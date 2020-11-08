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Артём Мазанов
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Байден обратился к нации и пообещал быть президентом, который будет «не разделять, а объединять». Расшифровка обращения Материал редакции

По словам лидера демократов, он понимает разочарование сторонников Трампа, но сейчас следует «дать друг другу шанс».

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Джо Байден Фото Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на митинге в Уилмингтоне (штат Делавэр) обратился к нации после предварительных данных о своей победе. Выйдя из-за кулис, 77-летний Байден пробежал несколько метров до трибуны, где выступление завершила кандидат в вице-президенты Камилла Харрис.

TJ приводит расшифровку обращения.

Джо Байден
кандидат в президенты от Демократической партии

Мои сограждане-американцы, люди нашего народа высказались. Они принесли нам чистую победу, убедительную победу. Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов, когда-либо поданных за кандидата в президенты этой страны — 74 миллиона. Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять. Тем, кто видит не красные и синие штаты, а Соединённые Штаты. И тем, кто будет будет работать от всего сердца, чтобы завоевать доверие всего народа. Для кого Америка — это люди. Этим и займется наша администрация.

Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — её средний класс — и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире. Для меня честь, что столько американцев проголосовали за это видение. Теперь наша задача воплотить его в реальность.

Как я уже неоднократно говорил, я — муж Дилл. Я не был бы здесь без любви и постоянной поддержки Джилл, Хантера, Эшли, всех наших внуков и их супругов, и всей нашей семьи. Они — моё сердце. Джилл — мама военных и педагог. Она посвятила всю свою жизнь образованию, но преподавание — это не только то, чем она занимается, но и то, кем она является. Для американских педагогов это великий день: один из вас будет в Белом доме. Джилл станет великой первой леди.

Для меня будет честью работать вместе с фантастическим вице-президентом Камалой Харрис. Она войдёт в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на национальный пост в этой стране. Это давно должно было произойти, и сегодня мы вспоминаем тех, кто так упорно боролся за это в течение многих лет. Камала, Дуглас (Дуглас Эмхофф, муж Камалы Харрис, — прим TJ), хотите вы того или нет, вы — наша семья. Вы стали почетными Байденами, и выхода уже нет.

Особую благодарности от нации заслуживают волонтёры, которые работали на избирательных участках в разгар этой пандемии и представители местных избирательных комиссией. Я обязан всем членам моей команды и всем тем, кто работал ради того, чтобы этот момент настал.

Обращаюсь ко всем, кто поддерживал нас: я горжусь проведенной кампанией. Я горжусь коалицией, которую мы создали — самой широкой и разнообразной в истории. Демократы, республиканцы и независимые. Прогрессивные, умеренные и консервативные. Молодые и старые. Из городов, пригородов или сельской местности. Геи, натуралы, трансгендеры. Белые, латиноамериканцы, азиаты и коренные американцы.

Когда моя кампания только начиналась, афроамериканское сообщество снова вступилось за меня. Они всегда прикрывают мою спину, а я буду прикрывать их. Я с самого начала говорил, что хочу, чтобы наша кампания представляла всю Америку, я думаю, что нам это удалось. Такой же я хочу видеть нашу администрацию.

Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть и услышать друг друга снова.

Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Мы не враги. Мы американцы. Библия учит нас, что всему свое время — время строить, время сеять и время жать. И время лечить, сейчас что самое время.

Сейчас, когда кампания закончилась — какова воля народа? В чём заключается наш мандат?

Я думаю, он заключается в следующем: американцы призвали нас объединить силы порядочности и справедливости, мобилизовать силы науки и надежды перед лицом великих битв нашего времени. Битвой за контроль над вирусом. Битвой за процветание. Битвой за обеспечение здоровья вашей семьи. Битвой за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в этой стране. Битвой за сохранение климата. Битвой за восстановление порядочности, защиту демократии и предоставление всем жителям этой страны равных возможностей.

Наша работа начинается с того, чтобы взять под контроль коронавирус. Мы не сможем восстановить нашу экономику, восстановить жизнеспособность или насладиться самыми драгоценными моментами жизни — объятиями с внуками, днями рождения, свадьбами, выпускными — пока мы не возьмём под контроль этот вирус. В понедельник я назначу группу ведущих учёных и экспертов в качестве советников по переходу власти, чтобы помочь привести в действие с 20 января 2021 года план Байдена-Харрис по коронавирусу. Этот план будет построен на научной основе, на сострадании, сочувствии и заботе. Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить пандемию вспять.

Я баллотировался как демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать так же усердно на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто голосовал против. Пусть эта мрачная эра демонизации в Америке начнёт заканчиваться— здесь и сейчас. Отказ демократов и республиканцев сотрудничать друг с другом — не во власти какой-то мистической и неподконтрольной нам силы. Это решение. И это наш выбор. И если мы можем решить не сотрудничать, то мы можем и обратное. И я считаю, что это часть мандата, выданного американским народом. Он хочет, чтобы мы сотрудничали.

Именно такой выбор я сделаю. И я призываю Конгресс — как демократов, так и республиканцев — сделать этот выбор вместе со мной. Американская история — это медленное, но неуклонное расширении возможностей. Не повторяйте ошибок: многие мечты слишком долго откладывались. Мы должны дать обещание каждому — независимо от их расы, этнической принадлежности, веры, идентичности или инвалидности. Америку всегда формировали переломные моменты — моменты в истории, когда мы принимали трудные решения о том, кто мы есть и кем хотим быть.

Линкольн в 1860 году пришёл для спасения союза. Рузвельт в 1932 году пообещал осаждённой стране новый курс. Кеннеди в 1960 году заложил новые границы. 12 лет назад Барак Обама вошёл в историю и сказал нам: «Да, мы можем».

Сейчас мы снова в переломном моменте. И у нас есть возможность победить отчаяние и построить нацию процветании и цели. Мы можем это сделать. Я знаю, что можем. Я давно говорю о битве за душу Америки. Мы должны восстановить душу Америки. Наша нация формируется постоянной борьбой между нашими лучшими ангелами и нашими самыми тёмными импульсами. Пришло время ангелам побеждать.

Сегодня весь мир наблюдает за Америкой. Я считают, что Америка — это маяк для всего мира. И мы ведём вперед не примером своей силы, а силой своего примера. Я всегда считал, что мы можем определить Америку одним словом: возможности. В Америке каждому должна быть дана возможность пойти настолько далеко, насколько позволят его мечты и данные Богом способности. Я верю в возможности этой страны. Мы всегда смотрим вперёд.

Впереди более свободная и справедливая Америка. Впереди Америка, которая создаёт рабочие места с достоинством и уважением. Впереди Америка, которая лечит такие болезни, как рак и болезнь Альцгеймера. Впереди Америка, которая никого не оставляет позади. Впереди Америка, которая никогда не сдаётся, никогда не сдаётся. Это великая нация. И мы хорошие люди. Это Соединенные Штаты Америки. И никогда не было ничего, чего бы мы не смогли сделать, если бы мы делали это вместе.

В последние дни кампании я думал о гимне, который много значит для меня и моей семьи, особенно для моего погибшего сына Бо. Он отражает веру, которая поддерживает меня и, как я считаю, поддерживает Америку. И я надеюсь, он позволит обеспечить некий комфорт и утешение для более чем 230 тысяч семей, которые потеряли своих близких из-за этого ужасного вируса. Я всем сердцем с вами. Надеюсь, этот гимн поддержит вас.

«И он поднимет тебя на орлиных крыльях,

Унесёт тебя на дыхании рассвета,

Заставит сиять, как солнце,

И удержит в ладонях Его рук».

Примечание: Байден говорит о религиозной песне американского композитора Майкла Джонкаса, основанной на 91 псалме, ветхозаветной книге Исход и Евангелии от Матфея. По мнению СМИ, таким образом он напомнил, что стал вторым в истории католиком, избранным на пост президента США.

И теперь вместе — на орлиных крыльях — мы приступаем к работе, к которой нас призвали Бог и история. С полным сердцем и твёрдыми руками, с верой в Америку и друг друга, с любовью к стране и жаждой справедливости, давайте будем нацией, которой, как мы знаем, мы можем быть. Единой нацией. Сильной нацией. Исцелённой нацией. Соединенными Штатами Америки. Да благословит вас Бог. И пусть Бог защитит наши войска.

#выборывсша2020 #политика #байден #сша

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49 комментариев
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Александр Добриневский

43

Выйдя из-за кулис, 77-летний Байден пробежал несколько метров до трибуны и умер

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Rodion Kutsaev

Александр
11

77-летний американец по здоровью это как 40-летний россиянин.

Ответить

ouxen

Rodion
0

то есть пор уже приставляться

Ответить

infinity one

Александр
1

Есть версия, что в этом и смысл

Ответить

Комплексный холод

infinity
0

Есть версия, что количество версий неограниченно ничем

Ответить

Wilz

Александр
–3

Упадет с лестницы, жидко обосрется, и умрет.

Ответить

Alexey Snooker

Wilz
0

Упадет с лестницы

и пернет

Ответить

Alexandr Strijov

29

Для меня будет честью работать вместе с фантастическим вице-президентом Камалой Харрис. Она войдёт в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на национальный пост в этой стране

Понятно, что в приоритете

Ответить

Anton Gostev

Alexandr
15

батя из Ямайки

мамка из Индии

чёрная

Ответить

ouxen

Anton
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Lian Niko

Anton
0

На вики население Ямайки описано так:

 Этно-расовый состав: африканцы 91,2 %, мулаты 6,2 %, другие 2,6 % (по переписи 2001 года).

Так что скорее всего чёрная. 

Ответить

Лунный Артем

Alexandr
6

А он белый мужчина президент. Главное вовремя бросить кость.

Ответить

ouxen

Лунный
0

хуле он такой старый

Ответить

Мария Казакова

Alexandr
0

Инклюзивность?

Ответить

alexferman

Мария
0

Ачивки, бессмысленые и беспощадные

Ответить

Кавказский Денис

32

первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на национальный пост в этой стране

мог бы сказать, что уверен, что она круто выполнит свою работу, но нет: надо сделать акцент на поле, расе и региональной принадлежности. расисты и сексисты против расизма и сексизма, всё как обычно

Ответить

Данила Ковальчук

Кавказский
0

Да. Ибо это действительно важно.

Ответить

Городской Слава

19

которые потеряли своих близких из-за этого ужасного вируса. Я всем сердцем с вами. Надеюсь, этот гимн поддержит вас. «И он поднимет тебя на орлиных крыльях, Унесёт тебя на дыхании рассвета, Заставит сиять, как солнце, И удержит в ладонях Его рук

Спасибо, помогло.

Ответить

solawind

18

 >Геи, натуралы, трансгендеры. Белые, латиноамериканцы, азиаты и коренные американцы.

В Барнауле напряглись.

Ответить

Igor Elfimov

10

чего у него столько планов. ему 77, он вообще до рождества дотянет?

Ответить

Тёма Смольянинов

0

Скиньте краткое содержание, лень читать

Ответить

Vladimir Ocherednoy

Тёма
29

Он заявил, что будет поддерживать всякие ништяки и резко против всякого говна

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

В принципе хорошая речь. Немного пафоса, здравого смысла и обещаний. Очень хочется надеется на компромисс между двумя партиями.
Линкольн в 1860 году пришёл для спасения союза. Рузвельт в 1932 году пообещал осаждённой стране новый курс. Кеннеди в 1960 году заложил новые границы. 12 лет назад Барак Обама вошёл в историю и сказал нам: «Да, мы можем».

И только один республиканец. Брух.

Ответить

Bot Bobs

Marhal_New
–3

Выборы украдены, какой компромисс?

Ответить

solawind

Bot
9

Все так, есть пруфы.

Ответить

Неверный блик

solawind
0

А почему американцы на видео в ватниках?

Ответить

Alexey Krylov

Marhal_New
0

Тогда демократы были другими. Современные типа Клинтон, Обамы, Байдена им и в подмëтки не годятся. 

Ответить

Anton Gostev

2

Они 4 года всех "не своих" называли нацистами, расистами, сексистами, насильниками, массшутерами итд, а сейчас внезапно будут объединять, а не разделять?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Anton
2

Кто ОНИ? 

Ответить

Anton Gostev

Marhal_New
1

Про-демократские СМИ, публичные лица, +/- каждый политический активист, топящий за демократов, через все акции, телики, соцсети, из каждого рупора.

Ответить

alexferman

Anton
0

Какой-то странный доёб, для демократических ассоциаций нормален плюрализм мнений, включая такие вот извращения

Ответить

Литературный Илья

Marhal_New
–1

Русские шовинисты, очевидно

Ответить

ouxen

2

Она войдёт в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на национальный пост в этой стране

какой пиздец, кто это вообщ такая, какой бэкграунд и достижения

Ответить

Многолетний браслет

ouxen
4

Её главные достоинства - раса и пол! Ты должен это уважать, грязный расист и сексист!

Ответить

Мария Казакова

ouxen
2

Угрожала тюрьмой бездомным матерям-одиночкам, принуждала школы сдавать детей-нелегалов в иммиграционные службы 

Ответить

infinity one

ouxen
2

Есть подозрения, что Байден "троянский конь".
А она воспользовавшись постом вице-премьера метит на пост первой женщины-президента. Бэкграунд вообще кринж.

Ответить

Структурный единорожек88

ouxen
0

Эта тьотя с 2к10 была генпрокурором Калифорнии

Ответить

ouxen

Структурный
0

где посадки

Ответить

Nikita Dolotov

0

Слава Б-у пуш прислали, а то бы пропустил обращение к нации.

Ответить

Rusyabrr .

Nikita
4

Слава Бушу?

Ответить

Многолетний браслет

Rusyabrr
0

Спасибо Бушу за пуши

Ответить

Методичка

1

 И пусть Бог защитит наши войска.

2021 будет жарким

Ответить

Комплексный холод

1

Начал читать, а потом понял, нахуй оно мне надо
Мало того что это речь политика, так ещё и политика который ни о чем лично для меня
Лучше качественный лонг прочту, а тут сразу в комменты
Редакции спасибо за работу!

Ответить

Артемий Исламов

–1

Как лихо вся эта БЛМ голытьба роет себе могилу, углубляя дно под дудку корпораций о том какие они угнетенные.  Они такие бедные потому, что корпорациям выгодно привлекать к себе лучших рабочих со всего мира, выгодна дешевая рабочая сила с разных окраин. Выгодны эти толпы гастеров. Да, дохрена будет сидеть на велфере, но самые мотивированные из них пойдут все же работать и будут работать дешевле. А среднему Бобу придется конкурировать не с такими же как он обсосами, а самыми мотивированными чуваками со всего мира, которые лезут в США и пытаются там укрепиться. И шансы у него явно не велики. А Трамп пытался заткнуть эту дырку, вот его и слили. 

Ответить

Аккаунт

0

Бог, бог, бог, бог. Заебись президент 21 века.

Ответить

Maksym Varava

Аккаунт
2

Американцы очень религиозные – для них это окей.

Ответить

Андрей Мальцев

0

Когда прекратятся задвоения пушей?

Ответить

Sergey

0

 >Байден обратился к нации и пообещал быть президентом, который будет «не разделять, а объединять»
Лол, он со своей семьей то не справился. А хочет взяться за целую нацию.

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Daniil Minashkin

–2

Через два года Харрис уже будут называть первой женщиной инопланетянкой в белом доме, а то с каждым годом она все более разнообразно становится

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