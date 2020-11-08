Он также хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату

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Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, лидер демократов планирует отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющей остаться в стране людям, незаконно привезённым в США в детстве.

8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.