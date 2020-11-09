Главное о сегодняшних отставках и назначениях.

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Михаил Мишустин РИА «Новости»

9 ноября Владимир Путин уволил нескольких министров, а глава правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуры новых глав ведомства и нового вице-премьера.

Назначения пройдут по новой процедуре согласно поправкам в Конституцию: кандидатуры одобрит Госдума, а затем назначит президент. Путин подписал закон о таком порядке прямо перед перестановками — 6 ноября.

Министерство транспорта

Путин уволил главу ведомства Евгения Дитриха, который работал на посту с мая 2018 года. До этого он три года работал заместителем министра. Новая должность для Дитриха пока не объявлена, но, по данным РБК, его рассматривают как кандидата на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Поиск нового главы региона связан с тем, что занимавший 27 лет губернатор ушёл в Совет Федерации. Дитрих к региону отношения не имеет.

Мишустин предложил сделать кандидатом на пост министра транспорта гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Источник РБК в правительстве назвал Савельева «единственным, кто адекватно проявил себя в кризисной ситуации, в которой оказалась транспортная отрасль из-за пандемии коронавируса». Индустрия пассажирских перевозок продолжает нести убытки из-за резкого падения потока и, вероятно, потребует новых субсидий из бюджета.

Виталий Савельев РИА «Новости»

Министерство строительства и ЖКХ

Путин уволил главу ведомства Владимира Якушева, который 13 лет возглавлял Тюменскую область, а на этом посту работал с мая 2018 года. РБК напоминает, что при этом министре провели «масштабную реформу» долевого строительства, цель которой — решить проблему обманутых дольщиков. Президент сразу назначил Якушева своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе: там глава государства отправил в отставку Николая Цуканова.

Мишустин предложил назначить замминистра Ирека Файзуллина, работавшего заместителем Якушева с января. С 2005 по 2010 год Файзуллин занимал пост замглавы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, а также был главным архитектором республики.

По данным источников «Коммерсанта», Файзуллин займёт пост уже на текущей неделе. Издание обратило внимание, что новый министр будет курировать в том числе единого заказчика государственных строек. По сведениям газеты, кандидатуру Файзуллина предложил вице-премьер Марат Хуснуллин, который «хорошо» с ним знаком и курирует строительную отрасль в правительстве. Именно Файзуллин пришёл на смену Хуснуллину в профильном ведомстве в Татарстане, когда последний ушёл на повышение в федеральное правительство.

Ирек Файзуллин Пресс-служба Минстроя Татарстана

Министерство энергетики и новый вице-премьер

Мишустин предложил сделать нынешнего министра энергетики Александра Новака первым вице-премьером. «Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете, многие из вас с ним давно и плотно работают», — отметил Мишустин в разговоре с вице-премьерами.

Таким образом, теперь будет не 9 вице-премьеров, а 10. Вероятнее всего, Новак займётся кураторством топливно-энергетического комплекса и промышленности.

Александр Новак РБК

Новак возглавлял Минэнерго с 2012 года и в этом году стал одним из авторов сделки России со странами-экспортёрами нефти ОПЕК+: она подразумевает сокращение добычи 23 странами в течение двух лет, до конца апреля 2022 года. Предыдущая сделка сорвалась после того, как Россия вступила в конфликт с Саудовской Аравией.

На освободившийся пост премьер предложил назначить гендиректора госкомпании «РусГидро» Николая Шульгинова, который занимал этот пост с сентября 2015 года. Спустя год он вошёл в совет директоров «Россетей».

Николай Шульгинов «Коммерсант»

Министерство природных ресурсов, министерство Дальнего Востока и Арктики

Путин уволил главу ведомства Дмитрия Кобылкина, работавшего на посту с мая 2018 года. Его критиковали за национальный проект «Экология» стоимостью 4 триллиона рублей: его сочли невыполнимым из-за спорного расчёта затрат, слабого контроля по прозрачностью и отсутствия конкретики. Также Счётная палата выявила, что обстановка вокруг мусорных полигонов стала «близкой к критической»: согласно расчётам, в 32 регионах мощности предприятий исчерпаются до 2024 году, в 17 из них — к 2022 году. Кроме того, в нескольких регионах проходили экологические протесты.

Мишустин предложил назначить Александра Козлова, который с мая 2018 года руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он был на посту мэра Благовещенска (2015), губернатора Амурской области (2015-2018). До карьеры чиновника он работал в компании «Амурский уголь», «дочке» компании «Русский уголь».

Александр Козлов «Коммерсант»

Новым министром Дальнего Востока и Арктики глава правительства предложил сделать главу Фонда развития Дальнего Востока — «дочерней» компании ВЭБа — Алексея Чекункова. Он возглавлял фонд с сентября 2014 года, а до этого отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение и сырьевой сектор.

Алексей Чекунков РИА «Новости»