Солдат-срочник под Воронежем напал на сослуживцев, несколько человек погибли Материал редакции
Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.
Солдат-срочник в воинской части под Воронежем напал с топором на сослуживцев, сообщило местное издание «Моё! Online». После этого он отобрал у одного из пострадавших оружие и открыл стрельбу.
По данным источника ТАСС, погибли три человека: два офицера и солдат-срочник. Ещё один человек выжил и находится в реанимации. Собеседник агентства утверждает, что нападавший стрелял из пистолета, который он отобрал у офицера. После нападения солдат забаррикадировался на территории части, пишет ТАСС, о возможных мотивах его поступка не сообщается.
Власти Воронежской области подтвердили агентству факт произошедшего и заявили о нескольких погибших, но подробности предоставить не смогли. В комментарии Минобороны сказано, что нападавший напал на прибывших для проверки должностных лиц и убил троих, после чего скрылся.
Baza утверждает, что нападавший — 20-летний Антон Макаров, который сначала убил топором спавшего в казарме солдата, потом дошёл до комнаты отдыха, где напал на офицера, отобрал у него пистолет и застрелил. После этого он застрелил водителя, который также находился в комнате отдыха. У Макарова при себе пистолет и два магазина с патронами, пишет Baza.
Я даже знаю заранее, что пизданут в Минобороны:
Жаркий Илья
Нервный срыв? Псих что ли? Куда военная комиссия смотрела? - ответочка.
Он заработал расстройство уже во время службы, но в личное и свободное от службы время.
Так он был за Трампа.
Жаркий Илья
Когда в увольнение ходил.
По-любому просто завтрак не понравился или не выспался, а совсем не из-за дедовщины
Близкий рак
Какая дедовщина? Это так, баловство.. вот раньше была дедовщина так дедовщина.
Диды челюсти ломали. Калашами грудак пробивали, в жопу калашом имели. И ничего, служили, мужиками становились.
А эти неженки, калашом не иметые, фу бля
Раньше при захвате городов, армия захватчиков вырезала все население города, женщин, детей насиловали и в рабство продавали. А еще раньше была вторая мировая война. И так можно продолжать до бесконечности.
Но есть один существенный момент в армиии РФ. Если "деды" чморят "срочника" у кабинета офицера командира части и тому абсолютно похер, то я вижу в этом только одну проблему и эта проблема никак не касается "дедов" и "срочников". Тут 100% вина офицеров, командующих ротой. Именно офицеры такой части должны моментально идти под уголовную ответственность.
Я не служил, но не могу улыбаться таким шуткам
Даже если они норм :(
В жопу калашом имели и становились мужиками?
Предполагаю, что широкое освещение таких новостей (с указанием истинных причин) должно сокращать количество дедовщины.
Или бред несу?
Ps вообще, конечно, основное влияние должно быть в плане организации быта солдат для исключения дедовщины
Способный татарин
Настоящие причины не указывают потому что вояки трусливые и безответственные, боятся вышестоящего руководства. У них дедовщина на всех уровнях, а главный дед сидит в Кремле.
У них дедовщина на всех уровнях
Настя, ну что за напраслину ты возводишь? Всем ведь известно, что дедовщина в российской армии с августа ликвидирована раз и навсегда:
Ручной спрей
За неисполнение указов «лося» пробивает?
Коммунальный ящик
Ну, справедливости ради есть ещё уставщина. При усавщине, это как в фильме трасса 60 в городе адвокатов, где каждый пытается тебя за что-то засудить. Как говорится, разрешите доебаться, а потом впаяют очередную орбиту (пять нарядов в неочереди, если память меня не подводит).
с указанием истинных причин
Ну ты сказанул. Я в 2017-м служил, говорили что дедовщину - побороли. Уже 3 года прошло, а всё боремся.
P.s. Вы видите только часть новостей, в части приходит сводка по происшествиям в Военном округе. Каждую неделю точно кто то да сбегает. Я пока служил - четверо с моей части ушло по своим делам(один даже на товарняке через пол России уехал, поймали только дома у его девушки). Хотя в части, максимум старшины и командиры рот, орали на дебилов, которые нихрена не делают.
Ручной спрей
В самой армии случаи наказания за дедовщину максимально распространяют, но в основном это охуевшие контрактники. Вся дедовщина в современной армии происходит исключительно из за похуизма офицеров. Мне повезло служить в месте, где за каждый синяк нужно было объяснение писать, кто из учебок были рассказывали разные интересные истории.
инвалидом то если попадешь в охуенную часть?
теперь понятно, почему мы метим в США, но всегда бомбим Воронеж - там просто свой Балтимор есть
Балтимор - пока течет мой любимый кетчуп
Из голов сослуживцев
Срочная служба себя давно изжила.
При этом большая часть воинских частей (а я имею в виду маленькие части, в которых вообще нихуя не происходит) своим существованием никакой пользы не приносит.
Расформировали бы такие воинские части ко всем хуям - сэкономили бы часть средств из бюджета, выделяемых в эти чёрные дыры.
P.S. Был бы у меня сын - отмазал бы его от службы в армии, вместо этого записав в секции по боксу/боевому самбо + стрельба. Это как раз и закалило бы тело и разум, подготовив молодого человека к экстренным ситуациям.
И от этого было бы гораздо больше пользы, чем от года, проёбанного на покраску заборов.
P.P.S. Сам служил в двух частях. Среди военных (офицеров) умных людей так и не встретил.
Вместо этого - быдло, нацепившее на себя форму, искренне считающее себя "неебаца" элитой вооруженных сил.
Военные, которые служат в таких маленьких частях, - наитупейшие люди. Тупые как пробка. У Спанчбоба и то интеллекта больше.
В моей семье по отцовской линии до меня шла военная династия. Всякий раз злорадствую как мразь, когда вспоминаю, что эту династию я демонстративно для всей семьи кинул через хуй.
отмазал бы его от службы в армии
Какие есть варианты? Деньги? Учеба до определенного возраста?
в школу в 7-8 лет, потом сразу в универ с магистратурой, потом в аспирантуру. Как раз до 27 получится дотянуть.
С детства можно искать пути записать в медкарту что-то вроде бронхиальной астмы. в военкомате, увидев эту надпись, отправят на обследование специальным прибором. Дуешь туда в полсилы - подтверждают астму - идешь домой.
Если не подтверждают - идешь в суд, назначается еще одно исслледование, повторяешь то же самое - идешь домой.
И зачем нужна такая жизнь, чтобы тянуть эту хрень до 27, лишь бы в армейку не попасть?
В некоторых случаях может быть полезным. А проще и полезнее идти работать и получать опыт. Откос от армии можно и купить (при этом необязательно брать полный люкс-пакет от полковника, можно и врачам заплатить за левый диагноз). Хреново, конечно, что такие меры вынужденные, но что делать. Пока призыв есть, это никуда не денется.
проще и полезнее идти работать и получать опыт.
Пошел работать со 2 семестра 1 курса универа. Вышел с магистратуры уже почти с 6-летним опытом работы по специальности. Одно другому не мешает.
Откос от армии можно и купить
Можно, но можно нарваться и на "тайного покупателя" и отъехать побольше чем на год.
Деньги. Если нет возможности приобрести "красный" билет, всегда можно приобрести "белый" билет (по состоянию здоровья).
Кто-то косил запущенным плоскостопием. Кто-то астмой. Кто-то сердечник.
Вариантов много
вместо этого записав в секции по боксу/боевому самбо + стрельба. Это как раз и закалило бы тело и разум, подготовив молодого человека к экстренным ситуациям.
Зачем?
Ради дисциплины.
Дисциплина, приобретённая в спорте, распространяется и на другие аспекты деятельности.
Человек приучается мыслить хладнокровно и взвешивать свои силы перед решением какой-либо задачи.
Это лишь моё скромное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции.
IMHO нормально воспитанный ребенок не нуждается в спортивной/военной дисциплине. Дисциплина — это послушание и смирение, которые рубят любую инициативность и все амбиции. Зато будет слушаться хорошо, и не будет знать, что и как делать, когда ему придется решать вопрос самостоятельно (а это вся его жизнь).
@Алексей Боржонов ну кинь ты репост из @Воронеж, зачем дублировать?
Я не видел поста в Воронеже — проверял Ссылки и Новости
Нахуй ты перед этими нытиками отчитываешься? Мне вообще похуй на всякие подсайты воронежа. Я хочу зайти и прочитать новость от редакции в разделе новостей, а не хуй пойми от какого-то раздроченного воронежа
Иди на @Вялый Хуй
Мне похуй на твоё нытьё, сын дрявой шлюхи
Я даже редактировать не буду, один хуй заебали всякие уебки вроде тебя и того долбоеба сверху
Для долблебов вроде тебя, которых прикалывает в комментариях читать "комментарий скрыт"
Ты как ебаная шлюха расплакалась тут
Зеленый Абдужаббор
Не время репостить
Злишься, что это сделал он , а не ваши солдаты?
Зеленый Абдужаббор
Пока он писал новость мы уже завербовали воронежских срочников на теракт
Это пользовательский подсайт, которые мы не трогаем. За исключением договорённостей
Близкий рак
Была же договорённость репостить новости из региональных сайтов, а не писать отдельно
Мы так работали с Белоруссией. В остальном - пользовательский подсайт не наше поле. Тем более, когда каждый сможет создавать свои подсайты - это станет еще более нереально
О том, что каждый сможет создавать подсайт, ещё полгода назад было известно, это давно не новость
Для этого и ввели вкладку свежее - там будет абсолютно весь контент
Недавно дембельнулся со срочки и был случай на стрельбище. У нас каждый месяц должны были быть стрельбы. Каждый должен был отстрелять 6 патронов, но т.к. были те, кто принципиально не стрелял, какие-нибудь сержанты, канцеляры, каптеры и тд, то лишние патроны всегда оставались. И старший на стрельбищах разрешил одному парню забить весь магазин патронами.
Стреляли мы по 5 человек и чувак, у которого должен был быть целый магазин почему-то закончил стрелять первый. Зато чувак. который всегда отличался своей эмоциональной нестабильностью получил магазин с 30 патронами. И вот после этого я перестал ходить стрелять. Такой халатности и отсутствия ответственности за последствия, я еще нигде не видел. Этому парню развернуться и начать огонь по своим обидчикам не составила бы труда, а обидчиков хватало.
А у вас на позиции стоял офицер с сачком которым ловил гильзы?
Офицер? У нас на каждого из пяти стреляющих выделялся один человек, из состава солдат, с сачком.
У нас лейтенант был, но та тумба или как это называется у которой стреляли была одна, так что просто выстраивались в очередь.
Не, у нас было поле, 5 лежаков из досок и такие бетонные окошки. Ты ложишься на лежак, сзади тебя в метрах 15 беседка с твоими сослуживцами, спереди мишень.
А были ещё занятия по стрельбе?
Прост я думаю, за 6 выстрелов раз в месяц фиг чему научишься
Там где я служил не было занятий так таковых по стрельбам, да и по другим дисциплинам. Новенькие лейтенанты пытались проводить занятия, но запал сразу у них пропадал, когда какой-нибудь прапорщик забирал всех в автопарк бороться с вражеской травой между плит, а им оставляли несколько человек.
не всех учат стрелять. Нужна должность пож стрельбу, рота охраны например)
*опередить
Интересно, а в Балтиморе есть военный аэродром "Воронеж"?
Ну учитывая какой пестец там происходит я ничему не удивляюсь ,так как самолично был свидетелем зверского отношения к ребятам (мне тоже доставалось) .
о возможных мотивах его поступка не сообщается.
Ммм, интересно интересно ЧТО ЖЕ ЭТО МОГЛО БЫТЬ?! Результаты выборов в США?
https://tjournal.ru/233074, угу спасибо за повторную новость.
Опять не уберут. Когда редакторы будут просматривать ленту перед своими постами?
Никогда.
@Сергей Звезда нижний ТЖ просит оперативный комментарий для подтверждения или опровержения
Легендарный ящик
"Извини, тупанули и не заметили. Но уже вывели в соцсети, поэтому удалять не будем. На региональные подсайты с редакторами подписываться не будем, /all смотреть не будем. Так получилось"
Надо было звезду ещё тогда до конца давить, когда он как Дзюба спалился
Это унизительно для подсайтов
Надо что-то с этим делать
В новости из трех предложений три повтора. Когда нечего писать, а что то написать нужно.
✏️ материал дополняется
Классика тж.
Я уже бомбил по этому поводу.
Ответа никакого не последовало
Пишешь заголовок и "статья дополняется". А потом минут 20 спокойно "дополняешь".
Когда призываешь людей по принципу «руки-ноги есть - сойдёт», такие инциденты не должны удивлять.
Хотя МО и не удивилось, наверное.
Вспомнилось:
Периодически в части нами отрабатывались учения (на темы Антитеррор и дежурное подразделение).
Суть учений была в том, чтобы противодействовать нападению мифических террористов на нашу часть.
Каждый военнослужащий, который входил в состав подразделения Антитеррор, должен был в течение 20 минут получить оружие в комнате для хранения оружия.
Только вот незадача: в реальном мире настоящие террористы вряд ли бы стали любезно ждать 20 минут времени, пока мы все получим оружие.
Я посмотрю у людей появляется чувство собственного достоинства
Люди с чувством собственного достоинства обычно не доводят ситуацию до такого