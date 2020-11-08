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Артём Мазанов
6451

«Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки на матч с «Краснодаром». По данным СМИ, после игры клуб сделает заявление Материал редакции

Это уже вторая санкция к футболисту после слитого видео с мастурбацией.

104 комментария
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Дзюба выйдет на матч с «Краснодаром» 8 ноября в 19:00 по московскому времени, но не в статусе капитана. Об этом сообщила РПЛ.

ФК «Зенит» ✨ @zenit_spb
Состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитКраснодар! https://t.co/lXsaF7aMj4

Капитанская повязка перешла от Дзюбы к хорватскому защитнику Деяну Ловрену, который недавно перешёл в клуб. Как пишет «Спорт-Экспресс», «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после окончания матча.

7 ноября в телеграм-каналах, специализирующихся на сливах интимных фото и видео знаменитостей, опубликовали ролик с мастурбирующим Дзюбой. На следующий день футболиста исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи.

#новости #футбол

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И это не новость ИА «Панорама»
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104 комментария
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Андрей Рядькин

57
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Кавказский Денис

Андрей
2

дзюба был всеми руками за президента

а вообще клуб мог бы и поддержать своего игрока, какого хуя вообще? он же не на спартак надрачивал в инстаграме

Ответить

Геологический Денис

Кавказский
1

Всм всеми? А дрочил он как тогда? Чушь не неси.

Ответить

Евгений Миронов

Геологический
1

всеми руками за президента

Ответить

Геологический Денис

Андрей
1

У нас тоже когда-нибудь нового президента выберут. Лет через 10-20...

Ответить

пепси

Геологический
1

А Дзюба всё так же будет дрочить...

Ответить

Твоего деда дед

пепси
0

А новый президент будет старый

Ответить

Alexander Spider

46
Ответить

solawind

20

Пиздец, только сами же шум разводят. Из-за хуйни. Напускное ханжество. Все что надо знать о скрепах.  В Америке у какого актера фото с хуем слили, посмеялись и забыли через день, никому это не повредило. Наши же дурачки воняют и воняют

Ответить

Олег Крылов

solawind
1

Причем тут скрепы то? Есть компания, есть сотрудник компании (ее лицо фактически), своими действиями он портит имидж бренда и за это получает, по-моему довольно обыденное явление, какие вопросы? Недавно в стране без скреп какой-то чел дрочил в зуме или типо того, и тоже получил нагоняй.

Ответить

solawind

Олег
1

Если их волует имидж, то тем более глупо не понимать что такими последовательными новостями о санкциях к нему они наоборот разогревают эту новость в СМИ.

Ответить

Олег Крылов

solawind
0

Игнорировать не вариант, даю гарантию через месяц никто не вспомнит, максимум будут шутки за 300 от болел Спартака, но у них с Дзюбой личное, а так всем насрать будет

Ответить

solawind

Олег
0

Почему не вариант? Потому что у скрепных дурачков скрепы порвутся, как я и написал?

Ответить

Олег Крылов

solawind
0

Потому что этика вот это все, скрепы тут не приделах, в любой стране было бы тоже самое

Ответить

solawind

Олег
4

Причем тут этика? Он никого не обманул, никакой человек не пострадал. Ты просто не хочешь признавать что все дело именно в скрепах и ханжестве . Как я и написал, у других селебрити в Америке дохуя раз видео с еблей и тд сливали, в большинстве случаев ни у кого ничего не порвалось и люди позубоскалив с пониманием относились.

Ответить

Олег Крылов

solawind
0

Дальше спорить не буду, скрепы так скрепы, Дзюба через 30 минут будет играть как обычно, а например этот чел нет https://tjournal.ru/news/225191-the-new-yorker-otstranil-zhurnalista-za-masturbaciyu-vo-vremya-rabochego-zvonka-v-zoom

Ответить

Террористический

Олег
1

Это был бы аргумент, если б он во время матча прилёг подрочить.

Ответить

Олег Крылов

Террори…
1

Это был бы аргумент, если б он во время матча прилёг подрочить

Ну да, такие лого теперь клепают, потому что Дзюба независимая личность

Ответить

Твоего деда дед

Олег
0

Норм лого. Это же просто ирония ради кеков. А официальные действия клуба — тупость

Ответить

Михаил Чуриков

Олег
1

Пример — моё почтение.

Ответить

Классический Либерал

Олег
0

Бля, а ниче что он не сам видос этот выложил, а его слили??? Ты так говоришь как будто он онлифанс открыл

Ответить

Олег Крылов

Классический
0

 Бля, а ниче что он не сам видос этот выложил, а его слили?

Еще бы он сам выкладывал, так и санкций серьезных со стороны клуба нет

Ответить

Информационный велосипед

2

Зачем вообще снимать видос о том как ты дрочишь? 

Ответить

Litnikov Danil

Информационный
53

Выскажу непопулярное мнение - а кого это должно, кхм, ебать? Чё хочет то и делает. К Дзюбе дохрена претензий как в футбольном так и личном плане, но чтобы он там ни делал в постели его личное дело, пусть хоть в 4к снимает

Ответить

Анна Давыдова

Litnikov
2

Люди любят сваливать вину на жертву, потому что так складывается иллюзия контроля над ситуацией

Ответить

Litnikov Danil

Анна
5

Полагаю дело скорее в скандальности самого дзюбы, будь это ноунейм из рпл все не вышло бы дальше кеков подростков из спортивных тематических форумов. Но Дзюба после чм словил звезду и сильно раздражал, кто то решил таким способом его погнобить - это уже мерзко, имхо. А прочим просто инфоповод зашёл, у нас вообще ханжество в почете почему то

Ответить

Информационный велосипед

Litnikov
0

Я понимаю, что всем должно быть похуй, но зачем снимать свою дрочку на видео??? 

Ответить

the art of гепард

Информационный
5

Девке отправить, чё ты. Ну или парню. Ну или его самого заводит это

Ответить

Информационный велосипед

the
5

Девке отправить

Ответить

Информационный

Информа…
0

видемо я слишком стар для этих преколов 

Ответить

the art of

Информа…
0

ой пфыф ты вроде немногим меня старше

Ответить

Информационный

the
0

тебе тоже 54?

Ответить

Litnikov Danil

Информа…
0

Ну у нас все таки не СССР, секс есть, да и вообще пуританство в наше время это странно

Ответить

Информационный

Litnikov
0

Зачем впадать в крайности, причем тут СССР? 

Ответить

ouxen

the
0

нахуя?

Ответить

the art of

ouxen
0

Э. Ну вот уехал он в командировку, хз. И шлют они с девкой друг другу нюдсы. Нахуя - ну чтоб оргазм словить, я не знаю))

Ответить

ouxen

the
0

какую ещё нахуй командировку

Ответить

the art of

ouxen
0

Трындос, ты у меня так спрашиваешь, будто я Дзюба или его баба))) Откуда ж мне знать, что там людей в сексе заводит

Ответить

Litnikov Danil

Информационный
1

Может какой нить домохозяйке скидывал, может сам любовался, может на порнохаб выложил бы после карьеры - не похуй ли? Другое дело что хранить такое чревато тем что сейчас происходит, а для медийной личности черевато вдвойне - но тут ничего не поделаешь. База пишет что видео аж год

Алсо некоторые и секс снимают, даже целые сайты такие есть.

Ответить

Egor Protodyakonov

Litnikov
0

В 4K 60FPS*

Ответить

Dmitry Pasyutin

Информационный
1

например чтобы отвлечь людей от более важных событий в стране

Ответить

Информационный велосипед

Dmitry
11

- Дзюба, привет
- Привет, кто это?
- Не важно. Мы вводим новый законопроект о неприкосновенности экс-президента, и в либеральных сми по этому поводу поднялась буча. Нужно отвлечь внимание. Можешь подрочить и выложить в интернет?
- Ладно

Ответить

Геологический Денис

Информационный
4

Для парня своего снимал наверное.

Ответить

Rusyabrr .

Информационный
2

А что, это не очень по хрестянске?

Ответить

Просто Тимуррр

Информационный
1

Шоб потом подрочить на видео с дрочащим собой

Ответить

Поразительный паук например

Информационный
0

А чё нельзя?

Ответить

Информационный велосипед

Поразительный
2

Кто сказал что нельзя? Вопрос - зачем?? 

Ответить

Поразительный паук например

Информационный
1

Хотелось, наверное

Ответить

Ragnar Lodbrok

Информационный
0

Чтоб потом смотреть видео во время дрочки. 

Ответить

the art of гепард

19

- Ты представляешь, он дрочит
- КАКОЙ КОШМАР, ВОН ИЗ ПРОФЕССИИ, ЛИШИТЬ ВСЕХ ТИТУЛОВ, ЧЛЕНЫ НЕ ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАНЫ, А ЧТОБЫ ТОЛЬКО ПИПИСИКАТЬ

что за театр абсурда-то, а

Ответить

Виталий Лановой

the
0

Так его не за дрочку лишают капитанства, а из-за шумихи вокруг. -Артём, мы всё понимаем, в этом нету твоей вины, но капитаны с такой репутацией Зениту не нужны.

Ответить

the art of гепард

Виталий
8

С какой репутацией? Человека, который - кошмар!!! - мастурбирует и записывает видос для своей девки?
Была б понятна истерика СМИ, если б открылось, что он гей. У нас в РФ сам знаешь как с этим. Но тут-то просто сюр какой-то

Ответить

Dmitry Pasyutin

the
0

проблема в том что к нему сейчас будет а). повышенное внимание жёлтой прессы б) футбольные болельщики будут провоцировать во время матчей. Сборной это ни к чему

Ответить

ouxen

the
1

пусть травят гниду, все правильно, жаль нет института репутации в рашке(

Ответить

Илья Волочков

15

Дисквалифицировали за игру рукой.

Ответить

Genesi5

Илья
0

Ты сделал мой вечер

Ответить

Неверный блик

7

Хорошо вздрочнул, хуево кончил

Ответить

Геологический Денис

0

А всего лишь надо было не снимать свою дрочку на камеру и не выкладывать в интернет.

Ответить

Анна Давыдова

Геологический
9

Ага, "самвиноват" в любой непонятной ситуации

Ответить

Геологический Денис

Анна
0

А как тогда это видео попало в интернет? Слил тот кому он отправлял?

Ответить

Анна Давыдова

Геологический
4

Честно, не вникала, но так поняла что он не сам выложил

Ответить

N/a

Геологический
1

Облако взломали

Ответить

Илья Гераськин

N/a
0

Мейл.ру облако?

Ответить

Иван Иванович

Илья
0

Облако в штанах

Ответить

Илья Гераськин

Иван
0

Вырвалось из штанов

Ответить

Сергей Касулин

4

вы же понимаете, что весь хейт исходит лишь из-за того, что именно представляет из себя Дзюба? любимец бабушек, кумир детишек, гордость страны или что он там ещё про себя говорил? обычный быдлан, которого возвели в культовую личность после ЧМ.
случись такое с другим любым игроком сборной, то всё было бы намного мягче.

Ответить

the art of гепард

Сергей
2

 любимец бабушек, кумир детишек, гордость страны

...не имеет права дрочить! Запомните, дети, пипирки для делания других детей! Бабушки, отвернитесь!

Ответить

Сергей Касулин

the
1

так дело не в дрочке вовсе, это нормально. но большинство же людей считают по-другому. и вот эти люди "дрочили" на своего героя в 2018-м ассоциируя себя с ним, что это наш парень, свой, за Родину играет. и тут он подрочил, а им ведь с детства в голову вдалбывали, что дрочить плохо, табу ебать. некоторые даже считают это извращением, внезапно говорят про гейство (вспоминается недавняя история с Азмуном).
и не стоит забывать, что Дзюбиньо играет за газпромовский клуб, а его интервью за последние пол года тянут на место в госдуме.
так что наблюдать за этим очень весело.

Ответить

the art of гепард

Сергей
1

Так мы с тобой одно и то же говорим, да. Только я на стёбном языке это пересказала, а ты отлично и просто сформулировал)

Ответить

Ипполит Воробьянинов

the
1

Дрочут те, кому девки не дают!

Ответить

the art of гепард

Ипполит
0

И трахаться в темноте надо!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

the
1

Позволь с тобой не согласиться...

Ответить

the art of

Ипполит
1

ИЗВРАЩУГА

Ответить

Ипполит

the
1

Вы мне льстите, проказница...

Ответить

Ипполит

the
0

Ну, не без этого, конечно....

Ответить

ouxen

Сергей
0

нахуя и кто возвели, на каком основании?

Ответить

Сергей Касулин

ouxen
0

СМИ, публичные личности, да и сам Дзюба. всё из-за успешного выступления на домашнем ЧМ. как и усатого физрука)

Ответить

ouxen

Сергей
0

в чем успех?

Ответить

Сергей Касулин

ouxen
1

ну как же ИСПАНИЮ В 1/8 ОБЫГРАЛИ АВТОБУСОМ ПО ПЕНАЛЬТИ РЯЯЯЯЯ

Ответить

ouxen

Сергей
0

я ебал

Ответить

ouxen

3

перенесите в @Животные

Ответить

Semen Semenov

ouxen
0

Он просто дрочил, он не хотел никому сделать больно

Ответить

ouxen

Semen
0

расстрелять

Ответить

Илюхер XXX

2

а всё дело в том, что ваш дзюба сам уебан и поддерживает выставление себя позорищем, вместо того чтобы самому говорить то же самое "а мне чо, уже и дрочить нельзя?"

Ответить

пепси

1

Чё доебались? Не на вас же дрочил

Ответить

the art of гепард

пепси
3

Потому и доебались

Ответить

Имя Фамилия

1

СМИ и общество в этой ситуации должны сделать всё возможное, чтобы довести человека до депрессии и суицида.❤️

Ответить

Имя Фамилия

Имя
0

Г - гуманизм

Ответить

ouxen

Имя
0

давно пора

Ответить

Semen Semenov

–1

Оставайтесь людьми в любой ситуации

Ответить

Eugene Panfilov

–1

Пуританство наше всё

Ответить

пепси

Eugene
2

Путинанство

Ответить

Ragnar Lodbrok

–1

Предлагаю сделать челлендж дабы поддержать Дзюбу. Записываем видео и выкладываем в интернет или в лс Дзюбе. 

Ответить

ouxen

Ragnar
0

нахуй идите оба

Ответить

Semen Semenov

ouxen
0

Пусть поддержит своего друга

Ответить

Сергей Касулин

ouxen
0

зюбу уже давно туда посылали)

Ответить

Taktischer Corgi

0

ЯМЫ Дзюба (нет)

Ответить

Semen Semenov

0

Это жОстко

Ответить

Илюхер XXX

0
Петр Кузнецов @peterkuznetsov
Хейтерам напомню, что Дзюба был единственным странным белым пятном в нашей сборной на ЧМ-2018
Ответить

Сварщик

0

уже есть фото с других ракурсов. 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

дипфейк.

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Дзюбе красную карточку за игру рукой

Ответить

Vovano Vovano

–1

ЯМыДзюба

Ответить

Ragnar Lodbrok

–1

Я/МЫ Дзюба 

Ответить
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