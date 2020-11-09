Появление территории нужно, чтобы «собирать и взращивать таланты» со всей страны.

В закладки Слушать

В Госдуму внесли законопроект «О федеральной территории „Сириус“». Согласно документу, понятие ФТ закрепят как новый вид публично-правового образования, в котором установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

Федеральная территория «Сириус» будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возложат отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления. Они должны будут применяться для обеспечения устойчивого социально-экономического, инновационного развития территории и нормальной жизнедеятельности её населения.

Систему публичной власти составят Совет, глава ФТ «Сириус» и администрация. Совет, возглавляемый председателем, будет формироваться на пять лет, в него войдут 17 человек. Девять из них будут избирать в соответствии с законодательством РФ о выборах, трёх назначит президент, трёх — правительство, одного — губернатор Краснодарского края, также в Совет по должности войдёт глава ФТ.

Федеральная территория будет экономически самостоятельной и иметь собственные бюджет, имущество и имущественные права — в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем и городом Сочи. В её управление передадут олимпийские объекты в Имеретинской низменности.

Документ нужен для обеспечение «комплексного социально-экономического и инновационного развития территории, повышения её инвестиционной привлекательности, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития РФ». По словам депутата Павла Крашенинникова, законопроект «нацелен на то, чтобы со всей России собирать таланты, выдающихся молодых людей, чтобы эти таланты взращивать».

Это первый законопроект об организации власти на федеральной территории. Создание таких образований предусмотрено поправками в 67 статью Конституции. Документ предусматривает пятилетний переходный период, в течение которого будут решать вопросы организации функционирования федеральной территории «Сириус».

Проект ФТ «Сириус» вряд ли будет напрямую копироваться в других ФТ, отмечает «Коммерсантъ». Подход к идее «федеральной территории», демонстрируемый в законопроекте, показывает большую гибкость такого статуса — он может настраиваться под почти неограниченный круг целей.

Основой новой федеральной территории станет образовательный центр «Сириус», созданный по поручению Владимира Путина фондом «Талант и успех». Среди его учредителей — друг президента виолончелист Сергей Ролдугин. Он стал широко известен после того, как его имя появилось в опубликованных журналистами документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Согласно так называемому «панамскому архиву», связанные с Ролдугиным компании получали десятки миллионов долларов «за консультации», а крупные кредиты под низкие проценты прощались им всего за один доллар.

В феврале 2020 года правительство дало название «Сириус» населенному пункту, составленному из олимпийской инфраструктуры и объектов вокруг него. В марте Краснодарский край выделил в своем составе городской округ Сириус на той же территории — около 1400 гектаров.