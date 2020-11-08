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Артём Мазанов
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СМИ: полицейским Москвы и Петербурга приказали задерживать размахивающих из машин флагами Азербайджана, Турции и Армении Материал редакции

Причины такого решения не называются.

64 комментария
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Полицейским Петербурга также поручили активнее наказывать граждан Азербайджана, которые нарушают миграционные законы. Об этом пишет Mash.

По данным издания, руководство МВД потребовало обязательно направлять дела нарушителей в суды, изолировать задержанных в центре временного содержания мигрантов и оперативно отправлять на родину.

Baza рассказала, что приказ задерживать в Петербурге размахивающих из машин флагами действует до особого распоряжения. Такие же требования ввели в Москве — полицейских обязали задержать не только водителей, но и всех находящихся в автомобиле.

#новости #москва #петербург

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И это не новость ИА «Панорама»
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Информационный велосипед

38

И правильно, нахуй они в России то вылазиют, блядь

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Романелло Кивогенс

Информационный
1

А в Германии размахивать российским флагом можно?

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Степан Анейчик

Романелло
10

над рейхстагом только если

Ответить

Ze Katze

Степан
–1

Можем повторить
 2020-2020, Коменты ТЖ, фото в цвете обосраных штанов

Ответить

Robert Sur

Романелло
0

Ну да. Это не запрещено.

Ответить

NiemandDa

Романелло
0

На 9 мая находятся долбоебы, на турецких свадьбах турецкими машут

Ответить

Геологический Денис

Информационный
0

Да и тряпками своими машут, так и в аварию не долго попасть.

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Информационный велосипед

Геологический
3

так и в армению не долго попасть 

Ответить

Геологический Денис

Информационный
0

В гробу...

Ответить

Ваша Закладко

Геологический
–1

это же мигранты. категория с максимальной вертикальной соц мобильностью. кто-то из них будущий российский маск или даже джобс

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Земной теркин30см

12

А какая это статья КоАПа-то?
Ну допустим водителю руки на руле держать надо, ок. Но если пассажир размахивает и не мешает движению, то че? Если флаг внедрен в конструкцию ТС (прихуярен на изоленту), то че?
упд: привезут размахивающего флагом человека в ментовку, окажется он с гражданством РФ, депортировать его некуда. Чё тогда? Откуда штрафу взяться, еще чему-то

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solawind

Земной
16

Это про Россию новость, кого тут волнует статья коапа? Сказано винтить.

Ответить

Романелло Кивогенс

Земной
11

Очевидно, что любимая властью статья, по которой можно задержать даже пластиковый стаканчик:

 КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

P.S. Пояснение к пластиковому стаканчику:
https://tvrain.ru/news/v_moskve_zaderzhali_aktivista_v_kostjume_plastikovogo_stakanchika_na_nem_byli_nadpisi_rossija_budet_svobodnoj_delo_seti_bespredel-515899/

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Земной теркин30см

Романелло
1

Мерси.
У меня под домом граффити против беспредела дела сети было. Замазали за неделю

Ответить

Романелло Кивогенс

Земной
0

Пожалуйста. Думаю, если бы это было граффити в поддержку Навального, управились бы за несколько часов )

Ответить

Ze Katze

Романелло
0

Это кстати хороший вариант чтобы заставить бездельников на слотах госслужбы работать
Надо покрасить стену в доме? Пишем на стене "Навальный 2020", её оперативно закрашивают
Повторить до обретения стеной нужного тона и цвета 

Ответить

Alexander

Земной
5

Статья появится, не переживай.

Ответить

Сергей Лукин

Земной
5

Это не про штрафы, это про sending message и предотвращение возможного подъема каких-то националистических сил и столкновений (русских против азеров, азеров против армян, армян против русскиз и т.д.)

Даже если штраф не найдут, помаринуют пару часов в участке и припугнут задержанных и их друзей.

Ответить

Kolyann Tigin

Земной
3

К указанным выше можно дописать использование бибикалки против правил (да-да, и такие есть).

Ответить

Земной теркин30см

Kolyann
0

Точно! Я не вспомнил просто

Ответить

Чехол от очков

Земной
0

Отвезут в участок, промоют мозги, что так и до разжигания не долго и отпустят

Ответить

Рыжий

Земной
0

 Если флаг внедрен в конструкцию ТС (прихуярен на изоленту), то че?

Штраф за внесение изменений в конструкцию ТС. Так же у нас есть штраф за то, что пассажир не пристегнут (если в конструкции ТС есть ремни сзади - то пассажиры обязаны пристегиваться даже если сидят сзади). Водителю может прилететь штраф за опасное вождение в том числе

Ответить

Земной теркин30см

Рыжий
0

пристёгиваться

пассажир может с успехом пристегнуться и высунуть флаг в окошко, ремни ебать как далеко оттягиваются.

Под опасную езду флаг уж точно не прокатывает, там всё связано только с движением — перестроение, торможение, дистанция, интервал и тд.

Со внесением изменений в конструкцию тс спорить не буду, потому что сами судьи там будут по нескольку месяцев мурыжиться выясняя, влияло ли это изменение на безопасность движения или нет.

Ответить

Рыжий

Земной
0

 потому что сами судьи

Не, судья получает заключение уполномоченного инспектора о том, что внесенное изменения влияло на безопасность (или не влияло, такое тоже бывает, например сигнализация на мотоциклах это изменение в конструкции и если ты поставил себе сигналку (или купил уже такой б/у) - могут быть сложности с регистрацией ТС)
 Под опасную езду флаг уж точно не прокатывает, там всё связано только с движением — перестроение, торможение, дистанция, интервал и тд

Вот как раз интервал. Если высунуть в люк - то к интервалу докопаться не выйдет, это да. Но тут уже вспоминается негабаритный груз, нельзя чтобы у тебя какая-нибудь хрен высовывалась из машины просто так.
Закон что дышло, был случай, когда мотоциклиста пытались нагнуть за тонированный дефлектор спереди (они называли его лобовым стеклом и пытались применить соответствующие ГОСТ-ы). 
Поэтому реально, был бы человек - а статья найдется точно

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Никита Гинце

Рыжий
0

Не, даже при большом желании 12.5.1 они выписать не могут, говорю тебе как человек которому выписывали постановление по этой статье.
Флаг не часть автомобиля, так что не считается.

Ответить

Andre Macareno

4

Заметьте: за БЧБ штрафовать не обещают! Милиция с народом!

Ответить

Sergey Klimenko

Andre
3

за бчб никто не будет устраивать разборки на улице

Ответить

Крепкий стоячок

4

Сколько же ментам интересного в таких флагомобилях можно найти.

Ответить

Shenmue

2

Купи флаг России и размахивай себе на здоровье! Захотел махать флагом Азербайджана едешь на родину и фигачешь им в своё удовольствие.

Ответить

Максим Ростокин

Shenmue
–3

С удовольствием помахаю хоть американским, если мне помогут поскорее убраться из этой Рашки!

Ответить

Shenmue

Максим
2

А попасть в Рашку Вы тоже помощи просили?

Ответить

Максим Ростокин

Shenmue
–2

В советское время и своих высылали, если не согласен с курсом партии, а на расстрел дров не наломал

Ответить

пепси

0

ждем комментарии про свободу слова от тех, кто воняет под комментами с политикой твиттера

Ответить

Геологический Денис

пепси
1

Это тебе не Америка, в России нет свободы слова.

Ответить

Alexey Snooker

Геологический
10

Это тебе не Америка

Ответить

Ваша Закладко

Alexey
0

там другие ребята

Ответить

Daniil Minashkin

пепси
–2

У них есть свои страны для этого(

Ответить

пепси

Daniil
0

Для чего?

Ответить

Daniil Minashkin

пепси
0

Чтобы махать своими флагами

Ответить

пепси

Daniil
0

По конституции не запрещено? Нет. Вопросы?

Ответить

Daniil Minashkin

пепси
0

Я думаю конституция не помойка, чтобы в неё махание флагов вписывать

Ответить

Акиф Гаджиев

пепси
–1

если человек не понимает разницу между полномочиями и правами государства (любого, не только российского) и полномочиями и правами ебучей соцсети - то он долбоеб который в школе прогуливал обществознание

конечно, это запрещение смахивает на не слишком конституционное, но драки между представителями диаспор на улицах тоже нихера не радостное событие

Ответить

Robert Sur

Акиф
0

А по мне так радостное.
Вы та десятилетиями пыжились, но осматриваясь на старших только пинались. Ну и схрена ли нам интересны эти потуги?

Не ну канешна ВВ может может решить иначе.... Толька какбэ всё уже похер деду.

Ответить

Городской Слава

2

Вот она ваша хваленая капиталистическая демократия

Ответить

So Dope

Городской
0

Это где она?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

1

А если из буса махать, все пассажиры поедут?

Ответить

Vladislav Donets

Yuriy
1

А если из вагона метро?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Vladislav
0

Не так зрелищно царапать флагштоком туннели, как московские наземные пространства улиц

Ответить

Sergey

0

Пусть пиздуют в свою францию и там махают чем хотят

Ответить

YeezySpace

0

Шуша наша!

Ответить

Yuriy Mikaelyan

YeezySpace
0

Чья?

Ответить

Акиф Гаджиев

Yuriy
–1

русская, что за вопросы

Ответить

Robert Sur

Акиф
0

Азер?

Ответить

Максим Ростокин

0

А если русс начнёт размахивать турецким флагом, его тоже депортируют в эту страну-курорт?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

Максим
0

Если это родина, что следует из материала. 

Ответить

Максим Ростокин

Yuriy
0

Вспомнил Остера с его «вредными» советами для детей. «Потерявшийся ребёнок, если он не дурачок, не упустит этот случай в жарких странах побывать»)

Ответить

Zeynal Verdiyev

0

- почему тут нельзя удалять коменты? 

Ответить

Robert Sur

Zeynal
0

Ты не властелин вселенной? Тогда окстись.

Ответить

Kolin Vivere

0

Правильно ,хули ты тут машешь,когда я в себе ещё не разобрался....

Ответить

Robert Sur

0

А за что? Где написано, что нельзя? Пока они (в своей машине), даже если снаружи окна, махают флагами?!? Притом эти символики не запрещены....

И где определение какими флагами махать можно?

Чем хорош Иран в этом отношении - нихера никаких флагов нельзя. Но можно американские и израильские. Сжигать.

Ответить

Denis Manchenko

0

Флаг, это хорошо, это "сигналы" деду.

Ответить

Robert Sur

0

У деда инфа только из проверенных источников. А там - благодать!

Ответить

Jesus Surfer

0

Я видел такую сегодня из окна, с фламрм хуярила и сигналила

Ответить

Robert Sur

Jesus
0

Ахренительно информативно. А то не белорусы были?

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