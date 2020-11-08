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Артём Мазанов
10 734

WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — выход США из ВОЗ Материал редакции

Он также хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату

126 комментариев
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Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, лидер демократов планирует отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющей остаться в стране людям, незаконно привезённым в США в детстве.

8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

#новости #выборывсша2020 #байден #политика

Спасибо за наводку Semen Semenov
Артём Мазанов PLUS
+154 566
И это не новость ИА «Панорама»
8
38
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126 комментариев
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Просто Тимуррр

124

Да, щас самое время завезти побольше мусульман. Европа не даст соврать.

Ответить

Классический Либерал

Просто
1

У Америки очень строгие проверки для мигрантов, особенно оттуда. Просто Трамп вообще запретил оттуда приезжать, а раньше было разрешено с проверками. Как в Европе не будет.

Ответить

Sergey Smirnov

Классический
40

Очень строгие. Чеченец может приехать и марафон взорвать,  а нижегородец в гости- хуй там. 

Ответить

Классический Либерал

Sergey
7

Дык проверки ввели как раз после этой хуйни. Плюс если сравнить с количеством нормальных законопослушных мигрантов, это мизер.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Классический
10

в арзамасе был подкаст, советую послушать. про мигрантов. там и говорят о то что мигранты в большинстве своем законопослушные (подкаст называется Криминология)

Ответить

Классический

Zeynal
0

У мигрантов в США ниже уровень преступности, чем у коренного населения.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Классич…
1

я давно слушал, если правильно помню там исследования именно из сша. 

Ответить

Alexey Snooker

Классич…
0

У мигрантов в США ниже уровень преступности, чем у коренного населения.

Троль, ясно.

Ответить

Alexey Krylov

Классич…
0

Смотря у каких. Если у понаехов из Мексики, то как раз таки больше. Если не брать конечно в расчëт гетто. 

Ответить

Мощный Каковощи

Классич…
0

Ухаха. Советую начать смотреть 4 сезон Фарго. Вот прям первая серия это ответ на ваш пост

Ответить

Мощный Каковощи

Sergey
0

Его кстати оправдали

Ответить

Alexey Snooker

Классический
1

У Америки очень строгие проверки для мигрантов, особенно оттуда.

Взрывы на Бостонском марафоне
Взрывы на Бостонском марафоне — террористический акт, произошедший 15 апреля 2013 года на финише…
ru.wikipedia.org
Ответить

Олег Брюханов

Классический
0

Как в Европе не будет

Твердо и чотко! 

Ответить

Baileys

Классический
–1

Скриню

Ответить

Инженерный кот

70

Сделать америку снова куколдной.

Ответить

Baileys

Инженерный
3
Ответить

Alien Alien

Инженерный
2

Воз, организация по борьбе с короной, ввоз и ебля детей и так далее

Ответить

Значимый паркур

Инженерный
1

Я не совсем понял, ты этому рад или нет?

Ответить

Ху Эмай

33

Короче, решил отморозить уши назло бабушке

Ответить

Ваша Закладко

Ху
1

камале

Ответить

alexferman

–2

Эти указы реально дурацкие, кроме органичения иммиграции муслимов

Ответить

Алексей Кучер

alexferman
67

Продолжить финансировать ублюдочную китайскую ВОЗ, которая говорила что в ковиде нет ничего страшного и маски не помогают, не носите их?

И легализация нелегалов тоже хорошая идея? Замещение белого населения латиносами это хорошо?

Ответить

alexferman

Алексей
–39

И легализация нелегалов тоже хорошая идея?

Да.

Замещение белого населения латиносами это хорошо?

Если белое население не хочет, чтобы его замещали - пусть плодится, а не долбит друг друга в очко

Ответить

Предыдущий паркур

alexferman
15

Увы, но в очко сейчас долбятся и латиносы

Ответить

alexferman

Предыдущий
8

Ну и хорошо, чего белым бояться тогда

Ответить

So Dope

alexferman
14

Им некогда детей рожать, нужно много работать, чтобы нига получил свой велфер

Ответить

Дарья Гременкова

alexferman
2

белым будто делать нечего, кроме как детей рожать

Ответить

alexferman

Дарья
1

Тогда остаётся только вымереть)

Ответить

Кирилл Канищев

alexfer…
9

Белый вьбеывают на работе как ты в комментариях - то есть каждый день. Что б черножопые получали пособие

Ответить

Иван Иванович

Кирилл
0

А белому не будут платить пособие, если он не будет работать?

Ответить

Alexey Snooker

Иван
0

Белый не готов сидеть на пособии в 500$ и торговать травой 

Ответить

Иван Иванович

Alexey
0

Какие глупые тогда

Ответить

anvarich

Алексей
3

А пруф про воз, нестрашный ковид и маски будут?

Ответить

Артемий Исламов

anvarich
5

А у тебя память как у рыбки? События годовалой давности это что-то из прекрасного далека? 

Ответить

Ваша Закладко

Артемий
0

кэш как у рыбки

Ответить

anvarich

Артемий
0

Пруфов не будет я так понимаю? Отлично чо

Ответить

Антон Т

anvarich
2

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения средств защиты на лице. Так в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ, в которых констатировалось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, "так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей". Тогда их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих.

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует…
ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем
www.interfax.ru
Ответить

alexferman

Антон
0

Технически всё верно, просто человек может не знать что заражён и разносить вирус

Ответить

Алексей Куликов

Алексей
4

Так потом эти же латиносы и прочие люмпены это голоса на выборах. А то что они беспорядки поустраивали и пограбили магазины, это путь бизнес разгребает.

Ответить

Предыдущий паркур

Алексей
1

Латиносы - это не негры

Ответить

ouxen

Предыдущий
1

аксиома эскобара

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
0

хороший тост 

за легализацию нелегалов

Ответить

ouxen

Ваша
3

за депортацию

Ответить

Ваша Закладко

ouxen
2

тоже вариант 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алексей
0

Голоса на выборах за республиканцев

Ответить

Неясный рубин

Алексей
3

Ооо, перепись читателей анонимных тилихрам каналов с аналитикой подвезли :3

Ответить

Ваша Закладко

Неясный
0

потому что тут QA идёт

Ответить

Собственный Мурод

Алексей
1

Пиздец на тж мракобесов и нациков, оказывается.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Алексей
0

А зачем тебе белое население? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Алексей
0

Представляю как ныли когда в США немцы с ирландцами набегали.

Ответить

Алексей Куликов

alexferman
8

Что конкретно дурацкое? Липовое соглашение об экологии, суть которого "плати", финансирование китайской ВОЗ?

Ответить

Образовательный татарин

Алексей
5

финансирование китайской ВОЗ

Какую-то беспруфную хуйню подхватили и как попугаи спамят ей из треда в тред.

Ответить

Алексей Куликов

Образовательный
11

Весь мир сейчас разгребает последствие китайского умалчивания и скрытности. И ВОЗ активно в этом помогала Китаю. Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая, вместо этого они молчали и разносили инфекцию по миру. И до сих пор пока нет дня Китая наказания, санкций, выплат компенсаций.

Ответить

anvarich

Алексей
20

ВОЗ не имеет полномочий закрывать на карантин города, районы, страны. Он может выдать рекомендации и прогнозы правительствам стран. Санкции за вспышки болезней звучит как полная популисткая ересь. Кто больше разнес инфекцию китайцы или итальянцы ещё большой вопрос, например. 

Ответить

Образовательный татарин

Алексей
8

И ВОЗ активно в этом помогала Китаю.

Каким образом?

  И до сих пор пока нет дня Китая наказания

Тут согласен. По пять ударов розгами по жопе каждому китайцу! Клоуны, блять.

Ответить

alexferman

Алексей
–3

Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая

Это вряд ли, коронавирус в Европе ещё в конце осени появился, когда в самом Китае ещё даже никто не подозревал ни о чём

Ответить

Валентин

alexfer…
5

про ВОЗ я вообще не понимаю, там же явно Трамп обосрался. Получилось так, что ВОЗ не оценил опасность короны и в начале сказал, что все норм, но потом начал бить тревогу, ч это же время Трамп заявил, что это все хуйня и никаких сер вводить не будет, а когда понял, что в стране пиздец, онтслился и обвинил во всем ВОЗ, хотя на тот момент ВОЗ уже топил за жесткие меры и т. д.
Просто решил скинуть ответственность с себя, на ВОЗ

Ответить

Валентин

alexfer…
–1

ты в каждом комментарии прав, а задизлайкали дэбилы! яне сарказм

Ответить

alexferman

Алексей
10

Липовое соглашение об экологии

Чего оно липовое? выбросы нужно сокращать, это ясно как день

А ВОЗ нужно реформировать, если всё реально так плохо, а не дверью хлопать как истеричка

Ответить

Евгений Шухов

alexferman
–6

Уже невозможно остановить потепление, даже если остановить все выбросы.

Ответить

Неясный рубин

Евгений
6

Уже невозможно остановить ядерную войну, даже если уничтожить все ракеты!

Ответить

Andrew Sychev

Неясный
3

Когда они запущены 

Ответить

alexferman

Евгений
2

О том чтобы остановить потепление речи и не идёт, этот фарш невозможно провернуть обратно, Парижское соглашение - попытка удержать потепление в рамках ТЕРПИМОГО, чтобы обойтись без второго переселения народов

Ответить

Bot Bobs

alexferman
0

Глобального потепления не существует.

Ответить

Холодный ГОСТ

alexferman
0

выбросы нужно сокращать, это ясно как день

Не знаю, чего там насчет Китая, а вот, например,  Россия по Парижскому соглашению:
По Парижскому соглашению, Россия должна достичь к 2030 г. выбросов парниковых газов не более 70% от уровня 1990 г. В 2018 г. уровень выбросов парниковых газов из России соcтавил 52% от уровня 1990 г

Подвох чуешь?

Ответить

alexferman

Холодный
0

Какой подвох? нельзя будет ставить коптящие заводы и кочегарки? очень печально для промышленников, лол, придётся им раскошелиться на обновление производства и на фильтры

Ответить

Холодный ГОСТ

alexfer…
0

Какой подвох?

В том, что де-факто Россия уже выполнила "соглашение" на момент принятия потому что за точку отсчета была выбрана высокая база.

Ответить

alexferman

Холодный
0

Ну и хорошо что выполнила, ты что сказать хочешь?

Ответить

Холодный ГОСТ

alexfer…
0

В том, что некоторые страны не должны нихуя делать, но не потому что они сегодня мало коптят. Или Китай с его 13летней отсрочкой?
Вот поэтому это соглашение и является липовым.

Ответить

alexferman

Холодный
0

но не потому что они сегодня мало коптят

Но ведь именно поэтому. Россия даже при СССР коптила намного меньше нынешних США и уж тем более Китая

Ответить

Холодный ГОСТ

alexfer…
0

Но ведь именно поэтому.

4-5 место в мире это много. Да это меньше США/Китая, но больше почти всех остальных.

Ответить

alexferman

Холодный
0

Может надо было заключать более жёсткое соглашение, да

Ответить

Вова А.

29

запрет на иммиграцию, нацеленный на ряд стран с мусульманским большинством

Главное карикатуристов предупредить заранее и учителей

Ответить

Нормативный франт

Вова
9

И дома высокие не строить

Ответить

Вова А.

Нормативный
3

По два дома рядом

Ответить

Предыдущий паркур

Вова
0

Хотел ляпнуть, что у американцев нет таких журналов, но вспомнил MAD.
Окей, в SPY vs SPY оба шпиона будут белыми

Ответить

Вова А.

Предыдущий
3

И железного человека переснять надо, а то он уже в 1й части неполиткорректно оскорбляет чувства будущих граждан страны

Ответить

Предыдущий паркур

Вова
7

Дисней сделает плашку, что в фильме использовались цисгендерные белые актеры из-за предрассудков при создании фильма

Ответить

Арсений Томилов

29

Ещё бы дожил до неё.

Ответить

Вова А.

Арсений
–1

Ну будет 1я президентка тогда, что тоже неплохо, хотя бы пободрее

Ответить

Посторонний

Вова
0

Кто "первая президентка"?

Ответить

Джон Титор

Посторонний
4

Камала Харрис

Ответить

Alexey Krylov

Джон
0

Как бы делов не наворотила там. 

Ответить

Andrey Karpov

12

При всех минусах Трампа он был прекрасен тем, что его интересовала только экономика и своя страна. Демократы опять полезут с войнами и насаждением «демократии» везде.

Ответить

solawind

Andrey
3

Ну, они все же не "везде" лезут, а в страны с развитой диктатурой и сапогом у населения в жопе. Не надо до уровня 1го канала опускаться

Ответить

Классический Либерал

solawind
9

And oil

Ответить

solawind

Классический
0

Почему то туда где oil в основном Россия лезет. И уж точно не ради помощи населению

Ответить

Классический Либерал

solawind
3

Хз про это, но я Рашку и не хвалил. Все пидарасы

Ответить

Михаил Зеленин

Классический
0

Но если страна с америкой дружит, то можно и закрыть на все глаза, как с Саудовской Аравией  и Катаром, даже если они финансируют террористов 

Ответить

Andrey Karpov

solawind
2

Можно думать так, а можно думать про экспансию и марионеточные правительства, которые пускают американский бизнес

Ответить

thetrickster

solawind
2

Может и так, только после вмешательства этой стране пизда лет на 20-30. Диктатор быстрее сдохнет и без войны.

Ответить

Иван Иванович

solawind
1

И оставляют после себя эти страны в состоянии средневековья

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Andrey
0

Что-то пропагандоны и во время Трампа везде видели руку США

Ответить

Argumenta Ambigua

6

Надеюсь что он проверил доступность такой опции

Ответить

Предыдущий паркур

Argumenta
4

Упс, Дональд за 4 года не создавал точки восстановления. Придется перестанавливать систему((

Ответить

Низкий рак

5

Ты ещё стену снести

Ответить

alexferman

Низкий
3
Ответить

Геологический Денис

Низкий
1

И поставь пулеметы.

Ответить

Предыдущий паркур

Низкий
0

Стену снесут за пять минут

Ответить

Вова А.

Предыдущий
0

Что не сделаешь ради буррито

Ответить

Предыдущий паркур

Вова
3

И начос

Ответить

Технологический парфюмер

Низкий
0

Это по части другого человека 😂

Ответить

Андрей

Технологический
0

Уотерса что ли? хотя Трамп вроде так и не построил никакую стену?

Ответить

Emile Zäkiev

Низкий
0

ломай, ломай 
Мы же миллионеры
Еще построим

Ответить

bor_vn

4

Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — приостановка выхода США из ВОЗ

Если отменяет приостановку, значит будут выходить из ВОЗ.
Странно, я думал, что только Трамп на ВОЗ хейтил. Этот тоже получается?

Ответить

Генетический теркин30см

2

Байден не забыл, что он китайская подстилка.

Ответить

YeezySpace

2

Вся суть демократов, обвиняют Трампа в коронавирусе, отменяют выход из ВОЗ (которая до последнего говорила, что ничего страшного в коронавирусе нет, при том, что ВОЗ в первую очередь должны смотреть за ситуацией ибо такие донаты именно ВОЗ получает).

Ответить

конгруэ́нтный

2

"снять запрет на въезд из мусульманских" дада самое время

Ответить

# realfiddy

–1

WSJ
что это за хуйня

Ответить

# realfiddy

#
–1

ясно, республиканская помойка

Ответить

bor_vn

#
1

Которая даже 1 статью не даёт почитать, требует $

Ответить

Dmitri

bor_vn
1

Это косвенный показатель качественной журналистики.
Бесплатно можно любую помойку читать, но за то, что ты это прочитаешь заплатит кто-то заинтересованный в этом.

Ответить

Emile Zäkiev

#
0

ты не туда воюешь, это либерашья помойка была всю дорогу тащемто
лол

Ответить

АТВ

0

Кажется, шуточки про Американский автономный район становятся реальностью. Сейчас ещё с Китаем замирится и смогут реднеки покупать вновь сяоми, которые лудше

Ответить

Люц Шнайдер

–3

О! Нормального деда выбрали, а то я уже переживать начал.

Ответить

Emile Zäkiev

Люц
1

(((нормального))) деда для (((Люца Шнайдера))) конечно же

Ответить

Люц Шнайдер

Emile
0

Иди клеем дыши.

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Надеюсь, голосовавшие за демократов довольны!

Ответить

Открытый Вопрос

1

ну вот, понеслось
он ещё ж не президент
ещё же не 20 января
новый год по китайскому календарю рано ещё праздновать
а где-то уже делят новогодние подарки и прочие денежные средства похоже

Ответить

Jesus Surfer

0

Стену сносить будет?)

Ответить

ouxen

Jesus
0

вконтакте если только дуров вернет

Ответить

Антон Лисин

0

Выборы у н х, а у нас валюта вверх поползла.

Ответить

Мимокрокодил

0

Жители межледниковья едва выбравшись из little ice age снижают выбросы СО2. Беды с башкой

Ответить

Alex Macher

0

Дайте деду до марта дожить, или когда там иннагурация

Ответить

web-watcher

–1

RJ (Racist Journal) снова расставляет акценты, подчеркивая только этот момент из статьи WP

Ответить

Emile Zäkiev

web-watcher
0

@шахтёр оскорбление всех пользователей

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Комментарии

пепси

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