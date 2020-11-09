В Хакасии отказались госпитализировать женщину с подозрением на Covid-19. После резонанса место ей «зарезервировали» Материал редакции
Госпитализировать 90-летнюю пациентку просила фельдшер скорой помощи, но врачи отказывались и ссылались на отсутсвие коек.
Видео из больницы в Хакасии выложил у себя в фейсбуке редактор издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. В ролике сотрудница скорой помощи призывает врачей больницы принять пациентку.
«Я её домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что буду делать?» Затем в разговор вступила другая женщина, вероятно, дочь пациентки. Она также попросила госпитализировать женщину, но врач ответил, что в больнице нет коек.
По словам Афанасьева, ролик снят 8 ноября. После того как о нём рассказали местные и федеральные СМИ, глава Хакасии Валентин Коновалов написал в инстаграме, что женщину госпитализировали в республиканскую больницу. Однако позже он удалил историю, пишет телеграм-канал «Борус».
В пресс-службе главы Хакасии объяснили РИА «Новости», что у женщины взяли тест на коронавирус, после чего её отправили домой. Там заверили, что место для неё «зарезервировано», и если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому. «У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле», — сказала собеседница агентства. Опубликованную Коноваловым информацию пресс-служба назвала неверной, поскольку результат теста на Covid-19 станет известен только 10 ноября.
О тяжёлой ситуации с коронавирусом в регионе рассказывал в видеообращении анонимный медик из Хакасии. По его словам, больным не хватает мест в больницах и врачи отправляют их лечиться домой. После этого обращения Минздрав направил специалистов подведомственных учреждений министерства в регион.
Дебилы блядь!
Уже лет десять минимум 90летних НЕ ВОЗЯТ В БОЛЬНИЦЫ.
Даже 80летних не возят, нужно идти скандалить к главврачу, угрожать в министерство написать и прочее такое.
"Мест нет", "Лечите дома, терапевт придёт". Скорые не забирают, "в таком возрасте не берём", в больницу не оформляют - это всё происходило в духовной святой росиюшке ГОДАМИ. Португалию догоняли, Олимпиады выигрывали, Крым возвращался в родную гавань, а в больницах 90летних не брали.
И вот проснулись, сука. Очнулись. Ковид у них. Ебанаты блядские.
Поделом. Пусть жрут полной ложкой.
В Подмосковье до кроновируса проблем положить в больницу после 80 лет не было
К деду в бункер отправить бы.
Так у него в папочке с бантиком написано, что в его прекрасной стране медицина справилась и на нее равняются остальные страны.
"если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому. "
Вот только качество самих тестов оставляет желать лучшего
Тесты нормальные, просто у кое-каких лаборантов кривые руки.
и если тест будет положительным, то её госпитализируют, если отрицательный, то лечение будет проходить на дому.
Если тест будет отрицательный, то отчего она лечиться будет дома? Если Скорая ее привезла, значит независимо от теста, фельдшер принял решение о необходимости госпитализации. Значит не в ковиде дело, а в состоянии пациентки.
Если бы фельдшер заподозрил у бабки ковид, то у нее СНАЧАЛА взяли бы анализ, а уже ПОТОП повезли в стационар.
Вывод: пресс-служба главы Хакассии пиздит.
Подозрение на COVID - это, конечно, железный аргумент для госпитализации в ковидный госпиталь. А если у этой женщины нет коронавируса? Тоже её в инфекцию надо уложить на всякий случай?
А если она болеет ковидом больше 4-5 дней и ебучий ПЦР-недотест как всегда не сможет ничего выявить?
ПЦР может нормально всё выявлять, вопрос ли в степени кривизны рук лаборанта, берущего мазок. Если 90-летняя пациентка без короны попадёт в ковидный госпиталь, то шансов выписаться оттуда у неё значительно меньше, чем если бы она дома ждала результатов. Опять же, это всё рассуждения без знаний клиники у конкретного пациента.
Опять же, это всё рассуждения без знаний клиники у конкретного пациента
Скорая не повезет пациента на госпитализацию без показаний. Так что клинику даже знать не нужно.
Все эти влажные истории про то, что у нее взяли мазок и ситуация под контролем - звездешь прессухи, которая пытается как-то выгородить губера.
Если в Хакасии скорые не везут в ЛПУ пациентов без показаний, то я только рад за них. У меня в регионе абсолютно другая картина.