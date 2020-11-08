«Камчатка-информ» рассказала об убийстве военными медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку Материал редакции
Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.
Животных застрелили в посёлке Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев.
Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, пытаясь спастись. Журналисты опубликовали ролик, на котором голос за кадром поясняет, что стреляли из «Сайги», а отогнать животных возможности не было, иначе бы они попали в посёлок. «Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — заявляет автор ролика.
Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.
Обновлено в 19:10: Baza выяснила, что убийство животных взял на себя местный охотовед. По словам военных, медведица и медвежонок до этого плавали между пирсами, их никто не трогал. Они бродили по посёлку уже несколько дней, хотя их отпугивали.
Охотовед уточнил, что медведицу пришлось убить, так как она была очень худая и ранена, а медвежонок без мамы стал бы очень агрессивным.
Блять, зачем я вообще полез @Новости читать.
Ну охуеть, какое же гнилое сообщество ТЖ. Когда учителю мусульманин голову отрезал - одни смехуечки в коментах, когда на остановке пацан людей расстрелял с Сайги - смехуечки, когда в море нашли тело сооснователя Skillbox - смехуечки, а как животных, которых не было возможности усыпить, убили - "Нелюди! Животные! Ужос!".
Не, то что мне не жаль зверей, просто хотелось что бы люди к людям более по человечиски ставились.
А вы себя выше людей считаете?
Сказочный долбаеб?
я тебя считаю за человека, по этому ты бессмысленное существо, которому повезло обладать сознанием, но который является паразитом на, разлагающейся от его присутствия, планете.
Бессмысленный Абдужаббор
Люди = говно.
Зачем?
Прикинь, в мире ещё дохуя охотников, которые чисто из развлекухи шарятся с официальным разрешением по лесам по долам в поисказ зверья...
Дружеский цветок
Ну одно дело шариться сутки по лесу (ещё не факт, что встретишь животное) а другое - как в тире расстреливать мать и ребёнка. Ублюдки, стыдно с такими в одной стране жить.
Ты удивишься, но их туда никто не звал. И довольно много зверья стало с голодухи наведываться в города и посёлки - не исключено, что ублюдком можешь стать сам. Дикие звери ни хуя не персонажи "классических" мультфильмов Диснея: https://rus.ozodi.org/a/30566518.html
Дикие звери ни хуя не персонажи "классических" мультфильмов Диснея
Неееееет, люди должны обняться с дикими зверями, смеяться и танцевать!!!!!!11
Это же посторонний объект на корабле, нахуй. Сразу видно что ты никогда в армии не служил, баб только на гражданке портил пока я страну от медведей защищал блядь
Почему должны?
Желающий волк
Любишь охоту?
Практический череп
Даже когда скот режут то жалко. Обычно стараются делать так, чтобы все произошло как можно быстрее.
Можно было усыпить или в клетку загнать и перевести. Но никто с этим заморачиваться у нас не станет.
Комплексный холод
Я конечно не знаю че как на подводной лодке, но клетка и снотворное для семьи медведей навряд ли там есть
В Норильске заморачивались, правда там был белый медведь, а тут... Ну сами понимаете, не иначе как системный расизм.
Дохрена транков на борту АПЛ чтобы усыпить? Поступили правильно, минимизировав риск для местного населения.
Для тупых напишу небольшой разбор:
Медведь переплыл бухту и приперся в в/ч. В/ч находится на территории посёлка Рыбачий. Телепортировать его некуда.
Если медведь приходит в город, его отстреливают без вариантов, потому что с высокой вероятностью он вернется. У них нюх и память как у собак. В городе им пиздато, много жратвы и нет других хищников. Особенно этим промышляют медведицы.
Медведей на Камчатке с каждым годом становится всё больше, потому что охотиться на них сложно и геморойно с бюрократической точки зрения, а места им постоянно не хватает. Они жрут трупы с кладбищ, живых людей (регулярно 3-10 человек сжирают в черте поселка). В этом году практически каждую неделю выходили медведи в краевой центр (Петропавловск-Камчатский) и хуярили просто по улицам. Всех отстреляли.
Ещё раз, чтобы было понятно. С медведем нельзя договориться, если он один раз пришёл, он придёт ещё раз и сожрёт всё что увидит.
Если вам их охуенно жалко, откройте пару фотографий того, что остаётся от людей после нападения медведя.
Сейчас тебе мамкины зоозащитники напишут, что медведи вообще ми-ми-ми и их трогать не надо
Перед тем как безаппеляционно нести тут чушь, попробуй почитать про жизнь людей и медведей в Скалистых горах Канады, про городок Банфф например. Не скажу, что там вообще не убивают медведей, но точно их не убивают ТАК.
Случаются всякие случаи, но, в среднем, уживаются люди с медведями вполне хорошо. Можно поехать, поснимать мишек с расстояния 20-30 метров безо всяких проблем. И черных и бурых.
Канадские медведи гораздо менее пугливые, чем на Камчатке. При этом, на Камчатке медведи убивают людей каждый год, и это считается нормальным. Типа "вот у нас с начала лета 10 человек убили", в Скалистых горах нападение медведя это прям ЧП, которое случается раз в 10 лет или реже.
При этом людей в Скалистых горах намного больше, как минимум за счет туризма. Ежегодно нац парки посещает несколько миллионов туристов, на порядок больше, чем на Камчатке. И это не сафари, как в Африке на джипах. Там тысячи пешеходных треков, есть официальные кемпинги, где люди живут в палатках, не защищенные ничем. Много бегают по тропам или ездят на великах, неминуемо пересекаясь с мишками.
Я лично бывал и на Камчатке и в Скалистых Горах. И я хорошо понимаю, почему в Канаде получается сосуществовать, а на Камчатке люди и медведи и дальше будут убивать друг друга.
Мое фото из Скалистых Гор. Снимал и крупных самцов и самок с детенышами. Такие кадры можно снять в 10 минутах езды от города Банфф. А на Камчатке я лично медведя видел пару раз и они как ошпаренные убегали, завидев человека.
Весь вопрос лишь в дурной организации жизни в России, тотальном отсутствии и нарушении базовых правил, непонимании, что надо делать. Ну и мы видим, что все проблемы решаются калашом, страдают и люди и звери.
Люблю охуительные истории про мирных мишек снятых с 10 метров:
в конце обычно на 3й год путешествий этого медведолога сожрали в палатке не сснимая носков благодарные подопытные.
Пиздец на тж куча мамкиных эмпатичных корзиночек. Напомнить, что делают мишки-мимишки, когда нападают на людей?
Напомнить, что делают люди с людьми? Может тебя убьём и твоих родителей заодно, раз вы люди?
К чему этот высер, Ванюш?
Ты призываешь убить медведей потому что они медведи. Высер не лучше моего )
Где конкретно я призываю "убить медведей потому что они медведи"? Или ты так, просто бзднул в лужу? И я правильно понимаю, что ты предлагаешь забить хуй на безопасность людей, проживающих в поселке? Твои действия, будь ты капитаном АПЛ?
Мягкий
Ровно своим оскорблением сторонников позиции, что можно было медведей не убивать. Корзиночки и т.п. Своим аргументом что «мишки глядите что творят», оправданием убийства. Только вместо «мишки» можно подставить и «людишки», ведь они тоже убивают огого как. И тут ты уже в отказочке. Не призываешь. Зато оправдываешь.
Я за свою жизнь спас немало животных от таких вот оправданцев и просто живодёров. И делал это в т.ч. во время службы в армии, где полно ублюдков, у которых руки чешутся пострелять в живое. И продолжу это делать.
Зоошиза пиздец
За последние 50 лет популяция животных на Земле -50%. Не смущает?
Я уже о сопереживании другому живому существу не говорю. Видимо и 10% людей этого не дано.
Сопереживание животным это хорошо, пока эти животные неопасны. А ставить остальных животных выше человека это вот оно самое и есть, зоошиза
А разве не считается моральной нормой как раз не издеваться и не убивать тех, кто заведомо не может ответить тебе? Когда из пневматики мальчишки убивают птиц, когда на охоту ходят с сильной оптикой и прибамбасами, и сидя в большой железной дуре стреляют издалека по беззащитному зверю, вместо того чтобы как-то попытаться разрулить по-другому – всё это садизм чистой воды. Я убеждён что человек не имеет права быть настолько духовно ничтожен, чтобы получать от такого удовольствие.
Над медведями никто не издевался, мешали, создавали опасность - их стрельнули, и все
Да вот. Даже не -50%, а -68%.
По данном случаю с подлодкой меня очень волнуют две вещи:
– так или иначе оправдание убийства диких животных вообще;
– отбитость тех, которые решили снять это на телефон, да ещё с комментариями.
Можно ли в данной конкретной ситуации было поступить по-другому? Наверное нет. Что случилось то случилось.
Но с тем отношением, которое тут высказывают, типа чё такого убили и убили, человечество просто устраивает кладбище вокруг себя. И к большому сожалению для того чтобы устроить геноцид окружающей природе, людей нужно всего ничего.
Резко сократилась (- 68%) популяции животных, наиболее близко живущих от человека (легче учитывать = легче добраться до них). Всё нормально? Люди не виноваты?
Если кому интересно, вот первоисточник.
https://wwf.ru/upload/images/lpr/lpr2020-rus.pdf
Если еще дальше прочитать, то еще забавнее
Самые значительные потери - 94% - несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 45%, в Северной Америке - на 33%, в Европе и Центральной Азии - на 24%.
Наёбщики, блядь
Кто тебя долбоеба плюсует?
правильно убил, нечего людишкам на их территорию лезть
Оправдание в стиле "не мы такие, жизнь такая". Сколько жил на Ямале, никогда такой хуйни не встречал.
Комплексный холод
Подводных лодок, или медведей? или медведей на подводных лодках?
Убийства медведей из-за случайных визитов.
Путин: (рассказывает про врагов России, которые хотят вырвать зубы нашему мишке, а шкуру повесить на стенку)
Путинские вояки: (нашего мишку просто расстреливают к хуям из автомата)
военные не только животных убивают так-то, а других людей тоже
От этого они меньше пидорами не становятся.
я к тому, что вы ожидали от военных , если они по умолчанию должны стрелять по людям особо не вдаваясь в их проблемы, а тут животные
Вот пидоры эти военные.
Ты свечку держал?
она всегда при мне
Это не значит, что надо выбирать простой путь.
Для всех, кто пишет, что военные долбоебы и прочее - они приплыли в военный гарнизон. Повторяю, В ВОЕННЫЙ ГАРНИЗОН. Рыбачий - это маленький ПГТ, по сути пара сопок, утыканные домами. Медведи приплыли на ВОЕННУЮ БАЗУ, им просто некуда бежать, некуда скрыться. Вокруг вояки и колючая проволока. Если это был бы одиночный медведь или медвежонок - можно рассмотреть варианты. А тут МЕДВЕДИЦА и МЕДВЕЖОНОК. Медведица порвёт любого, кого она посчитает за опасность для своего медвежонка. Включайте мозги и не будьте тупоголовыми симпами, г-споди. Вы бы не хотели, чтобы в лесу возле вашего дома шатался медведь, который может задрать ваших детей или родственников (или вас).
Опять люди убивают других животных ради своего спасения своей жизни
Пожертвуйте собой ради спасения Земли
@Артём Мазанов Ты пожертвуешь собой?
Это же ведь надо было организовать безопасную эвакуацию. Зачем, если можно просто убить.
Тут на тж через одного грамотные теоретики, стратеги, капитаны, экологи, экономисты и профессиональные эпидемиологи.
Примерно так и представляю. У них же там не военные действия. Уверен, что было время на поиск решения ситуации.
ты на месте капитана ток волшебника на голубом вертолете можешь представить? не закапывай себя
В идеале было бы вызвать службу по отлову, но думаю там ничего подобного нет.
Службу по отлову. На АПЛ. Охуенный совет
На, не В.
И отлавливают не ракетами.
Учить гражданских жизни?
- "Раз плюнуть!"
Придумать как согнать двух медведей с подводной лодки?
- "Ну мгм, они не хочут уходить... тащите Сайгу"
И ведь это те, кто в случае войны будет ядерными боеголовками шмалять...
Какие-то странные дегенераты. Они поплыли, увидели медведей, сняли видео и застрелили их? После этого опубликовали видео? Пиздец одним словом, мозгов вообще нет.
Так они же все тупые.
они знают как в таких ситуациях действовать - и так и сделали. а ты сидишь из Самары и лучше знаешь, судя по всему
Просто медведица и медвежонок оказались не в то время не в том месте
А что не так?
скорее всего есть инструкция по отстрелу на территории в/ч какая-нить, но делать из этого видео - спорно, конечно
это не злой умысел, а просто очень низкий интеллект, что вообще нормально для РФ. Если медведь попадет в поселок, шанс что он на кого то нападет минимальный (это не шатун), даже если такой шанс подразумевать, можно перестраховаться из той же сайги отпугнуть.
Этот минимальный шанс не равен 0. Ценность жизни медведя ниже ценности жизни человека. Его надо было убить при малейшей угрозе. Другого решения не было. Вояки всё сделали правильно.
Был в в/ч на Камчатке, там стоял памятник солдатику которого мишка скушал прямо на крыльце вч.
(если я правильно запомнил)
Это лучше чем "На Камчатке белые медведь напал на местного(-ых) жителей"
Это возможно где-нить в караульном уставе прописать, а на лодке-то где?
Лодка делает пшшш, глубина 50.
Мишка делает буль-буль
Кок делает котлетки.
Это вам не популяцию норок репрессировать.
От ебланов больше нечего ожидать. У них на уме, что кругом одни враги, а из дети не их, а от соседа.
Сука Байден отправил своих шпионов в Россию прекрасно зная что наши военные будут исполнять свой долг не смотря на всю мимишность врага вот сучара
Ехай, милый, сам медведей под седативным таскать. Снимет скальп - так по твоему личному выбору
а то как же, на каждой базе ВМФ специально для этого несколько клеток стоит, и ружо с дротиками в оружейке.
Зачем их было убивать? В чём смысл?
смысл описали выше. Медведи дикие животные, дикие. Они не выбирают какими им быть, они такие какие они есть.
Одно дело отстрел бурых медведей численность которых не заставляет переживать за их сохранность. Другое дело численность белых медведей которая близка к тому чтобы вид попал в красную книгу.
Есть подозрения, что можно было проявить смекалку и спугнуть медведей другими способами. Но похоже "военная" смекалка это не про современных вояк.
Автор заметки мог хотя бы не расписывать так тщательно реплики военных мудаков и что животные пытались спастись
Малого ж можно было оставить и в зоопарк какой или куда там