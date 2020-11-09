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Алексей Боржонов
9912

Солдат-срочник под Воронежем напал на сослуживцев, несколько человек погибли Материал редакции

Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.

181 комментарий
В закладки

Солдат-срочник в воинской части под Воронежем напал с топором на сослуживцев, сообщило местное издание «Моё! Online». После этого он отобрал у одного из пострадавших оружие и открыл стрельбу.

По данным источника ТАСС, погибли три человека: два офицера и солдат-срочник. Ещё один человек выжил и находится в реанимации. Собеседник агентства утверждает, что нападавший стрелял из пистолета, который он отобрал у офицера. После нападения солдат забаррикадировался на территории части, пишет ТАСС, о возможных мотивах его поступка не сообщается.

Власти Воронежской области подтвердили агентству факт произошедшего и заявили о нескольких погибших, но подробности предоставить не смогли. В комментарии Минобороны сказано, что нападавший напал на прибывших для проверки должностных лиц и убил троих, после чего скрылся.

Baza утверждает, что нападавший — 20-летний Антон Макаров, который сначала убил топором спавшего в казарме солдата, потом дошёл до комнаты отдыха, где напал на офицера, отобрал у него пистолет и застрелил. После этого он застрелил водителя, который также находился в комнате отдыха. У Макарова при себе пистолет и два магазина с патронами, пишет Baza.

#новости #происшествия

Спасибо за наводку Nick Parallelogram
Алексей Боржонов PLUS
+54 804
11
35
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181 комментарий
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Ваня Погост

113

Я даже знаю заранее, что пизданут в Минобороны:

Ответить

Жаркий Илья

Ваня
11

Нервный срыв? Псих что ли? Куда военная комиссия смотрела? - ответочка.

Ответить

Никита Борисова

Жаркий
36

Он заработал расстройство уже во время службы, но в личное и свободное от службы время.

Ответить

Ze Katze

Никита
2

ИГРЫ
ЭТО ВСЕ ИГРЫ
ИЛИ БАЙДЕН СУКА
ИЛИ ТРАМП СНОВА НАНОСИТ УДАР

Ответить

Дмитрий Чернышов

Ze
0

Так он был за Трампа.

Ответить

Ze Katze

Дмитрий
0

Добавил теорию
Спасибо за наводку

Ответить

Жаркий Илья

Никита
1

Когда в увольнение ходил.

Ответить

[Unknown]

Жаркий
0

девушка написала в письме, что не ждет его. 

Ответить

Comrade

[Unknow…
0

Смех-смехом, но раньше такое бывало. Правда в нынешние благословенные времена атомизированного общества подобное уже куда реже встречается, кмк.

Ответить

Митя Простомолотов

Ваня
6

нарушение обмена веществ прост

Ответить

Вова А.

31

По-любому просто завтрак не понравился или не выспался, а совсем не из-за дедовщины

Ответить

Близкий рак

Вова
50

Какая дедовщина? Это так, баловство.. вот раньше была дедовщина так дедовщина.
Диды челюсти ломали. Калашами грудак пробивали, в жопу калашом имели. И ничего, служили, мужиками становились.

А эти неженки, калашом не иметые, фу бля

Ответить

Андрон

Близкий
10

Раньше при захвате городов, армия захватчиков вырезала все население города, женщин, детей насиловали и в рабство продавали. А еще раньше была вторая мировая война. И так можно продолжать до бесконечности.
Но есть один существенный момент в армиии РФ. Если "деды" чморят "срочника" у кабинета офицера командира части и тому абсолютно похер, то я вижу в этом только одну проблему и эта проблема никак не касается "дедов" и "срочников". Тут 100% вина офицеров, командующих ротой. Именно офицеры такой части должны моментально идти под уголовную ответственность.

Ответить

Виктор Ганелес

Близкий
6

Я не служил, но не могу улыбаться таким шуткам
Даже если они норм :(

Ответить

Митя Простомолотов

Виктор
–2

слабак

Ответить

Руслан Абрамов

Близкий
1

В жопу калашом имели и становились мужиками? 

Ответить

Близкий рак

Руслан
1

Тяжело без иронии живётся, наверное?

Ответить

Приятель

Близкий
0

Скучаешь по калашу в жопе? 

Ответить

Близкий рак

Приятель
3

Скучаю по адекватам со старого тж.
Которые умеют в иронию

Ответить

Коммунальный ящик

Близкий
1

Зачем портить оружие, когда есть для этих целей табурет.

Ответить

ad unguem

Близкий
0

в жопу калашом имели

Здесь поподробнее, пожалуйста.

Ответить

Жаркий Илья

ad
0

Ну берут человека и на калаш насаживают. Что непонятно?

Ответить

ad unguem

Жаркий
0

Это не имение калашом. Это просто насаживание. Имение подразумевало бы более активное участие дидов в процессе.

Ответить

Виктор Ганелес

Вова
0

Предполагаю, что широкое освещение таких новостей (с указанием истинных причин) должно сокращать количество дедовщины.

Или бред несу?

Ps вообще, конечно, основное влияние должно быть в плане организации быта солдат для исключения дедовщины

Ответить

Способный татарин

Виктор
24

Настоящие причины не указывают потому что вояки трусливые и безответственные, боятся вышестоящего руководства. У них дедовщина на всех уровнях, а главный дед сидит в Кремле.

Ответить

Ваня Погост

Способный
2

 У них дедовщина на всех уровнях

Настя, ну что за напраслину ты возводишь? Всем ведь известно, что дедовщина в российской армии с августа ликвидирована раз и навсегда: 

Ответить

Al

Ваня
6

ТВЕРДО И ЧЕТКО. 

Ответить

Ручной спрей

Способный
0

За неисполнение указов «лося» пробивает?

Ответить

Способный татарин

Ручной
9

За неисполнение указов пробивает Воронеж.

Ответить

Изящный каякер

Способн…
0

За неисполнение указов пробивает дно.

Ответить

Коммунальный ящик

Способный
2

Ну, справедливости ради есть ещё уставщина. При усавщине, это как в фильме трасса 60 в городе адвокатов, где каждый пытается тебя за что-то засудить. Как говорится, разрешите доебаться, а потом впаяют очередную орбиту (пять нарядов в неочереди, если память меня не подводит).

Ответить

Dmitry Sursin

Виктор
1

с указанием истинных причин

Ну ты сказанул. Я в 2017-м служил, говорили что дедовщину - побороли. Уже 3 года прошло, а всё боремся.
P.s. Вы видите только часть новостей, в части приходит сводка по происшествиям в Военном округе. Каждую неделю точно кто то да сбегает. Я пока служил - четверо с моей части ушло по своим делам(один даже на товарняке через пол России уехал, поймали только дома у его девушки). Хотя в части, максимум старшины и командиры рот, орали на дебилов, которые нихрена не делают.

Ответить

Ручной спрей

Виктор
0

В самой армии случаи наказания за дедовщину максимально распространяют, но в основном это охуевшие контрактники. Вся дедовщина в современной армии происходит исключительно из за похуизма офицеров. Мне повезло служить в месте, где за каждый синяк нужно было объяснение писать, кто из учебок были рассказывали разные интересные истории.

Ответить

Al

Ручной
–1

Мне повезло служить в месте

Обожаю эти ахуительные лотереи. Ну ты конечно можешь попасть в хуевую часть, но можешь в ахуенную. Можешь стать грузом 200, а можешь просто инвалидом. Или все звезды сойдутся и ты останешься живым и целым. 

Ответить

Andrew Sychev

Al
0

инвалидом то если попадешь в охуенную часть?

Ответить

Al

Andrew
–1

Ну это же люди пишут "как повезет". Вот некоторым не повезло, и остались инвалидами на всю жизнь после армии. Чем им скажешь? 

Ответить

Andrew Sychev

Al
0

shit happens

Ответить

Уральский хот-дог

Al
0

Обожаю эти ахуительные лотереи.

Кратко про жизнь в России

Ответить

Al

Виктор
–1

Да, бред. Знаешь почему? Потому, что людям просто похуй. вот и все.

Ответить

Крохотный томагавк_два

Вова
0

Ну раз из-за дедовщины, то ладно

Ответить

Roma Dmitriev

28

теперь понятно, почему мы метим в США, но всегда бомбим Воронеж - там просто свой Балтимор есть

Ответить

MEGAtraXXXer666

Roma
16

Балтимор - пока течет мой любимый кетчуп

Ответить

Иван Демченко

MEGAtraXXXer666
18

Из голов сослуживцев

Ответить

Andre Macareno

Иван
0

С мозгами, ммм, вкуснятина

Ответить

Паша Красников

MEGAtraXXXer666
0

https://www.youtube.com/watch?v=Mr-QeAGXL24

Ответить

Руслан Астратов

27

Срочная служба себя давно изжила.

При этом большая часть воинских частей (а я имею в виду маленькие части, в которых вообще нихуя не происходит) своим существованием никакой пользы не приносит.

Расформировали бы такие воинские части  ко всем хуям - сэкономили бы часть средств из бюджета, выделяемых в эти чёрные дыры.

P.S. Был бы у меня сын -  отмазал бы его от службы в армии, вместо этого записав в секции  по боксу/боевому самбо + стрельба. Это как раз и закалило бы тело и разум, подготовив молодого человека к экстренным ситуациям. 
И от этого было бы гораздо больше пользы, чем от года, проёбанного на покраску заборов. 

P.P.S. Сам служил в двух частях. Среди военных  (офицеров) умных людей так и не встретил.  
Вместо этого  - быдло, нацепившее на себя форму, искренне считающее себя "неебаца" элитой вооруженных сил.
 Военные, которые служат в таких маленьких частях, - наитупейшие люди. Тупые как пробка. У Спанчбоба и то интеллекта больше. 

В моей семье по отцовской линии до меня шла военная династия. Всякий раз злорадствую как мразь, когда вспоминаю, что эту династию я демонстративно для всей семьи кинул через хуй.

Ответить

Schizoid Man

Руслан
0

отмазал бы его от службы в армии

Какие есть варианты? Деньги? Учеба до определенного возраста?

Ответить

GoodSanta

Schizoid
0

в школу в 7-8 лет, потом сразу в универ с магистратурой, потом в аспирантуру. Как раз до 27 получится дотянуть.
С детства можно искать пути записать в медкарту что-то вроде бронхиальной астмы. в военкомате, увидев эту надпись, отправят на обследование специальным прибором. Дуешь туда в полсилы - подтверждают астму - идешь домой.
Если не подтверждают - идешь в суд, назначается еще одно исслледование, повторяешь то же самое - идешь домой.

Ответить

Anton Gostev

GoodSanta
2

И зачем нужна такая жизнь, чтобы тянуть эту хрень до 27, лишь бы в армейку не попасть?

Ответить

GoodSanta

Anton
0

Ну в смысле? Я в этом плане прокололся, пойдя в школу в 6 лет, и поэтому не стал тратить время на аспирантуру,  а пошел на срочку.
Но аспирантура неплохой буст дает в определенных сферах - затевать эту схему с единственной целью откосить - глупо

Ответить

Anton Gostev

GoodSan…
0

В некоторых случаях может быть полезным. А проще и полезнее идти работать и получать опыт. Откос от армии можно и купить (при этом необязательно брать полный люкс-пакет от полковника, можно и врачам заплатить за левый диагноз). Хреново, конечно, что такие меры вынужденные, но что делать. Пока призыв есть, это никуда не денется.

Ответить

GoodSanta

Anton
0

проще и полезнее идти работать и получать опыт.

Пошел работать со 2 семестра 1 курса универа. Вышел с магистратуры уже почти с 6-летним опытом работы по специальности. Одно другому не мешает. 
Откос от армии можно и купить

Можно, но можно нарваться и на "тайного покупателя" и отъехать побольше чем на год.

Ответить

Schizoid Man

GoodSanta
0

Отличная идея! Сам так собираюсь сделать.

Ответить

Бомбер Бомберович

GoodSanta
0

Не проще ли отправить детей учиться за границу? 

Ответить

Руслан Астратов

Schizoid
0

Деньги. Если нет возможности приобрести "красный" билет, всегда можно приобрести "белый" билет (по состоянию здоровья).

Ответить

Руслан Астратов

Schizoid
0

Кто-то косил запущенным плоскостопием. Кто-то астмой. Кто-то сердечник.

Вариантов много 

Ответить

Андрей Малинин

Руслан
0

вместо этого записав в секции по боксу/боевому самбо + стрельба. Это как раз и закалило бы тело и разум, подготовив молодого человека к экстренным ситуациям.

Зачем?

Ответить

Руслан Астратов

Андрей
0

Ради дисциплины.

Дисциплина, приобретённая в спорте, распространяется и на другие аспекты деятельности.

Человек приучается мыслить хладнокровно и взвешивать свои силы перед решением какой-либо задачи.

Это лишь моё скромное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции. 

Ответить

Anton Gostev

Руслан
1

IMHO нормально воспитанный ребенок не нуждается в спортивной/военной дисциплине. Дисциплина — это послушание и смирение, которые рубят любую инициативность и все амбиции. Зато будет слушаться хорошо, и не будет знать, что и как делать, когда ему придется решать вопрос самостоятельно (а это вся его жизнь).

Ответить

GoodSanta

6

@Алексей Боржонов ну кинь ты репост из @Воронеж, зачем дублировать?

В Воронеже солдат-срочник расстрелял людей…
В Воронеже на военном аэродроме "Балтимор" 9 ноября, около 5 утра солдат-срочник напал с топором…
tjournal.ru
Ответить

Алексей Боржонов

GoodSanta
1

Я не видел поста в Воронеже — проверял Ссылки и Новости

Ответить

Костя Васильев

Алексей
9

Нахуй ты перед этими нытиками отчитываешься? Мне вообще похуй на всякие подсайты воронежа. Я хочу зайти и прочитать новость от редакции в разделе новостей, а не хуй пойми от какого-то раздроченного воронежа

Ответить

GoodSanta

Костя
0

@Вахтёр оскорбление

Ответить

Костя Васильев

GoodSanta
–5

Иди на @Вялый Хуй 

Ответить

GoodSanta

Костя
1

@Вахтёр забаньте неадекватного

Ответить

Костя Васильев

GoodSan…
–9

Мне похуй на твоё нытьё, сын дрявой шлюхи

Ответить

GoodSanta

Костя
1

@Вахтёр пользователь все еще срёт ртом

Ответить

Жаркий Илья

GoodSan…
5

@Вахтёр тут @Костя Васильев порвался. И говорит нехорошие слова.

Ответить

Аккуратный цвет

Костя
0

@Вахтёр 

Ответить

Костя Васильев

Аккурат…
0

Я даже редактировать не буду, один хуй заебали всякие уебки вроде тебя и того долбоеба сверху

Ответить

GoodSanta

Костя
1

Вот бы был ЧС..

Ответить

Костя Васильев

GoodSan…
0

Для долблебов вроде тебя, которых прикалывает в комментариях читать "комментарий скрыт" 

Ответить

GoodSanta

Костя
1

@Вахтёр проснись что ли, тут пмс у человека

Ответить

Костя Васильев

GoodSan…
–1

Ты как ебаная шлюха расплакалась тут

Ответить

GoodSanta

Костя
2

Хоть не рвусь на тряпки после нытья вроде "я потерял интерес к тж".
Хотел стать натуралом и уйти на vc? Вышло пока только со второй частью плана, видимо.

Ответить

Mmmax

Костя
2

Не ругайся, лучше котика держи

Ответить

Жаркий Илья

GoodSan…
1

Спокойно.

Ответить

Костя Васильев

GoodSanta
–3

Жопу зашей

Ответить

Жаркий Илья

Костя
1

Нужно давать дорогу новым людям, а не кучке редакторов.

Ответить

GoodSanta

Алексей
3
Ответить

Жаркий Илья

Алексей
–2

Надо проверять "Весь сайт –> Свежее".

Ответить

Легендарный ящик

Жаркий
1

Слишком сложно

Ответить

Зеленый Абдужаббор

GoodSanta
4

Не время репостить

Ответить

Жаркий Илья

Зеленый
0

Время баянов!

Ответить

Andrew Night

Зеленый
0

Злишься, что это сделал он , а не ваши солдаты?

Ответить

Зеленый Абдужаббор

Andrew
1

Пока он писал новость мы уже завербовали воронежских срочников на теракт

Ответить

Andrew Night

Зеленый
1

Развербуем вечерним эфиром на России 1

Ответить

Артём Мазанов

GoodSanta
0

Это пользовательский подсайт, которые мы не трогаем. За исключением договорённостей

Ответить

Близкий рак

Артём
3

Была же договорённость репостить новости из региональных сайтов, а не писать отдельно

Ответить

Артём Мазанов

Близкий
0

Мы так работали с Белоруссией. В остальном - пользовательский подсайт не наше поле. Тем более, когда каждый сможет создавать свои подсайты - это станет еще более нереально

Ответить

Жаркий Илья

Артём
1

А зачем давать каждому создавать свои подсайты? Тебе подсайтов @Волки и @Pikabu не хватает? Это же уровень ВК пабликов. А если разрешить каждому создавать - я уйду из этой помойки, так как она окончательно скатится.

Ответить

Артём Мазанов

Жаркий
1

О том, что каждый сможет создавать подсайт, ещё полгода назад было известно, это давно не новость

Ответить

Жаркий Илья

Артём
1

Какой ужас. TJ и так за новостной сайт почти не считают за пределами TJ, а тут это...

Ответить

Легендарный ящик

Артём
0

Когда уже кнопку удаления профиля сделают?

Ответить

Mmmax

Жаркий
0

я уйду из этой помойки

Куда?

Ответить

Жаркий Илья

Mmmax
1

В реальную жизнь. К семье, друзьям...

Ответить

Mmmax

Жаркий
0

Там скучно и постно, не ходи

Ответить

GoodSanta

Артём
1

когда каждый сможет создавать свои подсайты

И вкладка "Весь сайт – Свежее" превратится в окончательную помойку.
Понятно короче, ничего нового

Ответить

Артём Мазанов

GoodSan…
–1

Для этого и ввели вкладку свежее - там будет абсолютно весь контент

Ответить

Паша Красников

Артём
0

когда каждый сможет создавать свои подсайты

Когда?

Ответить

GoodSanta

Артём
1

Так говорили же о том, что подобные новости будут репостить из пользовательских подсайтов?

Ответить

Anton Zakharikhin

7

Недавно дембельнулся со срочки и был случай на стрельбище. У нас каждый месяц должны были быть стрельбы. Каждый должен был отстрелять 6 патронов, но т.к. были те, кто принципиально не стрелял, какие-нибудь сержанты, канцеляры, каптеры и тд, то лишние патроны всегда оставались. И старший на стрельбищах разрешил одному парню забить весь магазин патронами. 
Стреляли мы по 5 человек и чувак, у которого должен был быть целый магазин почему-то закончил стрелять первый. Зато чувак. который всегда отличался своей эмоциональной нестабильностью получил магазин с 30 патронами. И вот после этого я перестал ходить стрелять. Такой халатности и отсутствия ответственности за последствия, я еще нигде  не видел.  Этому парню развернуться и начать огонь по своим обидчикам не составила бы труда, а обидчиков хватало.

Ответить

Аккуратный цвет

Anton
1

А у вас на позиции стоял офицер с сачком которым ловил гильзы?

Ответить

Anton Zakharikhin

Аккуратный
1

Офицер? У нас на каждого из пяти стреляющих выделялся один человек, из состава солдат, с сачком. 

Ответить

Аккуратный цвет

Anton
0

У нас лейтенант был, но та тумба или как это называется у которой стреляли была одна, так что просто выстраивались в очередь.

Ответить

Anton Zakharikhin

Аккуратный
1

Не, у нас было поле, 5 лежаков из досок и такие бетонные окошки. Ты ложишься на лежак, сзади тебя в метрах 15 беседка с твоими сослуживцами, спереди мишень.

Ответить

Виктор Ганелес

Anton
1

А были ещё занятия по стрельбе?
Прост я думаю, за 6 выстрелов раз в месяц фиг чему научишься

Ответить

Anton Zakharikhin

Виктор
1

Там где я служил не было занятий так таковых по стрельбам, да и по другим дисциплинам. Новенькие лейтенанты пытались проводить занятия, но запал сразу у них пропадал, когда какой-нибудь прапорщик забирал всех в автопарк бороться с вражеской травой между плит, а им оставляли несколько человек. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Виктор
0

не всех учат стрелять. Нужна должность пож стрельбу, рота охраны например)

Ответить

Указанный ящик

7

Все вам тут смехуечки, а дети гибнут в балтимуре

Ответить

Близкий рак

5

Он что-то узнал про бомбежку Воронежа и решил предотвратить

Ответить

Litnikov Danil

Близкий
3

*опередить

Ответить

Вова А.

Litnikov
1

Чтобы Бидону негде было ссать

Ответить

Litnikov Danil

Вова
0

Или свидетелей

Ответить

Роман Трусов

5

Новости призывной армии.

Ответить

AZP

5

Интересно, а в Балтиморе есть военный аэродром "Воронеж"?

Ответить

Луиджи Вампа

AZP
0

Или в Пхеньяне Воронежский Балтимор....

Ответить

Lord X

3

Ну учитывая какой пестец там происходит я ничему не удивляюсь ,так как самолично был свидетелем зверского отношения к ребятам (мне тоже доставалось) .

Ответить

Al

2

о возможных мотивах его поступка не сообщается.

Ммм, интересно интересно ЧТО ЖЕ ЭТО МОГЛО БЫТЬ?! Результаты выборов в США? 

Ответить

Artem R

Al
5

Либо выбора в США, либо дрочка Дзюбы, других громких событий в мире на днях не было...

Ответить

Al

Artem
1

А Дзюба дрочил на Трампа...ебать все сходится ЕБААААТЬ. 

Ответить

Жаркий Илья

1

https://tjournal.ru/233074, угу спасибо за повторную новость.

Ответить

Легендарный ящик

Жаркий
1

Опять не уберут. Когда редакторы будут просматривать ленту перед своими постами?

Ответить

Жаркий Илья

Легендарный
3

Никогда.

Ответить

GoodSanta

Жаркий
3

@Сергей Звезда нижний ТЖ просит оперативный комментарий для подтверждения или опровержения

Ответить

Легендарный ящик

GoodSanta
1

"Извини, тупанули и не заметили. Но уже вывели в соцсети, поэтому удалять не будем. На региональные подсайты с редакторами подписываться не будем, /all смотреть не будем. Так получилось"

Ответить

Дмитрий Еруков

Легенда…
0

Надо было звезду ещё тогда до конца давить, когда он как Дзюба спалился

Ответить

Сергей Звезда

GoodSanta
0
Ответить

Легендарный ящик

Жаркий
0

Это унизительно для подсайтов

Ответить

Жаркий Илья

Легендарный
1

Ущемление подсайтов!

Ответить

Вова А.

Легендарный
1

Надо что-то с этим делать

Ответить

Жаркий Илья

Вова
2

Дизлайкать повторные новости?

Ответить

Вова А.

Жаркий
0

Как минимум, надо противостоять этим авторитарным подходам редакции!

Ответить

Игорец Обыкновенный

2

В новости из трех предложений три повтора. Когда нечего писать, а что то написать нужно.

Ответить

Близкий рак

Игорец
1

✏️ материал дополняется

Ответить

Жаркий Илья

Близкий
0

✏️ баян дополняется

Ответить

Игорец Обыкновенный

Близкий
0

Новыми повторами?))

Ответить

Близкий рак

Игорец
0

Классика тж.
Я уже бомбил по этому поводу.

Ответа никакого не последовало

Горячие новости — Улучшаем TJ на TJ
Уважаемая редакция,
tjournal.ru
Ответить

Жаркий Илья

Близкий
0

Пишешь заголовок и "статья дополняется". А потом минут 20 спокойно "дополняешь".

Ответить

Близкий рак

Жаркий
0

Но ведь можно сначала написать, а потом выводить

Ответить

Жаркий Илья

Близкий
1

Можно написать заголовок и пуш отправить. А лучше два, чтоб всем пришло уведомление.

Ответить

Artem 88

2

Когда призываешь людей по принципу «руки-ноги есть - сойдёт», такие инциденты не должны удивлять.
Хотя МО и не удивилось, наверное.

Ответить

Руслан Астратов

1

Вспомнилось:

Периодически в части нами отрабатывались учения  (на темы Антитеррор и дежурное подразделение).

Суть учений была в том, чтобы противодействовать нападению мифических террористов на нашу часть.

Каждый военнослужащий, который входил в состав подразделения Антитеррор, должен был в течение 20 минут получить оружие в комнате для хранения оружия.

Только вот незадача: в реальном мире настоящие террористы вряд ли бы стали любезно ждать 20 минут времени,  пока мы все получим оружие. 

Ответить

Artem R

Руслан
3

А мы надевали советские бронежилеты, каски и, поскольку патронов не было, нам выдавали резиновые дубинки.. не один террорист сцука не пройдёт 💪

Ответить

Nick Parallelogram

Artem
1

А мы на бмп катались по всему военному городку и с двух ног залетали то в "захваченный террористами" госпиталь, пугая медсестричек и врачей, то в школу, радуя детей, что занятия на сегодня у них закончились

Ответить

Сергей Ахрем

1

Я посмотрю у людей появляется чувство собственного достоинства

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alexferman

Сергей
2

Люди с чувством собственного достоинства обычно не доводят ситуацию до такого

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Mr. LoveJoy

alexferman
3

До похода в армию?

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alexferman

Mr.
0

В том числе)

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Крохотный томагавк_два

0

Зумер порвался, ничего нового. Только нах им оружие давать?

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Al

Крохотный
4

Надо траву красить же. Действительно, нахуя в армии оружие...

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Крохотный томагавк_два

Al
2

Стрелять в сослуживцев?

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Al

Крохотный
4

Запретить сослуживцев или запретить оружие или запретить срочников? 

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Mmmax

Al
1

запретить воевать

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