По словам сотрудника скорой помощи, реальная ситуация с коронавирусом в регионе замалчивается.

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В Хакасию направили группу специалистов Минздрава, Росздравнадзора, и подведомственных учреждений министерства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты проведут в регионе аудит организации оказания медицинской помощи населению, помогут пациентам с коронавирусом и окажут местным врачам организационно-методическую поддержку.

На такие меры Минздрав пошёл после ролика с обращением неназванного сотрудника скорой помощи из Абакана к Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Медик заявил, что врачи скорой стоят с больными в очередях по 6-10 часов, а за это время кончается кислород в машине.

Мы пациентов возим по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность. Их отправляют лечиться домой. Места, которые выделяют, их катастрофически не хватает. То, что выделяют, их забивают буквально за день, за два. неназванный медик из Хакасии

Медик также рассказал, что в аптеках региона не хватает лекарств, а те, что есть, стоят в пять-шесть раз дороже.

Этот ролик уже прокомментировал Минздрав Хакасии, заявив, что очередь из машин скорой помощи, про которую говорит медик, действительно была, но почти неделю назад — из-за того, что в больнице открыли 150 дополнительных коек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Хакасии за время пандемии выявили более восьми тысяч заболевших коронавирусом. В регионе умерли 84 человека.