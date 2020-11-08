WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — приостановка выхода США из ВОЗ Материал редакции
Он также хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату
Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, лидер демократов планирует отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющей остаться в стране людям, незаконно привезённым в США в детстве.
8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
Да, щас самое время завезти побольше мусульман. Европа не даст соврать.
У Америки очень строгие проверки для мигрантов, особенно оттуда. Просто Трамп вообще запретил оттуда приезжать, а раньше было разрешено с проверками. Как в Европе не будет.
Очень строгие. Чеченец может приехать и марафон взорвать, а нижегородец в гости- хуй там.
Дык проверки ввели как раз после этой хуйни. Плюс если сравнить с количеством нормальных законопослушных мигрантов, это мизер.
в арзамасе был подкаст, советую послушать. про мигрантов. там и говорят о то что мигранты в большинстве своем законопослушные (подкаст называется Криминология)
У мигрантов в США ниже уровень преступности, чем у коренного населения.
я давно слушал, если правильно помню там исследования именно из сша.
Воз, организация по борьбе с короной, ввоз и ебля детей и так далее
Ещё бы дожил до неё.
Кто "первая президентка"?
Эти указы реально дурацкие, кроме органичения иммиграции муслимов
Продолжить финансировать ублюдочную китайскую ВОЗ, которая говорила что в ковиде нет ничего страшного и маски не помогают, не носите их?
И легализация нелегалов тоже хорошая идея? Замещение белого населения латиносами это хорошо?
И легализация нелегалов тоже хорошая идея?
Да.
Замещение белого населения латиносами это хорошо?
Если белое население не хочет, чтобы его замещали - пусть плодится, а не долбит друг друга в очко
Предыдущий паркур
Увы, но в очко сейчас долбятся и латиносы
белым будто делать нечего, кроме как детей рожать
Тогда остаётся только вымереть)
Белый вьбеывают на работе как ты в комментариях - то есть каждый день. Что б черножопые получали пособие
Им некогда детей рожать, нужно много работать, чтобы нига получил свой велфер
А у тебя память как у рыбки? События годовалой давности это что-то из прекрасного далека?
Неясный рубин
Ооо, перепись читателей анонимных тилихрам каналов с аналитикой подвезли :3
Так потом эти же латиносы и прочие люмпены это голоса на выборах. А то что они беспорядки поустраивали и пограбили магазины, это путь бизнес разгребает.
Что конкретно дурацкое? Липовое соглашение об экологии, суть которого "плати", финансирование китайской ВОЗ?
финансирование китайской ВОЗ
Какую-то беспруфную хуйню подхватили и как попугаи спамят ей из треда в тред.
Весь мир сейчас разгребает последствие китайского умалчивания и скрытности. И ВОЗ активно в этом помогала Китаю. Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая, вместо этого они молчали и разносили инфекцию по миру. И до сих пор пока нет дня Китая наказания, санкций, выплат компенсаций.
ВОЗ не имеет полномочий закрывать на карантин города, районы, страны. Он может выдать рекомендации и прогнозы правительствам стран. Санкции за вспышки болезней звучит как полная популисткая ересь. Кто больше разнес инфекцию китайцы или итальянцы ещё большой вопрос, например.
И ВОЗ активно в этом помогала Китаю.
Каким образом?
И до сих пор пока нет дня Китая наказания
Тут согласен. По пять ударов розгами по жопе каждому китайцу! Клоуны, блять.
Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая
Это вряд ли, коронавирус в Европе ещё в конце осени появился, когда в самом Китае ещё даже никто не подозревал ни о чём
Липовое соглашение об экологии
Чего оно липовое? выбросы нужно сокращать, это ясно как день
А ВОЗ нужно реформировать, если всё реально так плохо, а не дверью хлопать как истеричка
Уже невозможно остановить потепление, даже если остановить все выбросы.
Неясный рубин
Уже невозможно остановить ядерную войну, даже если уничтожить все ракеты!
запрет на иммиграцию, нацеленный на ряд стран с мусульманским большинством
Главное карикатуристов предупредить заранее и учителей
Нормативный франт
И дома высокие не строить
Хотел ляпнуть, что у американцев нет таких журналов, но вспомнил MAD.
Окей, в SPY vs SPY оба шпиона будут белыми
И железного человека переснять надо, а то он уже в 1й части неполиткорректно оскорбляет чувства будущих граждан страны
Дисней сделает плашку, что в фильме использовались цисгендерные белые актеры из-за предрассудков при создании фильма
Предыдущий паркур
Стену снесут за пять минут
Что не сделаешь ради буррито
Технологический парфюмер
Это по части другого человека 😂
Надеюсь что он проверил доступность такой опции
Предыдущий паркур
Упс, Дональд за 4 года не создавал точки восстановления. Придется перестанавливать систему((
WSJ
что это за хуйня
ясно, республиканская помойка
Кажется, шуточки про Американский автономный район становятся реальностью. Сейчас ещё с Китаем замирится и смогут реднеки покупать вновь сяоми, которые лудше
При всех минусах Трампа он был прекрасен тем, что его интересовала только экономика и своя страна. Демократы опять полезут с войнами и насаждением «демократии» везде.
And oil
Почему то туда где oil в основном Россия лезет. И уж точно не ради помощи населению
Можно думать так, а можно думать про экспансию и марионеточные правительства, которые пускают американский бизнес
Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — приостановка выхода США из ВОЗ
Если отменяет приостановку, значит будут выходить из ВОЗ.
Странно, я думал, что только Трамп на ВОЗ хейтил. Этот тоже получается?
Вся суть демократов, обвиняют Трампа в коронавирусе, отменяют выход из ВОЗ (которая до последнего говорила, что ничего страшного в коронавирусе нет, при том, что она должна была в первую очередь смотреть за ситуацией ибо такие донаты именно ВОЗ получает).