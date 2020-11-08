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Артём Мазанов
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WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — приостановка выхода США из ВОЗ Материал редакции

Он также хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату

72 комментария
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Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, лидер демократов планирует отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющей остаться в стране людям, незаконно привезённым в США в детстве.

8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

#новости #выборывсша2020 #байден #политика

Спасибо за наводку Semen Semenov
Артём Мазанов PLUS
+154 536
И это не новость ИА «Панорама»
6
22
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72 комментария
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Просто Тимуррр

72

Да, щас самое время завезти побольше мусульман. Европа не даст соврать.

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Классический Либерал

Просто
3

У Америки очень строгие проверки для мигрантов, особенно оттуда. Просто Трамп вообще запретил оттуда приезжать, а раньше было разрешено с проверками. Как в Европе не будет.

Ответить

Sergey Smirnov

Классический
7

Очень строгие. Чеченец может приехать и марафон взорвать,  а нижегородец в гости- хуй там. 

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Классический Либерал

Sergey
1

Дык проверки ввели как раз после этой хуйни. Плюс если сравнить с количеством нормальных законопослушных мигрантов, это мизер.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Классический
1

в арзамасе был подкаст, советую послушать. про мигрантов. там и говорят о то что мигранты в большинстве своем законопослушные (подкаст называется Криминология)

Ответить

Классический

Zeynal
0

У мигрантов в США ниже уровень преступности, чем у коренного населения.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Классич…
0

я давно слушал, если правильно помню там исследования именно из сша. 

Ответить

Инженерный кот

45

Сделать америку снова куколдной.

Ответить

Alien Alien

Инженерный
1

Воз, организация по борьбе с короной, ввоз и ебля детей и так далее

Ответить

Значимый паркур

Инженерный
0

Я не совсем понял, ты этому рад или нет?

Ответить

Ху Эмай

19

Короче, решил отморозить уши назло бабушке

Ответить

Арсений Томилов

18

Ещё бы дожил до неё.

Ответить

Вова А.

Арсений
0

Ну будет 1я президентка тогда, что тоже неплохо, хотя бы пободрее

Ответить

Посторонний

Вова
0

Кто "первая президентка"?

Ответить

Джон Титор

Посторонний
1

Камала Харрис

Ответить

alexferman

–5

Эти указы реально дурацкие, кроме органичения иммиграции муслимов

Ответить

Алексей Кучер

alexferman
42

Продолжить финансировать ублюдочную китайскую ВОЗ, которая говорила что в ковиде нет ничего страшного и маски не помогают, не носите их?

И легализация нелегалов тоже хорошая идея? Замещение белого населения латиносами это хорошо?

Ответить

alexferman

Алексей
–20

И легализация нелегалов тоже хорошая идея?

Да.

Замещение белого населения латиносами это хорошо?

Если белое население не хочет, чтобы его замещали - пусть плодится, а не долбит друг друга в очко

Ответить

Предыдущий паркур

alexferman
6

Увы, но в очко сейчас долбятся и латиносы

Ответить

alexferman

Предыдущий
4

Ну и хорошо, чего белым бояться тогда

Ответить

Дарья Гременкова

alexferman
1

белым будто делать нечего, кроме как детей рожать

Ответить

alexferman

Дарья
0

Тогда остаётся только вымереть)

Ответить

Кирилл Канищев

alexfer…
0

Белый вьбеывают на работе как ты в комментариях - то есть каждый день. Что б черножопые получали пособие

Ответить

So Dope

alexferman
1

Им некогда детей рожать, нужно много работать, чтобы нига получил свой велфер

Ответить

anvarich

Алексей
0

А пруф про воз, нестрашный ковид и маски будут?

Ответить

Артемий Исламов

anvarich
0

А у тебя память как у рыбки? События годовалой давности это что-то из прекрасного далека? 

Ответить

Неясный рубин

Алексей
1

Ооо, перепись читателей анонимных тилихрам каналов с аналитикой подвезли :3

Ответить

Алексей Куликов

Алексей
0

Так потом эти же латиносы и прочие люмпены это голоса на выборах. А то что они беспорядки поустраивали и пограбили магазины, это путь бизнес разгребает.

Ответить

Предыдущий паркур

Алексей
0

Латиносы - это не негры

Ответить

Shlomo Goldenberg

Алексей
0

А зачем тебе белое население? 

Ответить

Алексей Куликов

alexferman
3

Что конкретно дурацкое? Липовое соглашение об экологии, суть которого "плати", финансирование китайской ВОЗ?

Ответить

Образовательный татарин

Алексей
2

финансирование китайской ВОЗ

Какую-то беспруфную хуйню подхватили и как попугаи спамят ей из треда в тред.

Ответить

Алексей Куликов

Образовательный
5

Весь мир сейчас разгребает последствие китайского умалчивания и скрытности. И ВОЗ активно в этом помогала Китаю. Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая, вместо этого они молчали и разносили инфекцию по миру. И до сих пор пока нет дня Китая наказания, санкций, выплат компенсаций.

Ответить

anvarich

Алексей
8

ВОЗ не имеет полномочий закрывать на карантин города, районы, страны. Он может выдать рекомендации и прогнозы правительствам стран. Санкции за вспышки болезней звучит как полная популисткая ересь. Кто больше разнес инфекцию китайцы или итальянцы ещё большой вопрос, например. 

Ответить

Образовательный татарин

Алексей
2

И ВОЗ активно в этом помогала Китаю.

Каким образом?

  И до сих пор пока нет дня Китая наказания

Тут согласен. По пять ударов розгами по жопе каждому китайцу! Клоуны, блять.

Ответить

alexferman

Алексей
–1

Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая

Это вряд ли, коронавирус в Европе ещё в конце осени появился, когда в самом Китае ещё даже никто не подозревал ни о чём

Ответить

Валентин

alexfer…
0

ты в каждом комментарии прав, а задизлайкали дэбилы! яне сарказм

Ответить

alexferman

Алексей
2

Липовое соглашение об экологии

Чего оно липовое? выбросы нужно сокращать, это ясно как день

А ВОЗ нужно реформировать, если всё реально так плохо, а не дверью хлопать как истеричка

Ответить

Евгений Шухов

alexferman
–2

Уже невозможно остановить потепление, даже если остановить все выбросы.

Ответить

Неясный рубин

Евгений
2

Уже невозможно остановить ядерную войну, даже если уничтожить все ракеты!

Ответить

Вова А.

14

запрет на иммиграцию, нацеленный на ряд стран с мусульманским большинством

Главное карикатуристов предупредить заранее и учителей

Ответить

Нормативный франт

Вова
2

И дома высокие не строить

Ответить

Вова А.

Нормативный
1

По два дома рядом

Ответить

Предыдущий паркур

Вова
0

Хотел ляпнуть, что у американцев нет таких журналов, но вспомнил MAD.
Окей, в SPY vs SPY оба шпиона будут белыми

Ответить

Вова А.

Предыдущий
2

И железного человека переснять надо, а то он уже в 1й части неполиткорректно оскорбляет чувства будущих граждан страны

Ответить

Предыдущий паркур

Вова
2

Дисней сделает плашку, что в фильме использовались цисгендерные белые актеры из-за предрассудков при создании фильма

Ответить

Низкий рак

3

Ты ещё стену снести

Ответить

alexferman

Низкий
2
Ответить

Предыдущий паркур

Низкий
0

Стену снесут за пять минут

Ответить

Вова А.

Предыдущий
0

Что не сделаешь ради буррито

Ответить

Предыдущий паркур

Вова
2

И начос

Ответить

Геологический Денис

Низкий
0

И поставь пулеметы.

Ответить

Технологический парфюмер

Низкий
0

Это по части другого человека 😂

Ответить

Андрей

Технологический
0

Уотерса что ли? хотя Трамп вроде так и не построил никакую стену?

Ответить

Argumenta Ambigua

3

Надеюсь что он проверил доступность такой опции

Ответить

Предыдущий паркур

Argumenta
1

Упс, Дональд за 4 года не создавал точки восстановления. Придется перестанавливать систему((

Ответить

# realfiddy

–1

WSJ
что это за хуйня

Ответить

# realfiddy

#
–1

ясно, республиканская помойка

Ответить

bor_vn

#
0

Которая даже 1 статью не даёт почитать, требует $

Ответить

АТВ

–1

Кажется, шуточки про Американский автономный район становятся реальностью. Сейчас ещё с Китаем замирится и смогут реднеки покупать вновь сяоми, которые лудше

Ответить

Andrey Karpov

0

При всех минусах Трампа он был прекрасен тем, что его интересовала только экономика и своя страна. Демократы опять полезут с войнами и насаждением «демократии» везде.

Ответить

solawind

Andrey
0

Ну, они все же не "везде" лезут, а в страны с развитой диктатурой и сапогом у населения в жопе. Не надо до уровня 1го канала опускаться

Ответить

Классический Либерал

solawind
1

And oil

Ответить

solawind

Классический
0

Почему то туда где oil в основном Россия лезет. И уж точно не ради помощи населению

Ответить

Классический Либерал

solawind
0

Хз про это, но я Рашку и не хвалил. Все пидарасы

Ответить

Andrey Karpov

solawind
0

Можно думать так, а можно думать про экспансию и марионеточные правительства, которые пускают американский бизнес

Ответить

Jesus Surfer

0

Стену сносить будет?)

Ответить

Люц Шнайдер

0

О! Нормального деда выбрали, а то я уже переживать начал.

Ответить

bor_vn

0

Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — приостановка выхода США из ВОЗ

Если отменяет приостановку, значит будут выходить из ВОЗ.
Странно, я думал, что только Трамп на ВОЗ хейтил. Этот тоже получается?

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Надеюсь, голосовавшие за демократов довольны!

Ответить

Генетический теркин30см

0

Байден не забыл, что он китайская подстилка.

Ответить

YeezySpace

0

Вся суть демократов, обвиняют Трампа в коронавирусе, отменяют выход из ВОЗ (которая до последнего говорила, что ничего страшного в коронавирусе нет, при том, что она должна была в первую очередь смотреть за ситуацией ибо такие донаты именно ВОЗ получает).

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