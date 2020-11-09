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Алексей Боржонов
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«Ъ»: IT-компании рассказали о правовой неопределённости в законе о предустановке российского ПО и попросили отложить его Материал редакции

Он должен вступить в силу через два месяца, но производители техники всё ещё не знают окончательных требований к софту.

11 комментариев
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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), куда входят среди прочих «Яндекс», Apple и Huawei, попросила правительство перенести на неопределённый срок вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АПКИТ.

Закон должен вступить в силу с января 2021 года, однако участники рынка указывают, что им всё ещё не объяснили, какое ПО нужно устанавливать и в каком порядке. Также им неясно, можно ли продавать продукцию без такого программного обеспечения, если её ввезли в страну до вступления закона в силу. Кроме того, говорится в письме, непонятно, кто будет контролировать исполнение закона, за нарушение которого предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных.

АПКИТ заключает, что из-за правовой неопределённости компании не успеют обеспечить предустановку отечественного софта к началу 2021 года. Производителям необходимо не менее трёх месяцев для планирования производства и тестирования ПО, говорится в документе, а если сроки не сдвинуть, то может возникнуть дефицит устройств.

Порядок установки ПО и список приложений должен разъяснить подзаконный акт, который всё ещё не принят. В Минцифры заявили, что его внесли в правительство. Кроме того, в ведомстве рассказали о встречах с представителями бизнеса и «проработке вариантов, которые позволят сбалансировать интересы всех участников». По данным источника «Коммерсанта», Минцифры готово отложить вступление закона в силу.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на устройства должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его отложили до 1 января 2020 года. «Коммерсантъ» писал, что приложения для обязательной установки поделят на 13 категорий, в числе которых сервисы поиска, карты, антивирус, приложение госуслуг, онлайн-кинотеатр, мессенджеры и социальные сети, сервисы облачного хранения, офисный софт, новостной агрегатор и голосовой помощник.

Производители и продавцы электроники выступали против принятия закона. Они пояснили, что он может привести к созданию монополий на рынке ПО. Как отметили авторы обращения, документ также нарушает требования Всемирной торговой организации и положения договора о ЕАЭС.

Закон о предустановке российского ПО: главные…
Чего надо и не надо бояться при вступлении в силу закона о запрете продажи смартфонов и ноутбуков…
tjournal.ru

#новости #законы

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11 комментариев
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Владимир Земсков

11

Наши законотворцы: сначала принять закон, а потом уже подумать, как его реализоваться будем.

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Litnikov Danil

Владимир
1

Хуже, и не собирались продумывать, скинули на министерства типа они умные, придумают

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Ze Katze

Litnikov
0

Зачем?
Правовая неопределённость необходима, чтобы нагибать айти сектор по любому поводу

Пока не дадут взятку, само собой 

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Ваня Погост

8

Кратко о законотворчестве в России:
 участники рынка указывают, что им всё ещё не объяснили

 неясно, можно ли 

 непонятно, кто будет контролировать исполнение закона

порядок должен разъяснить подзаконный акт, который всё ещё не принят

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Rhys Prince

1

Сервисные компании после вступления силы на замену ПО:

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Изящный каякер

0

Минцифры готово отложить вступление в силу закона об использовании арабских цифр..

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Вова А.

Изящный
0

.

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Руслан Астратов

0

.

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Жы Dogolonoga

Руслан
0

не туда пишешь

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Вова А.

0

Минцифры приказать решило
Внедрить в устройства важный код.
Но вот беда на зло свершилась:
Опять какой-то идиот
Закон писал, и снова лажа,
Закон сырой и не готов -
Любой юрист вам верно скажет.
Минцифры пососал хуев.

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AZP

0

Оказалось, что российское ПО рассчитано на счёты и к смартфону его адаптировать невозможно.

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