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Артём Мазанов
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Трамп анонсировал конференцию по выборам в крупном отеле, но вместо этого она прошла в небольшом магазине для садоводов Материал редакции

Команда Трампа забронировала площадку рядом с крематорием и секс-шопом, так как не нашла других мест.

16 комментариев
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Конференция штаба Трампа  Фото Chris McGrath/Getty Images

7 ноября после объявления Джо Байдена победителем выборов президента США Дональд Трамп написал в твиттере о пресс-конференции, которую его проведут его юристы.

Трамп обьявил, что мероприятие пройдёт в отеле Four Seasons в Филадельфии. Это крупнейший отель, который находится в центре рядом с городским конференц-центром.

Через некоторое время Трамп удалил пост и анонсировал конференцию ещё раз, указав местом проведения небольшой магазин для садоводов на окраине Филадельфии Four Seasons Total Landscaping.

На первоначальную неточность Трампа указал и сам отель. Там заявили, что выбранное Трампом место никакого отношения к Four Seasons не имеет.

Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center @FSPhiladelphia
To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.
It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel.

Как пишет NY Times, команда Трампа изначально забронировала для пресс-конференции именно магазин для садоводов, так как не смогла найти более подходящее место для выступления — на улицах проходили митинги в поддержку Байдена. Поэтому мероприятие прошло в промзоне.

Юрист Трампа Руди Джулиани обьявил на конференции, что победителя выборов должны объявлять не СМИ. Он заявил, что Трамп не признаёт поражения на выборах.

NY Times уточнил, что Трамп написал твит с ошибкой, так как неверно понял своих помощников. Он подумал, что его команда действительно забронировала отель, но потом исправился.

Необычному месту проведения конференции удивились и журналисты.

Mark Stone @Stone_SkyNews
Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.
Slightly surreal location... not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia... more @SkyNews https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1325087011464749056 https://t.co/u13mBFHFaS
Только что прибыл на место проведения важной пресс-конференции, о которой объявил президент Трамп. Слегка сюрреалистично… Не отель Four Seasons, а магазин в промышленной зоне на окраине Филадельфии

В твиттере начали шутить, что президентство Трампа закончилось на парковке у магазина для садоводов. Часть пользователей предположила, что команда Трампа всё же ошиблась и забронировала не то место.

Morten Øverbye @morten
He promised to run the country like he ran his business. It ended with Rudy Giuliani outside Four Season Total Landscaping next to a dildo shop, after a staffer mistakenly thought the empty parking lot was a Four Seasons hotel. https://t.co/hOKcyWopqi
Он обещал управлять страной, как своим бизнесом. Всё закончилось тем, что Руди Джулиани стоял у входа в Four Season Total Landscaping рядом с секс-шопом
shoe @shoe0nhead
did this man’s entire presidency just end in a landscaping company’s parking lot https://t.co/gRo6CzO4Fz
Неужели президентство этого человека закончилось на парковке у магазина для садоводов
Josiah Hawthorne @JosiahHawthorne
I want to know who it was at the Four Seasons Landscaping that

—answered the phone
—heard that the Trump campaign wanted to hold a press conference in his parking lot
—realized they had mistaken him for a hotel
—Looked at an invisible documentary camera
—said, “Absolutely.” https://t.co/59kkvWfD4V
Хочу знать, кто в Four Seasons Landscaping ответил на звонок, услышал, что кампания Трампа хочет провести пресс-конференцию у них на парковке, понял, что их перепутали с отелем, перевёл взгляд на невидимую камеру — и сказал: «Разумеется».

#новости #трамп #выборывсша2020

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16 комментариев
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Meg Walker

5

 на улицах проходили акции протеста в поддержку Байдена.

Я понимаю, что мы в России живём, но протест в поддержку победившего — это оксюморон. Нужное слово — «митинги». 

Ответить

solawind

5

He promised to run the country like he ran his business. It ended with Rudy Giuliani outside Four Season Total Landscaping next to a dildo shop

В голос 

Ответить

Mikhail Dragunov

2

Ржака конечно хD
Надеюсь что либероидная шиза таки будет утерта, хотя надежд на это великих нету ))

Ответить

Litnikov Danil

Mikhail
1

либероидная шиза

Это вообще кто?

Ответить

Егор Сорокин

Litnikov
1

Омерзительная группа крайне неприятных людей, чье мнение не нравится Михаилу Драгунову.

Ответить

Litnikov Danil

Егор
2

Отвратительно!

Ответить

Mikhail Dragunov

Егор
0

Ну что то типа этого да, я всю жизнь себя причислял к людям демократического толка, либерального, но что я наблюдаю в последнее время, все меньше подходит под эти толкования, это не только в стане демократически настроенных людей происходит, в противоположном тоже самое. 
В итоге человека который не хочет ассоциировать ни с тем, ни с другим радикальным лагерем податься некуда, и это печально.

Ответить

Кавказский Денис

2

так в секс-шопе и провели бы, заодно сувениры журналистам раздали

Ответить

Universe

0

Мужик сказал - мужик сделал.

Ответить

Геологический Денис

0

Все, деньги кончились. А по чём там удобрения? Кто-нибудь знает?

Ответить

Геологический Денис

0

рядом с крематорием и секс-шопом

Лучше места просто не найти.

Ответить

Антон Лисин

0

Лукашенко подарил ему Калашников и мальчика Колю?

Ответить

Алюминиевый паркур

0

Когда гуглишь номера организаций в незнакомом городе по названию

Ответить

Artur Heizenberg

0

Ха! И эта страна пытается учить нас демократии

Ответить

Партийный Петя

0

Между тем отмечу, что филадельфийская промзона не шибко от нашей отличается (кроме отсутствия мусора)

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Технологический парфюмер

0

Блять как это вообще возможно?🤦‍♂️ Очевидно кто то хотел подложить свинью 

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