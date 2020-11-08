«Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки на матч с «Краснодаром». По данным СМИ, после игры клуб сделает заявление Материал редакции
Это уже вторая санкция к футболисту после слитого видео с мастурбацией.
Дзюба выйдет на матч с «Краснодаром» 8 ноября в 19:00 по московскому времени, но не в статусе капитана. Об этом сообщила РПЛ.
Капитанская повязка перешла от Дзюбы к хорватскому защитнику Деяну Ловрену, который недавно перешёл в клуб. Как пишет «Спорт-Экспресс», «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после окончания матча.
7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. На следующий день футболиста исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи.
Кавказский Денис
дзюба был всеми руками за президента
а вообще клуб мог бы и поддержать своего игрока, какого хуя вообще? он же не на спартак надрачивал в инстаграме
Геологический Денис
Всм всеми? А дрочил он как тогда? Чушь не неси.
Геологический Денис
У нас тоже когда-нибудь нового президента выберут. Лет через 10-20...
А Дзюба всё так же будет дрочить...
Пиздец, только сами же шум разводят. Из-за хуйни. Напускное ханжество. Все что надо знать о скрепах. В Америке у какого актера фото с хуем слили, посмеялись и забыли через день, никому это не повредило. Наши же дурачки воняют и воняют
Причем тут скрепы то? Есть компания, есть сотрудник компании (ее лицо фактически), своими действиями он портит имидж бренда и за это получает, по-моему довольно обыденное явление, какие вопросы? Недавно в стране без скреп какой-то чел дрочил в зуме или типо того, и тоже получил нагоняй.
Игнорировать не вариант, даю гарантию через месяц никто не вспомнит, максимум будут шутки за 300 от болел Спартака, но у них с Дзюбой личное, а так всем насрать будет
Потому что этика вот это все, скрепы тут не приделах, в любой стране было бы тоже самое
Причем тут этика? Он никого не обманул, никакой человек не пострадал. Ты просто не хочешь признавать что все дело именно в скрепах и ханжестве . Как я и написал, у других селебрити в Америке дохуя раз видео с еблей и тд сливали, в большинстве случаев ни у кого ничего не порвалось и люди позубоскалив с пониманием относились.
Дальше спорить не буду, скрепы так скрепы, Дзюба через 30 минут будет играть как обычно, а например этот чел нет https://tjournal.ru/news/225191-the-new-yorker-otstranil-zhurnalista-za-masturbaciyu-vo-vremya-rabochego-zvonka-v-zoom
Террористический
Это был бы аргумент, если б он во время матча прилёг подрочить.
Это был бы аргумент, если б он во время матча прилёг подрочить
Ну да, такие лого теперь клепают, потому что Дзюба независимая личность
Норм лого. Это же просто ирония ради кеков. А официальные действия клуба — тупость
Бля, а ниче что он не сам видос этот выложил, а его слили??? Ты так говоришь как будто он онлифанс открыл
Бля, а ниче что он не сам видос этот выложил, а его слили?
Еще бы он сам выкладывал, так и санкций серьезных со стороны клуба нет
Выскажу непопулярное мнение - а кого это должно, кхм, ебать? Чё хочет то и делает. К Дзюбе дохрена претензий как в футбольном так и личном плане, но чтобы он там ни делал в постели его личное дело, пусть хоть в 4к снимает
Люди любят сваливать вину на жертву, потому что так складывается иллюзия контроля над ситуацией
Полагаю дело скорее в скандальности самого дзюбы, будь это ноунейм из рпл все не вышло бы дальше кеков подростков из спортивных тематических форумов. Но Дзюба после чм словил звезду и сильно раздражал, кто то решил таким способом его погнобить - это уже мерзко, имхо. А прочим просто инфоповод зашёл, у нас вообще ханжество в почете почему то
Информационный велосипед
Я понимаю, что всем должно быть похуй, но зачем снимать свою дрочку на видео???
Девке отправить, чё ты. Ну или парню. Ну или его самого заводит это
Информационный велосипед
Девке отправить
Информационный
видемо я слишком стар для этих преколов
ой пфыф ты вроде немногим меня старше
Ну у нас все таки не СССР, секс есть, да и вообще пуританство в наше время это странно
Э. Ну вот уехал он в командировку, хз. И шлют они с девкой друг другу нюдсы. Нахуя - ну чтоб оргазм словить, я не знаю))
Трындос, ты у меня так спрашиваешь, будто я Дзюба или его баба))) Откуда ж мне знать, что там людей в сексе заводит
Может какой нить домохозяйке скидывал, может сам любовался, может на порнохаб выложил бы после карьеры - не похуй ли? Другое дело что хранить такое чревато тем что сейчас происходит, а для медийной личности черевато вдвойне - но тут ничего не поделаешь. База пишет что видео аж год
Алсо некоторые и секс снимают, даже целые сайты такие есть.
например чтобы отвлечь людей от более важных событий в стране
Информационный велосипед
- Дзюба, привет
- Привет, кто это?
- Не важно. Мы вводим новый законопроект о неприкосновенности экс-президента, и в либеральных сми по этому поводу поднялась буча. Нужно отвлечь внимание. Можешь подрочить и выложить в интернет?
- Ладно
А чё нельзя?
Информационный велосипед
Кто сказал что нельзя? Вопрос - зачем??
- Ты представляешь, он дрочит
- КАКОЙ КОШМАР, ВОН ИЗ ПРОФЕССИИ, ЛИШИТЬ ВСЕХ ТИТУЛОВ, ЧЛЕНЫ НЕ ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАНЫ, А ЧТОБЫ ТОЛЬКО ПИПИСИКАТЬ
что за театр абсурда-то, а
Так его не за дрочку лишают капитанства, а из-за шумихи вокруг. -Артём, мы всё понимаем, в этом нету твоей вины, но капитаны с такой репутацией Зениту не нужны.
С какой репутацией? Человека, который - кошмар!!! - мастурбирует и записывает видос для своей девки?
Была б понятна истерика СМИ, если б открылось, что он гей. У нас в РФ сам знаешь как с этим. Но тут-то просто сюр какой-то
проблема в том что к нему сейчас будет а). повышенное внимание жёлтой прессы б) футбольные болельщики будут провоцировать во время матчей. Сборной это ни к чему
Дисквалифицировали за игру рукой.
Ага, "самвиноват" в любой непонятной ситуации
Геологический Денис
А как тогда это видео попало в интернет? Слил тот кому он отправлял?
Облако взломали
Мейл.ру облако?
вы же понимаете, что весь хейт исходит лишь из-за того, что именно представляет из себя Дзюба? любимец бабушек, кумир детишек, гордость страны или что он там ещё про себя говорил? обычный быдлан, которого возвели в культовую личность после ЧМ.
случись такое с другим любым игроком сборной, то всё было бы намного мягче.
любимец бабушек, кумир детишек, гордость страны
...не имеет права дрочить! Запомните, дети, пипирки для делания других детей! Бабушки, отвернитесь!
так дело не в дрочке вовсе, это нормально. но большинство же людей считают по-другому. и вот эти люди "дрочили" на своего героя в 2018-м ассоциируя себя с ним, что это наш парень, свой, за Родину играет. и тут он подрочил, а им ведь с детства в голову вдалбывали, что дрочить плохо, табу ебать. некоторые даже считают это извращением, внезапно говорят про гейство (вспоминается недавняя история с Азмуном).
и не стоит забывать, что Дзюбиньо играет за газпромовский клуб, а его интервью за последние пол года тянут на место в госдуме.
так что наблюдать за этим очень весело.
Так мы с тобой одно и то же говорим, да. Только я на стёбном языке это пересказала, а ты отлично и просто сформулировал)
Дрочут те, кому девки не дают!
И трахаться в темноте надо!
Позволь с тобой не согласиться...
СМИ, публичные личности, да и сам Дзюба. всё из-за успешного выступления на домашнем ЧМ. как и усатого физрука)
Он просто дрочил, он не хотел никому сделать больно
а всё дело в том, что ваш дзюба сам уебан и поддерживает выставление себя позорищем, вместо того чтобы самому говорить то же самое "а мне чо, уже и дрочить нельзя?"
Чё доебались? Не на вас же дрочил
СМИ и общество в этой ситуации должны сделать всё возможное, чтобы довести человека до депрессии и суицида.❤️
Пуританство наше всё
Предлагаю сделать челлендж дабы поддержать Дзюбу. Записываем видео и выкладываем в интернет или в лс Дзюбе.