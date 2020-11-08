По словам лидера демократов, он понимает разочарование сторонников Трампа, но сейчас следует «дать друг другу шанс».

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Джо Байден Фото Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на митинге в Уилмингтоне (штат Делавэр) обратился к нации после предварительных данных о своей победе. Выйдя из-за кулис, 77-летний Байден пробежал несколько метров до трибуны, где выступление завершила кандидат в вице-президенты Камилла Харрис.

TJ приводит расшифровку обращения.

Джо Байден кандидат в президенты от Демократической партии

Мои сограждане-американцы, люди нашего народа высказались. Они принесли нам чистую победу, убедительную победу. Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов, когда-либо поданных за кандидата в президенты этой страны — 74 миллиона. Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять. Тем, кто видит не красные и синие штаты, а Соединённые Штаты. И тем, кто будет будет работать от всего сердца, чтобы завоевать доверие всего народа. Для кого Америка — это люди. Этим и займется наша администрация.

Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — её средний класс — и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире. Для меня честь, что столько американцев проголосовали за это видение. Теперь наша задача воплотить его в реальность.

Как я уже неоднократно говорил, я — муж Дилл. Я не был бы здесь без любви и постоянной поддержки Джилл, Хантера, Эшли, всех наших внуков и их супругов, и всей нашей семьи. Они — моё сердце. Джилл — мама военных и педагог. Она посвятила всю свою жизнь образованию, но преподавание — это не только то, чем она занимается, но и то, кем она является. Для американских педагогов это великий день: один из вас будет в Белом доме. Джилл станет великой первой леди.

Для меня будет честью работать вместе с фантастическим вице-президентом Камалой Харрис. Она войдёт в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на национальный пост в этой стране. Это давно должно было произойти, и сегодня мы вспоминаем тех, кто так упорно боролся за это в течение многих лет. Камала, Дуглас (Дуглас Эмхофф, муж Камалы Харрис, — прим TJ), хотите вы того или нет, вы — наша семья. Вы стали почетными Байденами, и выхода уже нет.

Особую благодарности от нации заслуживают волонтёры, которые работали на избирательных участках в разгар этой пандемии и представители местных избирательных комиссией. Я обязан всем членам моей команды и всем тем, кто работал ради того, чтобы этот момент настал.

Обращаюсь ко всем, кто поддерживал нас: я горжусь проведенной кампанией. Я горжусь коалицией, которую мы создали — самой широкой и разнообразной в истории. Демократы, республиканцы и независимые. Прогрессивные, умеренные и консервативные. Молодые и старые. Из городов, пригородов или сельской местности. Геи, натуралы, трансгендеры. Белые, латиноамериканцы, азиаты и коренные американцы.

Когда моя кампания только начиналась, афроамериканское сообщество снова вступилось за меня. Они всегда прикрывают мою спину, а я буду прикрывать их. Я с самого начала говорил, что хочу, чтобы наша кампания представляла всю Америку, я думаю, что нам это удалось. Такой же я хочу видеть нашу администрацию.

Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть и услышать друг друга снова.

Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Мы не враги. Мы американцы. Библия учит нас, что всему свое время — время строить, время сеять и время жать. И время лечить, сейчас что самое время.

Сейчас, когда кампания закончилась — какова воля народа? В чём заключается наш мандат?

Я думаю, он заключается в следующем: американцы призвали нас объединить силы порядочности и справедливости, мобилизовать силы науки и надежды перед лицом великих битв нашего времени. Битвой за контроль над вирусом. Битвой за процветание. Битвой за обеспечение здоровья вашей семьи. Битвой за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в этой стране. Битвой за сохранение климата. Битвой за восстановление порядочности, защиту демократии и предоставление всем жителям этой страны равных возможностей.

Наша работа начинается с того, чтобы взять под контроль коронавирус. Мы не сможем восстановить нашу экономику, восстановить жизнеспособность или насладиться самыми драгоценными моментами жизни — объятиями с внуками, днями рождения, свадьбами, выпускными — пока мы не возьмём под контроль этот вирус. В понедельник я назначу группу ведущих учёных и экспертов в качестве советников по переходу власти, чтобы помочь привести в действие с 20 января 2021 года план Байдена-Харрис по коронавирусу. Этот план будет построен на научной основе, на сострадании, сочувствии и заботе. Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить пандемию вспять.

Я баллотировался как демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать так же усердно на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто голосовал против. Пусть эта мрачная эра демонизации в Америке начнёт заканчиваться— здесь и сейчас. Отказ демократов и республиканцев сотрудничать друг с другом — не во власти какой-то мистической и неподконтрольной нам силы. Это решение. И это наш выбор. И если мы можем решить не сотрудничать, то мы можем и обратное. И я считаю, что это часть мандата, выданного американским народом. Он хочет, чтобы мы сотрудничали.

Именно такой выбор я сделаю. И я призываю Конгресс — как демократов, так и республиканцев — сделать этот выбор вместе со мной. Американская история — это медленное, но неуклонное расширении возможностей. Не повторяйте ошибок: многие мечты слишком долго откладывались. Мы должны дать обещание каждому — независимо от их расы, этнической принадлежности, веры, идентичности или инвалидности. Америку всегда формировали переломные моменты — моменты в истории, когда мы принимали трудные решения о том, кто мы есть и кем хотим быть.

Линкольн в 1860 году пришёл для спасения союза. Рузвельт в 1932 году пообещал осаждённой стране новый курс. Кеннеди в 1960 году заложил новые границы. 12 лет назад Барак Обама вошёл в историю и сказал нам: «Да, мы можем».

Сейчас мы снова в переломном моменте. И у нас есть возможность победить отчаяние и построить нацию процветании и цели. Мы можем это сделать. Я знаю, что можем. Я давно говорю о битве за душу Америки. Мы должны восстановить душу Америки. Наша нация формируется постоянной борьбой между нашими лучшими ангелами и нашими самыми тёмными импульсами. Пришло время ангелам побеждать.

Сегодня весь мир наблюдает за Америкой. Я считают, что Америка — это маяк для всего мира. И мы ведём вперед не примером своей силы, а силой своего примера. Я всегда считал, что мы можем определить Америку одним словом: возможности. В Америке каждому должна быть дана возможность пойти настолько далеко, насколько позволят его мечты и данные Богом способности. Я верю в возможности этой страны. Мы всегда смотрим вперёд.

Впереди более свободная и справедливая Америка. Впереди Америка, которая создаёт рабочие места с достоинством и уважением. Впереди Америка, которая лечит такие болезни, как рак и болезнь Альцгеймера. Впереди Америка, которая никого не оставляет позади. Впереди Америка, которая никогда не сдаётся, никогда не сдаётся. Это великая нация. И мы хорошие люди. Это Соединенные Штаты Америки. И никогда не было ничего, чего бы мы не смогли сделать, если бы мы делали это вместе.

В последние дни кампании я думал о гимне, который много значит для меня и моей семьи, особенно для моего погибшего сына Бо. Он отражает веру, которая поддерживает меня и, как я считаю, поддерживает Америку. И я надеюсь, он позволит обеспечить некий комфорт и утешение для более чем 230 тысяч семей, которые потеряли своих близких из-за этого ужасного вируса. Я всем сердцем с вами. Надеюсь, этот гимн поддержит вас.

«И он поднимет тебя на орлиных крыльях,

Унесёт тебя на дыхании рассвета,

Заставит сиять, как солнце,

И удержит в ладонях Его рук».

Примечание: Байден говорит о религиозной песне американского композитора Майкла Джонкаса, основанной на 91 псалме, ветхозаветной книге Исход и Евангелии от Матфея. По мнению СМИ, таким образом он напомнил, что стал вторым в истории католиком, избранным на пост президента США.

И теперь вместе — на орлиных крыльях — мы приступаем к работе, к которой нас призвали Бог и история. С полным сердцем и твёрдыми руками, с верой в Америку и друг друга, с любовью к стране и жаждой справедливости, давайте будем нацией, которой, как мы знаем, мы можем быть. Единой нацией. Сильной нацией. Исцелённой нацией. Соединенными Штатами Америки. Да благословит вас Бог. И пусть Бог защитит наши войска.