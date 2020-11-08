СМИ: полицейским Москвы и Петербурга приказали задерживать размахивающих из машин флагами Азербайджана, Турции и Армении Материал редакции
Причины такого решения не называются.
Полицейским Петербурга также поручили активнее наказывать граждан Азербайджана, которые нарушают миграционные законы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, руководство МВД потребовало обязательно направлять дела нарушителей в суды, изолировать задержанных в центре временного содержания мигрантов и оперативно отправлять на родину.
Baza рассказала, что приказ задерживать в Петербурге размахивающих из машин флагами действует до особого распоряжения. Такие же требования ввели в Москве — полицейских обязали задержать не только водителей, но и всех находящихся в автомобиле.
А в Германии размахивать российским флагом можно?
над рейхстагом только если
Да и тряпками своими машут, так и в аварию не долго попасть.
Информационный велосипед
так и в армению не долго попасть
это же мигранты. категория с максимальной вертикальной соц мобильностью. кто-то из них будущий российский маск или даже джобс
А какая это статья КоАПа-то?
Ну допустим водителю руки на руле держать надо, ок. Но если пассажир размахивает и не мешает движению, то че? Если флаг внедрен в конструкцию ТС (прихуярен на изоленту), то че?
упд: привезут размахивающего флагом человека в ментовку, окажется он с гражданством РФ, депортировать его некуда. Чё тогда? Откуда штрафу взяться, еще чему-то
Очевидно, что любимая властью статья, по которой можно задержать даже пластиковый стаканчик:
КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
P.S. Пояснение к пластиковому стаканчику:
https://tvrain.ru/news/v_moskve_zaderzhali_aktivista_v_kostjume_plastikovogo_stakanchika_na_nem_byli_nadpisi_rossija_budet_svobodnoj_delo_seti_bespredel-515899/
Земной теркин30см
Мерси.
У меня под домом граффити против беспредела дела сети было. Замазали за неделю
Пожалуйста. Думаю, если бы это было граффити в поддержку Навального, управились бы за несколько часов )
Это не про штрафы, это про sending message и предотвращение возможного подъема каких-то националистических сил и столкновений (русских против азеров, азеров против армян, армян против русскиз и т.д.)
Даже если штраф не найдут, помаринуют пару часов в участке и припугнут задержанных и их друзей.
К указанным выше можно дописать использование бибикалки против правил (да-да, и такие есть).
Отвезут в участок, промоют мозги, что так и до разжигания не долго и отпустят
Если флаг внедрен в конструкцию ТС (прихуярен на изоленту), то че?
Штраф за внесение изменений в конструкцию ТС. Так же у нас есть штраф за то, что пассажир не пристегнут (если в конструкции ТС есть ремни сзади - то пассажиры обязаны пристегиваться даже если сидят сзади). Водителю может прилететь штраф за опасное вождение в том числе
Земной теркин30см
пристёгиваться
пассажир может с успехом пристегнуться и высунуть флаг в окошко, ремни ебать как далеко оттягиваются.
Под опасную езду флаг уж точно не прокатывает, там всё связано только с движением — перестроение, торможение, дистанция, интервал и тд.
Со внесением изменений в конструкцию тс спорить не буду, потому что сами судьи там будут по нескольку месяцев мурыжиться выясняя, влияло ли это изменение на безопасность движения или нет.
потому что сами судьи
Не, судья получает заключение уполномоченного инспектора о том, что внесенное изменения влияло на безопасность (или не влияло, такое тоже бывает, например сигнализация на мотоциклах это изменение в конструкции и если ты поставил себе сигналку (или купил уже такой б/у) - могут быть сложности с регистрацией ТС)
Под опасную езду флаг уж точно не прокатывает, там всё связано только с движением — перестроение, торможение, дистанция, интервал и тд
Вот как раз интервал. Если высунуть в люк - то к интервалу докопаться не выйдет, это да. Но тут уже вспоминается негабаритный груз, нельзя чтобы у тебя какая-нибудь хрен высовывалась из машины просто так.
Закон что дышло, был случай, когда мотоциклиста пытались нагнуть за тонированный дефлектор спереди (они называли его лобовым стеклом и пытались применить соответствующие ГОСТ-ы).
Поэтому реально, был бы человек - а статья найдется точно
Не, даже при большом желании 12.5.1 они выписать не могут, говорю тебе как человек которому выписывали постановление по этой статье.
Флаг не часть автомобиля, так что не считается.
Заметьте: за БЧБ штрафовать не обещают! Милиция с народом!
Купи флаг России и размахивай себе на здоровье! Захотел махать флагом Азербайджана едешь на родину и фигачешь им в своё удовольствие.
С удовольствием помахаю хоть американским, если мне помогут поскорее убраться из этой Рашки!
В советское время и своих высылали, если не согласен с курсом партии, а на расстрел дров не наломал
ждем комментарии про свободу слова от тех, кто воняет под комментами с политикой твиттера
Геологический Денис
Это тебе не Америка, в России нет свободы слова.
Это тебе не Америка
У них есть свои страны для этого(
Чтобы махать своими флагами
Я думаю конституция не помойка, чтобы в неё махание флагов вписывать
если человек не понимает разницу между полномочиями и правами государства (любого, не только российского) и полномочиями и правами ебучей соцсети - то он долбоеб который в школе прогуливал обществознание
конечно, это запрещение смахивает на не слишком конституционное, но драки между представителями диаспор на улицах тоже нихера не радостное событие
А по мне так радостное.
Вы та десятилетиями пыжились, но осматриваясь на старших только пинались. Ну и схрена ли нам интересны эти потуги?
Не ну канешна ВВ может может решить иначе.... Толька какбэ всё уже похер деду.
А если из буса махать, все пассажиры поедут?
А если из вагона метро?
Не так зрелищно царапать флагштоком туннели, как московские наземные пространства улиц
Шуша наша!
Чья?
А если русс начнёт размахивать турецким флагом, его тоже депортируют в эту страну-курорт?
Если это родина, что следует из материала.
Вспомнил Остера с его «вредными» советами для детей. «Потерявшийся ребёнок, если он не дурачок, не упустит этот случай в жарких странах побывать»)
- почему тут нельзя удалять коменты?
А за что? Где написано, что нельзя? Пока они (в своей машине), даже если снаружи окна, махают флагами?!? Притом эти символики не запрещены....
И где определение какими флагами махать можно?
Чем хорош Иран в этом отношении - нихера никаких флагов нельзя. Но можно американские и израильские. Сжигать.
Я видел такую сегодня из окна, с фламрм хуярила и сигналила