Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
13 001

«Камчатка-информ» рассказала об убийстве военными медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку Материал редакции

Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.

155 комментариев
В закладки

Животных застрелили в посёлке Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев.

Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, пытаясь спастись. Журналисты опубликовали ролик, на котором голос за кадром поясняет, что стреляли из «Сайги», а отогнать животных возможности не было, иначе бы они попали в посёлок. «Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — заявляет автор ролика.

Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.

Обновлено в 19:10: Baza выяснила, что убийство животных взял на себя местный охотовед. По словам военных, медведица и медвежонок до этого плавали между пирсами, их никто не трогал. Они бродили по посёлку уже несколько дней, хотя их отпугивали.

Охотовед уточнил, что медведицу пришлось убить, так как она была очень худая и ранена, а медвежонок без мамы стал бы очень агрессивным.

#новости #армия

Артём Мазанов PLUS
+154 841
И это не новость ИА «Панорама»
15
1
70
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u043c\u0438\u044f"], "comments": 155, "likes": 70, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 232770, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 08 Nov 2020 15:37:42 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
155 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

129

Блять, зачем я вообще полез @Новости читать.

Ответить

Денис Савчук

Ваня
12

Ну охуеть, какое же гнилое сообщество ТЖ. Когда учителю мусульманин голову отрезал - одни смехуечки в коментах, когда на остановке пацан людей расстрелял с Сайги - смехуечки, когда в море нашли тело сооснователя Skillbox - смехуечки, а как животных, которых не было возможности усыпить, убили - "Нелюди! Животные! Ужос!".

Не, то что мне не жаль зверей, просто хотелось что бы люди к людям более по человечиски ставились.

Ответить

Шило

Денис
10

Людей не жалко, люди это реально тупое говно.

Ответить

Денис Савчук

Шило
1

А вы себя выше людей считаете? 

Ответить

Шило

Денис
3

Я вымышленный персонаж, живуший только в стихах

Ответить

Денис Савчук

Шило
–1

Сказочный долбаеб?

Ответить

Шило

Денис
1

Меня зовут Шило, запоминаем живо, по буквам:
Ш — как шрам,
И — как игла, 
Л — как лезвие,
О — как обрез
Запомнил, балбес?

Ответить

Artiom Ponomariov

Денис
–1

я тебя считаю за человека, по этому ты  бессмысленное существо, которому повезло обладать сознанием, но который является паразитом на, разлагающейся от его присутствия, планете. 

Ответить

Даниил Шинкаренко

Шило
0

Соболезную быть тобой.

Ответить

Бессмысленный Абдужаббор

Денис
–1

Люди = говно.

Зачем?

Ответить

Денис Савчук

Бессмысленный
0

А ты не человек?

Ответить

Грамотный дым

Бессмысленный
0

Что бы slipknotы знали как свои песни называть)

Ответить

Даниил Шинкаренко

Бессмысленный
0

Соболезную.

Ответить

colorless

Денис
0

то бы люди к людям

Ответить

Редкий Денис

Ваня
10

как только появилось видео, я сразу пролесинул. Ну нахуй

Ответить

Желающий волк

30

Интересно, как себя ощущают те, кто стрелял, никаких чувств что ли.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Желающий
67

Прикинь, в мире ещё дохуя охотников, которые чисто из развлекухи шарятся с официальным разрешением по лесам по долам в поисказ зверья...

Ответить

Дружеский цветок

Comrade
11

Ну одно дело шариться сутки по лесу (ещё не факт, что встретишь животное) а другое - как в тире расстреливать мать и ребёнка. Ублюдки, стыдно с такими в одной стране жить.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Дружеский
34

Ты удивишься, но их туда никто не звал. И довольно много зверья стало с голодухи наведываться в города и посёлки - не исключено, что ублюдком можешь стать сам. Дикие звери ни хуя не персонажи "классических" мультфильмов Диснея: https://rus.ozodi.org/a/30566518.html

Ответить

alexferman

Comrade
16

Дикие звери ни хуя не персонажи "классических" мультфильмов Диснея

Неееееет, люди должны обняться с дикими зверями, смеяться и танцевать!!!!!!11

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
0

а сну-сну?

Ответить

Даниил Шинкаренко

Дружеский
0

Блять, как будто про людей говоришь, ебанный пиздец.

Ответить

Ivan

Дружеский
1

"Это другое"

Ответить

minsdalkj

Желающий
–2

мне кажется, что российские солдаты для того и опускают друг друга, чтоб на выходе из учебки получать таких бесчувственных тварей

Ответить

Нижний интернет

Желающий
0

Это же посторонний объект на корабле, нахуй. Сразу видно что ты никогда в армии не служил, баб только на гражданке портил пока я страну от медведей защищал блядь

Ответить

Даниил Шинкаренко

Желающий
0

Почему должны?

Ответить

Желающий волк

Даниил
0

Любишь охоту?

Ответить

Нормативный франт

Желающий
1

Охота норм. Подстрелил зайца и съел из него рагу. 

Ответить

Даниил Шинкаренко

Желающий
0

Причем тут охота?

Ответить

Зарегистрировался только что

Желающий
0

da

Ответить

Практический череп

Желающий
0

Даже когда скот режут то жалко. Обычно стараются делать так, чтобы все произошло как можно быстрее.

Ответить

Евгений Мартынов

36

Нелюди! Не дали мишкам спокойно растерзать кого-нибудь в посёлке...

Ответить

Виталий Лановой

–3

Можно было усыпить или в клетку загнать и перевести. Но никто с этим заморачиваться у нас не станет.

Ответить

Комплексный холод

Виталий
70

Я конечно не знаю че как на подводной лодке, но клетка и снотворное для семьи медведей навряд ли там есть

Ответить

Разноцветный вентилятор

Комплексный
27

Нужно было торпедировать в заповедник.

Ответить

Павел Макров

Виталий
26

В Норильске заморачивались, правда там был белый медведь, а тут... Ну сами понимаете, не иначе как системный расизм.

Ответить

Евгений Мартынов

Виталий
6

Дохрена транков на борту АПЛ чтобы усыпить? Поступили правильно, минимизировав риск для местного населения.

Ответить

IO

26

Для тупых напишу небольшой разбор:

Медведь переплыл бухту и приперся в в/ч. В/ч находится на территории посёлка Рыбачий. Телепортировать его некуда.

Если медведь приходит в город, его отстреливают без вариантов, потому что с высокой вероятностью он вернется. У них нюх и память как у собак. В городе им пиздато, много жратвы и нет других хищников. Особенно этим промышляют медведицы.

Медведей на Камчатке с каждым годом становится всё больше, потому что охотиться на них сложно и геморойно с бюрократической точки зрения, а места им постоянно не хватает. Они жрут трупы с кладбищ, живых людей (регулярно 3-10 человек сжирают в черте поселка). В этом году практически каждую неделю выходили медведи в краевой центр (Петропавловск-Камчатский) и хуярили просто по улицам. Всех отстреляли. 

Ещё раз, чтобы было понятно. С медведем нельзя договориться, если он один раз пришёл, он придёт ещё раз и сожрёт всё что увидит.

Если вам их охуенно жалко, откройте пару фотографий того, что остаётся от людей после нападения медведя. 

Ответить

kkk

IO
3

Вояки всё правильно сделали, но записывать этот процесс было не обязательно. Как бы хайпануть хотелось, но не на смерти бедного животного же.

Ответить

IO

kkk
8

Вояки записывают всё подряд чтобы попиздеть в вотсапе, иначе им делать нехуй всю вахту

Ответить

kkk

IO
0

Да.

Ответить

Serghei Lisii

IO
2

Сейчас тебе мамкины зоозащитники напишут, что медведи вообще ми-ми-ми и их трогать не надо

Ответить

Vladimir Medvedev

IO
1

Перед тем как безаппеляционно нести тут чушь, попробуй почитать про жизнь людей и медведей в Скалистых горах Канады, про городок Банфф например. Не скажу, что там вообще не убивают медведей, но точно их не убивают ТАК.

Случаются всякие случаи, но, в среднем, уживаются люди с медведями вполне хорошо. Можно поехать, поснимать мишек с расстояния 20-30 метров безо всяких проблем. И черных и бурых.

Канадские медведи гораздо менее пугливые, чем на Камчатке. При этом, на Камчатке медведи убивают людей каждый год, и это считается нормальным. Типа "вот у нас с начала лета 10 человек убили", в Скалистых горах нападение медведя это прям ЧП, которое случается раз в 10 лет или реже.

При этом людей в Скалистых горах намного больше, как минимум за счет туризма. Ежегодно нац парки посещает несколько миллионов туристов, на порядок больше, чем на Камчатке. И это не сафари, как в Африке на джипах. Там тысячи пешеходных треков, есть официальные кемпинги, где люди живут в палатках, не защищенные ничем. Много бегают по тропам или ездят на великах, неминуемо пересекаясь с мишками.

Я лично бывал и на Камчатке и в Скалистых Горах. И я хорошо понимаю, почему в Канаде получается сосуществовать, а на Камчатке люди и медведи и дальше будут убивать друг друга.

Мое фото из Скалистых Гор. Снимал и крупных самцов и самок с детенышами. Такие кадры можно снять в 10 минутах езды от города Банфф. А на Камчатке я лично медведя видел пару раз и они как ошпаренные убегали, завидев человека.

Весь вопрос лишь в дурной организации жизни в России, тотальном отсутствии и нарушении базовых правил, непонимании, что надо делать. Ну и мы видим, что все проблемы решаются калашом, страдают и люди и звери.

Ответить

Sergey Smirnov

Vladimir
0

Люблю охуительные истории про мирных мишек снятых с 10 метров:
в конце обычно на 3й год путешествий этого медведолога сожрали в палатке не сснимая носков благодарные подопытные.

Ответить

Трин Зотофф

IO
0

а тут ещё и медведица с медвежонком ;) самый опасный конфиг медведя )

Ответить

Евгений Мартынов

14

Пиздец на тж куча мамкиных эмпатичных корзиночек. Напомнить, что делают мишки-мимишки, когда нападают на людей?

Ответить

Мягкий дебаркадер

Евгений
–16

Напомнить, что делают люди с людьми? Может тебя убьём и твоих родителей заодно, раз вы люди?

Ответить

Евгений Мартынов

Мягкий
7

К чему этот высер, Ванюш?

Ответить

Мягкий дебаркадер

Евгений
–15

Ты призываешь убить медведей потому что они медведи. Высер не лучше моего )

Ответить

Евгений Мартынов

Мягкий
9

Где конкретно я призываю "убить медведей потому что они медведи"? Или ты так, просто бзднул в лужу? И я правильно понимаю, что ты предлагаешь забить хуй на безопасность людей, проживающих в поселке? Твои действия, будь ты капитаном АПЛ?

Ответить

Мягкий

Евгений
–5

Ровно своим оскорблением сторонников позиции, что можно было медведей не убивать. Корзиночки и т.п. Своим аргументом что «мишки глядите что творят», оправданием убийства. Только вместо «мишки» можно подставить и «людишки», ведь они тоже убивают огого как. И тут ты уже в отказочке. Не призываешь. Зато оправдываешь.

Я за свою жизнь спас немало животных от таких вот оправданцев и просто живодёров. И делал это в т.ч. во время службы в армии, где полно ублюдков, у которых руки чешутся пострелять в живое. И продолжу это делать. 

Ответить

alexferman

Мягкий
9

Зоошиза пиздец

Ответить

Мягкий

alexfer…
–2

За последние 50 лет популяция животных на Земле -50%. Не смущает?

Я уже о сопереживании другому живому существу не говорю. Видимо и 10% людей этого не дано.

Ответить

alexferman

Мягкий
3

Сопереживание животным это хорошо, пока эти животные неопасны. А ставить остальных животных выше человека это вот оно самое и есть, зоошиза

Ответить

Мягкий

alexfer…
–3

А разве не считается моральной нормой как раз не издеваться и не убивать тех, кто заведомо не может ответить тебе? Когда из пневматики мальчишки убивают птиц, когда на охоту ходят с сильной оптикой и прибамбасами, и сидя в большой железной дуре стреляют издалека по беззащитному зверю, вместо того чтобы как-то попытаться разрулить по-другому – всё это садизм чистой воды. Я убеждён что человек не имеет права быть настолько духовно ничтожен, чтобы получать от такого удовольствие.

Ответить

Кравцов Максим

Мягкий
1

Над медведями никто не издевался, мешали, создавали опасность - их стрельнули, и все

Ответить

Mattur

Мягкий
–1

За последние 50 лет популяция животных на Земле -50%.

Чиво блядь?

Ответить

Мягкий

Mattur
3

Да вот. Даже не -50%, а -68%.

По данном случаю с подлодкой меня очень волнуют две вещи:

– так или иначе оправдание убийства диких животных вообще;

– отбитость тех, которые решили снять это на телефон, да ещё с комментариями.

Можно ли в данной конкретной ситуации было поступить по-другому? Наверное нет. Что случилось то случилось.

Но с тем отношением, которое тут высказывают, типа чё такого убили и убили, человечество просто устраивает кладбище вокруг себя. И к большому сожалению для того чтобы устроить геноцид окружающей природе, людей нужно всего ничего.

WWF: Популяции животных в мире за 50 лет…
Ученые проанализировали данные по различным видам млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и…
rg.ru
Ответить

Mattur

Мягкий
–1

Читай дальше заголовка.

Ответить

Мягкий

Mattur
2

Резко сократилась (- 68%) популяции животных, наиболее близко живущих от человека (легче учитывать = легче добраться до них). Всё нормально? Люди не виноваты?

Ответить

Mattur

Мягкий
0

Не животных, а позвоночных. Долбоёбы переписывают заголовки, коверкая их и вводят в заблуждение нормальных людей. Всё нормально? Долбоёбы не виноваты? 

Ответить

Mattur

Mattur
0

Если кому интересно, вот первоисточник.
https://wwf.ru/upload/images/lpr/lpr2020-rus.pdf

Ответить

Кравцов Максим

Mattur
0

Если еще дальше прочитать, то еще забавнее

Самые значительные потери - 94% - несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 45%, в Северной Америке - на 33%, в Европе и Центральной Азии - на 24%.

Наёбщики, блядь

Ответить

Serghei Lisii

Мягкий
–1

Такой ты еблан. Мясо тоже небось не ешь?

Ответить

Dmitriy Volkov

Евгений
1

Кто тебя долбоеба плюсует?

Ответить

Даниил Шинкаренко

Dmitriy
0

А тебя?

Ответить

Roma Dmitriev

Евгений
1

хм, как это ютуб такой контент в свободном доступе оставил

Ответить

A big purple banana 🍆

Евгений
1

хуя, гуро на ютабчике

Ответить

colorless

Евгений
0

на тж куча мамкиных эмпатичных корзиночек

так съеби уже отсюда
всяко лучше без тебя тут будет лул

Ответить

Shlomo Goldenberg

Евгений
0

правильно убил, нечего людишкам на их территорию лезть

Ответить

Dmitriy Volkov

Shlomo
0

Всегда знал что ты говноед 

Ответить

Mr. LoveJoy

Евгений
0

бля, нахуя я посмотрел эти картинки

Ответить

Несерьёзный Валера

11

Оправдание в стиле "не мы такие, жизнь такая". Сколько жил на Ямале, никогда такой хуйни не встречал.

Ответить

Комплексный холод

Несерьёзный
17

Подводных лодок, или медведей? или медведей на подводных лодках? 

Ответить

Несерьёзный Валера

Комплексный
6

Убийства медведей из-за случайных визитов.

Ответить

Ваша Закладко

Несерьёзный
0

это новое поколение подвезли уже. толстокожие пудводники

Ответить

Греческий огонь

Несерьёзный
0

Ох, и как там на Ямале жилось? 

Ответить

Просто Тимуррр

20

Путин: (рассказывает про врагов России, которые хотят вырвать зубы нашему мишке, а шкуру повесить на стенку)
Путинские вояки: (нашего мишку просто расстреливают к хуям из автомата)

Ответить

Ирина Китаева

14

военные не только животных убивают так-то, а других людей тоже 

Ответить

Владимир Филатов

Ирина
4

От этого они меньше пидорами не становятся.

Ответить

Ирина Китаева

Владимир
8

я к тому, что вы ожидали от военных , если они по умолчанию должны стрелять по людям особо не вдаваясь в их проблемы,  а тут животные 

Ответить

bor_vn

Ирина
–1

Медведи стреляли в ответ?
Просто у этих людей ни мозгов, ни находчивости. Войны тоже мозгами выигрывают. У наших без шансов.

Ответить

Serghei Lisii

bor_vn
0

Посмотрел бы я на тебя в такой ситуации

Ответить

Владимир Филатов

Ирина
0

Я ничего не ожидаю.

Ответить

Владимир Филатов

6

Вот пидоры эти военные.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Владимир
–2

Ты свечку держал?

Ответить

Владимир Филатов

Comrade
1

она всегда при мне

Ответить

Groosha

Владимир
1
Ответить

Владимир Филатов

Groosha
0

нет, не ректальная

Ответить

Кавказский Денис

10

решение жестокое, но спорное. возможно, был более гуманный, но и более сложный способ отвести медведей. дерьмо случается, чо уж. животных жаль конечно

Ответить

Иван Иванов

Кавказский
2

Это не значит, что надо выбирать простой путь.

Ответить

Ваша Закладко

Иван
0

головорезы подводники эффективны. северяне бл

Ответить

kkk

9

Для всех, кто пишет, что военные долбоебы и прочее - они приплыли в военный гарнизон. Повторяю, В ВОЕННЫЙ ГАРНИЗОН. Рыбачий - это маленький ПГТ, по сути пара сопок, утыканные домами. Медведи приплыли на ВОЕННУЮ БАЗУ, им просто некуда бежать, некуда скрыться. Вокруг вояки и колючая проволока. Если это был бы одиночный медведь или медвежонок - можно рассмотреть варианты. А тут МЕДВЕДИЦА и МЕДВЕЖОНОК. Медведица порвёт любого, кого она посчитает за опасность для своего медвежонка. Включайте мозги и не будьте тупоголовыми симпами, г-споди. Вы бы не хотели, чтобы в лесу возле вашего дома шатался медведь, который может задрать ваших детей или родственников (или вас).

Ответить

Zero-one-one

5

Опять люди убивают других животных ради своего спасения своей жизни 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
8

Пожертвуйте собой ради спасения Земли 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

@Артём Мазанов Ты пожертвуешь собой? 

Ответить

Артём Мазанов

Zero-one-one
0

Конечно нет 

Ответить

Zero-one-one

Артём
0

Почему? Ты не любишь нашу планету? 

Ответить

Важный файл

8

Идеально

Ответить

Alexander Petcoglo

–6

Это же ведь надо было организовать безопасную эвакуацию. Зачем, если можно просто убить.

Ответить

Beerman

Alexander
9

Как ты себе это представляешь? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно отвезет мишку? Поставь себя на место капитана, твои действия?

Ответить

Евгений Мартынов

Beerman
12

Тут на тж через одного грамотные теоретики, стратеги, капитаны, экологи, экономисты и профессиональные эпидемиологи. 

Ответить

Alexander Petcoglo

Beerman
–2

Примерно так и представляю. У них же там не военные действия. Уверен, что было время на поиск решения ситуации.

Ответить

Beerman

Alexander
3

Типичный ответ эксперта по всему

Ответить

Ilya Grigöryev

Beerman
0

ты на месте капитана ток волшебника на голубом вертолете можешь представить? не закапывай себя

Ответить

Kir Kirsky

6

В идеале было бы вызвать службу по отлову, но думаю там ничего подобного нет.

Ответить

Serghei Lisii

Kir
0

Службу по отлову. На АПЛ. Охуенный совет

Ответить

Kir Kirsky

Serghei
0

На, не В.
И отлавливают не ракетами.

Ответить

Serghei Lisii

Kir
0

Что ты сейчас написал?

Ответить

Кисель Имбиревич

–1

Дефолтные солдафоны, что с них взять

Ответить

Собака

3

Суки ебаные

Ответить

Информационный велосипед

3

Большая часть военных - сами жывотные 

Ответить

Саша Ринцлер

2

Учить гражданских жизни?

- "Раз плюнуть!"

Придумать как согнать двух медведей с подводной лодки?

- "Ну мгм, они не хочут уходить... тащите Сайгу"

И ведь это те, кто в случае войны будет ядерными боеголовками шмалять...

Ответить

aliftin

–6

Какие-то странные дегенераты. Они поплыли, увидели медведей, сняли видео и застрелили их? После этого опубликовали видео? Пиздец одним словом, мозгов вообще нет.

Ответить

Антон Лисин

aliftin
1

Так они же все тупые.

Ответить

aliftin

Антон
0

Они не тупые, они просто понимают что ничего им не будет. Ничего. Есть видео, есть люди которые сняли это, можно написать заявление, но никто этого не сделает. 

Ответить

Decadence

aliftin
0

Лодка стоит около причала, на неё залезли медведи.  Если их прогнать, то они пойдут в деревню,  где этот причал. Дохуя желания с медведицей и медвежонком на улице один на один оказаться?

Ответить

aliftin

Decadence
1

Если я сейчас сидя в Самаре увижу под окном медведицу, то охуею. Там же это плюс-минус в порядке вещей и люди знают как в таких ситуациях действовать и как прогнать зверя от людей. 

Ответить

Roma Dmitriev

aliftin
0

они знают как в таких ситуациях действовать - и так и сделали. а ты сидишь из Самары и лучше знаешь, судя по всему

Ответить

aliftin

Roma
1

Думаю да, я знаю что стрелять в животных и спихивать их в воду это плохо. 

Ответить

Сергей Абрамов

Decadence
0

Просто медведица и медвежонок оказались не в то время не в том месте

Ответить

Александр Королёв

aliftin
0

А что не так?

Ответить

aliftin

Александр
–1

У них даже мысли нет что с минуты на минуту они обосрутся, понимают что отвечать за это не придётся.

Ответить

Ваша Закладко

aliftin
0

скорее всего есть инструкция по отстрелу на территории в/ч какая-нить, но делать из этого видео - спорно, конечно

Ответить

Ilya Grigöryev

–1

это не злой умысел, а просто очень низкий интеллект, что вообще нормально для РФ. Если медведь попадет в поселок, шанс что он на кого то нападет минимальный (это не шатун), даже если такой шанс подразумевать, можно перестраховаться из той же сайги отпугнуть.

Ответить

Даниил Данковский

Ilya
1

Этот минимальный шанс не равен 0. Ценность жизни медведя ниже ценности жизни человека. Его надо было убить при малейшей угрозе. Другого решения не было. Вояки всё сделали правильно.

Ответить

Sergey Smirnov

2

Был в в/ч на Камчатке, там стоял памятник солдатику которого мишка скушал прямо на крыльце вч.
(если я правильно запомнил)

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Это лучше чем "На Камчатке белые медведь напал на местного(-ых) жителей"

Ответить

Партийный Петя

2

охуеть собрание экспертных зоологов состоялось

хотя конечно, на будущее имеет смысл составить протокол для поимку и перевозку куда-нибудь подальше живности без ее убиения там, где ее дохуя бродит

Ответить

Кравцов Максим

Партийный
0

Это возможно где-нить в караульном уставе прописать, а на лодке-то где?

Ответить

Sergey Smirnov

Кравцов
0

Лодка делает пшшш, глубина 50.
Мишка делает буль-буль
Кок делает котлетки.

Ответить

Dmitri

1

Это вам не популяцию норок репрессировать.

Ответить

Михаил Зеленин

Dmitri
3

Там не репрессии,там геноцид как бы

Ответить

Никита Сухов

1

Убивай, убивай, давай убивай всех, мы ж селекционеры.

Ответить

fFamous

1
Ответить

Литературный Илья

1

Сук, а в инсте показывают это как хорошие новости

Ответить

Сергей Яковенко

–3

Надеюсь какой-нибудь псих с сайгой встретит семейства этих вояк

Ответить

Антон Лисин

–4

От ебланов больше нечего ожидать. У них на уме, что кругом одни враги, а из дети не их, а от соседа.

Ответить

Shreibikus

–5

Ну убили и убили. Че бубнить-то?

Ответить

Нижний интернет

1

Сука Байден отправил своих шпионов в Россию прекрасно зная что наши военные будут исполнять свой долг не смотря на всю мимишность врага вот сучара

Ответить

Дмитрий Сычев

1

Нихренасе на тж зоошизы расплодилось

Ответить

Персональный Гоша

–2

А как же вызвать катер с клеткой, дать по дротику, отвести в их хабиттет обратно. Суки. 

Ответить

Кравцов Максим

Персональный
3

Ехай, милый, сам медведей под седативным таскать. Снимет скальп - так по твоему личному выбору

Ответить

Beerman

Персональный
1

а то как же, на каждой базе ВМФ специально для этого несколько клеток стоит, и ружо с дротиками в оружейке.

Ответить

A patient patient

0

Зачем их было убивать? В чём смысл?

Ответить

Lex Provocante

A
0

смысл описали выше. Медведи дикие животные, дикие. Они не выбирают какими им быть, они такие какие они есть.

Ответить

A patient patient

Lex
0

Одно дело отстрел бурых медведей численность которых не заставляет переживать за их сохранность. Другое дело численность белых медведей которая близка к тому чтобы вид попал в красную книгу.
Есть подозрения, что можно было проявить смекалку и спугнуть медведей другими способами. Но похоже "военная" смекалка это не про современных вояк.

Ответить

Владислав Никитин

A
0

Если ю их спугнули,  они б попали в посёлок.

Ответить

Roma Dmitriev

A
0

а там что, белые медведи?)

Ответить

Сергей Яковенко

–5

Автор заметки мог хотя бы не расписывать так тщательно реплики военных мудаков и что животные пытались спастись 

Ответить

Картошка Фри

0

Малого ж можно было оставить и в зоопарк какой или куда там

Ответить

Олег Крылов

Картошка
0

 и в зоопарк какой

пристрелить гуманнее

Ответить

Илья Казаков

0

Нелюди, блджад 🤬

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

Зря конституцию принимали чтоли...

Ответить

Nikita Polyanov

0

Позорище тупорылое мясовояки

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Жители США вышли праздновать победу Байдена на выборах