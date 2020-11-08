Медик из Хакасии пожаловался Путину на критическую ситуацию с Covid-19. Минздрав направил туда специалистов Материал редакции
По словам сотрудника скорой помощи, реальная ситуация с коронавирусом в регионе замалчивается.
В Хакасию направили группу специалистов Минздрава, Росздравнадзора, и подведомственных учреждений министерства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты проведут в регионе аудит организации оказания медицинской помощи населению, помогут пациентам с коронавирусом и окажут местным врачам организационно-методическую поддержку.
На такие меры Минздрав пошёл после ролика с обращением неназванного сотрудника скорой помощи из Абакана к Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Медик заявил, что врачи скорой стоят с больными в очередях по 6-10 часов, а за это время кончается кислород в машине.
Медик также рассказал, что в аптеках региона не хватает лекарств, а те, что есть, стоят в пять-шесть раз дороже.
Этот ролик уже прокомментировал Минздрав Хакасии, заявив, что очередь из машин скорой помощи, про которую говорит медик, действительно была, но почти неделю назад — из-за того, что в больнице открыли 150 дополнительных коек.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Хакасии за время пандемии выявили более восьми тысяч заболевших коронавирусом. В регионе умерли 84 человека.
не понял, переделывай
Информационный велосипед
ты кто такой?
Почему обращение к единственному работающему институту в РФ считается новостью?
потому что обращаются из региона, где работающий институт рыбу ловил и грибы собирал с кужагетычем