илья
Трамсуппортеры сидящие в тиктоке?
Ы, шуе шпш
Классический ЛибералПравильный
Не понял. Ты думаешь, что подростки, поддерживающие трампа, не сидят в тиктоке?
Правильный Илья
Ну для меня это странно, учитывая позицию деда по тиктоку
КлассическийПравиль…
Хмм, понимаю. Но их там полно. Многие как раз там пропагандируют свои идеи.
Я видел большой тред в твиттере с ними, но сейчас чет не находится. Вот один для примера: https://twitter.com/shoe0nhead/status/1324822277054234626
Правильный Илья
Нормас
Хотя до орущего парня в шапке из 2016 им далеко
КлассическийПравиль…
Еще не вечер)))
A big purple banana 🍆Правильный
потеря года, ебучий 2020
A big purple banana 🍆A
один лукашенко радует
Владимир ФилатовA
Почему радует?
Ilya.A—Petya.A's bro
Ваши ставки, Путин поздравит или нет? И если да, то как скоро?
Robert Sur
Если это воспринимать как - лишь бы не Этот, то дай бог нам и белорусам увидеть аналогичное или лучшее событие.
Странный историк
Чет не помню чтобы трамписты так себя вели когда хилари проиграла.
Максим Слипченко
Блин, они ж надувного Трампа заранее подготовили. Было бы грустно, если бы он не пригодился в итоге.
Andre MacarenoМаксим
Пригодился бы на протестном марше
Денис СенькинМаксим
Отдали бы тем, кто Трампа поддерживает и надпись winner прицепили
FOXМаксим
Конечно - мировая политическая элита!!!
2017г
Andre Macareno
Лишь бы с большинством у демократов с коммунистическими приколами типа квот для меньшинств не упарывались
Marhal_New _Arleana
Представляете себе праздник по случаю избрания президента? Думаю в Далласе сейчас не так весело
Danila Romanov
Байден ебнет по Китаю? Если нет, то какая разница.
Классический ЛибералDanila
Ему бы до инаугурации дожить)
ДмитрийDanila
Зачем?