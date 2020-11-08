Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.

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Животных застрелили в посёлке Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев.

Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, пытаясь спастись. Журналисты опубликовали ролик, на котором голос за кадром поясняет, что стреляли из «Сайги», а отогнать животных возможности не было, иначе бы они попали в посёлок. «Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — заявляет автор ролика.

Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.

Обновлено в 19:10: Baza выяснила, что убийство животных взял на себя местный охотовед. По словам военных, медведица и медвежонок до этого плавали между пирсами, их никто не трогал. Они бродили по посёлку уже несколько дней, хотя их отпугивали.

Охотовед уточнил, что медведицу пришлось убить, так как она была очень худая и ранена, а медвежонок без мамы стал бы очень агрессивным.