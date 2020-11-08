Она родилась в соборе и прожила там 16 лет. Гли была одной из самых известных кошек в мире.

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Гли болела и с 24 сентября находилась на лечении в частной ветеринарной клинике. Об этом рассказал губернатор Стамбула Али Ерликая.

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил свои соболезнование в связи со смертью Гли. У кошки есть свой аккаунт в инстаграме, его ведёт одна из экскурсоводов. Там тоже появилось сообщение о её смерти.

Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап. сообщение от имени Гли

Гли обрела популярность в 2009 году, когда вышла навстречу премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану и президенту США Бараку Обаме, когда те посещали Святую Софию.

В сентябре 2020 года ей выделили отдельную комнату, так как кошке становилось хуже из-за повышенного внимания посетителей. За всю жизнь Гли родила одного котёнка, который попал под туристический автобус.

10 июля собор Святой Софии снова стал мечетью — турецкий суд отменил решение 1934 года о его превращении в музей. Многие переживали, что из-за смены статуса Гли придётся покинуть свой дом, но власти пообещали оставить там всех животных.