Полицейским Петербурга также поручили активнее наказывать граждан Азербайджана, которые нарушают миграционные законы. Об этом пишет Mash.

По данным издания, руководство МВД потребовало обязательно направлять дела нарушителей в суды, изолировать задержанных в центре временного содержания мигрантов и оперативно отправлять на родину.

Baza рассказала, что приказ задерживать в Петербурге размахивающих из машин флагами действует до особого распоряжения. Такие же требования ввели в Москве — полицейских обязали задержать не только водителей, но и всех находящихся в автомобиле.