Он должен вступить в силу через два месяца, но производители техники всё ещё не знают окончательных требований к софту.

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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), куда входят среди прочих «Яндекс», Apple и Huawei, попросила правительство перенести на неопределённый срок вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АПКИТ.

Закон должен вступить в силу с января 2021 года, однако участники рынка указывают, что им всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке. Также им неясно, можно ли продавать продукцию без такого программного обеспечения, если её ввезли в страну до вступления закона в силу. Кроме того, говорится в письме, непонятно, кто будет контролировать исполнение закона, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных.

АПКИТ заключает, что из-за правовой неопределённости компании не успеют обеспечить предустановку отечественного софта к началу 2021 года. Производителям необходимо не менее трёх месяцев для планирования производства и тестирования ПО, говорится в документе, а если сроки не сдвинуть, то может возникнуть дефицит устройств.

Порядок установки ПО и список приложений должен разъяснить подзаконный акт, который всё ещё не принят. В Минцифры заявили, что его внесли в правительство. Кроме того, в ведомстве рассказали о встречах с представителями бизнеса и «проработке вариантов, которые позволят сбалансировать интересы всех участников». По данным источника «Коммерсанта», Минцифры готово отложить вступление закона в силу.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его отложили до 1 января 2020 года. «Коммерсантъ» писал, что приложения для обязательной установки поделят на 13 категорий, в числе которых сервисы поиска, карты, антивирус, приложение госуслуг, онлайн-кинотеатр, мессенджеры и социальные сети, сервисы облачного хранения, офисный софт, новостной агрегатор и голосовой помощник.