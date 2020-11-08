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Артём Мазанов
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Умерла кошка Гли из собора Святой Софии в Стамбуле Материал редакции

Она родилась в соборе и прожила там 16 лет. Гли была одной из самых известных кошек в мире.

18 комментариев
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Фото @hagiasophiacat

Гли болела и с 24 сентября находилась на лечении в частной ветеринарной клинике. Об этом рассказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил свои соболезнование в связи со смертью Гли. У кошки есть свой аккаунт в инстаграме, его ведёт одна из экскурсоводов. Там тоже появилось сообщение о её смерти.

Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап.

сообщение от имени Гли

Гли обрела популярность в 2009 году, когда вышла навстречу премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме, когда те посещали Святую Софию.

В сентябре 2020 года ей выделили отдельную комнату, так как кошке становилось хуже из-за повышенного внимания посетителей. За всю жизнь Гли родила одного котёнка, который попал под туристический автобус.

10 июля собор Святой Софии снова стал мечетью — турецкий суд отменил решение 1934 года о его превращении в музей. Многие переживали, что из-за смены статуса Гли придётся покинуть свой дом, но власти пообещали оставить там всех животных.

#новости #животные

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18 комментариев
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Кавказский Денис

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хватет умират блят

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Геологический Денис

2

Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап.

сообщение от имени Гли

Просто ору. Зачем писать от имени кошки? Это же пиздец полный.

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Равнодушный нос

Геологический
17

Действительно

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Геологический Денис

Равнодушный
0

Ты это не путай. Я то от своего лица пишу. А там от лица мертвой кошки...

Ответить

Земной теркин30см

Геологический
1

Вот-вот, мало ли она на причинном месте вертела этот вертеп, и просто из-за вкусняшек там существовала

Ответить

Артём Мазанов

1

Простите за грустные новости :ссс Но сегодня такой день(

Ответить

Ху Эмай

Артём
14

да ничего страшного, весь год ведь были хорошие новости

Ответить

Геологический Денис

Ху
0

*нервно курит*

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Владимир Филатов

0

Вот не сделали бы мечетью, то она жила бы ещё долго.

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Илюхер XXX

0

анус нелюдь

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A big purple banana 🍆

0

Эрдоган, ты доволен???

Ответить

Пирожок с вишней

0

удоли

Ответить

Артём Мазанов

Пирожок
0

отмудохать пирожка

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Богатый якорь

0

Сделали бы бассейн, было бы заебись

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Marhal_New _Arleana

–1
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Владимир Филатов

Marhal_New
0

Уотсон?

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Marhal_New _Arleana

Владимир
0

Уорон

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Максим Гольдмарк

Marhal_New
0

Уорриворс

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