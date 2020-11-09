Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
1044

В Хакасии отказались госпитализировать женщину с подозрением на Covid-19. После резонанса место ей «зарезервировали» Материал редакции

Госпитализировать 90-летнюю пациентку просила фельдшер скорой помощи, но врачи отказывались и ссылались на отсутсвие коек.

13 комментариев
В закладки
Видео Михаила Афанасьева

Видео из больницы в Хакасии выложил у себя в фейсбуке редактор издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. В ролике сотрудница скорой помощи призывает врачей больницы принять пациентку.

«Я её домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что буду делать?» Затем в разговор вступила другая женщина, вероятно, дочь пациентки. Она также попросила госпитализировать женщину, но врач ответил, что в больнице нет коек.

По словам Афанасьева, ролик снят 8 ноября. После того как о нём рассказали местные и федеральные СМИ, глава Хакасии Валентин Коновалов написал в инстаграме, что женщину госпитализировали в республиканскую больницу. Однако позже он удалил историю, пишет телеграм-канал «Борус».

В пресс-службе главы Хакасии объяснили РИА «Новости», что у женщины взяли тест на коронавирус, после чего её отправили домой. Там заверили, что место для неё «зарезервировано», и если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому. «У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле», — сказала собеседница агентства. Опубликованную Коноваловым информацию пресс-служба назвала неверной, поскольку результат теста на Covid-19 станет известен только 10 ноября.

О тяжёлой ситуации с коронавирусом в регионе рассказывал в видеообращении анонимный медик из Хакасии. По его словам, больным не хватает мест в больницах и врачи отправляют их лечиться домой. После этого обращения Минздрав направил специалистов подведомственных учреждений министерства в регион.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+54 847
3
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 13, "likes": 9, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 233152, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Nov 2020 12:55:19 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Реклама на «Яндекс.Картах»
Выделите ваш бизнес на «Картах», пока этого не сделали конкуренты
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Минувший мангал

15

Дебилы блядь!
Уже лет десять минимум 90летних НЕ ВОЗЯТ В БОЛЬНИЦЫ.
Даже 80летних не возят, нужно идти скандалить к главврачу, угрожать в министерство написать и прочее такое.
"Мест нет", "Лечите дома, терапевт придёт". Скорые не забирают, "в таком возрасте не берём", в больницу не оформляют - это всё происходило в духовной святой росиюшке ГОДАМИ. Португалию догоняли, Олимпиады выигрывали, Крым возвращался в родную гавань, а в больницах 90летних не брали.
И вот проснулись, сука. Очнулись. Ковид у них. Ебанаты блядские.
Поделом. Пусть жрут полной ложкой.

Ответить

Александр Королёв

Минувший
–1

В Подмосковье до кроновируса проблем положить в больницу после 80 лет не было

Ответить

Пётр Дерябин

7

Пиздец, действительно пугает насколько это все само по себе не работает

Ответить

norm

5

К деду в бункер отправить бы.

Ответить

ivan kalita

norm
0

Так у него в папочке с бантиком написано, что в его прекрасной стране медицина справилась и на нее равняются остальные страны.

Ответить

Руслан Астратов

4

"если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому. "

Вот только качество самих тестов оставляет желать лучшего

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Руслан
1

Тесты нормальные, просто у кое-каких лаборантов кривые руки.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

3

и если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому.

Если тест будет отрицательный, то отчего она лечиться будет дома? Если Скорая ее привезла, значит независимо от теста, фельдшер принял решение о необходимости госпитализации. Значит не в ковиде дело, а в состоянии пациентки. 
Если бы фельдшер заподозрил у бабки ковид, то у нее СНАЧАЛА взяли бы анализ, а уже ПОТОП повезли в стационар.
Вывод: пресс-служба главы Хакассии пиздит.

Ответить

Great Retard

–2

Подозрение на COVID - это, конечно, железный аргумент для госпитализации в ковидный госпиталь. А если у этой женщины нет коронавируса? Тоже её в инфекцию надо уложить на всякий случай?

Ответить

Игорь Алексеев

Great
1

А если она болеет ковидом больше 4-5 дней и ебучий ПЦР-недотест как всегда не сможет ничего выявить?

Ответить

Great Retard

Игорь
–2

ПЦР может нормально всё выявлять, вопрос ли в степени кривизны рук лаборанта, берущего мазок. Если 90-летняя пациентка без короны попадёт в ковидный госпиталь, то шансов выписаться оттуда у неё значительно меньше, чем если бы она дома ждала результатов. Опять же, это всё рассуждения без знаний клиники у конкретного пациента.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Great
1

Опять же, это всё рассуждения без знаний клиники у конкретного пациента

Скорая не повезет пациента на госпитализацию без показаний. Так что клинику даже знать не нужно.
Все эти влажные истории про то, что у нее взяли мазок и ситуация под контролем - звездешь прессухи, которая пытается как-то выгородить губера.  

Ответить

Great Retard

Евгений
0

Если в Хакасии скорые не везут в ЛПУ пациентов без показаний, то я только рад за них. У меня в регионе абсолютно другая картина.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Warner Bros. попросила Джонни Деппа отказаться от роли в «Фантастических тварях» после проигранного иска к The Sun
Актёр «с уважением отнёсся к такой просьбе и согласился».
164
Новости
Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Окончательных итогов пока нет, но зарубежные политики уже начали поздравлять Байдена с победой.
140
Новости
«Выборы далеки до завершения»: Трамп отказался признавать поражение
Он заявил, что будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
132
Популярное за три дня
Животные
7
Интернет
Мошенники и «правители мира»: кто такие братья Богдановы и как в мемах они стали виновниками всех проблем 2020 года
Благодаря шуточной конспирологической теории с имиджборд братья-близнецы оказались ответственны за все громкие мировые события.
81
Новости
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Ему было 86 лет.
293
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Al

Солдат-срочник под Воронежем…

Несерьёзный Валера

Virgin Hyperloop провёл первые…

Neketa Fo

Запись в подсайте Telegram

Zero-one-one

Запись в подсайте Telegram

Dragan Velimirovic

Солдат-срочник под Воронежем…

Dmitri

Virgin Hyperloop провёл первые…

Kostya Zubanov

Virgin Hyperloop провёл первые…

Dmitri

СМИ: полицейским Москвы и…

Евгений Клочков

Virgin Hyperloop провёл первые…

ouxen

Virgin Hyperloop провёл первые…

Игорь

Virgin Hyperloop провёл первые…

Andris k.andris

Перестановки в правительстве…

Имя Фамилия

Запись в подсайте Telegram

Павел Фролов

В ОАЭ разрешили сожительство…

Serg Bootlegger

Запись в подсайте Telegram

Илюхер XXX

В ОАЭ разрешили сожительство…
null