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Новости
Алексей Боржонов
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В России впервые зафиксировали больше 21 тысячи случаев Covid-19 за сутки Материал редакции

В течение трёх дней перед этим выявляли больше 20 тысяч случаев.

28 комментариев
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В России зафиксировали 21 798 новых случаев Covid-19, сообщил оперштаб. Это новый рекорд по числу заболевших в стране. От коронавируса за сутки умерли 256 человек, общее число смертей выросло до 30 793.

С 6 по 8 ноября в России фиксировали более 20 тысяч случаев коронавируса, 9 ноября суточный прирост впервые превысил 21 тысячу. Около трети из них выявлены в Москве (6897), на втором месте Петербург (1403), на третьем — Московская область (660).

Изображение РИА «Новости» 

Резкий рост новых случаев коронавируса начался в России в октябре. В начале месяца в стране фиксировали около 9-10 тысяч случаев заболевания в день, к концу октября — около 18 тысяч. Регионы вводят ограничения из-за распространения инфекции, например, требуя перевести сотрудников на удалёнку, запрещая работу общепитов в ночное время и ограничивая передвижения пожилых и хронически больных людей, но всеобщие ограничения, как весной, пока не планируются.

#новости #covid19

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28 комментариев
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Alexei Kuksin

9

Пролайкал все комменты к новости. Я ужасен.

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Способный татарин

Alexei
8

Впервые Куксин не топит за красных

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Легендарный ящик

–12

НЕ ПИШИТЕ ТУТ КОММЕНТАРИИ. ОЛДЫ ОПЯТЬ УСТРОИЛИ КРАСНЫЙ ТРЕД

Ответить

norm

Легендарный
–2

У долбоёбов без жизни едет башня, самоутверждение за счёт минусования комментариев на мёртвом сайте.

Ответить

Легендарный ящик

norm
0

О каком самоутверждении речь?
@Настя Иванова опять со своими комплексами!

Ответить

Способный татарин

Легендарный
0

Это провокация зеленых, в красных тредах самоутверждаются те, кто ставит плюсики

Ответить

Легендарный ящик

Способный
–1

Ужасно. Провокаторы! Провокаторы!!!

Ответить

Способный

Легенда…
–1

В ТЖ пробрались враги

Ответить

Психологический Паша

Легендарный
–3

Лось совершил второй после Иисуса акт альтруизма на земле

Ответить

Способный татарин

Психологический
6
Ответить

Легендарный ящик

Психологический
0

  😇
👉👈

Ответить

Изящный каякер

Легендарный
0

НЕ ПИШИТЕ ТУТ КОММЕНТАРИИ. НЕПОДАЛЕКУ ЗАМЕЧЕН БЕШЕНЫЙ ЛОСЬ

Ответить

Способный татарин

Изящный
1
Ответить

Способный татарин

Легендарный
–3

Это правда

Ответить

Психологический Паша

–14

@Настя Иванова 
DA RED TREADZ GOES FASTA?

Ответить

Способный татарин

Психологический
–10

Начинайте, если не лень

Ответить

Способный татарин

Психологический
–8
Ответить

Зеленый Абдужаббор

–1

ВСЕМ ЛИСТЬЕВ ЦЕЦЛОНА ЗА МОЙ СЧЕТ!!!

Ответить

Властный татарин

Зеленый
–1

КОД КРАСНЫЙ, КАПРАЛ, КРАСНЫЙ

Ответить

Ручной спрей

0

Каким отбитым нужно быть, чтобы минусить чужие комменты просто ради развлечения.

Ответить

Al

Ручной
1

Каким отбитым нужно быть, чтобы дрочить на плюсеки. 

Ответить

Noname

–7

Что зимой будет... Страшно представить.

Ответить

Способный татарин

Noname
1

Снег

Ответить

Egor Epikhin

–7

Никогда такого не было и вот опять)

Ответить

Областной Абдужаббор

–8

Россия - ни дня без рекорда!

Ответить

Mmmax

–9

Зовите опять Дзюбу или хотя бы Байдена

Ответить

Al

3

Накрутите мне минусов, плиз. Хочу ими обмазаться.  

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Комментарий удален

Комментарий удален

Минувший мангал

–1

Всё верно, как только долбоёбы в массовом порядке стали носить масочки на холоде - так и почалось.

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