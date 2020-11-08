СМИ рассказали об убийстве военными на Камчатке медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку Материал редакции
Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.
Животных застрелили в посёлке Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев.
Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, пытаясь спасти. Журналисты опубликовали ролик, на котором голос за кадром поясняет, что стреляли из «Сайги», а отогнать животных возможности не было, иначе бы они попали в посёлок. «Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — заявляет автор ролика.
Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.
Блять, зачем я вообще полез @Новости читать.
Прикинь, в мире ещё дохуя охотников, которые чисто из развлекухи шарятся с официальным разрешением по лесам по долам в поисказ зверья...
Дружеский цветок
Ну одно дело шариться сутки по лесу (ещё не факт, что встретишь животное) а другое - как в тире расстреливать мать и ребёнка. Ублюдки, стыдно с такими в одной стране жить.
Ты удивишься, но их туда никто не звал. И довольно много зверья стало с голодухи наведываться в города и посёлки - не исключено, что ублюдком можешь стать сам. Дикие звери ни хуя не персонажи "классических" мультфильмов Диснея: https://rus.ozodi.org/a/30566518.html
Можно было усыпить или в клетку загнать и перевести. Но никто с этим заморачиваться у нас не станет.
Комплексный холод
Я конечно не знаю че как на подводной лодке, но клетка и снотворное для семьи медведей навряд ли там есть
В Норильске заморачивались, правда там был белый медведь, а тут... Ну сами понимаете, не иначе как системный расизм.
Дохрена транков на борту АПЛ чтобы усыпить? Поступили правильно, минимизировав риск для местного населения.
Оправдание в стиле "не мы такие, жизнь такая". Сколько жил на Ямале, никогда такой хуйни не встречал.
Комплексный холод
Подводных лодок, или медведей? или медведей на подводных лодках?
Убийства медведей из-за случайных визитов.
Вот пидоры эти военные.
Путин: (рассказывает про врагов России, которые хотят вырвать зубы нашему мишке, а шкуру повесить на стенку)
Путинские вояки: (нашего мишку просто расстреливают к хуям из автомата)
военные не только животных убивают так-то, а других людей тоже
От этого они меньше пидорами не становятся.
я к тому, что вы ожидали от военных , если они по умолчанию должны стрелять по людям особо не вдаваясь в их проблемы, а тут животные
Это не значит, что надо выбирать простой путь.
Опять люди убивают других животных ради своего спасения своей жизни
Пожертвуйте собой ради спасения Земли
Учить гражданских жизни?
- "Раз плюнуть!"
Придумать как согнать двух медведей с подводной лодки?
- "Ну мгм, они не хочут уходить... тащите Сайгу"
И ведь это те, кто в случае войны будет ядерными боеголовками шмалять...
Какие-то странные дегенераты. Они поплыли, увидели медведей, сняли видео и застрелили их? После этого опубликовали видео? Пиздец одним словом, мозгов вообще нет.
Это вам не популяцию норок репрессировать.
Автор заметки мог хотя бы не расписывать так тщательно реплики военных мудаков и что животные пытались спастись
Это же ведь надо было организовать безопасную эвакуацию. Зачем, если можно просто убить.
Пиздец на тж куча мамкиных эмпатичных корзиночек. Напомнить, что делают мишки-мимишки, когда нападают на людей?