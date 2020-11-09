В течение трёх дней перед этим выявляли больше 20 тысяч случаев.

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В России зафиксировали 21 798 новых случаев Covid-19, сообщил оперштаб. Это новый рекорд по числу заболевших в стране. От коронавируса за сутки умерли 256 человек, общее число смертей выросло до 30 793.

С 6 по 8 ноября в России фиксировали более 20 тысяч случаев коронавируса, 9 ноября суточный прирост впервые превысил 21 тысячу. Около трети из них выявлены в Москве (6897), на втором месте Петербург (1403), на третьем — Московская область (660).