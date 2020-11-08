WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — выход США из ВОЗ Материал редакции
Он также хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату
Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, лидер демократов планирует отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющей остаться в стране людям, незаконно привезённым в США в детстве.
8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
Да, щас самое время завезти побольше мусульман. Европа не даст соврать.
У Америки очень строгие проверки для мигрантов, особенно оттуда. Просто Трамп вообще запретил оттуда приезжать, а раньше было разрешено с проверками. Как в Европе не будет.
Очень строгие. Чеченец может приехать и марафон взорвать, а нижегородец в гости- хуй там.
Дык проверки ввели как раз после этой хуйни. Плюс если сравнить с количеством нормальных законопослушных мигрантов, это мизер.
в арзамасе был подкаст, советую послушать. про мигрантов. там и говорят о то что мигранты в большинстве своем законопослушные (подкаст называется Криминология)
У мигрантов в США ниже уровень преступности, чем у коренного населения.
я давно слушал, если правильно помню там исследования именно из сша.
У мигрантов в США ниже уровень преступности, чем у коренного населения.
Троль, ясно.
Смотря у каких. Если у понаехов из Мексики, то как раз таки больше. Если не брать конечно в расчëт гетто.
Ухаха. Советую начать смотреть 4 сезон Фарго. Вот прям первая серия это ответ на ваш пост
У Америки очень строгие проверки для мигрантов, особенно оттуда.
Воз, организация по борьбе с короной, ввоз и ебля детей и так далее
Короче, решил отморозить уши назло бабушке
Эти указы реально дурацкие, кроме органичения иммиграции муслимов
Продолжить финансировать ублюдочную китайскую ВОЗ, которая говорила что в ковиде нет ничего страшного и маски не помогают, не носите их?
И легализация нелегалов тоже хорошая идея? Замещение белого населения латиносами это хорошо?
И легализация нелегалов тоже хорошая идея?
Да.
Замещение белого населения латиносами это хорошо?
Если белое население не хочет, чтобы его замещали - пусть плодится, а не долбит друг друга в очко
Предыдущий паркур
Увы, но в очко сейчас долбятся и латиносы
Им некогда детей рожать, нужно много работать, чтобы нига получил свой велфер
белым будто делать нечего, кроме как детей рожать
Тогда остаётся только вымереть)
Белый вьбеывают на работе как ты в комментариях - то есть каждый день. Что б черножопые получали пособие
А белому не будут платить пособие, если он не будет работать?
Белый не готов сидеть на пособии в 500$ и торговать травой
А у тебя память как у рыбки? События годовалой давности это что-то из прекрасного далека?
Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения средств защиты на лице. Так в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ, в которых констатировалось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, "так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей". Тогда их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих.
Технически всё верно, просто человек может не знать что заражён и разносить вирус
Так потом эти же латиносы и прочие люмпены это голоса на выборах. А то что они беспорядки поустраивали и пограбили магазины, это путь бизнес разгребает.
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Латиносы - это не негры
аксиома эскобара
хороший тост
за легализацию нелегалов
Неясный рубин
Ооо, перепись читателей анонимных тилихрам каналов с аналитикой подвезли :3
Что конкретно дурацкое? Липовое соглашение об экологии, суть которого "плати", финансирование китайской ВОЗ?
финансирование китайской ВОЗ
Какую-то беспруфную хуйню подхватили и как попугаи спамят ей из треда в тред.
Весь мир сейчас разгребает последствие китайского умалчивания и скрытности. И ВОЗ активно в этом помогала Китаю. Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая, вместо этого они молчали и разносили инфекцию по миру. И до сих пор пока нет дня Китая наказания, санкций, выплат компенсаций.
ВОЗ не имеет полномочий закрывать на карантин города, районы, страны. Он может выдать рекомендации и прогнозы правительствам стран. Санкции за вспышки болезней звучит как полная популисткая ересь. Кто больше разнес инфекцию китайцы или итальянцы ещё большой вопрос, например.
И ВОЗ активно в этом помогала Китаю.
Каким образом?
И до сих пор пока нет дня Китая наказания
Тут согласен. По пять ударов розгами по жопе каждому китайцу! Клоуны, блять.
Эпидемию можно было задушить почти год назад в рамках отдельных провинций Китая
Это вряд ли, коронавирус в Европе ещё в конце осени появился, когда в самом Китае ещё даже никто не подозревал ни о чём
про ВОЗ я вообще не понимаю, там же явно Трамп обосрался. Получилось так, что ВОЗ не оценил опасность короны и в начале сказал, что все норм, но потом начал бить тревогу, ч это же время Трамп заявил, что это все хуйня и никаких сер вводить не будет, а когда понял, что в стране пиздец, онтслился и обвинил во всем ВОЗ, хотя на тот момент ВОЗ уже топил за жесткие меры и т. д.
Просто решил скинуть ответственность с себя, на ВОЗ
Липовое соглашение об экологии
Чего оно липовое? выбросы нужно сокращать, это ясно как день
А ВОЗ нужно реформировать, если всё реально так плохо, а не дверью хлопать как истеричка
Уже невозможно остановить потепление, даже если остановить все выбросы.
Неясный рубин
Уже невозможно остановить ядерную войну, даже если уничтожить все ракеты!
О том чтобы остановить потепление речи и не идёт, этот фарш невозможно провернуть обратно, Парижское соглашение - попытка удержать потепление в рамках ТЕРПИМОГО, чтобы обойтись без второго переселения народов
Холодный ГОСТ
выбросы нужно сокращать, это ясно как день
Не знаю, чего там насчет Китая, а вот, например, Россия по Парижскому соглашению:
По Парижскому соглашению, Россия должна достичь к 2030 г. выбросов парниковых газов не более 70% от уровня 1990 г. В 2018 г. уровень выбросов парниковых газов из России соcтавил 52% от уровня 1990 г
Подвох чуешь?
Какой подвох? нельзя будет ставить коптящие заводы и кочегарки? очень печально для промышленников, лол, придётся им раскошелиться на обновление производства и на фильтры
Какой подвох?
В том, что де-факто Россия уже выполнила "соглашение" на момент принятия потому что за точку отсчета была выбрана высокая база.
Ну и хорошо что выполнила, ты что сказать хочешь?
В том, что некоторые страны не должны нихуя делать, но не потому что они сегодня мало коптят. Или Китай с его 13летней отсрочкой?
Вот поэтому это соглашение и является липовым.
но не потому что они сегодня мало коптят
Но ведь именно поэтому. Россия даже при СССР коптила намного меньше нынешних США и уж тем более Китая
Но ведь именно поэтому.
4-5 место в мире это много. Да это меньше США/Китая, но больше почти всех остальных.
запрет на иммиграцию, нацеленный на ряд стран с мусульманским большинством
Главное карикатуристов предупредить заранее и учителей
Нормативный франт
И дома высокие не строить
Хотел ляпнуть, что у американцев нет таких журналов, но вспомнил MAD.
Окей, в SPY vs SPY оба шпиона будут белыми
И железного человека переснять надо, а то он уже в 1й части неполиткорректно оскорбляет чувства будущих граждан страны
Дисней сделает плашку, что в фильме использовались цисгендерные белые актеры из-за предрассудков при создании фильма
Ещё бы дожил до неё.
Кто "первая президентка"?
Камала Харрис
При всех минусах Трампа он был прекрасен тем, что его интересовала только экономика и своя страна. Демократы опять полезут с войнами и насаждением «демократии» везде.
And oil
Почему то туда где oil в основном Россия лезет. И уж точно не ради помощи населению
Но если страна с америкой дружит, то можно и закрыть на все глаза, как с Саудовской Аравией и Катаром, даже если они финансируют террористов
Можно думать так, а можно думать про экспансию и марионеточные правительства, которые пускают американский бизнес
Может и так, только после вмешательства этой стране пизда лет на 20-30. Диктатор быстрее сдохнет и без войны.
Надеюсь что он проверил доступность такой опции
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Упс, Дональд за 4 года не создавал точки восстановления. Придется перестанавливать систему((
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Стену снесут за пять минут
Что не сделаешь ради буррито
Технологический парфюмер
Это по части другого человека 😂
Байден намерен отменить ряд указов Трампа после инаугурации, среди них — приостановка выхода США из ВОЗ
Если отменяет приостановку, значит будут выходить из ВОЗ.
Странно, я думал, что только Трамп на ВОЗ хейтил. Этот тоже получается?
Вся суть демократов, обвиняют Трампа в коронавирусе, отменяют выход из ВОЗ (которая до последнего говорила, что ничего страшного в коронавирусе нет, при том, что ВОЗ в первую очередь должны смотреть за ситуацией ибо такие донаты именно ВОЗ получает).
WSJ
что это за хуйня
ясно, республиканская помойка
Кажется, шуточки про Американский автономный район становятся реальностью. Сейчас ещё с Китаем замирится и смогут реднеки покупать вновь сяоми, которые лудше
О! Нормального деда выбрали, а то я уже переживать начал.
(((нормального))) деда для (((Люца Шнайдера))) конечно же
ну вот, понеслось
он ещё ж не президент
ещё же не 20 января
новый год по китайскому календарю рано ещё праздновать
а где-то уже делят новогодние подарки и прочие денежные средства похоже
Стену сносить будет?)
Жители межледниковья едва выбравшись из little ice age снижают выбросы СО2. Беды с башкой
RJ (Racist Journal) снова расставляет акценты, подчеркивая только этот момент из статьи WP