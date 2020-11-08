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Артём Мазанов
1792

СМИ рассказали об убийстве военными на Камчатке медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку Материал редакции

Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.

46 комментариев
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Животных застрелили в посёлке Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. Об этом пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев.

Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, пытаясь спасти. Журналисты опубликовали ролик, на котором голос за кадром поясняет, что стреляли из «Сайги», а отогнать животных возможности не было, иначе бы они попали в посёлок. «Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке. Всё, сейчас за борт упадет. Медвежонок труп, а она еще живая», — заявляет автор ролика.

Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.

#новости #армия

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46 комментариев
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Ваня Погост

32

Блять, зачем я вообще полез @Новости читать.

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Редкий Денис

Ваня
1

как только появилось видео, я сразу пролесинул. Ну нахуй

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Желающий волк

13

Интересно, как себя ощущают те, кто стрелял, никаких чувств что ли.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Желающий
7

Прикинь, в мире ещё дохуя охотников, которые чисто из развлекухи шарятся с официальным разрешением по лесам по долам в поисказ зверья...

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Дружеский цветок

Comrade
1

Ну одно дело шариться сутки по лесу (ещё не факт, что встретишь животное) а другое - как в тире расстреливать мать и ребёнка. Ублюдки, стыдно с такими в одной стране жить.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Дружеский
0

Ты удивишься, но их туда никто не звал. И довольно много зверья стало с голодухи наведываться в города и посёлки - не исключено, что ублюдком можешь стать сам. Дикие звери ни хуя не персонажи "классических" мультфильмов Диснея: https://rus.ozodi.org/a/30566518.html

Ответить

Ivan

Дружеский
0

"Это другое"

Ответить

Зарегистрировался только что

Желающий
0

da

Ответить

Евгений Мартынов

5

Нелюди! Не дали мишкам спокойно растерзать кого-нибудь в посёлке...

Ответить

Виталий Лановой

1

Можно было усыпить или в клетку загнать и перевести. Но никто с этим заморачиваться у нас не станет.

Ответить

Комплексный холод

Виталий
14

Я конечно не знаю че как на подводной лодке, но клетка и снотворное для семьи медведей навряд ли там есть

Ответить

Разноцветный вентилятор

Комплексный
2

Нужно было торпедировать в заповедник.

Ответить

Павел Макров

Виталий
4

В Норильске заморачивались, правда там был белый медведь, а тут... Ну сами понимаете, не иначе как системный расизм.

Ответить

Евгений Мартынов

Виталий
2

Дохрена транков на борту АПЛ чтобы усыпить? Поступили правильно, минимизировав риск для местного населения.

Ответить

Несерьёзный Валера

5

Оправдание в стиле "не мы такие, жизнь такая". Сколько жил на Ямале, никогда такой хуйни не встречал.

Ответить

Комплексный холод

Несерьёзный
2

Подводных лодок, или медведей? или медведей на подводных лодках? 

Ответить

Несерьёзный Валера

Комплексный
1

Убийства медведей из-за случайных визитов.

Ответить

Ваша Закладко

Несерьёзный
0

это новое поколение подвезли уже. толстокожие пудводники

Ответить

Владимир Филатов

2

Вот пидоры эти военные.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Владимир
–2

Ты свечку держал?

Ответить

Просто Тимуррр

4

Путин: (рассказывает про врагов России, которые хотят вырвать зубы нашему мишке, а шкуру повесить на стенку)
Путинские вояки: (нашего мишку просто расстреливают к хуям из автомата)

Ответить

Ирина Китаева

3

военные не только животных убивают так-то, а других людей тоже 

Ответить

Владимир Филатов

Ирина
0

От этого они меньше пидорами не становятся.

Ответить

Ирина Китаева

Владимир
0

я к тому, что вы ожидали от военных , если они по умолчанию должны стрелять по людям особо не вдаваясь в их проблемы,  а тут животные 

Ответить

Кавказский Денис

1

решение жестокое, но спорное. возможно, был более гуманный, но и более сложный способ отвести медведей. дерьмо случается, чо уж. животных жаль конечно

Ответить

Иван Иванов

Кавказский
0

Это не значит, что надо выбирать простой путь.

Ответить

Ваша Закладко

Иван
0

головорезы подводники эффективны. северяне бл

Ответить

Zero-one-one

0

Опять люди убивают других животных ради своего спасения своей жизни 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
3

Пожертвуйте собой ради спасения Земли 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

@Артём Мазанов Ты пожертвуешь собой? 

Ответить

Никита Сухов

1

Убивай, убивай, давай убивай всех, мы ж селекционеры.

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Дефолтные солдафоны, что с них взять

Ответить

Собака

1

Суки ебаные

Ответить

Саша Ринцлер

1

Учить гражданских жизни?

- "Раз плюнуть!"

Придумать как согнать двух медведей с подводной лодки?

- "Ну мгм, они не хочут уходить... тащите Сайгу"

И ведь это те, кто в случае войны будет ядерными боеголовками шмалять...

Ответить

aliftin

0

Какие-то странные дегенераты. Они поплыли, увидели медведей, сняли видео и застрелили их? После этого опубликовали видео? Пиздец одним словом, мозгов вообще нет.

Ответить

fFamous

0
Ответить

Картошка Фри

0

Малого ж можно было оставить и в зоопарк какой или куда там

Ответить

Информационный велосипед

0

Большая часть военных - сами жывотные 

Ответить

Dmitri

0

Это вам не популяцию норок репрессировать.

Ответить

Михаил Зеленин

Dmitri
0

Там не репрессии,там геноцид как бы

Ответить

Литературный Илья

0

Сук, а в инсте показывают это как хорошие новости

Ответить

Сергей Яковенко

0

Автор заметки мог хотя бы не расписывать так тщательно реплики военных мудаков и что животные пытались спастись 

Ответить

Сергей Яковенко

0

Надеюсь какой-нибудь псих с сайгой встретит семейства этих вояк

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Это же ведь надо было организовать безопасную эвакуацию. Зачем, если можно просто убить.

Ответить

Евгений Мартынов

–1

Пиздец на тж куча мамкиных эмпатичных корзиночек. Напомнить, что делают мишки-мимишки, когда нападают на людей?

Ответить

Shreibikus

–3

Ну убили и убили. Че бубнить-то?

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