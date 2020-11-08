Артема Дзюбу исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи после слитого видео с мастурбацией Материал редакции
Станислав Черчесов заявил, что за пределами поля все должны соответствовать уровню игрока национальной команды.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов передумал вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу на матчи после слитого интимного ролика футболиста. Об этом сообщила пресс-служба сборной.
Черчесов уточнил, что не будет давать комментариев по этому ролику, так как это не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения.
7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. После этого футболист закрыл свой аккаунт в инстаграме. Предположительно, спортсмен во время записи ролика находился в гостинице, дата съёмки неизвестна.
чего блять? Теперь и дрочить нельзя? Оооооооочень странное решение.
Когда бабу изобьет какой-то черт или его поймают, что он насиловал или доебывался до баб, то все ок, ничего плохого, а как подроичить под камерой, так пиздец.
Геологический Денис
Зато у него теперь будет время спокойно подрочит.
Так уже и не хочется поди
Через полчаса захочется
Думаешь он по часам?
Геологический
Ну нельзя же "тренировки" пропускать.
Ежегодный
От стресса никогда не хотелось передернуть что ли?
А пыня дрочит?
хз, я помню много Фейков стримеров с дочкой, но ничего кроме рофлом не было.
Ну Кокорин тоже в опале так то
потому что он отпиздил мужика
Усатый ревнует
👉
Можно, но публичная мастурбация в нашем обществе осуждается, а тут вышло что публично.
На кой черт сборной это ненужное внимание сейчас.
А так конечно Дзюбу нужно вернуть, когда все уляжется (если будет соответствовать спортивному уровню)
Тут как раз к уровню вопросы, он в последнее время мягко говоря не очень играет.
Пришла идея, что мб так отказался от сборной, кек.
Я ж не про причины, а про текущее состояние. Он после 30 минут подыхает.
Так он же не на поле дрочил. И не в раздевалке. И не на Черчесова. Это кагбэ личная жизнь так-то... А, стоп, страна – правопреемница СССР, какая там нахой личная жизнь ебнврот))
Географический кран
Как раз на поле дрочка вместо игры - это нормально. А за пределами - неспортивно. Встал у тебя - скорей на поле и за дело, если ты в душе спортсмен!
если кто удивляется, почему такое внимание к ногомячисту, то объясню на правах украинца, сующего нос в дела россии
на чемпионате мира в 2018 году российская сборная успешно как для себя выступила, с тех пор из дзюбы начали лепить национального героя. он стал эдаким недотрогой в своей команде, хотя в целом играет дубово, а игру этой команды сильно критикуют не первый год
сама команда — это питерский зенит, принадлежащий газпрому. почти весь российский футбол существует на бюджетные деньги, а в зенит их вливают больше, чем в остальные клубы. это многим не нравится и только добавляет жару
сам дзюба ведёт себя отталкивающе, когда-то якобы украл деньги у одноклубника из раздевалки, а сейчас регулярно наезжает на болельщиков. при этом он продолжает быть "героем домохозяек"
и тут этот герой так лажает
Да Зенит просто ебланская команда... Этот как МЮ или Эвертон
Наконец то адекватный комментарий. Нельзя дрочить на камеру когда ты навязанный "Герой Нации"
а мастурбация это что-то плохое?
написано. но для того, чтобы мы могли спокойно дрочить, иисус нас и спас.
ну, это потому что иудаисты считают, что никаких мессий не было. до сих пор ждут исполнения пророчеств. хотя они вон, две тыщи лет уже исполнились.
в 613 заповедях про онанизм ничего нет. но равины против
Жена недорабатывает ночами.
В раздевалке друг на друга ты хотел сказать?
Черчесов уточнил, что не будет давать комментариев по этому ролику, так как это не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения.
А на хера тогда исключать из сборной?
Географический кран
Руссо спортсмено. Облико морале. Индивидуальная мастурбация - неспортивно. Только групповая игра!
Кому вообще приходить идея в голову дрочить на камеру. Это, как минимум, от процесса отвлекает, ну!
Хз, на сколько знаю все дрочат на вебку, что взломал хацкер.
Телефоны и настоящие камеры - это для богатеньких... Я вообще в таких случаях держу веб-камеру ртом, зато обе руки свободны, хе-хе-хе. `w`
(не хочу знать, как это выглядит со стороны)
дабы оградить от излишнего негатива
Стоит ли так реагировать на дурачьё? По спортивным показателям надо вызывать/не вызывать в сборную, а не из-за слитого видео, на котором он никаких законов РФ или этических норм не нарушает.
Ооочень удивлён как общественность отреагировала. Дзюбе сразу надо было сказать, что "сорян, вы не должны были этого увидеть, буду осторожней в следующий раз". А он побежал аккаунты закрывать и отмалчиваться. Тут ещё конечно масла подлило в огонь то, что у него дохрена хейтеров.
Стоит порофлить, так как рожа на видео мемная, но не более)
Не, ну инсту он правильно закрыл, там школота бы насрала люто)
Греческий огонь
Я бы на его месте аву поменял, пускай срут)
А что, мужчине нельзя подрочить?
В статье не указано на куда он дрочил и на что
на Орзул (это ответ на что, а не куда)
Можно
РЯЯЯЯЯ ДА КАК ОНИ СМЕЮТ КЕНСЕЛИТЬ!!!! ТУПОЙ ЗАПАД!!!!
так тут не кенсел даже. я ведь кроме рофлов ничего нет. Никто не осуждает его и т.д. Просто тупая инициатива, не более
Тоже встал вопрос
Предлагаю в поддержку Дзюбы всем записать видео, как вы занимаетесь самоудовлетворением, и выложить видео в Инсту/Порнхаб.
Челлендж в тик-токе будет?
Фулл дайте
Просто объясните, пожалуйста: зачем снимать видео, как ты занимаешься онанизмом? Просто на память? Или скинуть кому-то (опять же, зачем? ну и логично, что тогда это может стать потом утечкой)?
Бодро все переключились с выборов в США на дроч в России. Пригласите экспертов. Нужен разбор ситуации с белым пятном.
А вдруг Черчесов просто стояка(ов) опасается при виде Дзюбы на поле. Потом объясняй журналистам
Ну теперь дрочун у него погоняло будет на всю жизнь
я где-то прочитал, что там на фоне слышен голос какой-то коментаторши на тв. погуглил - оказалось горячая штучка, да еще какая-то новость про их поцелуй выдается в поиске. видимо изначально он ей отправлял видос, чтоб показать как соскучился в разъездах, а все остальные ему завидуют просто
Удивительный 2020й: обсуждаем моральный облик русских футболистов. А ведь до недавнего времени отечественный футбол напоминал исключительно коллективное дочерние. Мяча. А теперь вона чо. Кэнсел калчер, епт. ФАПШЕЙМИНГ!