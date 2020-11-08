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Артём Мазанов
11 239

Артема Дзюбу исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи после слитого видео с мастурбацией Материал редакции

Станислав Черчесов заявил, что за пределами поля все должны соответствовать уровню игрока национальной команды.

136 комментариев
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов передумал вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на матчи после слитого интимного ролика футболиста. Об этом сообщила пресс-служба сборной.

Черчесов уточнил, что не будет давать комментариев по этому ролику, так как это не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения.

Было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет.

Станислав Черчесов
главный тренер сборной России по футболу

7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. После этого футболист закрыл свой аккаунт в инстаграме. Предположительно, спортсмен во время записи ролика находился в гостинице, дата съёмки неизвестна.

#новости #футбол #скандалы

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И это не новость ИА «Панорама»
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136 комментариев
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Валентин Жетонофф

77

чего блять? Теперь и дрочить нельзя? Оооооооочень странное решение.

Когда бабу изобьет какой-то черт или его поймают, что он насиловал или доебывался до баб, то все ок, ничего плохого, а как подроичить под камерой, так пиздец.

Ответить

Геологический Денис

Валентин
24

Зато у него теперь будет время спокойно подрочит.

Ответить

Litnikov Danil

Геологический
5

Так уже и не хочется поди

Ответить

Taktischer Corgi

Litnikov
3

Через полчаса захочется

Ответить

Litnikov Danil

Taktischer
0

Думаешь он по часам?

Ответить

Геологический

Litnikov
1

Ну нельзя же "тренировки" пропускать.

Ответить

Litnikov Danil

Геологи…
0

Пишут что видео уже год, кстати

Ответить

Ежегодный

Litnikov
0

От стресса никогда не хотелось передернуть что ли?

Ответить

Litnikov Danil

Ежегодн…
0

Полагаю у него теперь небольшой пунктик на этот счет

Ответить

Mechanic (21±)

Валентин
17

Он дрочил на камеру, но делал это без уважения

Ответить

aliftin

Валентин
9

Нельзя дрочить если ты в сборной. Если ты простой ноунейм, то дрочи сколько хочешь. Возможно это сейчас в конституции прописано. 

Ответить

Evgenij Koval

aliftin
0

А пыня дрочит?

Ответить

Taktischer Corgi

Evgenij
6

сечину

Ответить

aliftin

Evgenij
3

Ты сейчас тут на статью наговорил. 

Ответить

Vasya Ivasya

aliftin
2

Идеи-то не подавай. 

Ответить

Oliver f

Валентин
1

Дурик, научись читать не между строк:
<дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста>

Ответить

Валентин Жетонофф

Oliver
0

хз, я помню много Фейков стримеров с дочкой, но ничего кроме рофлом не было.

Ответить

Роман Александров

Валентин
1

С чьей дочкой?

Ответить

Abram Dikoy

Валентин
0

Сравнил стримеров и медийное ебало всего ру футбола

Ответить

Litnikov Danil

Валентин
0

Ну Кокорин тоже в опале так то

Ответить

Валентин Жетонофф

Litnikov
2

потому что он отпиздил мужика

Ответить

Litnikov Danil

Валентин
0

Ну так и его в сборной нет

Ответить

Андрей Рядькин

Валентин
0

Усатый ревнует

Ответить

Ваша Закладко

Андрей
0

👉

Ответить

aliftin

Ваша
3
Ответить

Ваша Закладко

Андрей
0

👉💦

Ответить

Михаил Зеленин

Валентин
0

Можно, но публичная мастурбация в нашем обществе осуждается, а тут вышло что публично.
На кой черт сборной это ненужное внимание сейчас.

А так конечно Дзюбу нужно вернуть, когда все уляжется (если будет соответствовать спортивному уровню) 

Ответить

Litnikov Danil

Михаил
0

Тут как раз к уровню вопросы, он в последнее время мягко говоря не очень играет. 

Пришла идея, что мб так отказался от сборной, кек.

Ответить

ad unguem

Litnikov
0

Его затаскали без отдыха в сборной и клубе + из-за ковидного сезона не было предсезонки.

Ответить

Litnikov Danil

ad
0

Я ж не про причины, а про текущее состояние. Он после 30 минут подыхает.

Ответить

ad unguem

Litnikov
0

Увы, это особенность почти всех рашкинских ногомячистов ближе к 30 годам)

Ответить

Litnikov Danil

ad
1

Расскажи это Юре Жиркову

Ответить

ad unguem

Litnikov
0

Ну Юрец это как раз исключение, подтверждающее правило.

Ответить

Валерий Киричек

Валентин
0

Тебе можно, не переживай

Ответить

Справедливый кофе

Валентин
0

Футбол для быдла. Какой спорт, такие и игроки

Ответить

Universe

58

#NoNutNovember нарушил

Ответить

пепси

35
Ответить

пепси

28

Так он же не на поле дрочил. И не в раздевалке. И не на Черчесова. Это кагбэ личная жизнь так-то... А, стоп, страна – правопреемница СССР, какая там нахой личная жизнь ебнврот))

Ответить

Географический кран

пепси
1

Как раз на поле дрочка вместо игры - это нормально. А за пределами - неспортивно. Встал у тебя - скорей на поле и за дело, если ты в душе спортсмен! 

Ответить

Litnikov Danil

Географический
4
Ответить

Mechanic (21±)

пепси
1

Оставил простор для нашей фантазии так сказатб

Ответить

Mmmax

пепси
1

Так он же не на поле дрочил. И не в раздевалке

В раздевалке можно не др*чить, там товарищи плечо так сказать подставят

Ответить

Вова А.

пепси
0

не на Черчесова

кто знает

Ответить

Кавказский Денис

12

если кто удивляется, почему такое внимание к ногомячисту, то объясню на правах украинца, сующего нос в дела россии

на чемпионате мира в 2018 году российская сборная успешно как для себя выступила, с тех пор из дзюбы начали лепить национального героя. он стал эдаким недотрогой в своей команде, хотя в целом играет дубово, а игру этой команды сильно критикуют не первый год

сама команда — это питерский зенит, принадлежащий газпрому. почти весь российский футбол существует на бюджетные деньги, а в зенит их вливают больше, чем в остальные клубы. это многим не нравится и только добавляет жару

сам дзюба ведёт себя отталкивающе, когда-то якобы украл деньги у одноклубника из раздевалки, а сейчас регулярно наезжает на болельщиков. при этом он продолжает быть "героем домохозяек"

и тут этот герой так лажает

Ответить

пепси

Кавказский
5

на правах украинца

ПОЧАЛОСЯ 

Ответить

пепси

Кавказский
0

Да Зенит просто ебланская команда... Этот как МЮ или Эвертон

Ответить

Litnikov Danil

пепси
5

Хуя се ты сравнил

Ответить

Mmmax

пепси
0

А Эвертон тебе чего сделал?

Ответить

Rudolf Cunningham

Mmmax
0

Просто помойка. Четвертая команда Ливерпуля.

Ответить

Mmmax

Rudolf
0

Все так

Ответить

Ежегодный

Mmmax
0

Ого, Гудков ушёл в футбол

Ответить

Mmmax

Ежегодн…
0

Что только не сделаешь ради унижения портовых

Ответить

Litnikov Danil

Кавказский
1

А ещё поговаривают что его тренер ссыт оставлять на лавке

Ответить

Руди Приходько

Кавказский
0

Наконец то адекватный комментарий. Нельзя дрочить на камеру когда ты навязанный "Герой Нации" 

Ответить

Shlomo Goldenberg

10

а мастурбация это что-то плохое?

Ответить

FOX

Shlomo
2

непахристиански

Ответить

пепси

Shlomo
0

в Торе так написано

Ответить

Jordan Deadlight

пепси
1

написано. но для того, чтобы мы могли спокойно дрочить, иисус нас и спас.

Ответить

пепси

Jordan
1

так Торе похуй на Иисуса – Торе не похуй только на Моисея 

Ответить

Jordan Deadlight

пепси
0

ну, это потому что иудаисты считают, что никаких мессий не было. до сих пор ждут исполнения пророчеств. хотя они вон, две тыщи лет уже исполнились.

Ответить

Shlomo Goldenberg

пепси
1

в 613 заповедях про онанизм ничего нет. но равины против

Ответить

Zoid Q

Shlomo
1

Равнины и рванины.

Ответить

Декоративный Орзэмэс

Shlomo
0

Да.

Ответить

Антон Лисин

6

Жена недорабатывает ночами. 

Ответить

пепси

Антон
11

ночью спать нужно, а не ебаться 

Ответить

Антон Лисин

пепси
5

Его мяч видимо возбуждает больше чем супруга.

Ответить

Semen Semenov

Антон
1

Она тоже дрочит, семейные ценности

Ответить

Ежегодный велосипед

8

Дебилы. Как будто остальные не дрочат между перерывами.

Ответить

Semen Semenov

Ежегодный
1

В раздевалке друг на друга ты хотел сказать?

Ответить

Ежегодный велосипед

Semen
3

Ну это рабочие моменты.

Ответить

Евгений Кочин

7

Черчесов уточнил, что не будет давать комментариев по этому ролику, так как это не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения.

А на хера тогда исключать из сборной?

Ответить

Географический кран

Евгений
2

Руссо спортсмено. Облико морале. Индивидуальная мастурбация - неспортивно. Только групповая игра! 

Ответить

Dmitri

5

Кому вообще приходить идея в голову дрочить на камеру. Это, как минимум, от процесса отвлекает, ну!

Ответить

Валентин Жетонофф

Dmitri
1

Хз, на сколько знаю все дрочат на вебку, что взломал хацкер.

Ответить

пепси

Валентин
6

Я заклеиваю

Ответить

Dmitri

пепси
1

Мудро. Я тоже!)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Валентин
1

и теперь им нужно выплатить биткоины

Ответить

пепси

Dmitri
1

Хз... Я дрочу и ничего (ЖДУ ВАС НА ОНЛИФЭНС!)

Ответить

Dmitri

пепси
0

Я имею ввиду прям снимать процесс одной рукой. Я видео не смотрел полностью, но он вроде телефоном снимал, нет? Так то в ноуте камеру никто не отменял, да.

Ответить

John Brain

Dmitri
0

Телефоны и настоящие камеры - это для богатеньких... Я вообще в таких случаях держу веб-камеру ртом, зато обе руки свободны, хе-хе-хе. `w`
(не хочу знать, как это выглядит со стороны)

Ответить

Греческий огонь

5

дабы оградить от излишнего негатива

Стоит ли так реагировать на дурачьё? По спортивным показателям надо вызывать/не вызывать в сборную, а не из-за слитого видео, на котором он никаких законов РФ или этических норм не нарушает.

Ооочень удивлён как общественность отреагировала. Дзюбе сразу надо было сказать, что "сорян, вы не должны были этого увидеть, буду осторожней в следующий раз". А он побежал аккаунты закрывать и отмалчиваться. Тут ещё конечно масла подлило в огонь то, что у него дохрена хейтеров. 

Стоит порофлить, так как рожа на видео мемная, но не более)

Ответить

Eugene Gultyaev

Греческий
0

Не, ну инсту он правильно закрыл, там школота бы насрала люто)

Ответить

Греческий огонь

Eugene
6

Я бы на его месте аву поменял, пускай срут)

Ответить

Eugene Gultyaev

Греческий
0

Тоже вариант ))

Ответить

Дмитрий Киселев

Греческий
0

Хороший банер можно сделать на игру с зенитом

Ответить

Litnikov Danil

Греческий
0

Так он и играет херово последнее время

Ответить

andorus

Греческий
0

Збс наверное всегда реагировать правильно. Как это у тебя получается, удивительный человек, эпоха.

Ответить

Semen Semenov

Греческий
0

Да, нужно осторожнее дрочить. Хорошо, что его мамка не спалила.

Ответить

AZP

5

А что, мужчине нельзя подрочить?

Ответить

Антон Лисин

AZP
–1

В статье не указано на куда он дрочил и на что

Ответить

Михаил Зеленин

Антон
0

на Орзул (это ответ на что, а не куда) 

Ответить

Semen Semenov

Михаил
0

Кто такой Орзул?

Ответить

Руди Приходько

AZP
0

Можно

Ответить

AZP

Руди
0

Спасибо, я как раз планировал.

Ответить

Abram Dikoy

5

РЯЯЯЯЯ ДА КАК ОНИ СМЕЮТ КЕНСЕЛИТЬ!!!! ТУПОЙ ЗАПАД!!!! 

Ответить

Валентин Жетонофф

Abram
0

так тут не кенсел даже. я ведь кроме рофлов  ничего нет. Никто не осуждает его и т.д. Просто тупая инициатива, не более

Ответить

Крошечный рубин

0

А где видео-то?

Ответить

Греческий огонь

Крошечный
10

Везде

Ответить

Весёлый Хамелеон

Крошечный
3

Тоже встал вопрос

Ответить

Shlomo Goldenberg

Весёлый
0

встал

Ответить

Litnikov Danil

Весёлый
0
Ответить

Semen Semenov

Крошечный
0

Подрочить хочешь?

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Никто ж не дрочит

Ответить

Илья Волочков

3

Предлагаю в поддержку Дзюбы всем записать видео, как вы занимаетесь самоудовлетворением, и выложить видео в Инсту/Порнхаб.

Ответить

Ежегодный велосипед

Илья
0

Выложить мне за щеку и в лс.

Ответить

Геологический Денис

1

А вот не надо было дрочить в "No Nut November".

Ответить

Shred

1

Не на всякую камеру можно шары гонять если ты футболист

Ответить

Возможный диод

0

В дрочке ничего плохого нет, конечно. Просто Дзюба стал настолько медийным, что инфошум, который этот случай создаст реально может помешать, а сборная у нас и так, не то, чтобы очень сильной была.

Ответить

Контрабандист Апельсиновый

0

лол 

Ответить

rossoshmap

0

Зря

Ответить

imevän munaa

0

Нехуй NNN нарушать.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Челлендж в тик-токе будет?

Ответить

Ваша Закладко

Люц
0

хором

Ответить

Zero-one-one

0

Фулл дайте

Ответить

FOX

Zero-one-one
0

друг просит?

Ответить

Zero-one-one

FOX
0

Я

Ответить

Миша

0

Просто объясните, пожалуйста: зачем снимать видео, как ты занимаешься онанизмом? Просто на память? Или скинуть кому-то (опять же, зачем? ну и логично, что тогда это может стать потом утечкой)?

Ответить

Вова А.

Миша
0

Чтобы отдохнуть от сборной и посвятить себя клубу.

Ответить

Mechanic (21±)

0

Вот почему здесь нет ни одного игрока сборной России по футболу :(

Ответить

Dmitri

0

Бодро все переключились с выборов в США на дроч в России. Пригласите экспертов. Нужен разбор ситуации с белым пятном.

Ответить

ad unguem

0

Герой домохозяек

Ответить

Вова А.

0

А вдруг Черчесов просто стояка(ов) опасается при виде Дзюбы на поле. Потом объясняй журналистам

Ответить

Олег Васильевич

0

пасана низачто закенселили, околофутбольчик вы там как? подмышки бреете? 

Ответить

Semen Semenov

0

Ну теперь дрочун у него погоняло будет на всю жизнь

Ответить

Географический кран

Semen
0

мастурбун и онанюк

Ответить

Semen Semenov

0

Верните дрочуна в сборную!!

Ответить

Максим Афанасьев

0

Это хитрый план Черчесова чтобы ему тоже подрочили

Ответить

Roma Dmitriev

0

я где-то прочитал, что там на фоне слышен голос какой-то коментаторши на тв. погуглил - оказалось горячая штучка, да еще какая-то новость про их поцелуй выдается в поиске. видимо изначально он ей отправлял видос, чтоб показать как соскучился в разъездах, а все остальные ему завидуют просто

Ответить

Igor Elfimov

0

за то, что нарушил правила недрочабря?

Ответить

конгруэ́нтный

0

так сложно видос запилить 
очевидно же что это самое интересное 
no gay

Ответить

Личной украинец

0

Вы реально все знаете кто это?

Ответить

Litnikov Danil

Личной
0

Он же для тебя старался, женщина, а ты!..

Ответить

Sergey Smirnov

0

Удивительный 2020й: обсуждаем моральный облик русских футболистов. А ведь до недавнего времени отечественный футбол напоминал исключительно коллективное дочерние. Мяча. А теперь вона чо. Кэнсел калчер, епт. ФАПШЕЙМИНГ! 

Ответить

Иван Иванович

0

No nut november

Ответить

Аня Любимова

0
Ответить

Egor K

0

дрочить в недрочабрь, уеба

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