Госпитализировать 90-летнюю пациентку просила фельдшер скорой помощи, но врачи отказывались и ссылались на отсутсвие коек.

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Видео Михаила Афанасьева

Видео из больницы в Хакасии выложил у себя в фейсбуке редактор издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. В ролике сотрудница скорой помощи призывает врачей больницы принять пациентку.

«Я её домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что буду делать?» Затем в разговор вступила другая женщина, вероятно, дочь пациентки. Она также попросила госпитализировать женщину, но врач ответил, что в больнице нет коек.

По словам Афанасьева, ролик снят 8 ноября. После того как о нём рассказали местные и федеральные СМИ, глава Хакасии Валентин Коновалов написал в инстаграме, что женщину госпитализировали в республиканскую больницу. Однако позже он удалил историю, пишет телеграм-канал «Борус».

В пресс-службе главы Хакасии объяснили РИА «Новости», что у женщины взяли тест на коронавирус, после чего её отправили домой. Там заверили, что место для неё «зарезервировано», и если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому. «У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле», — сказала собеседница агентства. Опубликованную Коноваловым информацию пресс-служба назвала неверной, поскольку результат теста на Covid-19 станет известен только 10 ноября.