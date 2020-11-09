Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.

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Солдат-срочник в воинской части под Воронежем напал с топором на сослуживцев, сообщило местное издание «Моё! Online». После этого он отобрал у одного из пострадавших оружие и открыл стрельбу.

По данным источника ТАСС, погибли три человека: два офицера и солдат-срочник. Ещё один человек выжил и находится в реанимации. Собеседник агентства утверждает, что нападавший стрелял из пистолета, который он отобрал у офицера. После нападения солдат забаррикадировался на территории части, пишет ТАСС, о возможных мотивах его поступка не сообщается.

Власти Воронежской области подтвердили агентству факт произошедшего и заявили о нескольких погибших, но подробности предоставить не смогли. В комментарии Минобороны сказано, что нападавший напал на прибывших для проверки должностных лиц и убил троих, после чего скрылся.