Трамп анонсировал конференцию по выборам в крупном отеле, но вместо этого она прошла в небольшом магазине для садоводов Материал редакции
Команда Трампа забронировала площадку рядом с крематорием и секс-шопом, так как не нашла других мест.
7 ноября после объявления Джо Байдена победителем выборов президента США Дональд Трамп написал в твиттере о пресс-конференции, которую его проведут его юристы.
Трамп обьявил, что мероприятие пройдёт в отеле Four Seasons в Филадельфии. Это крупнейший отель, который находится в центре рядом с городским конференц-центром.
Через некоторое время Трамп удалил пост и анонсировал конференцию ещё раз, указав местом проведения небольшой магазин для садоводов на окраине Филадельфии Four Seasons Total Landscaping.
На первоначальную неточность Трампа указал и сам отель. Там заявили, что выбранное Трампом место никакого отношения к Four Seasons не имеет.
Как пишет NY Times, команда Трампа изначально забронировала для пресс-конференции именно магазин для садоводов, так как не смогла найти более подходящее место для выступления — на улицах проходили митинги в поддержку Байдена. Поэтому мероприятие прошло в промзоне.
Юрист Трампа Руди Джулиани обьявил на конференции, что победителя выборов должны объявлять не СМИ. Он заявил, что Трамп не признаёт поражения на выборах.
NY Times уточнил, что Трамп написал твит с ошибкой, так как неверно понял своих помощников. Он подумал, что его команда действительно забронировала отель, но потом исправился.
Необычному месту проведения конференции удивились и журналисты.
В твиттере начали шутить, что президентство Трампа закончилось на парковке у магазина для садоводов. Часть пользователей предположила, что команда Трампа всё же ошиблась и забронировала не то место.
на улицах проходили акции протеста в поддержку Байдена.
Я понимаю, что мы в России живём, но протест в поддержку победившего — это оксюморон. Нужное слово — «митинги».
He promised to run the country like he ran his business. It ended with Rudy Giuliani outside Four Season Total Landscaping next to a dildo shop
В голос
Ржака конечно хD
Надеюсь что либероидная шиза таки будет утерта, хотя надежд на это великих нету ))
либероидная шиза
Это вообще кто?
Омерзительная группа крайне неприятных людей, чье мнение не нравится Михаилу Драгунову.
Ну что то типа этого да, я всю жизнь себя причислял к людям демократического толка, либерального, но что я наблюдаю в последнее время, все меньше подходит под эти толкования, это не только в стане демократически настроенных людей происходит, в противоположном тоже самое.
В итоге человека который не хочет ассоциировать ни с тем, ни с другим радикальным лагерем податься некуда, и это печально.