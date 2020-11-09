В России впервые зафиксировали больше 21 тысячи случаев Covid-19 за сутки Материал редакции
В течение трёх дней перед этим выявляли больше 20 тысяч случаев.
В России зафиксировали 21 798 новых случаев Covid-19, сообщил оперштаб. Это новый рекорд по числу заболевших в стране. От коронавируса за сутки умерли 256 человек, общее число смертей выросло до 30 793.
С 6 по 8 ноября в России фиксировали более 20 тысяч случаев коронавируса, 9 ноября суточный прирост впервые превысил 21 тысячу. Около трети из них выявлены в Москве (6897), на втором месте Петербург (1403), на третьем — Московская область (660).
Резкий рост новых случаев коронавируса начался в России в октябре. В начале месяца в стране фиксировали около 9-10 тысяч случаев заболевания в день, к концу октября — около 18 тысяч. Регионы вводят ограничения из-за распространения инфекции, например, требуя перевести сотрудников на удалёнку, запрещая работу общепитов в ночное время и ограничивая передвижения пожилых и хронически больных людей, но всеобщие ограничения, как весной, пока не планируются.
Пролайкал все комменты к новости. Я ужасен.
У долбоёбов без жизни едет башня, самоутверждение за счёт минусования комментариев на мёртвом сайте.
Легендарный ящик
О каком самоутверждении речь?
@Настя Иванова опять со своими комплексами!
Это провокация зеленых, в красных тредах самоутверждаются те, кто ставит плюсики
Психологический Паша
Лось совершил второй после Иисуса акт альтруизма на земле
Изящный каякер
НЕ ПИШИТЕ ТУТ КОММЕНТАРИИ. НЕПОДАЛЕКУ ЗАМЕЧЕН БЕШЕНЫЙ ЛОСЬ
@Настя Иванова
DA RED TREADZ GOES FASTA?
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