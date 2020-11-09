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Ольга Щербинина
5045

В Краснодарском крае создадут первую в РФ федеральную территорию «Сириус». Там будут отдельные бюджет и органы власти Материал редакции

Появление территории нужно, чтобы «собирать и взращивать таланты» со всей страны.

78 комментариев
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В Госдуму внесли законопроект «О федеральной территории „Сириус“». Согласно документу, понятие ФТ закрепят как новый вид публично-правового образования, в котором установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

Федеральная территория «Сириус» будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возложат отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления. Они должны будут применяться для обеспечения устойчивого социально-экономического, инновационного развития территории и нормальной жизнедеятельности её населения.

Систему публичной власти составят Совет, глава ФТ «Сириус» и администрация. Совет, возглавляемый председателем, будет формироваться на пять лет, в него войдут 17 человек. Девять из них будут избирать в соответствии с законодательством РФ о выборах, трёх назначит президент, трёх — правительство, одного — губернатор Краснодарского края, также в Совет по должности войдёт глава ФТ.

Федеральная территория будет экономически самостоятельной и иметь собственные бюджет, имущество и имущественные права — в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем и городом Сочи. В её управление передадут олимпийские объекты в Имеретинской низменности.

Документ нужен для обеспечение «комплексного социально-экономического и инновационного развития территории, повышения её инвестиционной привлекательности, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития РФ». По словам депутата Павла Крашенинникова, законопроект «нацелен на то, чтобы со всей России собирать таланты, выдающихся молодых людей, чтобы эти таланты взращивать».

Это первый законопроект об организации власти на федеральной территории. Создание таких образований предусмотрено поправками в 67 статью Конституции. Документ предусматривает пятилетний переходный период, в течение которого будут решать вопросы организации функционирования федеральной территории «Сириус».

Проект ФТ «Сириус» вряд ли будет напрямую копироваться в других ФТ, отмечает «Коммерсантъ». Подход к идее «федеральной территории», демонстрируемый в законопроекте, показывает большую гибкость такого статуса — он может настраиваться под почти неограниченный круг целей.

Основой новой федеральной территории станет образовательный центр «Сириус», созданный по поручению Владимира Путина фондом «Талант и успех». Среди его учредителей — друг президента виолончелист Сергей Ролдугин. Он стал широко известен после того, как его имя появилось в опубликованных журналистами документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Согласно так называемому «панамскому архиву», связанные с Ролдугиным компании получали десятки миллионов долларов «за консультации», а крупные кредиты под низкие проценты прощались им всего за один доллар.

В феврале 2020 года правительство дало название «Сириус» населенному пункту, составленному из олимпийской инфраструктуры и объектов вокруг него. В марте Краснодарский край выделил в своем составе городской округ Сириус на той же территории — около 1400 гектаров.

#новости #законопроекты #сириус

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78 комментариев
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ユリー シャネ

51

Федеральная территория будет экономически самостоятельной и иметь собственные бюджет, имущество и имущественные права

то есть тем, чем должны обладать ВСЕ регионы по-хорошему

Ответить

Artyom Sidorov

ユリー
3

федерализм по-русски

Ответить

ユリー シャネ

Artyom
3

просто сша попросили 1в1 не списывать

Ответить

Психологический Паша

32

Какой-то кубанский гонконг, хех

Ответить

norm

Психологический
14

Кубанский Гулаг.

Ответить

Ваша Закладко

norm
1

кубанский клондайк

Ответить

Евгений Шухов

Психологический
2

Кубанское удельное княжество с князем Ролдугиным

Ответить

Чехол от очков

Психологический
0

Просто решили отрезать хороший проект, который мог бы дать толчок развитию территории, от муниципалитета и региона. Вот просто так.

Ответить

Андрей Балконский

26

«собирать и взращивать таланты»

Не пытайтесь выбраться из Сириуса

Ответить

Игорь Рачук

Андрей
3

Сами вы его выбрали или его выбрали за вас - это лучший город из оставшихся.

Ответить

Dra

17

Какие бы хорошие ни были начинания, всё равно с нынешним государством всё получится, как обычно.

Ответить

Alex Macher

Dra
3

Всегда найдутся толковые ребята, кто сможет этим воспользоваться. На каждого такого будет сотню нытиков, которые никогда и пробовать ничего не будут.

Ответить

Dra

Alex
3

Хорошо, наверное, быть таким незамутненным оптимистом после 20 лет обратных примеров.

Ответить

Alex Macher

Dra
3

Не знаю про что ты говоришь. У меня среди знакомых есть ребята, которые начинали в Сколково. Вы просто видите одно говно, которое любят перепечатывать. А кто-то пашет напролёт и их не замечают, потому что это скучно.

Ответить

Dra

Alex
2

Вату жизнь ничему не учит совершенно.

Ответить

Alex Macher

Dra
–1

Конечно, только ватные долбоёбы вовращаются потом в Россию работать и даже ещё больше получают. А вы умные теоретики продолжайте ныть и читать хуйню всякую, вместо того, чтобы быть востребованным везде.

Ответить

alexferman

Alex
0

Успокойся и забей)

Ответить

ouxen

alexfer…
0

нет, пусть рвётся

Ответить

walkindizaster

Alex
1

  начинали в Сколково

А закончили где?

Ответить

Игорь Рачук

walkind…
2

В канаве

Ответить

Alex Macher

walkind…
–3

Ну двух знакомых забрали на проект в Германию. Поехали другой опыт получать, они не особо хейтеры России. Они не были основателями.

Ответить

Dra

Alex
2

Вообще охуительно. Знакомые съебли в Германию из Сколково, но всё отлично и охуительно, в России лучше, чем на западе.

Ответить

Alex Macher

Dra
–1

Я же написал, что они не хейтеры России, поехали туда, где предложили вариант интересней. И это нормально. Они не эмигранты. И мыслят по другому, выбирают по разным параметрам, а не там, где Путина нет.

У меня так же есть примеры, кто вернулся сюда на менеджерские позиции в IT. Так как им даже в X5 retail group (сраная пятерочка), готовые платить больше чем в европе. А всё почему? Богатый опыт и мало кадров на высокие должности.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Alex
0

Еще бы в ит были маленькие зп. Больше - это хотя бы от 500к в месяц? 

Ответить

Alex Macher

Dmitry
0

Конечно, в куче отраслей русский IT менеджмент востребован, поэтому зарплаты должны быть конкурентными с таким хуёвым рублем. Но есть нюанс, в европе менеджмент не так много получает, в среднем, относительно высококвалифицированных спецов. Так что с европейскими зп можно конкурировать, а вот с американскими — нет.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Alex
0

Да, в Европе зп в ит меньше, но как это связано с нашим правительством? 

Ответить

Андрей Рядькин

Alex
1

Ну то есть профит для государства это возможность уехать небольшой группе самых талантливых

Ответить

Alex Macher

Андрей
–2

Государство пытается как может, ясен хрен получается далеко не всегда. Бабло пиздят, договориться не могут, НО, есть положительные моменты и это нельзя отрицать.

Ответить

Dra

Alex
2

Государство пытается как может

Хватит нести хуйню пропагандистскую, ну вот честно.

Ответить

ouxen

Dra
0

дурачка надо в палату мер и весов

Ответить

Dmitry Shiryaev

Alex
1

Кто же палки в колеса вставляет, что не получается? Обама? Пример того, что из сколково можно уехатьв Германию не оч помогает положительно описать сколково.
Разве что выпускают

Ответить

Alex Macher

Dmitry
0

Обама ссыт, конечно. Ты увидел что хотел. Мой посыл был про другое. 

Ответить

Андрей Рядькин

Alex
1

Настроен критически к любым потугам системы. Иначе она не заслужила. Но и драматизировать шибко не вижу смысла, надо по факту разьебыаат. Но мы толк о в интернете попиздеть

Ответить

Уральский хот-дог

Dra
1

Такие люди и вступают в ЕР, чтобы "воспользоваться возможностью"

Ответить

FOX

6

а как же сколково?

Ответить

Ольга Щербинина

FOX
37

это другое

Ответить

пиу-пиу

Ольга
5

а как же Иннополис?

Ответить

Павел Каташев

пиу-пиу
14

Это другое

Ответить

Alex Macher

пиу-пиу
–1

Что с ним не так? Работает, образование норм там дают, только хуй попадешь. Там уникальный подход для России. Как и в сколтехе.

Опять эксперты повылезали.

Ответить

пиу-пиу

Alex
1

Опять эксперты повылезали.

И до этого ~кококо непонятно ничего всё сложно но что-то там работает.

Чувак, дак объясни, что ты так выёбываешься, словно я захуесосил твою шарагу? Я просто спросил, что с ним там.

Ответить

Alex Macher

пиу-пиу
1

Я там не учился. Меня туда не возьмут никогда. Там охуенные и уникальные условия, но берут только лучшие умы (академические) для серьёзных исследований, чтобы публиковаться в мировые журналы. Обучение все на английском, конкурс очень высокий, люди по 4 года пытаются поступить.

Рисёрч в том же сколтехе охуенный делают, просто это не всё скучно для СМИ. Вот вы и не видите ничего хорошего. А чтобы видеть, надо как-то контактировать с учёными молодыми. У меня такие знакомые есть и я просто в ахуе с ваших теорий, про то, что всё говно.

Ответить

Чехол от очков

Alex
2

И Сириус, и Сколтех это классные образовательные площадки. Вопрос в том, почему для создания классных образовательных площадок требуются точечные решения федеральных чиновников, связанные с коррупцией. И то, что Сириус сделали федеральной площадкой очень ярко говорит о приоритетах федеральной власти в делах развития регионов. Ибо 3,5 года назад там были широкие планы по использованию мощностей Сириуса в том числе в структуре регионального образования 

Ответить

пиу-пиу

Alex
0

Про Иннополис интересно, спасибо.

 У меня такие знакомые есть и я просто в ахуе с ваших теорий, про то, что всё говно.

Ну рисёрч может и охуенный, но бизнес (а это показатель как бы вкладов) в Сколкого это чисто маркетинг (и то не всегда хороший). Назвать дырой для инвестиций конечно нельзя, но не всё уж так там круто.

Уж поверьте, я достаточно близок со стартапами там. Так что не стоит делать поспешных выводов о моей осведомлённости. 

Ответить

Litnikov Danil

FOX
14

За его упоминание скоро будут вешать экстремизм. У власти не бывает провалов!

Ответить

ユリー シャネ

Litnikov
4

только отрицательные подъемы

Ответить

Андрей Кнорозов

12

Работал там полгода, супер охуенное место. Но казнокрады ебучие там уже сидели на каждом шагу, и чем дальше, тем хуже

Ответить

ouxen

8

самое то, для захолустья и логова преступности и беспредела в рашке, губером цапка назначить и ко

Ответить

Просто Тимуррр

7

Деду снятся академгородки?

Ответить

Таблетка Галоперидола

5

Я видел такое, во что вы, люди, не способны поверить. Штурмовые корабли в огне на подступах к Сириусу. Я смотрел, как си-лучи мерцают во тьме у ворот Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать.

Ответить

Жизненный лолипоп

Таблетка
1

Это будут последние слова Путина

Ответить

Областной Абдужаббор

5
Ответить

Предельный кран

Областной
0

Это что за покемон

Ответить

Обосранный унитаз

5

А ю сириус?
Появление территории нужно, чтобы «собирать дань и подати» со всей страны.

Ответить

Электронный алмаз

4

Отличная же новость 

Ответить

alexferman

Электронный
–1

Есть опасение, что географическое положение превратит сабж в дыру с коррупцией и кумовством

Ответить

ouxen

4

Документ нужен для обеспечение «комплексного социально-экономического и инновационного развития территории, повышения её инвестиционной привлекательности, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития РФ»

какой пиздец ебаный

Ответить

God Damn

0

Это хорошая новость и плохая?

Ответить

Ограниченный жар

God
14

Это другое

Ответить

Джон Кроули

3

Такие федеральные образования были и при СССР, где собирали таланты, назывался ГУЛАГ. 

Ответить

Павел Каташев

–4

Это экспериментальная площадка для кубанских хипстеров-неолибералов?

Ответить

Oleg Rusakov

Павел
7

Откуда либерализм в напрочь государственном образовании под управлением друзей Путина?

Ответить

Павел Каташев

Oleg
0

Чшшш, они не должны дога...

Ответить

Мировой парфюмер

2

О, дед себе страну придумал, чтобы на пенсии насиловать, воровать и что он там себе ещё разрешить собрался.

Ответить

Иван Иванович

2

а вот и частные юрисдикции подъехали. все же Путин - главный анкап России

Ответить

Abram Dikoy

2

Какой то очередной попил бабла, как Иннополис

Ответить

Указанный ящик

1

Это шоб эти таланты не утекли за границу?

Ответить

Джон Кроули

1

Ну теперь заживём, новая пила будет пилить бюджет  поновому, инновационно. Аналоговнет?

Ответить

Andris k.andris

0

"... будет иметь самостоятельные органы публичной власти, на которые возложат отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления."

Чиновники решили клонировать свои "достижения" созданием очередного экспериментального субъекта.
Он, возможно, должен стать своего рода инкубатором для взращивания преданных власти руководителей.

Ответить

serjb

0

Сириус щит

Ответить

darek

0

после победы Байденп,рептилоидв уже не скрываются,скоро разделят Россюшку,на всякие Сириусы и прочее Дзета Сетки 

Ответить

Роман Языков

0

"Там будут отдельные бюджет и органы власти". Объясните, плиз, с точки зрения русского языка: если бы в предложении было "бюджет и (что-то в ед.ч.), то предложение начиналось бы так же: "там будут отдельныЕ..."?

Ответить

Уральский хот-дог

0

Понимаю

Ответить

Alex Blake

0

Ну вы поняли...

Ответить

Удивленный фонарь

0

Я так понял местные феодалы решили на законодательном уровне решить вопрос своего статуса? Личные армии у них уже есть, сейчас появятся и личные крепостные.

Ответить

Ярослав Невский

0

"Сириус", а находится в созвездии "Распилиус".

Ответить

Дитковский

–4

О, привет 1984

Ответить

Иван Михиенко

Дитковский
0

Это, прям, совсем не 1984

Ответить

Аксёнтов

Дитковский
0

Лолшто

Ответить
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